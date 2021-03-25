Саммит ЕС обсудит создание единых прививочных сертификатов, которые должны появиться до лета, - Меркель

Саммит ЕС, который пройдет 25 и 26 марта, обсудит создание единых прививочных паспортов для граждан Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы будем говорить о новых шагах по развитию так называемого цифрового зеленого сертификата, который должен появиться до лета и с которым можно будет дальше вести учет того, был человек привит или нет", - сказала Меркель в четверг, выступая с правительственным заявлением в бундестаге.

По ее словам, параллельно политическим аспектам создания такого паспорта будут прорабатываться технические аспекты.

"Это нелегкая задача, потому что мы должны определить, какие права связаны с этим сертификатом", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ не рекомендуют вводить "паспорта вакцинации" от COVID-19: Неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки