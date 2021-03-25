Агент НАБУ Шевченко о подозрении СБУ: "Связываю это прежде всего с желанием дискредитировать "вагнергейт"

Агент НАБУ Евгений Шевченко дал интервью журналисту Bellingcat Христо Грозеву для его фильма о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и спустя некоторое время к нему пришли с обыском сотрудники СБУ.

Об этом Шевченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Сейчас, сопоставив факты, я связываю это прежде всего с желанием дискредитировать Вагнергейт. Как известно, я дал интервью журналисту Bellingcat Христо Грозеву для его фильма, и тут такое странное совпадение ко мне прилетело", - отметил агент НАБУ.

По его словам, в постановлении на обыск у него дома было указано, что ищут товары военного назначения.

"Следователь говорил, что они ищут у меня клистроны - это компоненты зенитно-ракетных комплексов С-300. Потом я узнал, что также обыски были проведены на госпредприятии "Укроборонсервис", куда вчера компания отгрузила два комплекта клистронов и данные клистроны были изъяты. Также обыски были проведены у бывшего замдиректора "Укроборонпрома" генерала Стеценко, у главного инженера "Укроборонсервиса", - рассказал Шевченко.

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В то же время он отметил, что подозрение ему предъявили совершенно по иным эпизодам - там совершенно другие действия вменяются.

"Цитирую: "Слідчий повідомив про підозру Шевченку Євгену Сергійовичу про те, що він підозрюється в створенні непередбачуванного законами України збройного формування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також в участі у діяльності непередбачуваного законами України збройного формування, тобто вчинення злочину, передбаченого статтею ч. 2ст.28, ч.2 ст.260 ККУ", - добавил Шевченко

Полный текст интервью с Евгением Шевченко для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

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