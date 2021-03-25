Включение вакцины от COVID-19 в список обязательных для школьников было бы правильным решением, - образовательный омбудсмен Горбачев

Вопрос включения вакцины от коронавируса в список обязательных для школьников пока не стоит на повестке дня, однако это было бы правильным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

По его словам, беспокойство родителей о возможной реакции после вакцинации у детей он понимает, но подчеркивает, что именно прививки являются "первым инструментом, чтобы обеспечить общественное здоровье".

"Есть наука, есть доказательная медицина, есть мировой опыт, в частности, правовой, который говорит о том, что формирование коллективного иммунитета против эпидемических болезней, инфекционных, является первым инструментом, чтобы обеспечить общественное здоровье", - отметил Горбачев.

На вопрос, будет ли добавлена прививка от коронавируса в список обязательных для школьников, образовательный омбудсмен сказал: "Я думаю, это решение должны принимать врачи. Но, я думаю, это было бы правильно. Но мы видим, что на фоне последних сообщений о запрете экспорта вакцин... у нас еще очень много впереди, чтобы этого достичь (вакцинации школьников. - Ред.)", - добавил образовательный омбудсмен.

Напомним, ранее Верховный Суд постановил, что отстранение от занятий в школе непривитого по возрасту ребенка законно, поскольку "соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среды".

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