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Уже на следующей неделе половина регионов Украины могут оказаться в "красной" зоне, - KSE

Уже на следующей неделе половина регионов Украины могут оказаться в

Более половины регионов в Украине могут оказаться в "красной" зоне эпидопасности уже со следующей недели.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе пресс-брифинга в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На следующей неделе у нас уже может более 50% регионов быть в "красной" зоне. Соответственно, на следующей неделе мы ожидаем решения правительства о том, будет ли превышение 50% регионов в "красном" уровне определяющим критерием для введения общенационального локдауна", - сказал он.

"С сегодняшнего дня Николаевская и Черкасская области показали превышение порогов для вхождения в "красный" уровень, и ожидается, что сегодня или завтра состоится заседание Нацкомиссии по ТЭБ и ЧС, где примут решение отнести эти регионы в "красную" зону. Необходимо также внедрять дополнительные ограничения в Винницкой области, которая "растет" уже очень долгое время, и в Хмельницкой, которая вышла на один из самых высоких уровней госпитализации в стране", - добавил он.

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По словам Ганиченко, Ривненская, Черниговская и Тернопольская области также вскоре могут войти в "красный" уровень эпидопасности. В то же время ситуация в Ивано-Франковской области стабилизируется, но там до сих пор наибольшее количество активных больных.

Помимо этого эксперт акцентировал внимание на критической ситуации с коронавирусом в Украине. "За последние три недели смертность в Украине достигла пикового значения предыдущей волны и продолжает сильно расти. На протяжении последних трех дней у нас абсолютные максимумы по количеству суточных летальных случаев", - сказал он.

Ганиченко добавил, что уровень госпитализации несколько замедлился, в то же время количество госпитализаций на четверть превышает количество выписанных больных.

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Топ комментарии
+2
Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе пресс-брифинга в Киеве, информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина. Источник: https://censor.net/ru/n3255526\\\\\\\\\

ну раз Ксеркс наксеркал, то тогда звездный час для Главаря санитаров - Ляшко(не гей, а рвач, ой, врун, блин, короче знает толк в вирусах) - мущинственно борется с поциентами, как на Николаевщине - не было пораженных, но туда приехал Ляшко - и сразу настиг десятки социально опасных несунов вируса
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25.03.2021 12:55
+1
Ой не факт что ляхи... Судя по подготовке там совершенно не ляхи...
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25.03.2021 13:21
+1
это я его так вроде - тонко под..ю )))
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25.03.2021 13:26
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Правила форума Совет форумчан
Вакцинуйтеся експериментальною субстанцією або сидіть в червоній зоні до самої смерті.
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25.03.2021 12:51 Ответить
Доколе?!
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25.03.2021 12:56 Ответить
пошто над тобой так ляхи знущаються?))
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25.03.2021 13:17 Ответить
Ой не факт что ляхи... Судя по подготовке там совершенно не ляхи...
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25.03.2021 13:21 Ответить
это я его так вроде - тонко под..ю )))
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25.03.2021 13:26 Ответить
Так я его уже второй день тонко задра..ю! Троляка кацапская. Говорю ник меняй, падла а оно не хочет... Ну, будем продолжать!
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25.03.2021 13:28 Ответить
да их видно - чужие они ,совсем чужие - бедные сильно)))
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25.03.2021 13:30 Ответить
И что характерно - а украинском языке пишет а Украину не любит, падло!
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25.03.2021 13:31 Ответить
дуже дивно, чого б то Школа Соросятської Економіки під геніальним керівництвом Першого й сподіваємось Останнього Міністра-Дебіла Мілованова затурбувалася про фейковідлу в Україні й дає такі дивні коментарі ?

хахаха Що скажете Ватсон ??
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25.03.2021 21:07 Ответить
Ковід-19 дранг нах Остен з Буковелю.
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25.03.2021 12:52 Ответить
а как это на иврите будет? ,а то я с идиша слаб)))
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25.03.2021 13:27 Ответить
Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе пресс-брифинга в Киеве, информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина. Источник: https://censor.net/ru/n3255526\\\\\\\\\

ну раз Ксеркс наксеркал, то тогда звездный час для Главаря санитаров - Ляшко(не гей, а рвач, ой, врун, блин, короче знает толк в вирусах) - мущинственно борется с поциентами, как на Николаевщине - не было пораженных, но туда приехал Ляшко - и сразу настиг десятки социально опасных несунов вируса
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25.03.2021 12:55 Ответить
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25.03.2021 12:59 Ответить
Уже на следующей неделе половина регионов Украины могут оказаться в "красной" зоне, - KSE - Цензор.НЕТ 5280
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25.03.2021 13:02 Ответить
идиотизм.. это закроют всю УКРАИНУ, а через неделю откроют Киев.. и так по кругу, до бесконечности??
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25.03.2021 13:19 Ответить
 
 