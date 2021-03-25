Пытался спасти собаку: на Харьковщине провалился под лед и утонул 15-летний парень
В среду, 24 марта, на пруду в селе Кучеровка Купянского района провалился под лед и утонул 15-летний школьник.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской ОГА.
"Около 10:00 в местном пруду провалился под лед и утонул 15-летний мальчик (ученик 9 класса). По свидетельствам очевидцев мальчик пытался спасти собаку, которая выбежала на лед. Тело погибшего было поднято из воды в 17:30", - сказано в сообщении.
О судьбе собаки ничего не сообщается.
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Пожалуйста, подождите...
У мене, наприклад, вказано реальне прізвище та ім'я, а от ти, маленький анонімус, ховаєшся за безликим новоствореним ніком (як і попередній дописувач сімпл вотер).
А що від чого пішло потрібно розповідати. То як, якщо я угорця мадяром назву- це також неправильно? І як Німеччина пишеться по німецьки?))
Ось тобі трохи копіпасти, утрись. Без апострофа, пом'якшена. Ще раз кажу, попустись і почни вивчати людей, бо будеш як сулима іван. Це якщо ти не бот. Ну а якщо бот- то йди лісом)))
Мне кажется это звучит издевательски.
Маю надію шо тебе колись нарешті згризе безпритульна зграя
зараз йшов вулицею (Київ) - назустріч малолєткі років 11, два хлопчика й дві дівчинки - обидві з цигарками.
схожі за виглядом на донецьких лічінок (характерні вирази обличчя без проблєска інтелекту)
или напр. тя покусал пес в детстве и даже откусил что-то на руке - не думаю шо будешь любить этих блохастиков, даже пусть ты 100500 раз меценат и гуманист.
1-********** присущ ТОЛЬКО человеку (по имени Витя особенно)
Проголодаешься - еще приходи
*Тану ..тану * !
к чему эти сопли то?
п.с. Твой коспоть разорвал живьем 40 детей к примеру - ты уверен шо "душе" мальчика понравится такое ссущество? так и думал.
а ты не думал шо "все записано", ну, типо судьба и т.д.? с хрена ли какой-то псине дано Аллахом изменить историю например(к примеру у погибшего мог родиться второй Сралин и т.д., например - повторю)
и ведь я то не вру и даже не лгу - все же для рабов "там написсано". просто ненавижу двуличие - все мол такие верующие в Яхве, но как плачут когда эта Яхва забирает своих рабов к себе)
Жаль парня... не стоило ему этого делать...
Горе батькам.