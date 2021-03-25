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вакцина (3777) COVID-19 (18606)

На вакцинацию от COVID-19 всех желающих двумя дозами Украине необходимо от 7 до 13 месяцев, - KSE

На вакцинацию от COVID-19 всех желающих двумя дозами Украине необходимо от 7 до 13 месяцев, - KSE

Украине необходимо четыре-семь месяцев на вакцинацию от COVID-19 всех желающих первой дозой и 7-13 месяцев - на вакцинацию двумя дозами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"В Украине есть 572 мобильные бригады, которые проводят в среднем около 50 вакцинаций в сутки, и 4,25 тыс. пунктов прививок с плановой скоростью 30 вакцинаций в сутки. Мобильные бригады и пункты прививок могут проводить около 156,1 тыс. вакцинаций в сутки, или около 3,5 млн в месяц при максимальной мощности и текущей скорости вакцинации", - отметил он.

"Если вводить только одну дозу разным людям, то для Украины это займет с текущим обеспечением ресурсов и текущей скоростью вакцинаций от четырех до семи месяцев. Ели говорить о повторной вакцинации, то этот диапазон увеличивается и составляет от 7 до 13 месяцев, в зависимости от количества желающих вакцинироваться, которое по разным оценкам колеблется от 39 до 65% населения (15-25 млн человек)", - добавил Ганиченко.

По его словам, если готовых вакцинироваться в Украине 15 млн, то вакцинация до конца года выглядит весьма реальной, но если больше, то необходимо увеличивать либо мощности, либо эффективность вакцинации.

Помимо этого, в KSE прогнозируют, что до конца месяца в стране вакцинируют около 300 тыс. человек.

Также читайте: Увольнять медработников за отказ вакцинироваться никто не будет. Это абсурд, - Степанов

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Топ комментарии
+5
Мы изобрели Вечный Двигатель Медицины Украины!
Вакцинация 7-13 месяцев, а эффект длится 3-9 месяцев.
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25.03.2021 13:53
+4
...в KSE прогнозируют... Блін, заберіть в Мілованова калькулятор!
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25.03.2021 12:59
+3
При нынешних любителях нюхать шаурму и носить модные куртки - это от 7 до 13 ЛЕТ !!!
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25.03.2021 12:46
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При нынешних любителях нюхать шаурму и носить модные куртки - это от 7 до 13 ЛЕТ !!!
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25.03.2021 12:46 Ответить
в том то и весь цемес зеленского и степанова: проводить "вакцинацию" шмурдяком - бесконечно..
чтобы отмазываться "народ не хочет" и закупаться каждый квартал новой порцией "вакцин"..

п.с. был бы пфайзер - народ повалит вакцинироваться.. и тут новый зашквар клоунов: некому и не за что.. в лучшем случаи 2-3 тысячи в сутки.
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25.03.2021 13:06 Ответить
чёт не сильно много желающих.
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25.03.2021 12:46 Ответить
Дебил. Все НЕ желающие, это , такие как ты, зрители 95 квартала.
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25.03.2021 20:33 Ответить
Це занадто розтягнуто в часі.
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25.03.2021 12:47 Ответить
Вы не внимательно читаете!
7-13 мес. это для вакцинации всех желающих, при условии полной загрузки имеющихся бригад и наличии нужного количества вакцин!!!
Все желающие, это те кто зарегился в их долбанутом приложении. Для вакцинации всего населения, при нынешних темпах, этим клоунам потребуется около 40 лет
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25.03.2021 13:56 Ответить
Многие не дождутся .
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25.03.2021 12:48 Ответить
По ходу можем умножить на 5, как минимум, разве что, население уменьшится тоже в пятеро к тому времени, тогда точно успеем.
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25.03.2021 12:49 Ответить
Те из вас кто останутся в живых, будут завидовать мертвым... (с)
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25.03.2021 12:54 Ответить
Так сказано в Біблії.
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25.03.2021 12:56 Ответить
...в KSE прогнозируют... Блін, заберіть в Мілованова калькулятор!
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25.03.2021 12:59 Ответить
В Великобритании в 1 день вакцинируется 500 000 (пятьсот тысяч) человек.
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25.03.2021 13:19 Ответить
Ось тільки не треба ковідосексуалів відмовляти від факцинації. Воно вам зашкодить?
Можливо, у щеплених виростуть жабри. Ковіде, знищуєш легені? А що на рахунок жабрів, підступна хворобо? Не чекала? Шах і мат.
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25.03.2021 13:25 Ответить
Сышь, а осталось еще дунуть?
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25.03.2021 14:19 Ответить
бо бажаючих від 7 до 13 тисяч
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25.03.2021 13:28 Ответить
Мы изобрели Вечный Двигатель Медицины Украины!
Вакцинация 7-13 месяцев, а эффект длится 3-9 месяцев.
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25.03.2021 13:53 Ответить
Если как утверждают статистики , на данный момент привиться " желают" всего 27 % и тут же нам утверждают что на это нужно 13 месяцев. То это конечно явно " чемпионский темп" ( отмечу кстати что для даже таких темпов в день нужно прививать около 30 тысяч человек , Что то я о подобных темпах вакцинации в Украине не слышал, так что смело можно умножить 13 месяцев на 2,5 а то и на 3. А так как в данном случае не вакцинированными останутся 73 % то толку то от той вакцинации.. А если учесть что срок защитных функций вакцинации может всего то составлять 8 месяцев ( от 6 до 12), а новые виды вируса более агрессивны и появляются постоянно и степень действенности вакцины составляет всего то 65-75%, плюс побочные эффекты, то не думаю что подобная вакцинация что то кардинально решит. Скорее всего будет как всегда у нас, особенно в том что связано с отечественной медициной и ее " ненавязчивыми услугами" - все будет просто на повезет, или не повезет конкретному человеку или "облегчит" кошельки ( это в лучшем случае)
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25.03.2021 14:19 Ответить
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\смотри 96 квартал и успокойся
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25.03.2021 20:37 Ответить
Нехай представиться 73 процента.Разом з ватажками. Можна прчекати.
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25.03.2021 20:35 Ответить
 
 