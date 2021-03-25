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Саммит ЕС обсудит создание единых прививочных сертификатов, которые должны появиться до лета, - Меркель

Саммит ЕС обсудит создание единых прививочных сертификатов, которые должны появиться до лета, - Меркель

Саммит ЕС, который пройдет 25 и 26 марта, обсудит создание единых прививочных паспортов для граждан Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы будем говорить о новых шагах по развитию так называемого цифрового зеленого сертификата, который должен появиться до лета и с которым можно будет дальше вести учет того, был человек привит или нет", - сказала Меркель в четверг, выступая с правительственным заявлением в бундестаге.

По ее словам, параллельно политическим аспектам создания такого паспорта будут прорабатываться технические аспекты.

"Это нелегкая задача, потому что мы должны определить, какие права связаны с этим сертификатом", - сказала она.

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Тролятина, стройся на перекличку!
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25.03.2021 11:45 Ответить
Ну ничем из них фашизм не вытравить. Бомбили их, судили их, перевоспитывали - всё без толку.
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25.03.2021 11:46 Ответить
Много текста, боец, сказал первый и вернулся в строй!
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25.03.2021 11:47 Ответить
Трепещи и бойся. Дедущка Джейкоб медальку подарит.
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25.03.2021 11:49 Ответить
Что за разговорчики в строю?! Фамилия, боец?!
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25.03.2021 11:51 Ответить
Осиновый кол тебе боец.
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25.03.2021 11:59 Ответить
*****?
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25.03.2021 12:07 Ответить
оце вам з вашим ковішилдом і кава у Відні.. і всі шляхи ведуть у Залізний порт..
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25.03.2021 12:37 Ответить
 
 