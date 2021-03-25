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Более 70% жителей Украины считают, что новый коронавирус был создан искусственно, - опрос "Рейтинга"

Более 70% жителей Украины считают, что новый коронавирус был создан искусственно, - опрос

71% опрошенных жителей Украины считают, что коронавирус SARS-CoV-2 "создан искусственно", причем большинство тех, кто придерживается такого мнения, верят в конспирологическую теорию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, 71% считают, что коронавирус - это искусственно созданный вирус, а 19% - возник естественным путем.

Среди тех, кто считает вирус искусственно созданным, относительное большинство считает, что его создали в результате научного эксперимента (31%), как бактериологическое оружие (27%), с целью уменьшения количества населения (40%).

Еще 17% - с целью создания экономического кризиса, 16% - с целью заработка на вакцине, 12% - для контроля над людьми.

Более 70% жителей Украины считают, что новый коронавирус был создан искусственно, - опрос Рейтинга 01
Более 70% жителей Украины считают, что новый коронавирус был создан искусственно, - опрос Рейтинга 02

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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%. Сроки проведения: 18-19 марта 2021. Проект осуществлен по заказу Форума здоровья Зоряны Скалецкой.
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Топ комментарии
+21
Як не крути, яку тему не підніми - в країні лише 30% недебілів
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25.03.2021 12:38
+16
Біл Гейтс, чіпи, 5G вишки1111
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25.03.2021 12:35
+11
Рукожопы из Новосибирска разбили пробирку. Поэтому отсталая рашка и создала вакцину одна из первых, потому что на руках был первичный штамм, которым эти твари не поделились с миром, усугубив последствия.
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25.03.2021 12:35
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Звичайно що так.
Ще в 2015 році про нього писалось в одному із зарубіжних журналів.
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25.03.2021 15:36 Ответить
Ми живемо в країні, де превалюють невігласи та клінічні ідіоти. Чому дивуватися?
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25.03.2021 15:56 Ответить
Понад 70% мешканців України вважають, що новий коронавірус був створений штучно, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 375
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25.03.2021 18:44 Ответить
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga?__cft__[0]=AZVQrPr9XCCQescfJ2_XzZfIaS-w18y4gB6yzFCGIYLTtW3GvI0F7JDRoIndZo3s71IB5CXuq00CId8eKfmFwYw4rfOYC_Sv5e_PeVODKmOJ9CLo7NHquVsZIiLDLrwb6uBAuc_TDWmn1TPDBgWWmayqqLIwDyt3v8Fk5TH6H3dImw&__tn__=-UC%2CP-R Vitalii Chepynoga

https://www.facebook.com/# 1tSponcsouhirs3 ehlrecsd ·

Більшість українців вважають, що коронавірус створено штучно... Зокрема для того, щоб зменшити кількість населення на планеті та для управління людьми...

Представляю, як зараз біснуються й ******** Білл Ґейтс, Сорос та інші жидомасони... - "Хто їм розповів? Хто?" - гнівно допитуються вони в радників...

А радники відповідають: Ніхто їм не казав... То така мудра нація всігда була... Від самого створення світу... Цих не одуриш...
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26.03.2021 05:26 Ответить
Конечно штучно, не зря китайци все засекретили. Послушайте интервью Пионтковского Фейгину.
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29.03.2021 03:01 Ответить
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