Чрезвычайно серьезный прирост количества больных: с завтрашнего дня в Чернигове могут ужесточить карантин

В Чернигове планируют ввести усиленные карантинные ограничения с пятницы. Сегодня будет заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности.

Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкойна пресс-служба городского совета.

"Информирую общественность о том, что после сессии, которая состоится ориентировочно в 15 или 16 часов, предлагаю провести городскую комиссию по техногенно-экологической безопасности и определиться с ограничительными мерами, которые я предлагаю ввести не понедельник, а с пятницы, с завтрашнего дня. В связи с чрезвычайно серьезным приростом количества больных, находящихся в наших больницах - их уже более 230. Во вторник я объявил о том, что если будет 230 госпитализированных больных с подтвержденным диагнозом, мы будем вводить в городе ограничительные меры. Скажем так: крайняя цифра, когда мы однозначно будем вводить более жесткие ограничения - это 270 госпитализированных больных с подтвержденным диагнозом. Темпы прироста у нас (вы можете сами сделать несложные расчеты) - добавляется по 30 больных в день. Всего у нас 430 койкомест", - проинформировал он.

Мэр уточнил, что нет проблем с "койками": "В городских больницах Чернигова тысячи коек, есть отделение, есть все. Но технически при увеличении количества больных проблемой становятся две вещи. Это врачи - они тоже люди и не могут работать 24 часа в сутки. Точнее, могут и работают, но не 7 дней в неделю. Им также нужна передышка, они также болеют. И второй критерий, по которому город не вытягивает большое количество больных - это производство кислорода. Даже на тех 336 коек в ковидних отделениях городских больниц, которые подключены к кислороду, по его запасам для обеспечения всех нуждающихся кислородной поддержкой, мы находимся на пределе. Если при первой-второй волнах городские больницы обходились несколькими десятками подключенных к кислородным аппаратам - сегодня пациентов уже более ста сорока. То есть это уже больше половины имеющихся подключений, и течение болезни идет с более серьезными симптомами".

"Сегодня будем, очевидно, принимать обращение к Кабинету Министров, поскольку это одна из серьезных проблем Украины в этом направлении", - отметил городской голова.

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Он отметил, что не хочет никого пугать, но просит черниговцев все-таки взвесить и определиться по ситуации, которая есть.

"Обращаюсь ко всем руководителям, владельцам предприятий малого, среднего бизнеса - и прошу там, где бизнес-процесс предусматривает большое количество людей, большон их скопление - максимально задействовать охрану, требовать реально носить маску, не на подбородке, соблюдать хотя бы этих простых мер, - подчеркнул он. - Если несколько следующих дней покажут, что мы не справляемся и недостаточно ответственные - тысячи людей из-за безответственного поведения общества потеряют доходы, поскольку вынуждены будут сидеть дома, не ходить на работу. Я прошу к этому отнестись с пониманием, адекватно, чтобы потом никто ни на кого не обижался. И более серьезно воспринимать те реалии, которые есть".

Напомним, в ОГА заявили, что Черниговская область находится в шаге от "красной" зоны.