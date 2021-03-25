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Германия живет в новой пандемии, - Меркель о распространении "британского" штамма коронавируса

Германия живет в новой пандемии, - Меркель о распространении

ФРГ переживает "новую пандемию" COVID-19 из-за распространения "британской" мутации вируса, которая заразнее и агрессивнее.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила  в четверг, выступая с правительственным заявлением в бундестаге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По сути, мы живем в новой пандемии, и действие предыдущих локдаунов, если бы у нас был только старый вирус, было бы сегодня таким, что у нас бы в Германии сейчас индекс заражения был бы намного меньше 50 (новых случаев на 100 тыс.чел.). Этого не происходит, потому что эта (британская) мутация агрессивнее и заразнее", - сказала Меркель

Правительство хочет начать смягчение общественных ограничений только тогда, когда рост заражения за семь дней будет составлять менее 50 новых случаев коронавируса на 100 тыс. человек.

"Мы находимся в фазе нарастающего роста", - добавила Меркель.

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Топ комментарии
+3
Выходит у подорожника эффективность больше чем у вакцЫн ?
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25.03.2021 11:41
+2
Меркель срочно северный поток достраивай и лижи жопу ***** !!!!!!!!,,,,,,
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25.03.2021 11:41
+1
Нет никакого вируса. И вообще вокруг голограмма.
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25.03.2021 11:49
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Странная болезнь!!! Не простой это вирус!!!
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25.03.2021 11:39 Ответить
Искусственно созданный, поэтому его поведение не предсказуемо
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25.03.2021 12:54 Ответить
Выходит у подорожника эффективность больше чем у вакцЫн ?
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25.03.2021 11:41 Ответить
Меркель срочно северный поток достраивай и лижи жопу ***** !!!!!!!!,,,,,,
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25.03.2021 11:41 Ответить
интересно, коронавирус и индийские йоги? как там они? ))
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25.03.2021 11:47 Ответить
Классная актриса. Это надо же уметь так врать не краснеючи.
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25.03.2021 11:48 Ответить
Нет никакого вируса. И вообще вокруг голограмма.
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25.03.2021 11:49 Ответить
нєа.. фсьо фокруг Матріца.
Німеччина живе в новій пандемії, - Меркель про поширення "британського" штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 5923
Красная-"спутнік 5"
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25.03.2021 12:42 Ответить
це початок армагедону
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25.03.2021 12:03 Ответить
Армагедеца
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25.03.2021 12:55 Ответить
 
 