Степанов о прекращении экспорта Индией CoviShield: Действительно, есть проблема, работаем над ее решением по разным каналам
Украина использует все возможности для получения от правительства Индии разрешения на экспорт вакцины от коронавируса.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинформ.
"Мы не прекращаем работать с индийскими партнерами в отношении отгрузки законтрактованных и проплаченных вакцин AstraZeneca CoviShield. Действительно, есть проблема с получением разрешения на экспорт вакцин. Мы работаем по разным каналам, и премьер-министр, и президент страны. ...Мы должны были получить до конца марта еще 1,5 млн доз. Мы ожидаем разрешения на экспорт вакцин", - сказал Степанов.
В то же время министр добавил, что есть непонимание со стороны индийского правительства относительно той дискуссии, которая началась в Украине по вакцине, произведенной на мощностях индийского Института сыворотки крови.
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25.03.2021, 10:21 • 586 • https://uainfo.org/blognews/1616658337-bereza-vysshaya-merzost-eto-znat-pravdu-i-vse-ravno.html#mc-container 0
Высшая мерзость - это знать правду и все равно врать, чтоб снять с себя ответственность. И сегодня один из слуг, а именно Михаил Радуцкий намеренно соврал всем нам. Он заявил, что поставка новой партия вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок из-за активной информационной кампании, развернутой против индийской вакцины в Украине. И это заявил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. А заявил он подобное, после того, как появилась https://uainfo.org/blognews/1616635051-indiya-priostanovila-eksport-vaktsiny-astrazeneca-dlya-uvelicheniya.html информация от Reuters .
Об этом на своей странице в Facebook https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5916517971707593 пишет Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India), чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Согласно данным Министерства иностранных дел Индии, с четверга, 25 марта, поставки вакцины от COVID-19 за границу приостановлены, поскольку страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию по вакцинации населения.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1616635051-indiya-priostanovila-eksport-vaktsiny-astrazeneca-dlya-uvelicheniya.html Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca для увеличения темпов вакцинации населения - Reuters
Все остальное отошло на второй план, по крайней мере на некоторое время», - сказал один из источников.
Правительство Индии разрешило с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет. Власти для этих целей заказали у Serum Institute of India около 141 млн доз.
"Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии", - добавил собеседник агентства.
Этот шаг также повлияет на поставки вакцины в рамках международной инициативы COVAX, поддерживаемой Всемирной организацией здравоохранения. На данный момент COVAX получил 17,7 млн доз вакцины AstraZeneca от Serum Institute of India. При этом индийский производитель уже задержал поставки препарата AstraZeneca в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию."
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1616599369-postavku-covishield-v-********-mozhut-vidklasti-nardep.html Поставку CoviShield в Україну можуть відкласти - нардеп
И, зная это, Радуцкий врёт нам в лицо. Это отвратительная мерзость, совмещённая с трусостью, признать, что именно https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoUaeqpQAN1XY4vPmqjKSBjjyWcVmMEU-x86MO2OB7p7igjHvCiILUDFs9Sh-w9XJYPwo1ybUrHv4ZvBktsQFcVLs5UsBC8yXGW8ZyrQG7ZKMpwL5kdrqHp3s-I1rpgUI&__tn__=*NK-R #моносброд , Зеленский и Кабмин изначально провалили все, что связано с вакцинацией в Украине из-за своих глупости, некомпетентности и алчности. Да, вина на них. И теперь, чтоб снять с себя ответственность и подтолкнуть людей к вакцинации Синоваком, мол ничего другого нет, эти мерзавцы сейчас манипулируют информацией и врут всем нам.
Вот как к ним относиться после этого?
Наверно агенты ФСБ ПОСТАРАЛИСЬ
А чем занимается украинская разведка под руководством ( демченко ) тех же агентов?
Є таємні контракти з прокладками, а прокладки несуть відповідальність лише за колір білизни і то недовго.
Гринча, в смысле Порошенко"? Нахрена нам такое руководство страны если они обсираются постоянно? и постоянно кивают не предыдущего президента с этим детским "это не мы!" мы по факту пасем последние места по вакцинации в мире! одни из худших по тестированию (а то что есть в основном платное), уже только ленивые не пишут о безшабашных масштабах коррупции в руководстве страны как у нас так и зарубежом! когда млять эти выборы уже?
А не хочется......
Только китайскеую правильной закупки?
ВОЗа /сертифицированного им продукта/ ;
фармакологии Индии, в том числе и правительства Индии;
и конечно Астры-Зенеки,-
он себя позиционирует как крупный специалист-инфекционист ??
Ну а теперь народ Украины получай,,,, на чай !
Теперь Радуцкий брехун, полупердончик Степанова, что еще мудачье придумаете??
ВОЗа /сертифицированного им продукта/ ;
фармакологии Индии, в том числе и правительства Индии;
и конечно Астры-Зенеки,-
он себя позиционирует как крупный специалист-инфекционист ??
Ну а теперь народ Украины получай,,,, на чай !
Теперь Радуцкий брехун, полупердончик Степанова, что еще мудачье придумаете??