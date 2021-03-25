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тарифы (1791) экономика (3803)

Ситуация с ростом тарифов ожидаема: украинское общество не имеет сложившейся рыночной экономики и осознанного права собственности, - эксперт

Ситуация с ростом тарифов ожидаема: украинское общество не имеет сложившейся рыночной экономики и осознанного права собственности, - эксперт

Ситуация с ростом тарифов в Украине является ожидаемой, поскольку украинское общество якобы не имеет сложившейся рыночной экономики и осознанного права собственности.

Такое мнение в эфире на Youtube-канале "А шо так можно було?" выразил аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов. В частности, так он ответил на вопрос являются ли нормальными тарифы относительно зарплат и пенсий.

"Я не знаю, нормальная в смысле ожидаемая или такая, какая говорила бы что-то позитивное о состоянии дел в стране, ну, ситуация ожидаемая. Здесь даже, знаете, если бы у нас был баланс между доходами и стоимостью коммуналки в пользу доходов, так как часто у нас это случается наоборот, ну есть много историй, да, о том, что у людей там, не знаю, пенсия меньше, чем там счета за тепло, есть такие истории", – отметил он.

По его убеждению, Украине за 30 лет до сих пор не удалось решить этот вопрос, поскольку наше общество не имеет сложившейся рыночной экономики, осознанного права собственности и тому подобное.

"Мы трансформируемся с советского общества к обществу, которое живет в условиях рыночной экономики и частной собственности. У нас ведь не только коммуналка дорого стоит, по мнению многих людей, у нас и все продукты дорого стоят, и так далее, и так далее. Даже если бы наши люди получали больше денег, все равно они бы говорили, что все вокруг дорого, потому что мы вот на этом этапе, когда люди еще не осознали, что экономика нормально работает тогда, когда поставщики услуг предоставляют нормальные услуги, а потребители услуг за это предоставляют нормальную плату. Только так это может работать. Но мы пока далеки от понимания этого и потому, да, мы такие цифры", – отметил Шаповалов.

По его словам, нормативно-правовую базу, регулирующую вопросы тарифов нельзя изменить мгновенно, она принимается на определенный срок.

"Если 5 лет назад был взят какой-то, не знаю, там кредит МВФ, условно говоря, то новая власть не может отказаться от того, чтобы отдавать проценты по этому кредиту. То есть это затяжной процесс", – подчеркнул он.

Отметим: Youtube-канал канал #А шо так можно було? работает в Украине с прошлого года, его задачей авторы называют высмеивание неадекватных или не логичных действий, которые совершают украинские власти или личности. "А шо так можно було?" - спрашивают в своем блоге его авторы.
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Топ комментарии
+14
Ситуация с ростом тарифов ожидаема: украинское общество не имеет сложившейся рыночной экономики и осознанного права собственности, - эксперт - Цензор.НЕТ 2546
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25.03.2021 11:27
+9
Ситуация с ростом тарифов ожидаема: украинское общество не имеет сложившейся рыночной экономики и осознанного права собственности, - эксперт - Цензор.НЕТ 1419
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25.03.2021 11:27
+7
73% ХОДИЛИ НА 95-КВ ПОСМЕЯТЬСЯ, А ТЕПЕРЬ 95-КВ. СМЕЕТСЯ НАД 73%.
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25.03.2021 11:28
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Ситуация с ростом тарифов ожидаема: украинское общество не имеет сложившейся рыночной экономики и осознанного права собственности, - эксперт - Цензор.НЕТ 2546
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25.03.2021 11:27 Ответить
Ситуация с ростом тарифов ожидаема: украинское общество не имеет сложившейся рыночной экономики и осознанного права собственности, - эксперт - Цензор.НЕТ 1419
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25.03.2021 11:27 Ответить
73% ХОДИЛИ НА 95-КВ ПОСМЕЯТЬСЯ, А ТЕПЕРЬ 95-КВ. СМЕЕТСЯ НАД 73%.
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25.03.2021 11:28 Ответить
намолол шо попало
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25.03.2021 11:29 Ответить
Це як словами поета - "люди мучились мов в пеклі, у ярмі стогнали люди, і здавалось що до віку отака неволя буде". Можна сказати, що пророчі слова відносно тарифів.
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25.03.2021 15:08 Ответить
Эксперт с ютуб канала.... А элехторат сидит, глаза округляются, слюна на рубашку капает а перед глазами Петя перекидывает через забор мешки с наворованными деньгами!
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25.03.2021 11:30 Ответить
не гоните, на этой ветке большинство разбирается в рыночных отношениях, ПОЕХАЛИ.
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25.03.2021 11:30 Ответить
небо синее потому, что оно синее, а вода мокрая, потому, что она мокрая. все я эксперт.
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25.03.2021 11:30 Ответить
Ну все, можешь идти грант от ЕС или США получить и выступать в ютубе
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25.03.2021 11:36 Ответить
Ситуація зі зростанням тарифів очікувана: українське суспільство не має сформованої ринкової економіки й усвідомленого права власності, - експерт - Цензор.НЕТ 5060
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25.03.2021 12:06 Ответить
Ну куди тим 73 % вим! До ринкових понять!Вони па панятіям.

Вони ж не розуміють для чого зупинили атомні станції з найдешевшою енергією і почали купувати у Россії (Білорусі) дорожче!

Вони ж не розуміють для чого урівняли тарифи коли платять однаково, хто використає 100 Квт і хто більше 300! (Раніше, ті що багато використовували платили більше середнього, тепер фактично, їм компенсують всі інші).
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25.03.2021 12:07 Ответить
Ітіть, до експердів почало доходити що, в Україні не існує ринкової економіки! Я тут роками пишу що, у нас сформувалася неофеодальна система відносин за якої в теорії не може бути ні ринку, ні капіталізму. А у них тільки но почали з'являтися якісь смутні підозри.
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25.03.2021 13:08 Ответить
Вот это иксперд! Поток слов.
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25.03.2021 18:58 Ответить
 
 