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Главный санврач Ляшко излечился от коронавируса: Болезнь протекала легко, без осложнений
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко излечился от коронавируса и вернулся к работе.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Как и прогнозировал, болезнь протекала легко, без осложнений....Даже после получения первой дозы вакцины, и, в случае, если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, все равно болезнь протекает легче", - написал Ляшко.
Топ комментарии
+3 Alex Newman
показать весь комментарий25.03.2021 12:13
+2 Vasyl Shevchenko
показать весь комментарий25.03.2021 12:31
+2 AbOriginal_UA
показать весь комментарий25.03.2021 12:40
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Пожалуйста, подождите...
Отсюда вывод...лечат скотов от власти и простой народ по разному..
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Пусть "простой" (временами, очень простой ) народ не стесняется маски носить и на носу тоже и не лезть грязными рукам (в транспорте часто наблюдал) протирать глаза, ковырять во рту и носу. Глядишь, им и кислород не понадобится.
Повара пропоносила от сваренной им каши...
Педиатр лечит себе горло слабительным...
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Главный санврач подхватил заразу во время карантина!!!
П.С. Это всё, что надо знать про уровень лиц, возглавляющих медицину !
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От чего лечишь - тем и болеешь? Не слышал, обригинал?
Языком на камеру ?
Заболевание - COVID-19!!!
Коронавирус - сотни вирусов, в основном безопасные.
За 10 дней.