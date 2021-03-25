Меня подозревают в создании ЧВК, которая не работала ни одного дня, - агент НАБУ Шевченко
Агент НАБУ Евгений Шевченко, которого СБУ подозревает в создании незаконных вооруженных формирований, заявил что планировал запустить охранную компанию в течение трех лет, однако идея так и не была реализована.
Об этом Шевченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Подозрение касается создания охранной компании, которую мы с Семеном (Семенченко. - Ред.) планировали запустить три года назад для работы по контрактам с Госдепом США касательно охраны объектов в Сирии и Афганистане, но эта идея не была реализована. Осенью 2018 года у нас было несколько встреч - в Ираке, в Афганистане, в том числе в Посольстве США в Багдаде с представителями ФБР и ЦРУ, и поначалу все шло хорошо. Но уже через месяц, в декабре 2018-го, Трамп заявил, что он выводит контингент и уменьшает присутствие США в Сирии и Афганистане, после чего американцы сообщили, что в связи с этим наш вопрос не актуален", - объяснил Шевченко.
Агент НАБУ подчеркнул, что ЧВК не работала ни одного дня, потому что не получила ни одного контракта на охрану объектов.
"Изначально мы договорились, что будет два инвестора в этой компании, чтобы обучить людей, купить амуницию для охранной компании – это я и гражданин Казахстана Сергей Борисенко. Я сказал Семену, что я готов инвестировать, но только при наличии реального контракта, когда я, как инвестор, буду понимать, что мои инвестиции защищены и первый разговор со мной на эту тему состоялся в августе 2018-го. И на тот момент Семен уже отправлял людей на обучение в Польшу в учебный центр, который имеет международную сертификацию и не первый год функционирует.И, что любопытно, в этом же центре также проходили обучение спецподразделения нашей Нацполиции. Семен был уверен, что в ближайшем будущем он сможет получить контракты в странах Ближнего Востока, где работают американцы и где у них большие заказы на услуги охранных компаний. Но лично я этих условиях не решился рисковать деньгами, и сказал, что выполню свои обязательства только после подписания контракта на охрану. Однако, насколько я понял, именно Борисенко на тот момент уже инвестировал в обучение парней и делал это на свой страх и риск - он обеспечил финансирование, и Семен набрал группу добровольцев из числа ветеранов для обучения в Польше, в центр, который имеет международную сертификацию охранных компаний, которую принимают американцы", - рассказал Шевченко.
Полный текст интервью с агентом НАБУ Евгением Шевченко для Цензор.НЕТ читайте здесь.
Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
Пожалуйста, подождите...
А стільки шуму створено, скільки галасу...прям сенсація ...
Отак і сидять Антоненко, Стерненко, інші по липових обвинуваченнях, бо в нас влада , яка мститься патріотам за Майдан.
Мотив який ? Шеремет же не Сікель чи потвори з каналів ОПЗЖопців які помиями все українське обливають......, гроші ? ну тоді ця трійця взагалі не взяжеться....
Його прибрала білоруська-кацапська агентура, це відомо всім крім упоротих зелебобиків.
Так само могли і тебе призначити винним, і ти як сказала одна тупувата генпрокурорка "будеш у суді дововдити свою невинуватість". Не прокурор твою вину, а........
Я же говорю, что из того. что быо в СМИ - защита выстроила свою "защиту" в основном на эмоциональной составляющей... А это признак - проигрыша..., так имеет весьма слабую юридическую пазицию...
Ще раз, от зловлять тебе менти, бо на якогось вбивцю схожий на камерах( де нічого не розбереш) і захищай себе потім у суді, представляючи докази, на які і там всім побоку.
А по Стерненку що відчуваєте ?))
През вже призначив винних точка. От таке кривосуддя по українськи.
Вам це прекрасно відомо, якщо реально в слідстві працювали, а не просто інетбот всезнайка ))
- то что он музыку или песню красивую написал...?
или
- то . что он в ВСУ служит в прес.центре...?
- или просто, "человек понравился"...?
Что конкретно ?
Рыг Муженко - посажен на должность начштаба ВСУ
Рыг Макеенко - посажен руководить самым шо ни на есть Прямым каналом.
Шах и мат, зебилы
слил он вас, дурилки
Об этом сообщил в https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=281539026675035&id=100044568183561 Facebook глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили, передает https://censor.net/.
"Совершенно открыто тренирует людей как в Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет. Если СБУ хочет расправиться с НАБУ и его представителем Шевченко, нечего выдумывать эти басни. Это обычная месть коррупционеров и главной коррупционной организации в Украине - СБУ. НАБУ и Высший антикоррупционный суд как кость в горле застряли у многих коррупционеров, и они ищут любой повод с ними расправится", - уверен Саакашвили.
Источник: https://censor.net/ru/n3255438
Є ще польська ASBS Othago колишнього міністра внутрішніх справ, яку безліч разів "громили" вполучлєнці на Донбасі і навіть "русскіє партізани Харькава" в Ізюмі розстрілювали. Але вона займається в головному аналітикою. Правда її керівник Сінкевич (онук того самого) входить до ради ABW- навчального центру національної агенції безпеки.
То ж, яка з них є тою кровавою ВПК, на яку полюють сєпари і СБУ поки не зрозуміло.
1. по словам саакашвили на его официальной странице речь идет о действующей чвк - это в кассу сбу
2. его дергают на допрос и он говорит "мамой клянус! вырвал из конткекста! не понял! простите". НО... теперь сбу будет иметь полное право проверить и миху и на насиння "новые обстоятельства". это называется "поймать на слове"
3. доказывать ничего никому сбу не будет. а вот к михе может прилететь за его тупой собачий язык
2) Міху вони можуть смикати, а толку? Яким боком він в цій справі? Так можна і вас викликати на допит;
3) СБУ може й не буде, а ось МЗС України і Зеленському доведеться при бажанні польської сторони.
2. будет видно. грузин несдержан и может ляпнуть еще много интересного особенно в свете его сотрудничества с семенченко
3. с каких делов? выдвинуто официальное обвинение польской фирме?
Скоро в сети Netflix
Он Не оказывается что ему предлагали стать соучастником(инвестором) но он денег не дал и соучастником(инвестором) так и не стал. А привлекали его лишь за то что он имел радость общения на эту тему с Семёном ну и попутно за"наезды" на высокопоставенных чинушь типа Дерьмак Татаров и тому подобное ну и потому что работает в НАБУ.
вірус, маячню.
ТАК, А ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ
УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО
І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ?
А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ
)(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.