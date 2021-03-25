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Пытался спасти собаку: на Харьковщине провалился под лед и утонул 15-летний парень

Пытался спасти собаку: на Харьковщине провалился под лед и утонул 15-летний парень

В среду, 24 марта, на пруду в селе Кучеровка Купянского района провалился под лед и утонул 15-летний школьник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской ОГА.

"Около 10:00 в местном пруду провалился под лед и утонул 15-летний мальчик (ученик 9 класса). По свидетельствам очевидцев мальчик пытался спасти собаку, которая выбежала на лед. Тело погибшего было поднято из воды в 17:30", - сказано в сообщении.

О судьбе собаки ничего не сообщается.

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Топ комментарии
+17
У меня две таксы . Сейчас не гуляем возле берега . Жалко парня , очень жалко !
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25.03.2021 13:42
+17
О судьбе собаки ничего не сообщается.Источник: https://censor.net/ru/n3255541

Мне кажется это звучит издевательски.
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25.03.2021 13:52
+9
Не отвечай дебилу . Подросток погиб .
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25.03.2021 13:47
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Дурак ?
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25.03.2021 13:43 Ответить
информационное прикрытие этого? Ага, верим, верим
Пытался спасти собаку: на Харьковщине провалился под лед и утонул 15-летний парень - Цензор.НЕТ 8856
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25.03.2021 13:44 Ответить
Не отвечай дебилу . Подросток погиб .
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25.03.2021 13:47 Ответить
У меня две таксы . Сейчас не гуляем возле берега . Жалко парня , очень жалко !
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25.03.2021 13:42 Ответить
А что сейчас каникулы в школах, что он в 10 утра был не на занятиях?
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25.03.2021 13:46 Ответить
А у вас в параше каникулы весенние отменили?
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25.03.2021 13:47 Ответить
А чому зазвичай хамлять користувачі з новоствореними акаунтами та приліпленим проксі (Україна, США, Германія)?
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25.03.2021 13:49 Ответить
А как вы отличаете новый аккаунт от старого?
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25.03.2021 13:51 Ответить
По номеру реєстрації. Якщо відкрити профіль дописувача у новій вкладці, то він матиме вигляд https://censor.net/ua/user/459425https://censor.net/ru/user/484885 - оця остання цифра і є цей номер. Ось зараз останній зареєстрований https://censor.net/ua/user/485316 має номер 485316. У дописувача, про якого йде мова номер 484885, що по моїх даних (я просто перевіряю майже щодня, який останній зареєстрований номер) відповідає даті реєстрації 18 березня, тобто тиждень тому.
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25.03.2021 19:16 Ответить
Спасибо. Буду знать.
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26.03.2021 09:58 Ответить
Парашу обидели? П.С А де це таке Германія? Десь поруч з Німеччиною?
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25.03.2021 13:53 Ответить
А хто вашій фермі ніки обирає?)))
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25.03.2021 14:08 Ответить
Якій фермі? Усі ферми реєструють ботів російською, Владіслав. А самі боти уяви не мають, що деякі країни українською пишуться інакше
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25.03.2021 14:14 Ответить
Німеччина- від слова німі, німці. Якщо я угорців назву мадярами- це також неправильно?)))
У мене, наприклад, вказано реальне прізвище та ім'я, а от ти, маленький анонімус, ховаєшся за безликим новоствореним ніком (як і попередній дописувач сімпл вотер).
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25.03.2021 14:22 Ответить
Не треба розповідати, що від чого пішло. Факт остаётся фактом. Полвз захищати парашу, яку бачите назвали парашей. Написав Німеччину на російський лад? Написав. Да свіданія
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25.03.2021 14:32 Ответить
Розумієш у чому річ... Сімпле вотер ляпнув про парашу користувачу, який є українцем і парашу (кацапстан, *********, мокшандію) він також ненавидить. З чого я можу зрозуміти, що сімпле- новий троль. А так як ти його кинувся захищати- то ти його посіпака.
А що від чого пішло потрібно розповідати. То як, якщо я угорця мадяром назву- це також неправильно? І як Німеччина пишеться по німецьки?))
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25.03.2021 14:38 Ответить
Звичайно, шо неправильно, бо ти, кацапський боте, ще й апостроф не засвоїв. Правильно мад'яри, бо зв'язка gy читається як пом'якшена д
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25.03.2021 14:52 Ответить
Одразу видно, що ти тут новенький. Рекомендую трохи по іншому вливатись у колектив, бо пропадеш як і тисячі інших ноунеймів))
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25.03.2021 14:55 Ответить
Мне с тебя смешно, бот. Причем дважды
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25.03.2021 15:32 Ответить
Очікувана фраза. Так писали ті, чиї ніки вже ніхто не пам'ятає, бо вони поводились як ти))
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25.03.2021 15:43 Ответить
Самоназва угорців - «мадяри» (magyarok, однина - mаgуаr).
Ось тобі трохи копіпасти, утрись. Без апострофа, пом'якшена. Ще раз кажу, попустись і почни вивчати людей, бо будеш як сулима іван. Це якщо ти не бот. Ну а якщо бот- то йди лісом)))
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25.03.2021 14:58 Ответить
а щас с этим карэно вирусом хер проссышь где и у кого и когда каникулы, вот я спросил
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25.03.2021 13:54 Ответить
Так, 3 тижні.
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25.03.2021 13:48 Ответить
Це де такі канікули, три тижні?
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25.03.2021 14:09 Ответить
Київська обл.
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25.03.2021 14:26 Ответить
А где ты был во время каникул ? Родители знали ?
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25.03.2021 13:48 Ответить
тогда мобилок не было, по этому нет)
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25.03.2021 13:52 Ответить
Смелый поступок. Я такой же был, но мне повезло.
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25.03.2021 13:47 Ответить
жаль(что был такой )
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25.03.2021 14:57 Ответить
О судьбе собаки ничего не сообщается.Источник: https://censor.net/ru/n3255541

Мне кажется это звучит издевательски.
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25.03.2021 13:52 Ответить
Так, а он о чём!
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25.03.2021 13:56 Ответить
простая констатация факта
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25.03.2021 14:46 Ответить
в Корее бы сожрали, а у нас просто казнят и скормят..... собакам?)
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25.03.2021 14:58 Ответить
Мне кажется что тебе не кажется.
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25.03.2021 15:23 Ответить
Глупо , смелый поступок . Соболезнования родным .
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25.03.2021 13:58 Ответить
Намагався врятувати собаку: на Харківщині провалився під лід і потонув 15-річний хлопець - Цензор.НЕТ 2799
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25.03.2021 13:59 Ответить
По твоєму відношенню до людей я дізнаюся, що ти за людина. Як ти ставишся до кацапні?))) Отак і з собаками. Безпритульна зграя не викликає у мене ніжних почуттів.
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25.03.2021 14:30 Ответить
А кацапня в твоєму розумінні то "люди"?
Маю надію шо тебе колись нарешті згризе безпритульна зграя
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25.03.2021 14:41 Ответить
Перечитай ще раз і подумай, що ти написав
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25.03.2021 14:42 Ответить
а ти вважаєш я тобі написав не думаючи?
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25.03.2021 14:45 Ответить
Ну ок, дякую, що побажав мені смерті.
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25.03.2021 14:49 Ответить
Ну вибач, живи собі бєзмятєжно
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25.03.2021 15:02 Ответить
Намагався врятувати собаку: на Харківщині провалився під лід і потонув 15-річний хлопець - Цензор.НЕТ 9087
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25.03.2021 15:06 Ответить
Этого подонка аргументами не возьмешь его только пуля вылечит..
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25.03.2021 15:06 Ответить
Та я йому нічого й не намагався довести... Ліньки)))
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25.03.2021 15:07 Ответить
Дурака учить-только время тратить.
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25.03.2021 15:25 Ответить
от в мене наприклад притульна зграя людей не викликає ніжних почуттів, що зі мною не так?
зараз йшов вулицею (Київ) - назустріч малолєткі років 11, два хлопчика й дві дівчинки - обидві з цигарками.
схожі за виглядом на донецьких лічінок (характерні вирази обличчя без проблєска інтелекту)
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25.03.2021 14:45 Ответить
ну Пол Пот или Сралин нежно любили собак гладить и поглаживать, но в то же время убивали рабов миллионами. сомнительно.
или напр. тя покусал пес в детстве и даже откусил что-то на руке - не думаю шо будешь любить этих блохастиков, даже пусть ты 100500 раз меценат и гуманист.
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25.03.2021 15:01 Ответить
Намагався врятувати собаку: на Харківщині провалився під лід і потонув 15-річний хлопець - Цензор.НЕТ 6970
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25.03.2021 14:00 Ответить
Вы наивны до изумления. 1-Альтруизм присущ ТОЛЬКО человеку. (научное определение) 2- Если вы житель дивана , то знайте в экстремальной ситуации ,собаке "своя рубашка ближе к телу" 3---Как можно быть таким наивным!
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25.03.2021 14:35 Ответить
Почитай как собака-поводырь вывела 430 человек (за несколько ходок) из горящих башен-близнецов. Обгорела, но выжила. Теперь она почетный гражданин Нью-Йорка (если до сих пор жива).
1-********** присущ ТОЛЬКО человеку (по имени Витя особенно)
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25.03.2021 14:39 Ответить
Долбо-----тлу написать сколько людей и детей загрызли собачки?
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25.03.2021 14:47 Ответить
Пока тебя не загрызут - не поверю
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25.03.2021 14:49 Ответить
Лечись шизоид . Из-за таких скотоложцев как ты люди и гибнут.
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25.03.2021 14:51 Ответить
А как еще с вами, бздливыми скотами поступать?
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25.03.2021 14:58 Ответить
Погугль лучше сколько людей и детей загрызли (буквально) люди
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25.03.2021 14:50 Ответить
Крокодилы тоже нападают на людей ,и что из этого?
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25.03.2021 14:52 Ответить
из этого следует только одно - ты дебил
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25.03.2021 14:56 Ответить
А ты подонок и я это давно знаю.
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25.03.2021 14:58 Ответить
Правильно, и кормлю гавном тебе подобных много десятилетий
Проголодаешься - еще приходи
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25.03.2021 15:03 Ответить
ога, а Жуков единственный рабоводец, который ценил солдиков больше чем собственные ботинки
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25.03.2021 15:03 Ответить
Если б тонул какой-нибудь зебил, то лучше на лед не лезть. А собака это святое. Царствие небесное парню, хороший бы человек бы вырос
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25.03.2021 14:01 Ответить
..А знаєш анекдот ..як кацап чи малорос тоне ?

*Тану ..тану * !
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25.03.2021 14:03 Ответить
Вот именно ,что не вырос! Ты бы как отнесся если (не дай Бог) твой ребенок так погиб ? (опять же не дай Бог)
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25.03.2021 14:57 Ответить
Не знаю что бы я делал, но по этому раньше рожали детей больше 5-6, кто-та да выживет
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25.03.2021 15:13 Ответить
Ну не об этом разговор ! Ребенок (человек ) не должен погибать за собаку или корову или таракана! Кто то хамелеона любит -он хуже чем собачник ? В этой излишней любви к определенным животным четко видна психическая ненормальность.
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25.03.2021 15:23 Ответить
Если б он одноклассницу спасал и утонул это бы что-то изменило? Утонул пацан и нет пацана. Лично я б даже за человеком бы воду не полез в данную пору года, холодна блт...) И ваще рисковать нужно только если родственник или друг в беде, а не незнакомый тебе человек, возможно даже зебил
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25.03.2021 15:31 Ответить
Я бы полез, хотя за зебилом .... , подумал бы. Смерть бывает геройская, а бывает дурная.Умрем мы все, но не думаю что захлебнуться в сортире многие захотят.
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25.03.2021 16:23 Ответить
ПС )) Земля пухом ..людині .
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25.03.2021 14:04 Ответить
ЛЮДИНІ...Тільки так-великими літерами.
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25.03.2021 14:14 Ответить
Мальчик, спаси Господь твою душу. Он забирает лучших, ты ушел из этого дерьмового мира. Аминь.
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25.03.2021 14:22 Ответить
...понятно что ПГМ это диагноз, но он не должен мешать иногда задумываться - считаешь ребенок в 15 лет уже так нагрешил, что нужно спасать его душу?
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25.03.2021 14:36 Ответить
Выпей пилюльку идиот и не устраивай истерики . Возможно ты и скотоложство оправдываешь от большой любви к животным ? Так это твои дела!
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25.03.2021 14:49 Ответить
Я оправдываю только отстрел Витей Сотников. А из-за твоих эротических фантазий тебя животные и не любят - сразу чувствуют извращенца
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25.03.2021 14:59 Ответить
ахаха, иди поползай в храмике, каминь.
к чему эти сопли то?
п.с. Твой коспоть разорвал живьем 40 детей к примеру - ты уверен шо "душе" мальчика понравится такое ссущество? так и думал.
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25.03.2021 15:04 Ответить
Когда я был еще ребенком , в газете написали про """героя""" который погиб спасая трактор из горящего сарая. Я еще тогда подумал ,что за такие вещи надо судить и это правильно. Во всем цивилизованном мире подвергать свою жизнь можно спасая только человека. Жалко хлопца, погиб ни за что. Погибли и его нерожденные дети , а каково родителям? Так что ребята не пишите ерунду. Есть общечеловеческие ценности и опровергать их более чем глупо.
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25.03.2021 14:45 Ответить
Сколько ж тебе лет, старый пердун, если ты в детстве читал еще совковые газеты? (а херню про спасение горящего трактора только в совковой газете могли написать )
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25.03.2021 15:00 Ответить
Как же ты тупое об этом догадалось ? Таких дебилов как ты раньше в психушках за скотоложство держали. Потому вы и размножались реже.
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25.03.2021 15:10 Ответить
Погибли и его нерожденные дети\\\\\\\


а ты не думал шо "все записано", ну, типо судьба и т.д.? с хрена ли какой-то псине дано Аллахом изменить историю например(к примеру у погибшего мог родиться второй Сралин и т.д., например - повторю)
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25.03.2021 15:06 Ответить
Это утешение конечно ,но слабое ,особенно для родителей.
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25.03.2021 15:12 Ответить
наоборот - если православные - то и возрадуются. типо их божок взял и взял взад парня, типо там на флейте в "раю" дудец требуется.
и ведь я то не вру и даже не лгу - все же для рабов "там написсано". просто ненавижу двуличие - все мол такие верующие в Яхве, но как плачут когда эта Яхва забирает своих рабов к себе)
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25.03.2021 15:23 Ответить
Да ,религия для рабов !
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25.03.2021 15:27 Ответить
Судьба я думаю есть , но и искушать ее не стоит. А так можно любую смерть (чужую естественно) оправдать.
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25.03.2021 15:18 Ответить
печаль
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25.03.2021 15:15 Ответить
_Боже... Да будь она проклята та долбаная шавка! Родителям теперь радоваться что ради той псины их сын погиб?
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25.03.2021 15:22 Ответить
Я всегда говорю, что нужно уметь правильно ставить приоритеты..
Жаль парня... не стоило ему этого делать...
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25.03.2021 15:28 Ответить
Несправедливість буття. Добрий хлопець гине рятуючи собаку, а якийсь садист живе до старості припіваючи.
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25.03.2021 15:43 Ответить
"Стоіло, нє стоіло"... А якщо хазяїн попадає в біду, а пес буде думати "стоїть" йому спасати , чи ні, а якщо сам загину ?.. Я собі не уявляю таких роздумів собаки. Вони кидаються на порятунок свого хазяїна не вагаючись ! І не тільки в вогонь та воду, а й під кулі ! Хлопця звичайно дуже шкода... Вдячність батькам, що правильно його виховали. І дай їм Господь пережити ,витримати таку втрату. Мої співчуття...
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25.03.2021 18:31 Ответить
Добре серце було у хлопця. Співчуття рідним та близьким.
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25.03.2021 19:18 Ответить
Дуже жаль хлопця.
Горе батькам.
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26.03.2021 04:56 Ответить
 
 