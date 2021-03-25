Сегодня в Украину прибудет 700 тысяч доз вакцины СoronaVac из Китая. Всего ожидаем 1,9 млн доз, - иммунолог Лапий
Вакцина китайского производства СoronaVac, поставка которой ожидается 25 марта, позволит привить людей из малонаселенных районов, а также инвалидов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.
"Мы ожидаем, сегодня в Украину прибудет 700 тысяч доз вакцины СoronaVac китайского производства (во всяком случае так было анонсировано). А в общем достигнута договоренность о поставке 1,9 млн доз этой вакцины. Данная вакцина в шприц-дозах, то есть в упаковке доза для одного человека. Это сильно упрощает ситуацию. Не нужно собирать пациентов", – подчеркнул собеседник.
Также, по его словам, поставка вакцины китайского производства позволяет решить проблему дефицита шприцов.
"Мы думали, как провести вакцинацию маломобильных групп населения, инвалидов, пациентов, которые пребываю дома, людей в районах с низкой плотностью населения. Мы же не можем приехать с десятидозным флаконом, привить одного человека и выбросить флакон. Нельзя привозить открытый флакон – ВОЗ категорически против такого. СoronaVac снимает эту проблему. В чем еще плюс? В мире наблюдается дефицит шприцов и иголок, потому что в мире сумасшедшие темпы вакцинации и выгребают шприцы и иголки. То? что вакцина приходит в упаковке шприц-иголка для нас решает множество проблем", – резюмировал Лапий.
25 марта посольство Украины в КНР сообщило об отправке партии вакцины СoronaVac в Украину.
Компания "Лекхим" сообщила, что доставка китайской вакцины ожидается 25 марта. В 19.15 в аэропорту "Борисполь" приземлится самолет Turkish Airlines, который доставит партию вакцин из Китая.
По данным Flightradar24, самолет с вакциной на борту (рейс TK6175 из Пекина ) уже приземлился в аэропорту Стамбула.
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В Государственном предприятии «Медицинские закупки Украины» заявили об отсутствии оснований для приема китайских вакцин от коронавируса, которые группа компаний «Лекхим» собирается доставить в Украину 25 марта.
Об этом сообщило предприятие в Facebook, https://ukranews.com/news/764923-vaktsinu-coronavac-otkazalos-prinyat-gp-medzakupki-iz-za-otsutstviya-dokumentov передают сегодня «Українськi Новини».
«Руководствуясь условиями договора ГП проинформировало «Лекхим» о нарушении срока поставки продукции и применении пени за каждый день просрочки, начиная с 6 марта до момента поставки продукции… Согласно условиям договора, не менее чем за 3 рабочих дня до даты поставки поставщик обязан предоставить заказчику исчерпывающий перечень документов… По состоянию на 24 марта этот перечень документов не был предоставлен. Следовательно, нет оснований для принятия продукции. В случае получения всех необходимых документов, ГП «Медзакупки Украины» готово проверить и предоставить подтверждение / замечания по ним в пределах сроков, определенных договором», - говорится в сообщении.
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Также в сообщении отмечается, что в соответствии с условиями договора иммунобиологическая продукция, которая поставляется, должна удовлетворять требованию минимальной эффективности. Согласно поручению Минздрава, такой показатель составляет не менее 70% снижения заболеваемости в исследуемой группе по сравнению с контрольной группой, что должно быть подтверждено в плацебо-контролируемом клиническом испытании.
Согласно сообщению, ГП «Медзакупки Украины» направило Министерству здравоохранения запрос на подтверждение соответствия данных по эффективности, указанных в регистрационном досье заявителя, условиям договора, ответ от Минздрава ожидается.
Перед здійсненням поставки на виконання договору Постачальник має не менш ніж за 5 робочих днів надати Замовнику повідомлення про поставку. При чому повідомлення про поставку мало бути надане із дотриманням строків, визначених графіком поставки продукції.
Договором визначено обов'язок контрагента здійснити поставку першої партії у кількості 700 тис. флаконів/шприців не пізніше ніж через 30 днів після реєстрації вакцини в одній з визначених країн. 4 лютого 2021 року вакцина виробника зареєстрована в Китаї. Відповідно до умов Договору перша партія мала бути передана та прийнята нами, як Замовником, не пізніше 6 березня 2021 року.
Відповідно до пунктів 8.1., 8.7 Договору, у разі порушення строку поставки, непередачу (несвоєчасну передачу, повернення з підстав, встановлених Договором) продукції, Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка від ціни продукції, строк поставки якої порушено, за кожний день прострочення або ціни непереданої (несвоєчасно переданої, повернутої) продукції, за кожний день затримки передачі. Пеня нараховується протягом строку порушення виконання зобов'язань за Договором, включаючи день виконання такого зобов'язання. За порушення строку поставки продукції понад 30 (тридцять) календарних днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 7 (сім) відсотків від ціни продукції, строк поставки якої порушено.
Керуючись умовами Договору ДП «Медзакупівлі України» поінформувало ПрАТ «Лекхім» щодо порушення строку поставки продукції та застосування пені за кожен день прострочення, починаючи з 06.03.2021 до моменту поставки продукції.
Згідно з умовами Договору, не менше ніж за 3 робочі дні до дати поставки Постачальник зобов'язаний надати Замовнику вичерпний перелік документів, визначених у пункті 5.1 договору, що включає, зокрема: сертифікат якості (аналізу) серії продукції, реєстраційне посвідчення, сертифікат походження від виробника, відомості про прекваліфікацію ВООЗ та/або реєстраційне посвідчення від компетентного органу однієї із визначених країн, пакувальний лист та документ, що підтверджує дотримання холодового ланцюга, тощо.
Станом на 24.03.2021 такий перелік документів не був наданий. Отже, немає підстав до прийняття продукції. У разі отримання всіх необхідних документів, ДП «Медзакупівлі України» готове перевірити та надати підтвердження/зауваження по ним у межах строків, визначених договором.
Додатково інформуємо, що, відповідно до умов договору, імунобіологічна продукція, що поставляється, має задовольнити вимогу мінімальної ефективності. Згідно із дорученням МОЗ України, такий показник становить не менше 70% зниження захворюваності у досліджуваній групі в порівнянні з контрольною групою, що має бути підтверджено у плацебо-контрольованому клінічному випробуванні.
ДП «Медзакупівлі України» надіслало Міністерству охорони здоров'я України запит на підтвердження відповідності даних щодо ефективності, зазначених у реєстраційному досьє Заявника, умовам Договору. Відповідь від МОЗ України очікується.
Таким чином, станом на 24.03.2021 поставок вакцини, що закуповується ДП «Медзакупівлі України», зі сторони Постачальника не здійснено, документів, що відповідають вимогам Договору, не надано. Додатково зазначимо, що оскільки укладений Договір регулює правовідносини з постачання лікарських засобів іноземного виробництва, Постачальник також має надати висновки про якість ввезених лікарських засобів. Це нормативно обґрунтована вимога згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2005 № 902. ПрАТ «Лекхім» має провести лабораторний аналіз продукції, що ввозитиметься, що може тривати до 14 днів.
ДП «Медзакупівлі України» діє в інтересах українських пацієнтів і платників податків та вживає заходів щодо недопущення порушення умов закупівлі. Ми закликаємо ПрАТ «Лекхім» у повній мірі виконувати умови підписаного Договору, нести відповідальність за порушення його умов, а також не створювати неоднозначних інформаційних приводів щодо питання закупівлі вакцини проти COVID-19.
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Ну, блин, позорная Зе-власть! Сплошные скандалы!
И зрители здыхают и сердце замирает, и мендель от экстаза закрывает глаза. И гром аплодисментов, и 73%, шукають в ровере тормоза.
Тобто випробування будуть проводити на всіх, хто не може втекти
Бурла уточнил, что Нетаньяху регулярно задавал все новые и новые вопросы о вакцинации детей, беременных женщин и т.д.«В конце концов, он убедил меня», - пояснил глава компании. Надо не забывать и то, что для сбора инсайдерской информации в Израиле подключали тяжелую артиллерию - службу внешней разведки «Моссад». Если учесть, что СБУ не Моссад, а руководит ею друг детства Зеленского, лейтенант Баканов, то понятно почему результат такой, как есть. Да и Зеленский Бурлу убедить не смог. Очередной раз показал свой уровень некомпетентности. Pfizer в Украине отсутствует.
Но у меня все же есть несколько вопросов:
1. ВООЗ пока не одобрила эту вакцину. ЕС и США её тоже не одобрили. Так кто взял на себя ответственность и одобрил её? Кто и чем мотивировал это одобрение? Кто будет нести ответственность за всю побочку? Зеленский, Шмыгаль и Степанов?
2. Вы готовы вакцинироваться ею?
И почему такая тишина по поводу привоза этой вакцины? Все это мне очень интересно. Как и то, кто "прикурил" на этом из бюджета?