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Включение вакцины от COVID-19 в список обязательных для школьников было бы правильным решением, - образовательный омбудсмен Горбачев

Включение вакцины от COVID-19 в список обязательных для школьников было бы правильным решением, - образовательный омбудсмен Горбачев

Вопрос включения вакцины от коронавируса в список обязательных для школьников пока не стоит на повестке дня, однако это было бы правильным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

По его словам, беспокойство родителей о возможной реакции после вакцинации у детей он понимает, но подчеркивает, что именно прививки являются "первым инструментом, чтобы обеспечить общественное здоровье".

"Есть наука, есть доказательная медицина, есть мировой опыт, в частности, правовой, который говорит о том, что формирование коллективного иммунитета против эпидемических болезней, инфекционных, является первым инструментом, чтобы обеспечить общественное здоровье", - отметил Горбачев.

На вопрос, будет ли добавлена прививка от коронавируса в список обязательных для школьников, образовательный омбудсмен сказал: "Я думаю, это решение должны принимать врачи. Но, я думаю, это было бы правильно. Но мы видим, что на фоне последних сообщений о запрете экспорта вакцин... у нас еще очень много впереди, чтобы этого достичь (вакцинации школьников. - Ред.)", - добавил образовательный омбудсмен.

Напомним, ранее Верховный Суд постановил, что отстранение от занятий в школе непривитого по возрасту ребенка законно, поскольку "соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среды".

Также читайте: Принуждение к ношению школьной формы нарушает права детей, - образовательный омбудсмен Горбачев

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Топ комментарии
+6
Жи..ы спят и видят как уколоть наших детей этим дерьмом
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25.03.2021 12:25
+6
Горбачьов. Народився в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запоріжжі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Протягом життя опанував понад 20 професій, зокрема, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 будівельника , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80 дизайнера і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82 програміста .

Добавив ще одну професію - епідеміолог. Чи має він дітей - невідомо.
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25.03.2021 12:53
+5
Твой Пфайзер прошел годы и несколько поколений испытаний, чи ты просто бездетный и тебе по барабану?
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25.03.2021 12:24
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Правила форума Совет форумчан
Хм. это конечно Да, но если это Пфайзер, а не гыдота коррупционная.
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25.03.2021 12:21 Ответить
Твой Пфайзер прошел годы и несколько поколений испытаний, чи ты просто бездетный и тебе по барабану?
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25.03.2021 12:24 Ответить
А тебе уже что то прилетело на деторождаемость?
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25.03.2021 12:26 Ответить
С детьми у меня полный порядок. а вот ты ипанутый щебень и тебе с этим жить.
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25.03.2021 12:26 Ответить
Фи, батенька, да Вы невоспитанное быдло!
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25.03.2021 12:28 Ответить
Что вы что вы такой же интылыгэнт как и вы.
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25.03.2021 12:48 Ответить
А ты кололся РНК вакцинами до их рождения или - так - лишь бы ляпнуть?
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25.03.2021 12:28 Ответить
Ты же ни чем не кололся, до сих пор в прорубе одежду стираешь... Вот и имеем результат...
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25.03.2021 12:37 Ответить
они не вам отвечают.
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25.03.2021 12:41 Ответить
Та я у курсе. Просто делать нех. Хочется троля задро...ить!
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25.03.2021 12:43 Ответить
А де ти було до недавна, якшо я -троль? Пляшки збирало?
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25.03.2021 12:49 Ответить
Не, макулатуру собирал! А какое имеет это отношению к тому что ты троль?
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25.03.2021 12:50 Ответить
Видать ты в яблочко попал. а оно спалилось...эеляботное.
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25.03.2021 12:51 Ответить
Ну так а че тут попадать. Топит против вакцинацию, какую то х..ю со статистикой постит и ссылки на левые сайты дает... И такие же его и лайкают. Вон Андрей Сокилко уже второй день одно и тоже копипастит. Задрала, падла троляцкая!
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25.03.2021 12:53 Ответить
Це ваша улюблена справа - наклепи постити.
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25.03.2021 12:58 Ответить
Да, да, да. Вы совершенно правы! Скажите а в ФСБ взяли преподавателей украинского языка или усовершенствовали электронный переводчик?
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25.03.2021 13:00 Ответить
птн пнх
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25.03.2021 13:01 Ответить
Ха, ха, ха. Вы думаете что вашему предводителю за спиной не говорят что он пида...ас? Так что это не показатель.
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25.03.2021 13:03 Ответить
у американцев уж повыше отношение к контролю качества. Почему компьютерные комплектующие производят в экологически чистых местах а не в индии или в пост снг не в курсе?
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25.03.2021 12:43 Ответить
Колись себе качественной РНК вакциной на здоровье, в принципе, тебе любая сойдет, кто-то мешает?
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25.03.2021 12:47 Ответить
Ты мешаешь!
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25.03.2021 12:50 Ответить
Оно на работе.
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25.03.2021 12:52 Ответить
Сейчас прийдет такой кадр как Андрей Сокилко и расскажет как всех нас хотят поработить и отправить на урановые рудники!
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25.03.2021 12:24 Ответить
Жи..ы спят и видят как уколоть наших детей этим дерьмом
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25.03.2021 12:25 Ответить
Це сказав Горбачьов!!!Ви зрозуміли, хохли!?
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25.03.2021 12:32 Ответить
Вчитель расіянської і літератури - шо ти хочеш?
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25.03.2021 13:00 Ответить
Вопрос в другом. Готовы ли медработники к " линчеванию" если с привитым ребенком что то " пойдет не так". ( Украина конечно не Россия, как говорил Кучма, но если будет бунт.. то он будет не менее бессмысленным и беспощадным чем русский ..по Пушкину А. С.)
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25.03.2021 12:33 Ответить
сметуны взбунтуются?
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25.03.2021 12:53 Ответить
Це ж якою треба бути твариною, щоб так ненавидіти свій народ! 😡
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25.03.2021 12:34 Ответить
Його народ десь за уралом.
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25.03.2021 13:14 Ответить
аявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.



А хто воно таке і чи володіє відповідним рівнем компетенції, щоб заяви такі квакати?
Минулої весни, памятаю, звідусіль лунало, що для того, щоб вакцина пройшла шлях від розробки-тестувань до застосування потрібно щонайменше 3-5 років. Не пройшло і року, а вже наштампували того гівна кілька десятків назв. Причому навряд чи й самі розробники до кінця розуміють які відкладені букетики несуть в собі їх дітища.
Тому таке питання: цей Горбачов Сірожа готовий взяти на себе персональну відповідальність за можливі негативні наслідки впровадження примусової вакцинації школярів? І хрен з ним, з вязницею чи чимсь подібним, він, скажімо, готовий, якщо цей експеримент провалиться раз і назавжди відмовитися від любих чиновницько-політичних посад? Ну тобто щоб раз і назавжди і більше ним не смерділо?
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25.03.2021 12:40 Ответить
Цією мазутою можеш колоти своїх дітей, коли не жалієш.
"Експерт", бл...
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25.03.2021 12:49 Ответить
Горбачьов. Народився в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запоріжжі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Протягом життя опанував понад 20 професій, зокрема, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 будівельника , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80 дизайнера і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82 програміста .

Добавив ще одну професію - епідеміолог. Чи має він дітей - невідомо.
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25.03.2021 12:53 Ответить
конечно правильным, только сначала пусть вакцинирует себя и всех своих родственников, а мы подождем результат такого правильно.
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25.03.2021 13:08 Ответить
один уже проэкспереминтировал над детьми, и где он сейчас? И этот рептилоид туда же.
Только попробуйте шваль ковидная.
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25.03.2021 13:41 Ответить
Моральный и умственный деградант.
На взятках сидит от фарм компаний и ждёт как бы попилить бюджет.

Пусть всех своих вакцинирует и посмотрим годика через три, каким боком выйдет вакцинация для них.
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25.03.2021 14:19 Ответить
всё верно заявил.
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28.03.2021 00:33 Ответить
 
 