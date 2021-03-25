В Украину отправлена первая партия китайской COVID-вакцины CoronaVac, - посольство. ФОТОрепортаж
Посольство Украины в Китае сообщает, что к нам в страну отправлена первая партия вакцин против COVID-19 CoronaVac.
Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Китае, передает Цензор.НЕТ.
"В Украину отправлена первая партия вакцин против COVID-19 из Китая. Благодаря настойчивым усилиям Посольства 25 марта с.г. в Украину была отправлена первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech. Указанная инактивированная вакцина, которая была 10 марта с.г. зарегистрирована МЗ Украины, прошла все этапы клинических исследований, что официально подтвердило ее эффективность и безопасность, широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и др. Компания Sinovac Biotech была основана в 1999 году. И в настоящее время является мировым лидером в разработке и производстве вакцин различных типов (гепатит A и Б, ветряная оспа, птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1, энтеровирусы и т.д.)", - говорится в сообщении.
Ранее группа фармкомпаний "Лекхим" (Киев), выступающая в качестве уполномоченного представителя китайской компании Sinovac Biotech в Украине, сообщила об успешном завершении третьей фазы клиниспытаний вакцины CoronaVac в Турции. В "Лекхиме" утверждают, окончательная эффективность вакцины составила 83,5%. При этом уточнили, что в испытаниях вакцины в Турции приняли участие более 10 тыс. человек.
"Вакцина предупредила тяжелые формы течения заболевания и госпитализацию в 100% случаев", - уточняет компания.
Пожалуйста, подождите...
От так само із вакцинами - мені краще Пфайзер почекати (якщо що можу і за свої гроші купувати)... Хоча от чомусь в Грузію і Молдову Пфайзер уже завезли!
От якщо ти, коли триває виверження вулкану і з неба летять каменюки (мрія кримських ватників ), будеш вибирати, сісти зараз в китайський Чері Куку і дати драла, чи чекати, поки американський Мустанг вивезе всіх американців та громадян ЄС, а потім заїде за тобою, то що ти вибереш?
А вакцинуватися індуським непотребом бажаючих геть замало...
Вон сегодня писали, что в Грузию привезли аж 29 250 доз Файзера. Это как в супермаркете дали пробник.
Украине тоже выделили 114 тыс доз Файзера.
Кстати Китай сказал что будет пускать без проблем всех, кто вакцинирован именно Синоваком, так что есть люди, которым зайдет эта тема. И еще и Европа и Штаты запрещают поставки вакцин другим странам, пока сами себя не обеспечат, так что можно бесконечно долго облизываться на Файзер, но его получим, ПОСЛЕ американцев, и то не факт, если иммунитета после вакцинации будет хватать на полгода, то получается бесконечная история.
2. У Грузію ВЖЕ ПРИВЕЗЛИ! А коли привезуть нам??
3. Не факт, що привитих Сіноваком пускатимуть в ЄС... Нам допуск в Китай до сраки!
18 марта Минздрав получил подтверждение о доставке в Украину к концу марта - в начале апреля 750 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая еще 1,2 млн доз этой вакцины и вакцины Pfizer. Также в ближайшее время Украина должна получить 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca по государственным контрактам. Ожидается поставка вакцины "Коронавак" производства Sinovak и вакцины Novavax в объеме 10 млн доз, эффективность вакцины составляет 89,3%, а индийской разработки "Коваксин" от Bharat Biotech - 81%.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3211620-rada-osvobodila-proizvoditelej-vakcin-ot-otvetstvennosti-za-vozmoznye-riski.html
Вон ОПЗЖ, ПЕС, и Голос вообще ни за один закон не голосуют, демонстрируют свою "оппозиционность".
Просто для "оппозиции" если что-то в стране будет сделано хорошо как серпом по яйцам, для них чем хуже, тем лучше чтобы потом был повод орать ЗРАДА!
Ще закон про податок на виведений капітал замість податку на прибуток (саме це Зе обіцяв навесні 2019).
Ще купа законопроектів про розмитнення євроблях.
Сколько Зеленскому на это потребуется увидим.
Про евробляхи там уже приняли что-то в первом чтении, вроде убрали акциз, который зависит от года выпуска и объёма, оставили 500 евро за бензин и 600 евро за дизель.
Этот закон касается завезенных до 31 декабря 2019 года, и ограничен во времени на 3 месяца.
Буквально на днях предложили что-то касающееся всех, покупающих автомобили за границей, что-то связанное з додатком Дія, я в принципе туда еще не вник.
И что-то Порошенко с Южаниной продинамил евробляхеров во время своей каденции, да и прямо сейчас Южанина дальше плюется ядом на евробляхеров.
Правда потом про все забыли.
они радостно отдали деньги продавцам в других странах,но выполнять вторую часть ,отдать деньги за оформление в своей стране не хотят.потому что халявщики
А срок определен для тех хитрожопых, которые вообще не собираются их таможить.
І зараз не 31 грудня 2019))))
Там общие наброски, как говорится морковка на веревке, посмотрим что в результате получится.
Що хтось з "бляхерів" за минулий рік постраждав? Їх ніхто не чіпав, їм мабуть навпаки краще ще років п'ять -десять щоб усе зависло, бо нічого платити взагалі не треба.
ніхто нею не колеться, і тільки Україна вирішила експериментувати на власному народі ....
хай зелька із єрмаком і Ко нею колються .....
Можно ещё 1000 курточек Степашке купить.
https://project.liga.net/projects/vaccine_covishield_pfizer/
Третій препарат, який має шанси зайти в Україну - CoronaVac китайського виробника Sinovach Biotech. Ця компанія - не новачок на ринку вакцин. Наприклад, її препарати для профілактики гепатиту А у дітей та дорослих прекваліфіковані ВООЗ. Також у портфоліо є вакцини від гепатиту В та сезонного грипу.
В грудні Україна уклала контракт на поставку цієї вакцини на 1,9 млн доз. Заяву на реєстрацію в Україні подали до Державного експертного центру МОЗ.
Через сумніви українців у процедурі закупівлі вакцини через компанію-посередника ЛекХім, щодо якої НАБУ відкрила кримінальну справу, а також через недовіру українців до країни-виробника - Китаю - вакцину в Україні скомпрометовано.
Постачання - якщо воно взагалі буде - тепер можна очікувати в кращому разі в квітні.
Проте слід розділяти саму вакцину від процедури її закупівлі чи причетних до цього процесу осіб.
"Вакцина стала жертвою політичних спекуляцій, - констатує Федір Лапій. - До самого препарату суттєвих зауважень немає"
Політичні маніпуляції навколо цієї вакцини відбувалися і в Бразилії. Суперництво між президентом країни Жаіром Болсонару та його можливим суперником на наступних президентських виборах, мером Сан-Паулу Жоау Доріа, назвали "війною вакцин". Вона ледь не призвела до імпічменту президента, через якого вакцинальна кампанія опинилась під загрозою.
Але як щодо даних 3 фази клінічного дослідження в Бразилії, за якими вакцина нібито показала ефективність 50%? Річ у трактуванні даних.
Цифру 50,34% взято з бразильского дослідження. Нею активно оперували ЗМІ, аби довести тези про неефективність вакцини CoronaVac. Насправді ж цифра стосується всіх випадків COVID-19 в контрольній групі піддослідних - навіть безсимтомних. Тобто такі "захворілі" навіть не знали б про те, що заразилися, якби не брали участі в дослідженні і не тестувалися.
"Якщо казати про попередження випадків COVID-19 на шкалі від легких (з мінімальними симптомами) до тяжких, ефективність вакцини - 78%. І ці дані є статистично достовірними", - коментує Федір Лапій.
Ця вакцина працює за звичною для українців технологією виробництва. В організм вводять інактивований (тобто вбитий) вірус, на який організм виробляє імунну відповідь.
Оскільки в цьому випадку використовують цілий вбитий мікроорганізм, а не його окрему частинку-антиген, то теоретично, за аналогією з іншими вакцинами такого типу, можемо очікувати тривалішої імунної відповіді після введення цієї вакцини, аніж після введення вакцин, де в складі є лише окремий антиген.
Також перевагою технології може бути менша (у порівнянні з субодиничними вакцинами) залежність від мутацій вірусу, оскільки імунітет формується до декількох компонентів вірусу, а не одного з них.
вакцину уже везут, а регистрации в Украине, насколько известно, - нет.
Как такое можно колоть? Или "подсуетятся" в последний момент?
ГП "Медзакупки" выступили с разъяснением ситуации относительно поставок китайской вакцины CoronaVac
https://zn.ua/UKRAINE/v-hp-medzakupivli-vystupili-s-razjasneniem-situatsii-po-postavkam-kitajskoj-vaktsiny-coronavac.html
Начало начисления пени от ГП "Медзакупки" компании "Лекхим", согласно договору, должно начаться в понедельник, 8 марта. Однако пока заявлений Министерства здравоохранения по согласованию новых сроков поставки китайской вакцины CoronaVac с "Лекхим" не было. Как и подтверждения информации о том, что эффективность вакцины выше предварительно заявленной - 50,38%. Об этом сообщили в государственном предприятии "Медзакупки".
Отмечается, что в заключенном контракте было заложено по эффективности вакцины не менее 70%. 4 марта группа фармкомпаний "Лекхим" (Киев), выступающей как уполномоченный представитель китайской компании Sinovac Biotech в Украине, сообщила об успешном завершении третьей фазы клинических испытаний вакцины CoronaVac в Турции. По словам представителя компании, в испытаниях вакцины в Турции приняли участие более 10 тысяч человек, и окончательная эффективность вакцины была определена на уровне 83,5%. В ГП "Медзакупки" сообщают, что для принятия товара необходим полный пакет документов, определенных договором, а также предоставление подтверждения об эффективности вакцины. Однако вышеуказанные требования выполнены не были.
"Что касается сроков поставки. Договором определена обязанность контрагента осуществить поставку первой партии в 700 тысяч штук не позднее чем через 30 дней после регистрации вакцины в одной из указанных в перечне стран. 5 февраля вакцина производителя была зарегистрирована в Китае. В соответствии с условиями договора о закупке, первая партия должна быть передана и принята нами, как Заказчиком, не позже 7 марта 2021 года.
О подтверждении соответствий требованиям. Не менее чем в течение 3 рабочих дней до даты поставки Поставщик, среди других документов, обязан предоставить Заказчику свидетельство о регистрации продукции в Украине. Соответствующая регистрация может быть проведена в рамках специальной процедуры, определенной ст. 9-2 Закона Украины «О лекарственных средствах». Нам известно о рассмотрении обращения заявителя о регистрации вакцины производства компании Sinovac Biotech Ltd. уполномоченными органами. Поскольку пока отсутствует информация о регистрации, мы понимаем, что процесс рассмотрения документов и принятия решения Минздравом продолжается.
Также, согласно условиям договора, установленный показатель эффективности вакцины, должен составлять не менее 70% снижение заболеваемости в исследуемой группе по сравнению с контрольной группой, что должно быть подтверждено в плацебо-контролируемом клиническом испытании.
Для принятия товара мы ожидаем от поставщика предоставления полного пакета документов, определенных договором. Также мы ожидаем предоставления данных об эффективности вакцины. Указанные документы пока не были предоставлены.
В Государственном предприятии «Медицинские закупки Украины» заявили об отсутствии оснований для приема китайских вакцин от коронавируса, которые группа компаний «Лекхим» собирается доставить в Украину 25 марта.
Об этом сообщило предприятие в Facebook, https://ukranews.com/news/764923-vaktsinu-coronavac-otkazalos-prinyat-gp-medzakupki-iz-za-otsutstviya-dokumentov передают сегодня «Українськi Новини».
«Руководствуясь условиями договора ГП проинформировало «Лекхим» о нарушении срока поставки продукции и применении пени за каждый день просрочки, начиная с 6 марта до момента поставки продукции… Согласно условиям договора, не менее чем за 3 рабочих дня до даты поставки поставщик обязан предоставить заказчику исчерпывающий перечень документов… По состоянию на 24 марта этот перечень документов не был предоставлен. Следовательно, нет оснований для принятия продукции. В случае получения всех необходимых документов, ГП «Медзакупки Украины» готово проверить и предоставить подтверждение / замечания по ним в пределах сроков, определенных договором», - говорится в сообщении.
В тему:
-
Также в сообщении отмечается, что в соответствии с условиями договора иммунобиологическая продукция, которая поставляется, должна удовлетворять требованию минимальной эффективности. Согласно поручению Минздрава, такой показатель составляет не менее 70% снижения заболеваемости в исследуемой группе по сравнению с контрольной группой, что должно быть подтверждено в плацебо-контролируемом клиническом испытании.
Согласно сообщению, ГП «Медзакупки Украины» направило Министерству здравоохранения запрос на подтверждение соответствия данных по эффективности, указанных в регистрационном досье заявителя, условиям договора, ответ от Минздрава ожидается.
еред здійсненням поставки на виконання договору Постачальник має не менш ніж за 5 робочих днів надати Замовнику повідомлення про поставку. При чому повідомлення про поставку мало бути надане із дотриманням строків, визначених графіком поставки продукції.
Договором визначено обов'язок контрагента здійснити поставку першої партії у кількості 700 тис. флаконів/шприців не пізніше ніж через 30 днів після реєстрації вакцини в одній з визначених країн. 4 лютого 2021 року вакцина виробника зареєстрована в Китаї. Відповідно до умов Договору перша партія мала бути передана та прийнята нами, як Замовником, не пізніше 6 березня 2021 року.
Відповідно до пунктів 8.1., 8.7 Договору, у разі порушення строку поставки, непередачу (несвоєчасну передачу, повернення з підстав, встановлених Договором) продукції, Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка від ціни продукції, строк поставки якої порушено, за кожний день прострочення або ціни непереданої (несвоєчасно переданої, повернутої) продукції, за кожний день затримки передачі. Пеня нараховується протягом строку порушення виконання зобов'язань за Договором, включаючи день виконання такого зобов'язання. За порушення строку поставки продукції понад 30 (тридцять) календарних днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 7 (сім) відсотків від ціни продукції, строк поставки якої порушено.
Керуючись умовами Договору ДП «Медзакупівлі України» поінформувало ПрАТ «Лекхім» щодо порушення строку поставки продукції та застосування пені за кожен день прострочення, починаючи з 06.03.2021 до моменту поставки продукції.
Згідно з умовами Договору, не менше ніж за 3 робочі дні до дати поставки Постачальник зобов'язаний надати Замовнику вичерпний перелік документів, визначених у пункті 5.1 договору, що включає, зокрема: сертифікат якості (аналізу) серії продукції, реєстраційне посвідчення, сертифікат походження від виробника, відомості про прекваліфікацію ВООЗ та/або реєстраційне посвідчення від компетентного органу однієї із визначених країн, пакувальний лист та документ, що підтверджує дотримання холодового ланцюга, тощо.
Станом на 24.03.2021 такий перелік документів не був наданий. Отже, немає підстав до прийняття продукції. У разі отримання всіх необхідних документів, ДП «Медзакупівлі України» готове перевірити та надати підтвердження/зауваження по ним у межах строків, визначених договором.
Додатково інформуємо, що, відповідно до умов договору, імунобіологічна продукція, що поставляється, має задовольнити вимогу мінімальної ефективності. Згідно із дорученням МОЗ України, такий показник становить не менше 70% зниження захворюваності у досліджуваній групі в порівнянні з контрольною групою, що має бути підтверджено у плацебо-контрольованому клінічному випробуванні.
ДП «Медзакупівлі України» надіслало Міністерству охорони здоров'я України запит на підтвердження відповідності даних щодо ефективності, зазначених у реєстраційному досьє Заявника, умовам Договору. Відповідь від МОЗ України очікується.
Таким чином, станом на 24.03.2021 поставок вакцини, що закуповується ДП «Медзакупівлі України», зі сторони Постачальника не здійснено, документів, що відповідають вимогам Договору, не надано. Додатково зазначимо, що оскільки укладений Договір регулює правовідносини з постачання лікарських засобів іноземного виробництва, Постачальник також має надати висновки про якість ввезених лікарських засобів. Це нормативно обґрунтована вимога згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2005 № 902. ПрАТ «Лекхім» має провести лабораторний аналіз продукції, що ввозитиметься, що може тривати до 14 днів.
ДП «Медзакупівлі України» діє в інтересах українських пацієнтів і платників податків та вживає заходів щодо недопущення порушення умов закупівлі. Ми закликаємо ПрАТ «Лекхім» у повній мірі виконувати умови підписаного Договору, нести відповідальність за порушення його умов, а також не створювати неоднозначних інформаційних приводів щодо питання закупівлі вакцини проти COVID-19.
***
Ну, блин, позорная Зе-власть! Сплошные скандалы!
ей вкцинируются,а растворять ее надо в
растворе стрихнина
Дайте хоть индийской!
-- https://www.epravda.com.ua/news/2021/03/25/672302/