Точно сделаем так, чтобы законопроект о семи признаках трудовых отношений был "похоронен", - "Слуга народа" Арахамия
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал "похоронить" законопроект №5054 "про семь признаков трудовых отношений" и не дать парламенту за него проголосовать.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом парламентарий заявил в ходе онлайн-конференции по проекту закона Украины №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики Украины" (о "Дія.City").
"Участие в "Дія City" добровольное. Я хочу сейчас публично пообещать: я нашел законопроект №5054 про семь признаков трудовых отношений, и мы точно сделаем так, чтобы "похоронить" этот законопроект в Верховной Раде. Это в моих компетенциях, и если это будет действительно трудно сделать, я лично зарегистрирую десяток тысяч правок, и мы это точно "похороним" в Верховной Раде", - отметил Арахамия.
По его словам, ряд IT-компаний опасаются влияния законопроекта №5054 на работу "Дія Сити", однако, по его мнению, этого не произойдет.
Арахамия подчеркнул, что Министерство цифровой трансформации Украины также поддерживает такую позицию по законопроекту про "семь признаков трудовых отношений".
"Дия.City" - это виртуальная зона, которая распространяется на всю страну. И действительно, участие в ней - добровольное", - добавил он.
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Протиріччя, які не бентежать зелених.Олександр Костюк
«Зеленая» власть за два года довела страну до полного коллапса. Тотальная некомпетентность президента, премьер-министра и всего Кабмина привела к ликвидации самого процесса государственного управления. И особо четко это видно в полностью проваленной борьбе с коронавирусом. Что привело к очередному жесткому карантину - и вновь ставит на грань выживания малый и средний бизнес. При этом очередной локдаун никак комплексно не решает проблемы уменьшения заболеваний и смертей от ковида, провала вакцинации, отсутствия мест в больницах и плачевного положения медиков.
Столь жесткие оценки https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Главная вина «зеленой» власти заключается в том, что она пытается имитировать реакцию на последствия своей же некомпетентности и сознательной бездеятельности. Хотя коронавирус в стране уже больше года и многие важные шаги можно было превентивно реализовать. Мы же ходим по замкнутому кругу «увеличение заболеваний-локдаун».
Именно об этом в интервью одному из телеканалов в среду вновь говорила лидер оппозиции и дважды премьер-министр Юлия Тимошенко. Которая еще с осени прошлого года предложила конкретные шаги по борьбе с коронавирусом и поддержки бизнеса, страдающего от ограничительных мер.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE.html Тимошенко: у нас есть план, как реально помочь предпринимателям при локдауне. Видео
Во-первых, в Раде находится законопроект «Батькивщины» №4008, который полностью прописывает, как надо власти помогать малому и среднему бизнесу. Это и уменьшение процентов по кредитам, и налоговые послабления, и реальная компенсация во время карантинов по европейским принципам.
То есть люди должны чувствовать себя защищенными. А не понимать: любой карантин или локдаун сразу оставляет тебя без работы и средств для пропитания. Не говоря уже про невозможность платить по драконовским тарифам этой антисоциальной власти.
А выплаты Шмыгаля-Зеленского ФОПам по 8 тыс грн - это позорная копеечная имитация «помощи» малому и среднему бизнесу, который власть уничтожает в интересах олигархов. И даже не скрывает.
Во-вторых, еще в прошлом году было принято постановление Рады, написанное Тимошенко, в котором конкретно прописаны для Кабмина механизмы и протоколы по борьбе с ковидом.
Четко указано: необходимо, чтобы заболевшие ковидом люди оставались дома. И им оказывали помощь. А не заставляли больных людей ездить к семейным врачам или сдавать за свой счет ПЦР-тесты. Заражая по дороге всех окружающих.
В итоге в реальности никто не знает, сколько украинцев болеют коронавирусом и сколько переболело.
В-третьих, именно в постановлении Рады записано было о необходимости начать разработку украинской вакцины от коронавируса. И немедленно выделить на эти цели деньги из ковид-фонда, созданного весной.
Что в итоге? Наши ученые пришли к президенту и в СНБО - и их там «отфутболили». Ясное дело, деньги на борьбу с ковидом «закатали» в асфальт. А теперь мы пришли к тому, что Европа говорит: у нас нет лишней вакцины, чтобы помогать Украине. При этом свою вакцину для своих людей разработали уже многие страны. Включая - африканские.
В-четвертых, Тимошенко подчеркивает: власть полностью провалила поддержку наших медиков во время ковида. А эти люди, по сути, находятся на втором фронте.
И ковид-доплаты, обещанные властью, выплачиваются совершенно по дискриминационному принципу. Чтобы как можно меньше врачей их получили.
В-пятых, «зеленая» власть ничего не сделала для того, чтобы обеспечить страну необходимым количеством качественной вакцины.
Власть банально самоустранилась от закупок вакцины в 2020 году. В то время как премьер Израиля буквально «выгрыз» необходимые многомиллионные дозы вакцины «Пфайзер». И, если бы премьером была Тимошенко, то мы бы увидели и у нас подобное поведение настоящего лидера.
А ведь начатая вакцинация в декабре-январе не допустила бы в Украине такой рекордный за все время пик заболеваемости коронавируса, как происходит в конце марта.
В целом же из-за некомпетентной «зеленой» власти мы находимся еще в более плачевной положении, чем год назад. Когда коронавирус только начинался и никто не знал, как с ним бороться. Сейчас во всем мире уже знают.
Только у нас все наоборот. Самые высокие в Европе и в мире темпы заболеваемости. Самые низкие в мире темпы вакцинации. Переполненные больницы. Умирающие украинцы. Злые и голодные люди, которых очередным карантином оставили без работы.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84.html Тимошенко: провал вакцинации и «тарифный» грабеж - последствия коррупции и бездарности. Видео
Страна продолжает катиться в пропасть. Страну и людей надо срочно спасать. Но президент с упорством камикадзе продолжает держаться за комфортный для себя и полностью некомпетентный Кабмин Шмыгаля. В надежде, что все проблемы рассосутся сами собой.
Но этого уже не произойдет. Дальше только социальные взрывы и хаос. Это надо Зеленскому в воюющей стране?
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И о ситуации в стране при Зеленском:
Почему я "сотрудники" взял в кавычки...
Потому, что НЕТ у них сотрудников, все программисты у низ частные предприниматели, за которые компании как будто не отвечают ...В том числе и в социальных вопросах... Отпусках в том числе... Например отпуска там в 2 раза короче, чем предусмотрено законом... А не нравится - выкинут за двери БЕЗ всякого закона - ты же не сторудник...