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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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Семенченко Семен (380) Шевченко Евгений (143)

Меня подозревают в создании ЧВК, которая не работала ни одного дня, - агент НАБУ Шевченко

Меня подозревают в создании ЧВК, которая не работала ни одного дня, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Евгений Шевченко, которого СБУ подозревает в создании незаконных вооруженных формирований, заявил что планировал запустить охранную компанию в течение трех лет, однако идея так и не была реализована.

Об этом Шевченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Подозрение касается создания охранной компании, которую мы с Семеном (Семенченко. - Ред.) планировали запустить три года назад для работы по контрактам с Госдепом США касательно охраны объектов в Сирии и Афганистане, но эта идея не была реализована. Осенью 2018 года у нас было несколько встреч - в Ираке, в Афганистане, в том числе в Посольстве США в Багдаде с представителями ФБР и ЦРУ, и поначалу все шло хорошо. Но уже через месяц, в декабре 2018-го, Трамп заявил, что он выводит контингент и уменьшает присутствие США в Сирии и Афганистане, после чего американцы сообщили, что в связи с этим наш вопрос не актуален", - объяснил Шевченко.

Читайте также: Расследование СБУ о создании НВФ и подготовке провокаций: Шевченко готов пройти полиграф и провести анализ ДНК

Агент НАБУ подчеркнул, что ЧВК не работала ни одного дня, потому что не получила ни одного контракта на охрану объектов.

"Изначально мы договорились, что будет два инвестора в этой компании, чтобы обучить людей, купить амуницию для охранной компании – это я и гражданин Казахстана Сергей Борисенко. Я сказал Семену, что я готов инвестировать, но только при наличии реального контракта, когда я, как инвестор, буду понимать, что мои инвестиции защищены и первый разговор со мной на эту тему состоялся в августе 2018-го. И на тот момент Семен уже отправлял людей на обучение в Польшу в учебный центр, который имеет международную сертификацию и не первый год функционирует.И, что любопытно, в этом же центре также проходили обучение спецподразделения нашей Нацполиции. Семен был уверен, что в ближайшем будущем он сможет получить контракты в странах Ближнего Востока, где работают американцы и где у них большие заказы на услуги охранных компаний. Но лично я этих условиях не решился рисковать деньгами, и сказал, что выполню свои обязательства только после подписания контракта на охрану. Однако, насколько я понял, именно Борисенко на тот момент уже инвестировал в обучение парней и делал это на свой страх и риск - он обеспечил финансирование, и Семен набрал группу добровольцев из числа ветеранов для обучения в Польше, в центр, который имеет международную сертификацию охранных компаний, которую принимают американцы", - рассказал Шевченко.

Также читайте: Агент НАБУ Шевченко о подозрении СБУ: "Связываю это прежде всего с желанием дискредитировать "вагнергейт"

Полный текст интервью с агентом НАБУ Евгением Шевченко для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

Читайте: СБУ "разоблачила" ЧВК, которая уже несколько лет легально действует в Польше. Это расследование - расправа с НАБУ, - Саакашвили

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Топ комментарии
+30
Зелені знову облажались..
А стільки шуму створено, скільки галасу...прям сенсація ...
Отак і сидять Антоненко, Стерненко, інші по липових обвинуваченнях, бо в нас влада , яка мститься патріотам за Майдан.
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25.03.2021 14:28
+25
Обратите внимание, что за 2 года правления сцикливого жиденыша, в Украине не посажен ни один рыг. Скажу больше, при квартальном шуте со всех рыгов сняли обвинения, повыпускали их из сизо, посадили на госдолжности. При этом каждый день против патриотов Украины клепают новые дела. Какое совпадение, правда?!
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25.03.2021 14:31
+20
Мститься чотирикратний бігун від призову що він поряд з ними гівно на палочці.
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25.03.2021 14:31
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Правила форума Совет форумчан
Это они для начала,чтобы раскрутить хищение у потерпевшего
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25.03.2021 14:28 Ответить
- Кем были до войны? Студентом классической философии?. - Стало быть, спившийся интеллигент… - резюмировал поручик Лукаш (с)
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25.03.2021 16:03 Ответить
Зелені знову облажались..
А стільки шуму створено, скільки галасу...прям сенсація ...
Отак і сидять Антоненко, Стерненко, інші по липових обвинуваченнях, бо в нас влада , яка мститься патріотам за Майдан.
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25.03.2021 14:28 Ответить
Мститься чотирикратний бігун від призову що він поряд з ними гівно на палочці.
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25.03.2021 14:31 Ответить
малорост воно...
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25.03.2021 14:31 Ответить
С Антоненко не всё ясно...
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25.03.2021 16:01 Ответить
Що конкретно вам не ясно ?
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25.03.2021 16:05 Ответить
Из того ,что опубликовано в СМИ, мне смущает слабая позиция его защиты...!
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25.03.2021 16:21 Ответить
у любому зличині головне МОТИВ, а який мотив був у тої трійці яку вже півтора року маринують, і ще тоді у грудні на пресконференції з главЗедебілом "призначили" винними ?
Мотив який ? Шеремет же не Сікель чи потвори з каналів ОПЗЖопців які помиями все українське обливають......, гроші ? ну тоді ця трійця взагалі не взяжеться....
Його прибрала білоруська-кацапська агентура, це відомо всім крім упоротих зелебобиків.
Так само могли і тебе призначити винним, і ти як сказала одна тупувата генпрокурорка "будеш у суді дововдити свою невинуватість". Не прокурор твою вину, а........
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25.03.2021 16:58 Ответить
Мотив может быть какой угодно... Вплоть до того , что "друг попросил"...
Я же говорю, что из того. что быо в СМИ - защита выстроила свою "защиту" в основном на эмоциональной составляющей... А это признак - проигрыша..., так имеет весьма слабую юридическую пазицию...
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25.03.2021 17:05 Ответить
це не мотив "друг попросив". Мені чесно кажучи як Людина той Антоненко і ті дві жіночки не дуже цікаві. Мені гидко як ПЕРШІ особи країни на пресусі призначають винних без суда і слідства, по сфабрикованих чи підтасованих доказах.
Ще раз, от зловлять тебе менти, бо на якогось вбивцю схожий на камерах( де нічого не розбереш) і захищай себе потім у суді, представляючи докази, на які і там всім побоку.
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25.03.2021 18:57 Ответить
Ну я говорю о деле Шеремета..., а не вообще... "Друг попросил" - это намёк на не свое решение... Я допускаю, что его использовали - скажем так поставили задачу на "отработку" шеремета, кто то кто при власти... Именно поэтому до сих пор дело не расскрыто ...
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25.03.2021 19:19 Ответить
Одни , кто при власти - его поймали и имеют доказательства. и не желают отсупать...Другие, тоже при власти, но с другой структуры - не хотят палиться... Вот и идет тягонина...
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25.03.2021 19:20 Ответить
Лично я думаю, что без его участи не обошлось... Какая доля его участия мне не известно... Но у меня такое чувство. что он причастен...
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25.03.2021 17:06 Ответить
Відчуття ))))) ору, Ви явно або упоротий зелебобик або слідак який.
А по Стерненку що відчуваєте ?))
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25.03.2021 18:59 Ответить
Нет, просто у меня большой опыт в расскрытии преступлений... И мой опыт так же выражается в чутье..., тогда, когда у меня нет полной информации... если бы я видел материалы дела, я мог бы сказать более детально...
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25.03.2021 19:11 Ответить
А вот обвинение - может , а зачастую и не должна и не имеет право раскрывать все свои данные ! Возможно по этой причине мы не слышим всей информации от них...
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25.03.2021 19:15 Ответить
ТОДІ НАХЕРА було пресуху мутити, вам як слідаку( от прямо в точку попав) має бути відомо про таку малюсіньку дрібничку як презумпція невинуватості......
През вже призначив винних точка. От таке кривосуддя по українськи.
Вам це прекрасно відомо, якщо реально в слідстві працювали, а не просто інетбот всезнайка ))
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25.03.2021 19:24 Ответить
Та в том то и дело, что скорее всего - вдина есть и она слишком очевидна... Просто идет тягонина тех, КТО ЗА НИМ !
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25.03.2021 19:30 Ответить
То что следствие что открыло - это на совести следствия..
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25.03.2021 19:32 Ответить
Я не принимаю ни одну из сторон... я только высказал свое мнение о том, что опубликованно в СМИ. ОБЫЧНО, когда защита имеет СЕРЬЕЗДНЫЕ аргументы защиты они их показывают....
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25.03.2021 19:14 Ответить
Если честно. вот вам что говорит о егео не виновности...
- то что он музыку или песню красивую написал...?
или
- то . что он в ВСУ служит в прес.центре...?
- или просто, "человек понравился"...?
Что конкретно ?
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25.03.2021 17:08 Ответить
В главных ролях: агент Шевченко и Насиння Семенченко. "Парни со стволами"
Меня подозревают в создании ЧВК, которая не работала ни одного дня, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8635
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25.03.2021 14:30 Ответить
Обратите внимание, что за 2 года правления сцикливого жиденыша, в Украине не посажен ни один рыг. Скажу больше, при квартальном шуте со всех рыгов сняли обвинения, повыпускали их из сизо, посадили на госдолжности. При этом каждый день против патриотов Украины клепают новые дела. Какое совпадение, правда?!
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25.03.2021 14:31 Ответить
А кто рыгов сажал до сцикливого жиденыша? Фамилии посаженых можно узнать?
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25.03.2021 14:50 Ответить
Рыг Атрошенко - посажен сывочолым руководить Черниговской областью.
Рыг Муженко - посажен на должность начштаба ВСУ
Рыг Макеенко - посажен руководить самым шо ни на есть Прямым каналом.
Шах и мат, зебилы
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25.03.2021 14:58 Ответить
Отож.
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25.03.2021 15:05 Ответить
Знаешь ты их прекрасно,но срешь в комментах согласно зебильной методичке.
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25.03.2021 16:00 Ответить
Назови хотя-бы одного. Или ты - соевый писдуняра?
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25.03.2021 16:02 Ответить
Фамилия Ефремов тебе,чмошному пистливому зебилу,о чем то говорит?
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25.03.2021 18:07 Ответить
А за предыдущие 5 лет сколько рыгов посажено?
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25.03.2021 14:58 Ответить
Профессиональный жулик и провокатор. И шо, найдется кто-то кто ему поверит?)
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25.03.2021 14:32 Ответить
выглядит правдоподобно. у Вас есть опровергающие факты ?
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25.03.2021 14:38 Ответить
Тільки здоровий глузд. Жодна порядна людина, чи поважний орган не буде співпрацювати ні з Семенченко, ні з Шевченко. Американський тим більш. Ех, Сємьон Сємьонович!!!
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25.03.2021 15:08 Ответить
такой глузд здоровым язык не оборачивается назвать
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25.03.2021 15:12 Ответить
Правильно, співпрацювати треба з ермаком. Доречі, шось його не чуть.
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25.03.2021 19:10 Ответить
агент 007... можно сразу кино снимать)
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25.03.2021 14:33 Ответить
американці вже давно б зняли. У них і за слабшими історіями знімають фільми.
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25.03.2021 14:54 Ответить
Для зелёной плесени главное слепить с гавна пулю,что бы отвлечь охлос от вагнергейта
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25.03.2021 14:44 Ответить
а карлсон сказал вчера что "давно работает, например в Польше"
слил он вас, дурилки
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25.03.2021 14:45 Ответить
Він казав що, там давно на законних підставах працює центр в якому овни проходили підготовку. Як і поліцаї Авакова.
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25.03.2021 14:52 Ответить
Частная военная компания, деятельность которой "разоблачила" Служба безопасности Украины, действует уже несколько лет в основном на территории Польши.
Об этом сообщил в https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=281539026675035&id=100044568183561 Facebook глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили, передает https://censor.net/.
"Совершенно открыто тренирует людей как в Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет. Если СБУ хочет расправиться с НАБУ и его представителем Шевченко, нечего выдумывать эти басни. Это обычная месть коррупционеров и главной коррупционной организации в Украине - СБУ. НАБУ и Высший антикоррупционный суд как кость в горле застряли у многих коррупционеров, и они ищут любой повод с ними расправится", - уверен Саакашвили.
Источник: https://censor.net/ru/n3255438
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25.03.2021 14:58 Ответить
European Security Academy не є ВПК, а тільки навчальним центром підготовки державних та приватних охоронних підрозділів.
Є ще польська ASBS Othago колишнього міністра внутрішніх справ, яку безліч разів "громили" вполучлєнці на Донбасі і навіть "русскіє партізани Харькава" в Ізюмі розстрілювали. Але вона займається в головному аналітикою. Правда її керівник Сінкевич (онук того самого) входить до ради ABW- навчального центру національної агенції безпеки.
То ж, яка з них є тою кровавою ВПК, на яку полюють сєпари і СБУ поки не зрозуміло.
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25.03.2021 15:31 Ответить
это не важно. важно то что мишико пстил подливу и заявил что претензии по той ЧВК которая работает в польше. и давно. а кто из них кому предатель - мне все равно. одного болота поганки
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25.03.2021 15:33 Ответить
Важливо те що, немає там ПВК, яке працює в Польщі, а є фейки, які розпускають кацапи, сєпари та СБУ.
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25.03.2021 15:37 Ответить
важно только то что говорят оба фигуранта. если мишико не в теме то нечего ляпать своим языком. а так дополнительно намотал насинню и агенту
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25.03.2021 15:39 Ответить
Що там він намотав? Він просто здуру ляпнув про те, чого не знає. А ось СБУ доведеться пояснювати полякам, кого вони там ВПК обізвали.
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25.03.2021 15:43 Ответить
ну смотри
1. по словам саакашвили на его официальной странице речь идет о действующей чвк - это в кассу сбу
2. его дергают на допрос и он говорит "мамой клянус! вырвал из конткекста! не понял! простите". НО... теперь сбу будет иметь полное право проверить и миху и на насиння "новые обстоятельства". это называется "поймать на слове"
3. доказывать ничего никому сбу не будет. а вот к михе может прилететь за его тупой собачий язык
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25.03.2021 15:48 Ответить
1) слова з мордобуку до доказової бази може прийняти тільки печерський або басманний суд, ніде більше воно не проканає це, не доказ;
2) Міху вони можуть смикати, а толку? Яким боком він в цій справі? Так можна і вас викликати на допит;
3) СБУ може й не буде, а ось МЗС України і Зеленському доведеться при бажанні польської сторони.
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25.03.2021 16:07 Ответить
1. я где то написал про доказательства в суде? это называется "оперативная информация"
2. будет видно. грузин несдержан и может ляпнуть еще много интересного особенно в свете его сотрудничества с семенченко
3. с каких делов? выдвинуто официальное обвинение польской фирме?
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25.03.2021 16:10 Ответить
антипольська діяльність і дискредитація ділового іміджу.
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25.03.2021 16:46 Ответить
ну бред же....
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25.03.2021 16:48 Ответить
ЗІ: помилка: Бартоломей Сінкевич входить до ради навчального центру при Агенстві національної безпеки (ABW).
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25.03.2021 15:36 Ответить
Далі виясниться що, вилучена зброя була або мисливською, або ММГ.
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25.03.2021 14:51 Ответить
А в Украине что охранять нечего, что надо переться в Сирию и Афган?
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25.03.2021 14:56 Ответить
тут ринок закритий для сторонніх.
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25.03.2021 15:33 Ответить
политическое убежище просить нужно
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25.03.2021 14:56 Ответить
ВАЗеленськму з дерьмаком.
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25.03.2021 15:57 Ответить
Смотреть всем!
Скоро в сети Netflix
Мене підозрюють у створенні ПВК, яка не працювала жодного дня, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8932
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25.03.2021 14:58 Ответить
Когда пружину сжимают, она когда-то выстрелит. Власть просто танцует на граблях.
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25.03.2021 15:46 Ответить
Це не розслідування, а інформаційний шум, покликаний відволікти українців від прем'єри "Вагнергейту".
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25.03.2021 16:02 Ответить
Интересна фраза "...которая не работала ни одного дня". Т.е. он признается, что ЧВК таки была, но ни одного оплаченного задания еще не выполнила. По-моему, чувак сам себя и сдал этими словами с потрохами. А все остальное словоблудие для прикрытия.
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25.03.2021 16:25 Ответить
якщо вона ще була зареєстрована то, які питання? Порушували устав компанії?
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25.03.2021 16:48 Ответить
тебе не говорили что ты мыслишь как мент, услышал "А" а "Б" тебе уже и нафик не нужно.
Он Не оказывается что ему предлагали стать соучастником(инвестором) но он денег не дал и соучастником(инвестором) так и не стал. А привлекали его лишь за то что он имел радость общения на эту тему с Семёном ну и попутно за"наезды" на высокопоставенных чинушь типа Дерьмак Татаров и тому подобное ну и потому что работает в НАБУ.
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25.03.2021 17:03 Ответить
а все забыли про Савченко и Рубана, которых застукали как они оружие возили из Дамбасса и планировали расстрелять Верховную Раду, как в сумочке Савченко нашли пистолет? все замяли и на тормозах, и что, где сейчас Рубан, Сявченко? . дела на них не закрыты.
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25.03.2021 16:48 Ответить
Барже мінометна де?! Де баржа?
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25.03.2021 16:50 Ответить
Почему они винтят несуществующую фирму и предъявляют за обучение ветеранов в сертифицированном центре, где обучается украинская полиция... Потому что у них прокол по Фрейду... Семенченко трудоустраивает парней по специальности для американцев, против рейдерства в чужих странах... Но они-то , как все нашкодившие коты, знают, "чьё мясо воруют"... и потому их страх перед народом развил в них манию преследования... Недавно охранники одной "работающей" охранной фирме, к которой у СБУ "почему-то" нет претензий, избили ветерана за то, что он припарковал машину "не там" ..и им хоть бы что.... А тут и фирмы не было..но всё равно им страшно... На что они и прокололись этим своим обсиром....
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25.03.2021 18:14 Ответить
Ха! СБУ розповсюджує вірус, маячню.
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25.03.2021 18:33 Ответить
Ні, вони її активно впроваджують в життя.
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25.03.2021 20:22 Ответить
Мене підозрюють у створенні ПВК, яка не працювала жодного дня, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3557
ТАК, А ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ
УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО
І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ?
А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ
)(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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25.03.2021 20:59 Ответить
 
 