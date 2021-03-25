Включение вакцины от COVID-19 в список обязательных для школьников было бы правильным решением, - образовательный омбудсмен Горбачев
Вопрос включения вакцины от коронавируса в список обязательных для школьников пока не стоит на повестке дня, однако это было бы правильным.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
По его словам, беспокойство родителей о возможной реакции после вакцинации у детей он понимает, но подчеркивает, что именно прививки являются "первым инструментом, чтобы обеспечить общественное здоровье".
"Есть наука, есть доказательная медицина, есть мировой опыт, в частности, правовой, который говорит о том, что формирование коллективного иммунитета против эпидемических болезней, инфекционных, является первым инструментом, чтобы обеспечить общественное здоровье", - отметил Горбачев.
На вопрос, будет ли добавлена прививка от коронавируса в список обязательных для школьников, образовательный омбудсмен сказал: "Я думаю, это решение должны принимать врачи. Но, я думаю, это было бы правильно. Но мы видим, что на фоне последних сообщений о запрете экспорта вакцин... у нас еще очень много впереди, чтобы этого достичь (вакцинации школьников. - Ред.)", - добавил образовательный омбудсмен.
Напомним, ранее Верховный Суд постановил, что отстранение от занятий в школе непривитого по возрасту ребенка законно, поскольку "соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среды".
Пожалуйста, подождите...
А хто воно таке і чи володіє відповідним рівнем компетенції, щоб заяви такі квакати?
Минулої весни, памятаю, звідусіль лунало, що для того, щоб вакцина пройшла шлях від розробки-тестувань до застосування потрібно щонайменше 3-5 років. Не пройшло і року, а вже наштампували того гівна кілька десятків назв. Причому навряд чи й самі розробники до кінця розуміють які відкладені букетики несуть в собі їх дітища.
Тому таке питання: цей Горбачов Сірожа готовий взяти на себе персональну відповідальність за можливі негативні наслідки впровадження примусової вакцинації школярів? І хрен з ним, з вязницею чи чимсь подібним, він, скажімо, готовий, якщо цей експеримент провалиться раз і назавжди відмовитися від любих чиновницько-політичних посад? Ну тобто щоб раз і назавжди і більше ним не смерділо?
"Експерт", бл...
Добавив ще одну професію - епідеміолог. Чи має він дітей - невідомо.
Только попробуйте шваль ковидная.
На взятках сидит от фарм компаний и ждёт как бы попилить бюджет.
Пусть всех своих вакцинирует и посмотрим годика через три, каким боком выйдет вакцинация для них.