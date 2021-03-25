Главный санврач Ляшко излечился от коронавируса: Болезнь протекала легко, без осложнений

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко излечился от коронавируса и вернулся к работе.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и прогнозировал, болезнь протекала легко, без осложнений....Даже после получения первой дозы вакцины, и, в случае, если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, все равно болезнь протекает легче", - написал Ляшко.

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