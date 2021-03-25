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44% граждан Украины не знают, как записаться на COVID-вакцинацию, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

44% граждан Украины не знают, как записаться на COVID-вакцинацию, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены, - опрос

44% респондентов не знают, каким образом можно записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно исследованию, 34% респондентов сказали, что им вполне достаточно информации о ходе вакцинации от коронавируса в Украине, 27% - скорее достаточно. Однако для почти 40% информации о вакцинации скорее недостаточно. Более осведомленными о ходе вакцинации считают себя старшие опрошенные, а также те, кто лучше её оценивает. Но и среди них каждому шестому не хватает информации о ходе вакцинации.

"44% вообще не знают, каким образом можно записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены. Меньше всех осведомлены жители востока и юга. Среди желающих сделать прививки вакциной CoviShield треть не знают, как это сделать", - отмечают социологи.

"Оценивая распространенные предубеждения по поводу вакцинации, опрошенные разделились во мнениях следующим образом: почти половина опрошенных (46%) согласны, что есть лучшие способы повышения иммунитета, чем вакцина, в то же время 42% имеют противоположное мнение. Утверждение, что людям с хроническими заболеваниями нельзя вакцинироваться, поддерживают 40%, не поддерживают 36%, 23% не определились. Треть опрошенных считают, что тем, кто переболел COVID-19, не нужно вакцинироваться, более половины - не согласны", - говорится в результатах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сделать прививку вакциной CovieShield готовы 27% опрошенных жителей Украины, - "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Четверть опрошенных считают, что лучше переболеть, чем вакцинироваться, более 60% - имеют противоположное мнение относительно последнего тезиса. В общем эти утверждения больше поддерживают критики и супер-критики вакцинации, а также те, кто не боится заболеть COVID-19. Молодежь и люди среднего возраста (до 50 лет) чаще сходятся во мнении о существовании лучших методов повышения иммунитета, чем вакцина. Около трети опрошенных до 40 лет, а также тех, кто переболел коронавирусной болезнью, больше соглашаются с тем, что лучше переболеть, чем вакцинироваться.

"Сравнивая угрозу от вируса и процесса вакцинации, большинство считает, что сам вирус опаснее (74%), чем вакцина от него (15%). Опасность от вакцины больше видят те, кто не боится заболеть, супер-критики вакцинации, чаще это сторонники партии Мураева, "Оппозиционной платформы - За жизнь" и Радикальной партии", - отмечается в исследовании.

44% граждан Украины не знают, как записаться на COVID-вакцинацию, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены, - опрос Рейтинга 01
44% граждан Украины не знают, как записаться на COVID-вакцинацию, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены, - опрос Рейтинга 02
44% граждан Украины не знают, как записаться на COVID-вакцинацию, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены, - опрос Рейтинга 03
44% граждан Украины не знают, как записаться на COVID-вакцинацию, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены, - опрос Рейтинга 04
44% граждан Украины не знают, как записаться на COVID-вакцинацию, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены, - опрос Рейтинга 05
44% граждан Украины не знают, как записаться на COVID-вакцинацию, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены, - опрос Рейтинга 06
44% граждан Украины не знают, как записаться на COVID-вакцинацию, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены, - опрос Рейтинга 07
44% граждан Украины не знают, как записаться на COVID-вакцинацию, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены, - опрос Рейтинга 08
44% граждан Украины не знают, как записаться на COVID-вакцинацию, 32% - что-то слышали об этом, 24% - хорошо осведомлены, - опрос Рейтинга 09

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%. Сроки проведения: 18-19 марта 2021. Проект осуществлен по заказу Форума здоровья Зоряны Скалецкой.

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Топ комментарии
+5
Надіюся що всі 100% знають, що так звані рейтинги та опитування це лише один з елементів маніпулювання свідомістю.
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25.03.2021 13:02
+3
Ми тебе ніколи не забудемо.
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25.03.2021 13:10
+2
Я не знаю как и где можно записаться на прививку действительно эффективными вакцинами типа: BioNTech/Pfizer, Moderna,... А запись на роль подопытного кролика как-то не вдохновляет.
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25.03.2021 13:20
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Правила форума Совет форумчан
так бо блин, даже ватники на сепарских каналах ржут - Лещенко пригласили по Скайпу и ватопитек высрал(вроде даже правду) - шо записался и ему насчитало - ждите до 2042-го года.
так кому оно надо эти записи то?
я тоже не знаю и не хочу знать как там и чем и что вводить и где шоп мну укололи тогда, когда у этого вируса будет уже 100500 штемпов и штаммов))
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25.03.2021 13:01 Ответить
ватопитек - другой какой-то, а Лещенко - наш - настолько свирепо борется с коррупцией что она и слышать о нем не хочет
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25.03.2021 13:03 Ответить
то прога так рахує. Україна не живе за дигіталізацією, у житті усе простіше. )))
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25.03.2021 15:14 Ответить
Надіюся що всі 100% знають, що так звані рейтинги та опитування це лише один з елементів маніпулювання свідомістю.
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25.03.2021 13:02 Ответить
Так точно! Знаем! Так же знаем что это заговор Гереги!
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25.03.2021 13:04 Ответить
Дурко, иди лікуйся.
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25.03.2021 13:07 Ответить
А кто ж тебя прикроет на флангах, когда олигархи попрут?!
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25.03.2021 13:09 Ответить
Це троляка. В спам та ігнор.
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25.03.2021 13:17 Ответить
Точно, Силенко в спам! Это троляка! Подтверждаю!
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25.03.2021 13:19 Ответить
Дурко, тебе розкусили.
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25.03.2021 13:38 Ответить
Так теперь тебе орден дадут?
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25.03.2021 13:40 Ответить
а толку з того спаму?
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25.03.2021 15:15 Ответить
Маячня очі не коле.
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25.03.2021 16:01 Ответить
дурак ти. мова йде за саме відображння "спаму", його все рівно читати можна. а коли читаю, то часто думаю, який дибіл то заспамив. буду думати на тебе тепер.
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25.03.2021 16:17 Ответить
успіхів
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25.03.2021 16:23 Ответить
Не больше, чем чтение комментариев под новостями.
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25.03.2021 13:49 Ответить
23 березня прочитав в місцевій газеті, про запис на вакцинацію, зателефонував, записався. Через 6 годин мені позвонили і сказали їхати прямо зараз. ВСЕ!
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25.03.2021 13:07 Ответить
Ми тебе ніколи не забудемо.
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25.03.2021 13:10 Ответить
Дякую.
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25.03.2021 13:13 Ответить
Били ногами?
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25.03.2021 13:48 Ответить
Шокером пару раз шваркнули, перевіряли, чи серце не слабе, а потім вкололи.
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25.03.2021 14:14 Ответить
Мужик!
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25.03.2021 17:52 Ответить
значить у них була відкрита 10 дозова ампула, бо хтось не прийшов, або комусь відмовили за медпоказниками. везунчик.
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25.03.2021 15:12 Ответить
Тепер задача в найближчі 20 днів не підхопити цю заразу, поки виробиться імунітет. Так в буклеті написано.
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25.03.2021 15:44 Ответить
як багато 20 днів. хоч вони і умовні, все-рівно багато
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25.03.2021 16:00 Ответить
А зелень хвалиться джигіталазацією.
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25.03.2021 13:08 Ответить
а лікарі працюють потихеньку без неї.
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25.03.2021 15:17 Ответить
Я не знаю как и где можно записаться на прививку действительно эффективными вакцинами типа: BioNTech/Pfizer, Moderna,... А запись на роль подопытного кролика как-то не вдохновляет.
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25.03.2021 13:20 Ответить
так запис не одразу вакцинація. ти можеш записатись, а коли тебе викликатимуть. то можеш запитати, що у них в меню. не сподобається мені, можеш відмовитись.
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25.03.2021 15:18 Ответить
Я ге пользуюсь госбольницами изза отвратительного сервиса. Как в частной клинике провакцинироваться?
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25.03.2021 13:23 Ответить
И чтоб пфайцером а не шмурдяком.
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25.03.2021 13:33 Ответить
А эти граждане(которые не знают) знают,что такое ИНТЕРНЕТ?Нужно и это было в опросе уточнить
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25.03.2021 13:24 Ответить
Есть множество причин
. Знакомые в швейцарии и дании КАЖДУЮ встречу с кем то делают предварительно сдпв тест 10минутный включая дорогу. У нас это несколько часов. В лучшем случае.
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25.03.2021 13:26 Ответить
Як то не знають як записатися ? Зовсім вже дурні , як валянки , чи шо .
ЧЕРЕЗ ДОДАТОК "ДІЯ" . 10 секунд часу і навіть з дивану не треба вставати . В два кліка . Навіть мій кіт це знає . Боже , боже .
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25.03.2021 14:27 Ответить
"Записатись" на вакцинацію не проблема! Основне питання що то буде вакцина, якої на 0,005% вистачить чи "шмурдяк від степашки" вода святого Гангу.І головне, коли черга підійде?
Строк дії вакцинації 6 місяців, потім треба робити знову!
Якщо, як підрахували, вам треба чекати 2-3 роки то ви тричі перехворієте і вакцина вам не знадобиться! Або буде стійкий імунітет , або вона просто не знадобиться...
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25.03.2021 14:45 Ответить
так запис то іде. поки потєряні знайдуть як записатися, вони нічого не потіряють.
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25.03.2021 15:11 Ответить
Але разом з тим, зовсім обмаль тих хто бажає колоти собі цей шмурдяк.
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25.03.2021 15:34 Ответить
А вы не пробовали опросить - сколько уверенных в том, что американцы не были на Луне и это фотомонтаж?
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25.03.2021 16:22 Ответить
 
 