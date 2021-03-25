В МВД за сутки выявили 468 новых случаев COVID-19, большинство в Киеве, Хмельницкой, Днепропетровской и Львовской областях
По состоянию на утро четверга коронавирусной болезнь обнаружили у 468 работников системы МВД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации МВД.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (66), Хмельницкой (29), Днепропетровской (28), Львовской (24) областях.
За все время пандемии заболели 42185 правоохранителей, выздоровели 40 843 человека, летальных исходов 159 среди сотрудников МВД.
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Поднипровский УКРАИНЕЦ
показать весь комментарий25.03.2021 13:14 Ответить Мне нравится 0
Mykola Danylenko
показать весь комментарий25.03.2021 13:43 Ответить Мне нравится 0
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