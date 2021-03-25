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Степанов о прекращении экспорта Индией CoviShield: Действительно, есть проблема, работаем над ее решением по разным каналам

Степанов о прекращении экспорта Индией CoviShield: Действительно, есть проблема, работаем над ее решением по разным каналам

Украина использует все возможности для получения от правительства Индии разрешения на экспорт вакцины от коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинформ.

"Мы не прекращаем работать с индийскими партнерами в отношении отгрузки законтрактованных и проплаченных вакцин AstraZeneca CoviShield. Действительно, есть проблема с получением разрешения на экспорт вакцин. Мы работаем по разным каналам, и премьер-министр, и президент страны. ...Мы должны были получить до конца марта еще 1,5 млн доз. Мы ожидаем разрешения на экспорт вакцин", - сказал Степанов.

В то же время министр добавил, что есть непонимание со стороны индийского правительства относительно той дискуссии, которая началась в Украине по вакцине, произведенной на мощностях индийского Института сыворотки крови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индия приостанавливает экспорт вакцины CoviShield производства AstraZeneca, чтобы обеспечить собственное население, - СМИ

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Топ комментарии
+8
Береза: Высшая мерзость - знать правду и все равно врать, чтоб снять с себя ответственность. Радуцкий намеренно соврал всем нам о новой партии вакцины CoviShield
25.03.2021, 10:21 • 586 • https://uainfo.org/blognews/1616658337-bereza-vysshaya-merzost-eto-znat-pravdu-i-vse-ravno.html#mc-container 0

Высшая мерзость - это знать правду и все равно врать, чтоб снять с себя ответственность. И сегодня один из слуг, а именно Михаил Радуцкий намеренно соврал всем нам. Он заявил, что поставка новой партия вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок из-за активной информационной кампании, развернутой против индийской вакцины в Украине. И это заявил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. А заявил он подобное, после того, как появилась https://uainfo.org/blognews/1616635051-indiya-priostanovila-eksport-vaktsiny-astrazeneca-dlya-uvelicheniya.html информация от Reuters .
Об этом на своей странице в Facebook https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5916517971707593 пишет Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India), чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Согласно данным Министерства иностранных дел Индии, с четверга, 25 марта, поставки вакцины от COVID-19 за границу приостановлены, поскольку страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию по вакцинации населения.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1616635051-indiya-priostanovila-eksport-vaktsiny-astrazeneca-dlya-uvelicheniya.html Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca для увеличения темпов вакцинации населения - Reuters
Все остальное отошло на второй план, по крайней мере на некоторое время», - сказал один из источников.
Правительство Индии разрешило с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет. Власти для этих целей заказали у Serum Institute of India около 141 млн доз.
"Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии", - добавил собеседник агентства.
Этот шаг также повлияет на поставки вакцины в рамках международной инициативы COVAX, поддерживаемой Всемирной организацией здравоохранения. На данный момент COVAX получил 17,7 млн доз вакцины AstraZeneca от Serum Institute of India. При этом индийский производитель уже задержал поставки препарата AstraZeneca в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию."
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1616599369-postavku-covishield-v-********-mozhut-vidklasti-nardep.html Поставку CoviShield в Україну можуть відкласти - нардеп
И, зная это, Радуцкий врёт нам в лицо. Это отвратительная мерзость, совмещённая с трусостью, признать, что именно https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoUaeqpQAN1XY4vPmqjKSBjjyWcVmMEU-x86MO2OB7p7igjHvCiILUDFs9Sh-w9XJYPwo1ybUrHv4ZvBktsQFcVLs5UsBC8yXGW8ZyrQG7ZKMpwL5kdrqHp3s-I1rpgUI&__tn__=*NK-R #моносброд , Зеленский и Кабмин изначально провалили все, что связано с вакцинацией в Украине из-за своих глупости, некомпетентности и алчности. Да, вина на них. И теперь, чтоб снять с себя ответственность и подтолкнуть людей к вакцинации Синоваком, мол ничего другого нет, эти мерзавцы сейчас манипулируют информацией и врут всем нам.
Вот как к ним относиться после этого?
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25.03.2021 11:52
+5
Степанов о прекращении экспорта Индией CoviShield: Действительно, есть проблема, работаем над ее решением по разным каналам - Цензор.НЕТ 9482
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25.03.2021 12:01
+3
Половини розграбованого Ковідного Фонду вистачило би на вакцину Pfizer для 40 млн. українців !!! ЗЕбанда грабує Україну, знищує українців, як націю і здає Україну пуйлу !
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25.03.2021 11:53
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Береза: Высшая мерзость - знать правду и все равно врать, чтоб снять с себя ответственность. Радуцкий намеренно соврал всем нам о новой партии вакцины CoviShield
25.03.2021, 10:21 • 586 • https://uainfo.org/blognews/1616658337-bereza-vysshaya-merzost-eto-znat-pravdu-i-vse-ravno.html#mc-container 0

Высшая мерзость - это знать правду и все равно врать, чтоб снять с себя ответственность. И сегодня один из слуг, а именно Михаил Радуцкий намеренно соврал всем нам. Он заявил, что поставка новой партия вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок из-за активной информационной кампании, развернутой против индийской вакцины в Украине. И это заявил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. А заявил он подобное, после того, как появилась https://uainfo.org/blognews/1616635051-indiya-priostanovila-eksport-vaktsiny-astrazeneca-dlya-uvelicheniya.html информация от Reuters .
Об этом на своей странице в Facebook https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5916517971707593 пишет Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India), чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Согласно данным Министерства иностранных дел Индии, с четверга, 25 марта, поставки вакцины от COVID-19 за границу приостановлены, поскольку страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию по вакцинации населения.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1616635051-indiya-priostanovila-eksport-vaktsiny-astrazeneca-dlya-uvelicheniya.html Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca для увеличения темпов вакцинации населения - Reuters
Все остальное отошло на второй план, по крайней мере на некоторое время», - сказал один из источников.
Правительство Индии разрешило с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет. Власти для этих целей заказали у Serum Institute of India около 141 млн доз.
"Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии", - добавил собеседник агентства.
Этот шаг также повлияет на поставки вакцины в рамках международной инициативы COVAX, поддерживаемой Всемирной организацией здравоохранения. На данный момент COVAX получил 17,7 млн доз вакцины AstraZeneca от Serum Institute of India. При этом индийский производитель уже задержал поставки препарата AstraZeneca в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию."
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1616599369-postavku-covishield-v-********-mozhut-vidklasti-nardep.html Поставку CoviShield в Україну можуть відкласти - нардеп
И, зная это, Радуцкий врёт нам в лицо. Это отвратительная мерзость, совмещённая с трусостью, признать, что именно https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoUaeqpQAN1XY4vPmqjKSBjjyWcVmMEU-x86MO2OB7p7igjHvCiILUDFs9Sh-w9XJYPwo1ybUrHv4ZvBktsQFcVLs5UsBC8yXGW8ZyrQG7ZKMpwL5kdrqHp3s-I1rpgUI&__tn__=*NK-R #моносброд , Зеленский и Кабмин изначально провалили все, что связано с вакцинацией в Украине из-за своих глупости, некомпетентности и алчности. Да, вина на них. И теперь, чтоб снять с себя ответственность и подтолкнуть людей к вакцинации Синоваком, мол ничего другого нет, эти мерзавцы сейчас манипулируют информацией и врут всем нам.
Вот как к ним относиться после этого?
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25.03.2021 11:52 Ответить
наверное господин радуцкий уверен, что у большинства жителей Украины отсутствует доступ к интернету, они не читают новости из разных источников, а получают информацию, только от господина радуцкого...
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25.03.2021 11:57 Ответить
А что, это не так? Все 73% сейчас же кинулись к компьютеру проверять правдивость слов Радуцкого?
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25.03.2021 13:18 Ответить
Нам ця неякісна вакцина не потрібна, а потрібні більш якісні американські вакцини.
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25.03.2021 13:33 Ответить
Плевок в сторону 73%, почему то решил парировать Игорек. Совпадение?! Не думаю!
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25.03.2021 14:03 Ответить
Вчера уже объявили , что Индия больше не даст Украине вакцин
Наверно агенты ФСБ ПОСТАРАЛИСЬ
А чем занимается украинская разведка под руководством ( демченко ) тех же агентов?
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25.03.2021 11:53 Ответить
контракта між Україною і виробником вакцини - немає!
Є таємні контракти з прокладками, а прокладки несуть відповідальність лише за колір білизни і то недовго.
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25.03.2021 11:57 Ответить
их вакцина таки говно против новых версий ковида которые идут во второй волне. Но индусам совершенно плевать на то что кто-то там говорит в Украине, они не знают даже где Украина на карте и уж тем более не интересуются местными новостями.
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25.03.2021 13:31 Ответить
Вы думаете в Индии смотрят украинские каналы, а руководству фабрик, есть какое то дело, до того, кто- что сказал, если от заказов отбоя нет?!
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25.03.2021 14:05 Ответить
02000, г. Киев, ул. Максима Берлинского, д. 20Б -- это разве не оно?
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25.03.2021 14:14 Ответить
Половини розграбованого Ковідного Фонду вистачило би на вакцину Pfizer для 40 млн. українців !!! ЗЕбанда грабує Україну, знищує українців, як націю і здає Україну пуйлу !
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25.03.2021 11:53 Ответить
не прошло и два года. Разграбленный ковидный фонд на самом деле вершина айсберга.
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25.03.2021 11:54 Ответить
По каким б....ть каналам?Вы по аналам там работаете судя по результатам.
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25.03.2021 11:53 Ответить
по коррупционным.
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25.03.2021 11:55 Ответить
Не успел степашка жене сапоги и шубу купить...с первой партии говновакцины только куртку смог справить...
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25.03.2021 11:55 Ответить
СдАй богатыреву , куртку и подельников , степаша , может скидка выйдет 🙄🙄🙄
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25.03.2021 11:58 Ответить
Вместо пожизненного всего лишь десяточка)
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25.03.2021 12:56 Ответить
І таки зробили. Степанов о прекращении экспорта Индией CoviShield: Действительно, есть проблема, работаем над ее решением по разным каналам - Цензор.НЕТ 9787
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25.03.2021 11:58 Ответить
Нравятся они за оптимизм, работают....................................... .
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25.03.2021 12:01 Ответить
Степанов о прекращении экспорта Индией CoviShield: Действительно, есть проблема, работаем над ее решением по разным каналам - Цензор.НЕТ 9482
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25.03.2021 12:01 Ответить
а что, это чудило курточку откатную себе привезло и все?
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25.03.2021 12:05 Ответить
Не приставайте к Степашке! Тут птички прилетели, не дай бог ему лапсердак дорогущий обкакают, а вы тут с какими-то смертяти, вакцинами, инфекциями опасными...
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25.03.2021 12:08 Ответить
В Украине один из самых низких темпов вакцинации в Европе. К примеру, в соседней Польше привились уже 12% населения, в Чехии - 10,5%. Один из худших результатов у Беларуси - 0,5%. Но Украина показала результат в несколько раз хуже - всего 0,2%. За месяц иммунизации (кампания началась 24 февраля) удалось привить 121,9 тыс. человек (https://vaccination.covid19.gov.ua/news/vaccinationdata23 данные Минздрава). С таким результатом Украина оказалась чуть ли не на последнем месте по иммунизации в мире, расположившись возле таких стран, как Парагвай, Монголия и Ангола.Украина получила лишь 500 доз вакцины CoviShield. Первая партия вакцины против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech, о доставке которой объявила фармгрупа "Лекхим", будет составлять 200 тысяч доз - это на 100 тысяч человек? Украина не только одна из последних стран мира по темпам вакцинации, но и законтрактовала вакцину, которой не хватит на выработку коллективного иммунитета и которая не позволит выполнить собственный план. И пока богатые и влиятельные страны покупают вакцины больше, чем нужно для собственных потребностей, мы оказались в списке тех, кому приходится ждать, пока антитела получат граждане более успешных государств.Источники: https://www.pravda.com.ua/, https://news.obozrevatel.com/
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25.03.2021 12:09 Ответить
Хулиганы лишают шмурдяка.
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25.03.2021 12:14 Ответить
Спалил индийцев Степанов. Говорили-же ему, не трать откат, а он пальтишко себе купил за 630 000 гривень, гад.
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25.03.2021 12:14 Ответить
почему срыв поставок вакцины вновь приплели ненавязчиво к "проделки злобного Гринча, в смысле Порошенко"? Нахрена нам такое руководство страны если они обсираются постоянно? и постоянно кивают не предыдущего президента с этим детским "это не мы!" мы по факту пасем последние места по вакцинации в мире! одни из худших по тестированию (а то что есть в основном платное), уже только ленивые не пишут о безшабашных масштабах коррупции в руководстве страны как у нас так и зарубежом! когда млять эти выборы уже?
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25.03.2021 12:17 Ответить
Короче, модную куртку Степашке надо вернуть !
А не хочется......
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25.03.2021 12:17 Ответить
так а де гроші, де неустойка.. що там з передоплатою за уитайську вакцину.. пишу без знаку питання, бо питання риторичні і гроші давно знайшли свої кишені..
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25.03.2021 12:34 Ответить
Блояха-муха, уже даже индийской не получим!
Только китайскеую правильной закупки?
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25.03.2021 12:36 Ответить
Численность индусов 1.4 ярда. Вот и считайте, сколько лет они будут самовакциниоваться...
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25.03.2021 12:49 Ответить
Думаю быстрее чем 40 млн украинцев , при такой власти (((
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25.03.2021 12:58 Ответить
какая "есть дискуссия"? письмо давай про которое вчера тявкал твой помощник. тот который маски продал в начале 2020 года из госрезерва.
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25.03.2021 13:16 Ответить
Вторая куртка на подходе.
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25.03.2021 13:52 Ответить
Экс первое лицо, грязным оскорблением
ВОЗа /сертифицированного им продукта/ ;
фармакологии Индии, в том числе и правительства Индии;
и конечно Астры-Зенеки,-
он себя позиционирует как крупный специалист-инфекционист ??
Ну а теперь народ Украины получай,,,, на чай !
Теперь Радуцкий брехун, полупердончик Степанова, что еще мудачье придумаете??
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25.03.2021 14:21 Ответить
Экс первое лицо, грязным оскорблением
ВОЗа /сертифицированного им продукта/ ;
фармакологии Индии, в том числе и правительства Индии;
и конечно Астры-Зенеки,-
он себя позиционирует как крупный специалист-инфекционист ??
Ну а теперь народ Украины получай,,,, на чай !
Теперь Радуцкий брехун, полупердончик Степанова, что еще мудачье придумаете??
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25.03.2021 14:23 Ответить
Плохим танцорам уже и музыка, и партнеры мешают
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25.03.2021 14:43 Ответить
 
 