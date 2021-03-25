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Новости Е-декларации госслужащих
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декларация (1340) доходы (517) электронное декларирование (1025) Таран Андрей (267)

Зарплата, пенсия, соцпомощь и отчуждение недвижимого имущества: Таран задекларировал 2 млн грн доходов за 2020 год

Зарплата, пенсия, соцпомощь и отчуждение недвижимого имущества: Таран задекларировал 2 млн грн доходов за 2020 год

Министр обороны Украины Андрей Таран указал 2 млн 1 тыс. 59 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

В частности, его заработная плата составила 688 779 грн, пенсия – 210 507 грн, социальная помощь – 21 688 грн, доход от отчуждения недвижимого имущества – 1 080 000 грн и банковские проценты – 85 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 131 472 грн доходов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, он указал 142 293 грн на банковских счетах, а также 49 тыс. долларов и 11 тыс. евро наличных средств, а его жена – 4 370 грн на банковских счетах и 110 тыс. грн наличных.

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В собственности министра находится квартира (100,5 кв. м) в Киеве и в пользовании номер в отельном комплексе (130 кв. м) в Киеве, а супруга владеет земучастоком (1,012 кв. м) в с.Дмитровка Киевской области.

Кроме того, Таран владеет автомобилем Buick LaCrosse 2013 года выпуска, супруга - Infinity G35 2007 года выпуска.

Как сообщалось, Таран задекларировал 507 тыс. грн доходов за 2019 год.

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Топ комментарии
+10
совок с протянутой рукой - социальная помощь - 21688грн,капец!
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25.03.2021 12:21
+3
Кодлан Коломойского трижды предлагал возглавить Минобороны Украины киевскому еврею, сбежавшему в США. Но колбасный мигрант сообразил что путинцы это не арабы с ракетами-самоделками и отказался : **…сь вы с путинцами сами, без трубы. Министром обороны кодлан назначил владельца фирмы буровых установок для РФ Загороднюка а за ним Тарана. Продвинула назначение Тарана на должность министра обороны бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж.
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25.03.2021 12:21
+3
Я бачу. Як тішаться пенси та інші вірні зеленого брехуна, що навіть міоьйонарам дають соціальну допомогу. Уявляю, як вони алісно звалчть себе за свій вибір.
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25.03.2021 12:27
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совок с протянутой рукой - социальная помощь - 21688грн,капец!
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25.03.2021 12:21 Ответить
Кодлан Коломойского трижды предлагал возглавить Минобороны Украины киевскому еврею, сбежавшему в США. Но колбасный мигрант сообразил что путинцы это не арабы с ракетами-самоделками и отказался : **…сь вы с путинцами сами, без трубы. Министром обороны кодлан назначил владельца фирмы буровых установок для РФ Загороднюка а за ним Тарана. Продвинула назначение Тарана на должность министра обороны бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж.
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25.03.2021 12:21 Ответить
Я бачу. Як тішаться пенси та інші вірні зеленого брехуна, що навіть міоьйонарам дають соціальну допомогу. Уявляю, як вони алісно звалчть себе за свій вибір.
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25.03.2021 12:27 Ответить
Так всегда было-это я тебе заявляю как налогоплательщик при всех наших президентах-и выбор здесь ни с какого боку-так работает наша гнилая система с давних времён
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25.03.2021 13:01 Ответить
країна перетворилася на нескінчаємий треш, так що навіть нема бажання коментувати..
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25.03.2021 12:29 Ответить
социальная помощь 30.000 чуваку у которого на счету 60.000$.
В Украине комунизм.
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25.03.2021 12:31 Ответить
Обратите внимание сколько гривны на счету и сколько налички дома! Давняя наработка ворюг. Вдруг *патруль-облава---за штормило море* сразу в котомки нал и к вертолям!
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25.03.2021 14:44 Ответить
Бойові офіцери рангу командира батальйона, командира бригади отримують близько 20 тис. гривень на місяць, а цей франкенштейн зумів 2 лімона загрести, це ті що вже приховати не вийшло ....
За що? кабінетний сраколиз, який не в змозі вирішити жодного питання .....
Це - сором і ганьба ....

На передку жратву не можуть вчасно привезти, я вже мовчу за асортимент ....
техніка стара і не їде, озброєння застаріле і його немає .....
А цей в шоколаді! Просто дно ....
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25.03.2021 12:33 Ответить
начиная с какого уровня доходов можно получить социальную помощь? никак не удается догнать...
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25.03.2021 12:57 Ответить
И эти чиновничьи твари хотят чтобы я платил все налоги чтобы потом отдать их на соцпомощь Тарану и ему подобным у.бкам.
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25.03.2021 13:14 Ответить
та так... коболєв лиш посміхається, дивлячись на декларацію міністра оборони України
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25.03.2021 13:27 Ответить
Дааа!Социальная помощь просто умиляет!Ну никак чуваку без неё не выжить.Там,где у него должна быть совесть,у него вырос мужской половой орган,хотя о чём я?Там мужиком и не пахнет!
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25.03.2021 13:36 Ответить
Заробітня плата та пенсія - майже мільйон , але очевидно що трохи не вистачило - тому воно ще просило у держави соціальної допомоги . Не те що мій батько з пенсією в 2600 грн , вимушений був повернутися на роботу щоб розрахуватися з боргами за першу онко- операцію, після другої та лікування на яке вже збирали усією сім'єю - після його смерті держава таки видала « соціальну допомогу» на 7 тис грн на поховання . Враховуючи , що батько усе життя працював 52 роки безперечного стажу і отримував пенсію усього 9 років - то дуже економічно вигідно щоб якнайбільше пенсіонерів не довго жили після виходу на пенсіі
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25.03.2021 14:03 Ответить
Наглядова рада є в моу?
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25.03.2021 14:52 Ответить
Отработав под землей в шахте 25 лет,мне начислили пенсию 11 тысяч,а эти мрази всю жизнь использовали труд солдата в своих личных целях.Дайте мне эту тварь за яблочки подержать,прочитав эту статью, во мне как-бы внутри граната разорвалась...Сколько быдло будет терпеть эту скотскую свору???
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25.03.2021 16:21 Ответить
 
 