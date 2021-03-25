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Главный санврач Ляшко излечился от коронавируса: Болезнь протекала легко, без осложнений

Главный санврач Ляшко излечился от коронавируса: Болезнь протекала легко, без осложнений

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко излечился от коронавируса и вернулся к работе.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ. 

"Как и прогнозировал, болезнь протекала легко, без осложнений....Даже после получения первой дозы вакцины, и, в случае, если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, все равно болезнь протекает легче", - написал Ляшко.

Читайте также: Главный санврач Ляшко заболел коронавирусом: "зрада" отменяется, у меня только 13-й день после прививки

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Топ комментарии
+3
Главный санврач Ляшко излечился от коронавируса: Болезнь протекала легко, без осложнений - Цензор.НЕТ 3400
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25.03.2021 12:13
+2
якесь чудочудесне.. вся зевлада виліковується за три дні, а всим інщим або локдаун, або смерть..
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25.03.2021 12:31
+2
Автогонщик заехал в смотровую яму гаража...
Повара пропоносила от сваренной им каши...
Педиатр лечит себе горло слабительным...
******************************************************
Главный санврач подхватил заразу во время карантина!!!
П.С. Это всё, что надо знать про уровень лиц, возглавляющих медицину !
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25.03.2021 12:40
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У скотов из власти у всех легко...а простой народ без кислорода дохнет...
Отсюда вывод...лечат скотов от власти и простой народ по разному..
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25.03.2021 12:00 Ответить
Ну конечно скотов только Pfizer'om прививают а для народа всякий шмурдяк подойдет.
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25.03.2021 12:01 Ответить
.а простой народ без кислорода дохнет...
===
Пусть "простой" (временами, очень простой ) народ не стесняется маски носить и на носу тоже и не лезть грязными рукам (в транспорте часто наблюдал) протирать глаза, ковырять во рту и носу. Глядишь, им и кислород не понадобится.
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25.03.2021 12:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/475364 Когда болеют миллионы, твои маски до жопы. В Европе и США народ носит маски и что, помогло им это?
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25.03.2021 17:38 Ответить
зараза к заразе ...
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25.03.2021 12:01 Ответить
Конечно, привился индийской, а мы теперь чем?
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25.03.2021 12:03 Ответить
Верхівка ЗЕвлади вакцинувалась Кайзером, тому і льохко.
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25.03.2021 12:04 Ответить
Ну наконец то! А то оху...ые истории от Степанова уже приелись! Начинай сразу бухтеть о том как космические корабли бороздят просторы большого театра!
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25.03.2021 12:05 Ответить
Это конечно хорошо. А то так все переживали. ))) Только вот идиотизма и кретинизма он вряд ли вылечится.
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25.03.2021 12:11 Ответить
Главный санврач Ляшко излечился от коронавируса: Болезнь протекала легко, без осложнений - Цензор.НЕТ 3400
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25.03.2021 12:13 Ответить
Так у таких, как ты, так вирусные и протекают - легко, нехер нам вакцину рекламировать.
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25.03.2021 12:14 Ответить
Як це?! Без ШВЛ?! А місцеві іхсвперди впевнені, що ковід - пекельна хвороба, і що всі інфіковані мають обов'язково вмерти в муках від нестачі кисню.
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25.03.2021 12:16 Ответить
Яка прикрість (( А мав би здохнути...
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25.03.2021 12:31 Ответить
якесь чудочудесне.. вся зевлада виліковується за три дні, а всим інщим або локдаун, або смерть..
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25.03.2021 12:31 Ответить
Автогонщик заехал в смотровую яму гаража...
Повара пропоносила от сваренной им каши...
Педиатр лечит себе горло слабительным...
******************************************************
Главный санврач подхватил заразу во время карантина!!!
П.С. Это всё, что надо знать про уровень лиц, возглавляющих медицину !
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25.03.2021 12:40 Ответить
Главный санврач подхватил заразу во время карантина!!!
===
От чего лечишь - тем и болеешь? Не слышал, обригинал?
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25.03.2021 12:50 Ответить
Ваня, а кого, когда и как он лечил ?
Языком на камеру ?
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25.03.2021 12:58 Ответить
Так прекрасно расписал болячку,аж самому заболеть захотелось.
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25.03.2021 13:04 Ответить
"Излечиться от коронавируса" - это как излечиться от собаки которая тебя укусила.
Заболевание - COVID-19!!!
Коронавирус - сотни вирусов, в основном безопасные.
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25.03.2021 13:29 Ответить
как то зебилы быстро лечатся
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25.03.2021 13:45 Ответить
от воспаления хитрости его не вылечить
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25.03.2021 14:20 Ответить
Маладец.
За 10 дней.
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25.03.2021 16:02 Ответить
 
 