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вакцина (3777) Китай (2792) COVID-19 (18606) Лапий (22)

Сегодня в Украину прибудет 700 тысяч доз вакцины СoronaVac из Китая. Всего ожидаем 1,9 млн доз, - иммунолог Лапий

Сегодня в Украину прибудет 700 тысяч доз вакцины СoronaVac из Китая. Всего ожидаем 1,9 млн доз, - иммунолог Лапий

Вакцина китайского производства СoronaVac, поставка которой ожидается 25 марта, позволит привить людей из малонаселенных районов, а также инвалидов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

"Мы ожидаем, сегодня в Украину прибудет 700 тысяч доз вакцины СoronaVac китайского производства (во всяком случае так было анонсировано). А в общем достигнута договоренность о поставке 1,9 млн доз этой вакцины. Данная вакцина в шприц-дозах, то есть в упаковке доза для одного человека. Это сильно упрощает ситуацию. Не нужно собирать пациентов", – подчеркнул собеседник.

Также, по его словам, поставка вакцины китайского производства позволяет решить проблему дефицита шприцов.

"Мы думали, как провести вакцинацию маломобильных групп населения, инвалидов, пациентов, которые пребываю дома, людей в районах с низкой плотностью населения. Мы же не можем приехать с десятидозным флаконом, привить одного человека и выбросить флакон. Нельзя привозить открытый флакон – ВОЗ категорически против такого. СoronaVac снимает эту проблему. В чем еще плюс? В мире наблюдается дефицит шприцов и иголок, потому что в мире сумасшедшие темпы вакцинации и выгребают шприцы и иголки. То? что вакцина приходит в упаковке шприц-иголка для нас решает множество проблем", – резюмировал Лапий.

25 марта посольство Украины в КНР сообщило об отправке партии вакцины СoronaVac в Украину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украину отправлена ​​первая партия китайской COVID-вакцины CoronaVac, - посольство. ФОТОрепортаж

Компания "Лекхим" сообщила, что доставка китайской вакцины ожидается 25 марта. В 19.15 в аэропорту "Борисполь" приземлится самолет Turkish Airlines, который доставит партию вакцин из Китая.

По данным Flightradar24, самолет с вакциной на борту (рейс TK6175 из Пекина ) уже приземлился в аэропорту Стамбула.
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Топ комментарии
+8
Молдова, Грузия будут колоть своим гражданам пфайзер, а зебилы смогли только какую-то китайскую мочу выторговать. Это все что нужно знать об идиоте в кресле преза.
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25.03.2021 13:59
+6
Ты точно бы , ибо мозга нет. Унылый порохофоб .
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25.03.2021 14:16
+5
От якбы був презедентом Толік Гриценко, то вакцинацію б не просрали?
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25.03.2021 13:56
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Правила форума Совет форумчан
Чергову партію лайна привезли. Коли вже буде українська вакцина?
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25.03.2021 13:55 Ответить
От якбы був презедентом Толік Гриценко, то вакцинацію б не просрали?
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25.03.2021 13:56 Ответить
А если бы пэтя порошенка, то и вообще никто не заразился бы даже.
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25.03.2021 14:07 Ответить
Ты точно бы , ибо мозга нет. Унылый порохофоб .
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25.03.2021 14:16 Ответить
...точно говоришь, шимпанЗЕ, при Порохе вакцинацию вообще не проводили от слова "совсем", верно?
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25.03.2021 15:08 Ответить
Никогда . Нет в Украине возможности для производства .
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25.03.2021 13:58 Ответить
Ніколи не кажи ніколи!!!!!!!!!!!
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25.03.2021 14:25 Ответить
Поверь есть
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25.03.2021 14:28 Ответить
Можливість є... От тільки бажання немає.
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25.03.2021 14:40 Ответить
Китайская вакцина намного лучше, посмотрим на результат.
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25.03.2021 13:57 Ответить
БОЖЕ, що ти несеш!!!! Як від китайців так і від їхньої продукції треба закриватися, щоб і духу їхнього не було!!!!
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25.03.2021 14:27 Ответить
Китайцы рисковать не будут репутацией
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25.03.2021 15:14 Ответить
Такая политика , а там посмотрим
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25.03.2021 15:16 Ответить
Согласен ,шмурдяк-2 те же яйца только в профиль .пфайзер нам гони понял!!!
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25.03.2021 16:52 Ответить
Молдова, Грузия будут колоть своим гражданам пфайзер, а зебилы смогли только какую-то китайскую мочу выторговать. Это все что нужно знать об идиоте в кресле преза.
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25.03.2021 13:59 Ответить
кто поставщик - опять прокладка "Божья Благодать"?
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25.03.2021 14:01 Ответить
"Куртки від Степанова".
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25.03.2021 14:02 Ответить
Ні, ну я багато бачив, чув, але що то за куртяк за 20000 євро!!!!!???? Напевно в кишенях забули два кг. золота!!!!!
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25.03.2021 14:31 Ответить
Кловун вже готує лісапет їхати на ірадром зустрічати самальот з ватагою кіношників.
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25.03.2021 14:08 Ответить
Сегодня в Украину прибудет 700 тысяч доз вакцины СoronaVac из Китая. Всего ожидаем 1,9 млн доз, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 4895

https://bykvu.com/ua/bukvy/telefoni-j-adresi-zapisanih-na-vakcinaciju-potrapili-u-vidkritij-dostup-jak-ce-stalosja/
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25.03.2021 14:09 Ответить
диджитализаторы хреновы
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25.03.2021 14:24 Ответить
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 3697
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25.03.2021 14:13 Ответить
Очешуенно. Новые бесплатные подопытные , новые куртки длястепашки, новые откаты для гундосого , гундосящего про "самые лучшие привезенные вакцины ". Зробимо вас ще раз 🤔🤔☝🏻
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25.03.2021 14:14 Ответить
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 6059
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25.03.2021 14:46 Ответить
Госпредприятие «Медзакупки» отказывается принимать летящие в Украину китайские вакцины от Sinovac Biotech 25 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0.html#respond Комментарии: 0
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8485В Государственном предприятии «Медицинские закупки Украины» заявили об отсутствии оснований для приема китайских вакцин от коронавируса, которые группа компаний «Лекхим» собирается доставить в Украину 25 марта.
Об этом сообщило предприятие в Facebook, https://ukranews.com/news/764923-vaktsinu-coronavac-otkazalos-prinyat-gp-medzakupki-iz-za-otsutstviya-dokumentov передают сегодня «Українськi Новини».
«Руководствуясь условиями договора ГП проинформировало «Лекхим» о нарушении срока поставки продукции и применении пени за каждый день просрочки, начиная с 6 марта до момента поставки продукции… Согласно условиям договора, не менее чем за 3 рабочих дня до даты поставки поставщик обязан предоставить заказчику исчерпывающий перечень документов… По состоянию на 24 марта этот перечень документов не был предоставлен. Следовательно, нет оснований для принятия продукции. В случае получения всех необходимых документов, ГП «Медзакупки Украины» готово проверить и предоставить подтверждение / замечания по ним в пределах сроков, определенных договором», - говорится в сообщении.
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Также в сообщении отмечается, что в соответствии с условиями договора иммунобиологическая продукция, которая поставляется, должна удовлетворять требованию минимальной эффективности. Согласно поручению Минздрава, такой показатель составляет не менее 70% снижения заболеваемости в исследуемой группе по сравнению с контрольной группой, что должно быть подтверждено в плацебо-контролируемом клиническом испытании.
Согласно сообщению, ГП «Медзакупки Украины» направило Министерству здравоохранения запрос на подтверждение соответствия данных по эффективности, указанных в регистрационном досье заявителя, условиям договора, ответ от Минздрава ожидается.
Перед здійсненням поставки на виконання договору Постачальник має не менш ніж за 5 робочих днів надати Замовнику повідомлення про поставку. При чому повідомлення про поставку мало бути надане із дотриманням строків, визначених графіком поставки продукції.
Договором визначено обов'язок контрагента здійснити поставку першої партії у кількості 700 тис. флаконів/шприців не пізніше ніж через 30 днів після реєстрації вакцини в одній з визначених країн. 4 лютого 2021 року вакцина виробника зареєстрована в Китаї. Відповідно до умов Договору перша партія мала бути передана та прийнята нами, як Замовником, не пізніше 6 березня 2021 року.
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8485 Відповідно до пунктів 8.1., 8.7 Договору, у разі порушення строку поставки, непередачу (несвоєчасну передачу, повернення з підстав, встановлених Договором) продукції, Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка від ціни продукції, строк поставки якої порушено, за кожний день прострочення або ціни непереданої (несвоєчасно переданої, повернутої) продукції, за кожний день затримки передачі. Пеня нараховується протягом строку порушення виконання зобов'язань за Договором, включаючи день виконання такого зобов'язання. За порушення строку поставки продукції понад 30 (тридцять) календарних днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 7 (сім) відсотків від ціни продукції, строк поставки якої порушено.
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8485 Керуючись умовами Договору ДП «Медзакупівлі України» поінформувало ПрАТ «Лекхім» щодо порушення строку поставки продукції та застосування пені за кожен день прострочення, починаючи з 06.03.2021 до моменту поставки продукції.
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8485 Згідно з умовами Договору, не менше ніж за 3 робочі дні до дати поставки Постачальник зобов'язаний надати Замовнику вичерпний перелік документів, визначених у пункті 5.1 договору, що включає, зокрема: сертифікат якості (аналізу) серії продукції, реєстраційне посвідчення, сертифікат походження від виробника, відомості про прекваліфікацію ВООЗ та/або реєстраційне посвідчення від компетентного органу однієї із визначених країн, пакувальний лист та документ, що підтверджує дотримання холодового ланцюга, тощо.
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8485 Станом на 24.03.2021 такий перелік документів не був наданий. Отже, немає підстав до прийняття продукції. У разі отримання всіх необхідних документів, ДП «Медзакупівлі України» готове перевірити та надати підтвердження/зауваження по ним у межах строків, визначених договором.
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8485 Додатково інформуємо, що, відповідно до умов договору, імунобіологічна продукція, що поставляється, має задовольнити вимогу мінімальної ефективності. Згідно із дорученням МОЗ України, такий показник становить не менше 70% зниження захворюваності у досліджуваній групі в порівнянні з контрольною групою, що має бути підтверджено у плацебо-контрольованому клінічному випробуванні.
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8485 ДП «Медзакупівлі України» надіслало Міністерству охорони здоров'я України запит на підтвердження відповідності даних щодо ефективності, зазначених у реєстраційному досьє Заявника, умовам Договору. Відповідь від МОЗ України очікується.
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8485 Таким чином, станом на 24.03.2021 поставок вакцини, що закуповується ДП «Медзакупівлі України», зі сторони Постачальника не здійснено, документів, що відповідають вимогам Договору, не надано. Додатково зазначимо, що оскільки укладений Договір регулює правовідносини з постачання лікарських засобів іноземного виробництва, Постачальник також має надати висновки про якість ввезених лікарських засобів. Це нормативно обґрунтована вимога згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2005 № 902. ПрАТ «Лекхім» має провести лабораторний аналіз продукції, що ввозитиметься, що може тривати до 14 днів.
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8485 ДП «Медзакупівлі України» діє в інтересах українських пацієнтів і платників податків та вживає заходів щодо недопущення порушення умов закупівлі. Ми закликаємо ПрАТ «Лекхім» у повній мірі виконувати умови підписаного Договору, нести відповідальність за порушення його умов, а також не створювати неоднозначних інформаційних приводів щодо питання закупівлі вакцини проти COVID-19.
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Ну, блин, позорная Зе-власть! Сплошные скандалы!
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25.03.2021 14:17 Ответить
Это не угроза и не плохое настроенье. Это просто кто-то где-то принял решенье, что очень нужен coronovac.
И зрители здыхают и сердце замирает, и мендель от экстаза закрывает глаза. И гром аплодисментов, и 73%, шукають в ровере тормоза.
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25.03.2021 14:19 Ответить
Що китайське що мокшанське, ДОВІРИ НЕМАЄ!!!!!Весь світ закупає достойні вакцини а наш уряд всякий непотріб!!!!!
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25.03.2021 14:22 Ответить
Китайська взагалі не перевірена. В неї є сертифікат ВОЗ ?
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25.03.2021 14:23 Ответить
Ні Sinivac немає сертиaікату ВОЗ, це і дивно, що її купують.
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25.03.2021 14:28 Ответить
*Sinovac
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25.03.2021 14:30 Ответить
"маломобільних груп населення, інвалідів, хворих"
Тобто випробування будуть проводити на всіх, хто не може втекти
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25.03.2021 14:34 Ответить
Помните, как в июле 2020 года Зеленский пообещал, что украинцы будут иметь доступ к вакцине одними из первых? Теперь он об этом стыдливо молчит и даже не извинился за то, что показал себя балаболом. Сколько раз он звонил тому же руководителю Pfizer и когда позвонил впервые? На сайте ОП написано, что 8 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем правления, главным исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой. 8 февраля этого года? Это что, глупая шутка в стиле Квартал-95? Тот же премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, к которому много претензий у самих израильтян, начал созвон с руководством Pfizer с лета 2020 года. «Он звонил мне 30 раз. Он спрашивал меня о вариантах, о данных, которыми мы располагаем. Я отвечал: «Господин премьер-министр, сейчас три часа ночи». А он говорил: «Не волнуйтесь, и скажите мне», - рассказал гендиректор Pfizer Inc. в эфире израильского телевидения.
Бурла уточнил, что Нетаньяху регулярно задавал все новые и новые вопросы о вакцинации детей, беременных женщин и т.д.«В конце концов, он убедил меня», - пояснил глава компании. Надо не забывать и то, что для сбора инсайдерской информации в Израиле подключали тяжелую артиллерию - службу внешней разведки «Моссад». Если учесть, что СБУ не Моссад, а руководит ею друг детства Зеленского, лейтенант Баканов, то понятно почему результат такой, как есть. Да и Зеленский Бурлу убедить не смог. Очередной раз показал свой уровень некомпетентности. Pfizer в Украине отсутствует.
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25.03.2021 14:36 Ответить
Сьогодні в Україну прибуде 700 тисяч доз вакцини СoronaVac з Китаю. Загалом очікуємо 1,9 млн доз, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 4548
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25.03.2021 14:43 Ответить
Китайская вакцина Sinovac в четверг-пятницу прилетит в Украину и поступит на склады группы фармацевтических компаний «Лекхим» в Умани, которые находятся на заводе "Технолог". Я знаю, что китайское NMPA (Национальное управление медицинских продуктов Китая) дало «условное разрешение на продажу» 8 февраля 2021 года, после того, как Sinovac подал заявление на «условную лицензию на продажу» в Национальное управление медицинских продуктов Китая (NMPA) 3 февраля 2021. В Китае, Чили и Индонезии дано разрешение на использование Sinovac в чрезвычайных ситуациях, а в Бразилии дано «временное разрешение на использование в экстренных случаях». И надо помнить, что сама вакцина Sinovac - это деактивированный вирус, а не пекомбинантный, как та же AstraZeneca. А ещё известно, что история с закупкой очень мутная. Интересно и то, что о прилете этой вакцины молчат все официальные лица, а они любят пиар.

Но у меня все же есть несколько вопросов:
1. ВООЗ пока не одобрила эту вакцину. ЕС и США её тоже не одобрили. Так кто взял на себя ответственность и одобрил её? Кто и чем мотивировал это одобрение? Кто будет нести ответственность за всю побочку? Зеленский, Шмыгаль и Степанов?
2. Вы готовы вакцинироваться ею?

И почему такая тишина по поводу привоза этой вакцины? Все это мне очень интересно. Как и то, кто "прикурил" на этом из бюджета?
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25.03.2021 14:49 Ответить
С миру по нитке...степашке куртке..
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25.03.2021 14:57 Ответить
член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики. Єто еще шо за член на члене. Ну и членов расплодили
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25.03.2021 14:57 Ответить
Степанову пора думати про друге коло вакцинації AstraZeneca: 500 000 /2 = 250 000, Вже використано 155 300, тобто залишилось вакцини для першого кола на тиждень 250.000 - 155.300 = 94.300. Якщо не буде поставки зенеки, то чи є сенс ризикувати і докалувать усіх для першого кола усіма 500.000 дозами? Коли прибуде китайська, то чи не краще знов колоти лише китайською, а зенеку залишити на друге коло, якщо строк її дії ще діятеме?
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25.03.2021 15:03 Ответить
Для Степанова - це занадто висока математика
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25.03.2021 15:14 Ответить
не вийде уколоти цією партією по другому колу, по другому колу колотимуть через 12 тижнів, а це травень, а ця партія строком використання до липня 2021.
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25.03.2021 15:46 Ответить
Колись одесит Хавкін їхав до Індії і рятував індусів від холери і чуми, роблячи їм щеплення... А сьогодні його бюатьківщина, Україна - поневіряється по тих самих Індіях-Китаях, у пошуках хоча б якоїсь вакцини від корони, не в змозі самій її випускати, скільки треба, для власних потреб. До чого ж докотилися ми, жах
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25.03.2021 16:10 Ответить
хорошо.
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27.03.2021 23:41 Ответить
 
 