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Пинчук (282) электроэнергия (771)

Компания Пинчука законтрактовала на апрель поставки электроэнергии с Белорусской АЭС Лукашенко

Компания Пинчука законтрактовала на апрель поставки электроэнергии с Белорусской АЭС Лукашенко

Компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука получила доступ к межгосударственным сетям для поставок электроэнергии с Белорусской АЭС в Украину в течение апреля.

Об этом свидетельствуют результаты аукциона НЭК "Укрэнерго" по доступу к межгосударственным сечениям с 1 по 30 апреля 2021 года.

Компания Пинчука получила доступ к сечению 30 МВт в течение всего месяца. "Днепросталь-Энерго" первой начала закупку электроэнергии с Белорусской АЭС еще в январе 2021 года, выкупав доступ к сечению на дневных аукционах. Вскоре на фоне общественной критики закупок тока на Белорусской АЭС режима Александра Лукашенко, компания "Днепросталь-Энерго" на некоторое время приостановила самостоятельно выкупать межгосударственные сечения с Беларусью.

Напомним, 11 февраля Европейская комиссия приняла резолюцию относительно Белорусской АЭС, потребовав остановки ее эксплуатации из-за угрозы для безопасности региона. По словам бывшего посла Литвы в Украине Пятраса Вайтекунаса, это решение Еврокомиссии может привести к введению санкций в отношении контрагентов АЭС, в том числе компании "Интерпайп" - владельца "Днепросталь-Энерго" как одного из основных импортёров белоруской атомной энергии в Украину. 18 марта Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси, а 19 марта с аналогичным призывом остановить закупи тока на Белорусской АЭС в Верховной Раде Украины выступил президент Литвы Гитанас Науседа.
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Топ комментарии
+11
надо спрашивать, в первую очередь, с тех кто разрешил такое - клоун и К - вот, кто виноват, в первую очередь
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25.03.2021 11:59
+11
При Порохе Куйла послали с его газом, и электроэнергию не покупали у репоедов.
Что не так, ЗЕбанутые? Опять Порошенко виноват, что вы обосрались?
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25.03.2021 12:04
+8
Реально дебилы. Все вводят санкции, мы сотрудничаем
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25.03.2021 11:59
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надо спрашивать, в первую очередь, с тех кто разрешил такое - клоун и К - вот, кто виноват, в первую очередь
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25.03.2021 11:59 Ответить
Реально дебилы. Все вводят санкции, мы сотрудничаем
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25.03.2021 11:59 Ответить
Не мы, а они.
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25.03.2021 12:04 Ответить
Нее не мы .а зеленые дебилы
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25.03.2021 12:45 Ответить
срал г.пинчук на всех в евросоюзе и на президента Украины в частности с его поручениями..., кто платит, тот и заказывает танцы...
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25.03.2021 12:00 Ответить
Шах и мат вам, порохоботы!
И ЗЕ тут не при чём!
Это всё пинчуки, а не ЗЕ!
Компания Пинчука законтрактовала на апрель поставки электроэнергии с Белорусской АЭС Лукашенко - Цензор.НЕТ 7315
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25.03.2021 12:04 Ответить
Ленка, не бей посуду, бубочка не доцарствует свои 5 лет, через годик будет на земле обетованной угощать тебя кошерной мацой..
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25.03.2021 12:10 Ответить
При Порохе Куйла послали с его газом, и электроэнергию не покупали у репоедов.
Что не так, ЗЕбанутые? Опять Порошенко виноват, что вы обосрались?
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25.03.2021 12:04 Ответить
А хто у Крим постачав ?
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25.03.2021 12:07 Ответить
пора валить электроопоры.
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25.03.2021 12:04 Ответить
Валить нельзя, они нам еще пригодятся. Надо зьобнутых гнать сцанными тряпками.
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25.03.2021 12:07 Ответить
для чего они нам нужны? оплачивать содержание кацапских войск на наших границах? их в Белоруссии как собак не резаных, и все *на совместных учениях*, клоун это ширма, там рулят пинчуки бени с фирташами.
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25.03.2021 12:13 Ответить
лучше Пинчука. опоры не виноваты
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25.03.2021 13:19 Ответить
Не пінчук винен а верховна рада котра дозволяє такі оборудки.Бо у раді сьцяної вати і зрадників дуже багато.
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25.03.2021 12:06 Ответить
Як пінчуки разом з"їли Пороха, коли людина з їхнього середовища вирішила ставати справжнім реформатором й лідером країни (може не дуже й одразу правильно й рішуче) , вже немає сумніву - УСІ ВОНИ СУКИ ОЛІГРХІЧНІ ОДИНАКОВІ Проукраїнського у них лиш радість від віддадення кремлівських таких же, тільки багатших та сильніших.
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25.03.2021 12:25 Ответить
Пинчук на днях получил "почетного гражданина Днепра".
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25.03.2021 12:09 Ответить
Ось і ще одна партія , ГОЛОС, накривається мідным тазом - це продукт найхитріше ніби то прозахідного зробленого олігарха Пінчука, мецената й типу не рейдерай,й не бандюка ... Й що у залишку - єдина надія, що усі ,хто по справжньому патріоти, повинні обєднуватися навколо ЄС . Й не важливо, яким олігархом проплачувались їхні націоналістичні патріотичні ячейки з лідерами, котрі не викисали з політичних олігахічних ніби-то патріотичних шоу. Важливо, що зараз час скидання овечих шкірок , під котрими лідери куплені за гроші олігархів. Але справжні патріоти повинні абсолютно свідомо зрозуміти - ще одного розриву голосів патріотів на десятки націоналістичних патрій Україна вже не витримає. Це край!
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25.03.2021 12:17 Ответить
Що значить накривається? Вакарчук з самих витоків своєї президентсько-партійної "кар'єри" був під Пінчуком.
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25.03.2021 12:31 Ответить
накривається, бо розвалюється - не усі, значить, захотіли продаватись.
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25.03.2021 12:38 Ответить
За наполяганням партії голос! (с)
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25.03.2021 12:46 Ответить
вот на куя тогда весь зелёный пиар? все эти пятничные заседания рнбо по противодействию посипак куйловских??? наверное хвалитесь в кулуарах друг другу о том как вы ловко хохлогоев разводите? конечно , стекло двери в администрацию ермака важнее чем электричество из белорашки и кацапстана.... глаза народу гавном замазуете чтобы ничего не делать! когда ты олигархов строем во главе с изей каломыйским на кичу отведёшь, а зеля? в мае 2 года как ты над Украиной экспериментируешь. а кто сидит??? что стало лучше? какие реформы произошли? где выполнение обицянок? ау зеля? и нет ответа...
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25.03.2021 13:24 Ответить
Україна - не Росія! Колаборант Пінчук ніяк не може уторопати слова свого тестя Кучми...
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25.03.2021 13:57 Ответить
Нужны санкции против Пинчука от ЕС.
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25.03.2021 14:27 Ответить
а чо, ЛЭП не подорвали еще на границе с беларусью ? нипарядок !
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25.03.2021 15:05 Ответить
Normalno Tochonovska govorit po angliski.Segodnia den nezavisimosti Belorus>Nas ministr ejio nazval prezidentom Belorus
https://www.delfi.lt/video/aktualijos/landsbergio-ir-cichanouskajos-komentarai-ziniasklaidai.d?id=86784723
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25.03.2021 16:21 Ответить
Чучма разворовал страну(дал директорам на разграбление заводы,делать с ними все ,что угодно,хоть порезать на метал,хоть разбомбить на ребенку.Рабочих на улицу).Зятек-пьявка Пинчук продолжает начатое дело,конечно с молчаливого согласия ,,пострадавшего''.
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25.03.2021 16:33 Ответить
 
 