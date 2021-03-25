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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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Казахский бизнесмен Борисенко хвастался, что "забашлял" СБУ, чтобы те начали кошмарить Семенченко и его окружение, - агент НАБУ Шевченко

Казахский бизнесмен Борисенко хвастался, что

Агент НАБУ Шевченко заявил, что с бывшим командиром батальона "Донбасс" Семеном Семенченко он планировал создать охранную компанию к которой привлек в качестве инвестора гражданина Казахстана, бизнесмена Сергея Борисенко. Позже Бизнесмен заявил, что его якобы "кинули" и начал требовать деньги назад.

Об этом Шевченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Шевченко, Борисенко "на свой страх и риск" обеспечил финансирование добровольцев из числа ветеранов для обучения в Польше, в центр, который имеет международную сертификацию охранных компаний, которую принимают американцы.

"Курс обучения в этой академии стоит порядка 4-5 тыс. долларов, а Семен отправил туда около 120 человек. То есть полмиллиона долларов ушло только на обучение людей - большие деньги", - добавил агент НАБУ.

Позже, рассказывает Шевченко, Борисенко написал заявление в СБУ, что якобы Семенченко, Шевченко, а также другой бывший комбат батальона НГУ "Донбасс" Анатолий Виногродский и Сергей Акимович, которые также принимали активное участие в проекте охранной компании, мошенническим способом якобы выдурили с него миллион долларов.

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"Я был таким же инвестором, как и Борисенко, но не вливал свои финансы в проект до тех пор, так как не видел возможности заключить реальный контракт. И я отошел от этой ситуации в декабре 2018-го. Никогда не видел никаких контрактов, договоров, акций. Финансовые взаимоотношения, а также оплаты за обучение и остальные траты меня никогда не касались - деньги Семен получал от Борисенко на те статьи расходов, которые они сами между собой согласовывали и к чему я никогда не имел никакого отношения", - объяснил Шевченко.

Через полгода, летом 2019-го, Борисенко написал агенту НАБУ Шевченко СМС: "Вы меня кинули вместе с Семенченко - вы аферисты!".

"Я ему сразу позвонил и сказал: "Чего ты мне смски пишешь? Если у тебя есть ко мне вопросы и претензии - давай встретимся, обсудим. Ты ведь прекрасно знаешь, что я ни единого доллара твоего не взял и что у меня не было никаких умыслов, и что Семён вообще пригласил меня как инвестора уже после того, как вы с ним затеяли всю эту тему. И если хочешь, то я готов пройти полиграф в твоём присутствии - мне нечего скрывать". Но он от моего предложения отказался, потому как на самом деле конечно же все знает - финансовым директором в этой охранной компании был его собственный сын. То есть Борисенко давал деньги, а его сын, будучи финансовым директором компании, контролировал, на что они тратились. И Сергей прекрасно знает, что я никогда не имел отношения к его деньгам", - объяснил Шевченко.

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"Однажды Борисенко уехал в Казахстан на месяц, а там какие-то платежи (вероятно, за обучение в Польше) нужно было закрывать. И Борисенко попросил, чтобы я принял деньги от него на свою карточку и передал их Семёну. Всего было четыре платежа на общую сумму 95 тысяч долларов, но он точно знает, что это деньги я после получения сразу передавал Семену. Но в том разговоре Борисенко мне сказал: "Если ты мне вернешь 95 тысяч долларов, то к тебе вопросов не будет". Я ему говорю: "Ты прекрасно знаешь, что я эти деньги передал по твоей же просьбе Семёну, почему я их должен тебе возвращать?" - вразумительного ответа я от него так и не получил и история на время затихла, пока, примерно, полгода назад он не похвастался одному человеку, с которым я знаком, что он "забашлял" эсбэушникам, чтобы те начали кошмарить Семенченко и его окружение, чтобы вернуть свои деньги. ... У Борисенко были основания предъявлять претензии Семену - это их финансовые взаимоотношения. И я не понимаю, какие основания обвинять меня в мошенничестве? Он тогда ещё озвучивал мне, что "миллион долларов дал Семену, хочу его получить назад". Я задал вопрос – "Я тут при чем? Я вас не знакомил, не заключал между вами сделку, не знаю деталей вашего соглашения и как вы расстались - разбирайтесь между собой сами", - рассказывает агент НАБУ.

Интервью с агентом НАБУ Евгением Шевченко для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Также читайте: Меня подозревают в создании ЧВК, которая не работала ни одного дня, - агент НАБУ Шевченко

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Топ комментарии
+9
т.е. это насиння кинул казаха...?
нормальный ход
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25.03.2021 15:00
+9
и привел к власти нелоха с баклановым, чтоб те начали его кошмарить
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25.03.2021 15:09
+6
Оно не совсем притихло. У себя в фейсбуке активно кляло Порошенко.
К зеленым у него претензий не было, по большому счету.
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25.03.2021 15:15
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т.е. это насиння кинул казаха...?
нормальный ход
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25.03.2021 15:00 Ответить
и привел к власти нелоха с баклановым, чтоб те начали его кошмарить
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25.03.2021 15:09 Ответить
я бы и сам забошлял СБУ
чтобы они покошмарили Семенченко/Гришина...
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25.03.2021 15:28 Ответить
Ну ясен пень - казаха. Очень древний тюркский благородный(байский) род - Борисенко
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25.03.2021 16:40 Ответить
СБУ захотела заработать и медали ко дню Независимости?
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25.03.2021 15:08 Ответить
а я думал себе-що насиння так притихло в последнее время .
а у него ,оказывается,проблемы.и не маленькие.хорошо еще сбу вовремя вписалась,а то могло все пойти традиционным путем выбивания денег с должника
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25.03.2021 15:11 Ответить
Оно не совсем притихло. У себя в фейсбуке активно кляло Порошенко.
К зеленым у него претензий не было, по большому счету.
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25.03.2021 15:15 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1391316507897612&id=100010578281118 Alex Noinets : Я вважаю, Семен Семенченко має зараз усіх нас покликати на редут проти торгівлі на крові. За що люблю життя - за іронію і чорний гумор.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1391316507897612&id=100010578281118&comment_id=1391326587896604 Oleksandr Bestachenko : Семенченко більше схожий на Свинарчука ніж, власне, сам Свинарчук.

https://twitter.com/freeukrman/status/1374803780638806024 @freeukrman : Ясно що не спроста СБУ «помітили» тільки зараз. Це помста. Але не це цікаво. Була інфа вже що Семенченка хочуть підключити до мочилова Пороха. Так що цілком можливо що він тепер буде дуже активно співпрацювати з владою наприклад по розслідуванню ТСК у ВРУ на Порошенка і Турчинова.

https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1238338449941737 Дмитро Вовнянко : Семену і його фан-клубу не треба перейматися. Треба повторювати "Зате не Порошенко" і "А що і так можна було?". Семен, Женечка і їхнє збіговисько зробили все можливе аби владою в Україні стала саме зелень. Що поробиш? Богуцька - в нардепи, Лещенко і Найєм - в держкорпорації на круті з/п, а Семен з Женечкою - в слідчий ізолятор СБУ. Вони самі це зробили.

На місці Семена я б молився, аби СБУ не допитала ту частину бійців "Донбасу", які на чолі з позивним Філін звалити від Семена після Іловайська. Якщо правда бодай 20% того що я почув зимою 15-го від бійців "Донбасу", Семена закрити можна буде до кінця життя.
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25.03.2021 15:43 Ответить
в цій країні керують армяни, казахи, чечени, цигани, москалі, жиди... а українці повністю безправні
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25.03.2021 15:11 Ответить
Борисенко вряд ли казах
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25.03.2021 15:18 Ответить
скоріше кацап.
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25.03.2021 16:12 Ответить
https://www.dsnews.ua/blog/shevchenko-i-semenchenko-pro-shcho-malo-hto-govorit-25032021-419961 Вадим Денисенко : Шевченко і Семенченко. Про що мало хто говорить. Бо в справі колишнього командира батальйону "Донбас" Семена Семенченка і "позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка є декілька важливих моментів
1. Агент Шевченко був особистим водієм Семенченка і вони знайомі і спільно працюють доволі давно.2. В часи створення НАБУ, Шевченко став "агентом", як кажуть, завдяки друзям Семенченка, також народним депутатам, які тоді вважалися крупними антикорупціонерами. Треба звернути увагу на те, що "вербуванням клієнтів" займався в тому числі і Семенченко. Скільки рішень пройшло мимо каси - цього ми ніколи не узнаємо. А щодо найгучніших справ Шевченка, то за них він офіційно бере 10%, які йому сплачує держава. Тобто в справі останнього хабаря по справі Бурісми його гонорар - 500 тис доларів.
3. Окреме питання, чи перевіряли на "чистоплотність" Щевченка в НАБУ. Маючи всі механізми прослушок і негласних дій, було б дивно не слідкувати за агентами такого рівня. Але з юридичної точки зору, довести, що НАБУ щось знало, але мовчить, мабуть, нереалістично. Хоча уявити, що контора, яка збирає компромат на всіх, не має компромату на свого головного викривача - нереалістично.
4. Блокада Донбасу, яку формально організував Семенченко, була потрібна не стільки Коломойському, про що тоді говорили, скільки тим, хто став бенефіціаром в кришуванні контрабанди з ОРДЛО (зараз це одна з найбільших сірих зон в Європі). При чому, як з російської, так і з української сторони. Ці бенефіціари - силовики з обох сторін. Більш конкретно, я, на жаль, не знаю.
5. Міхомайдан, де силове крило організовував Семенченко, був повністю направлений проти Порошенка і фінансували його різні політсили (давайте згадаємо плівки з голосом Курченка, який розмовляє ніби з Саакашвілі).6. Зараз, все що ми бачимо з офіційних звітів СБУ - це не стільки приватна військова компанія, скільки крупне бандформування для участі в крупномасштабних силових розборках. Приватні військові кампанії - це або відправлення за кордон бійців (поки немає документальних підтверджень) або допомога політику контролювати чи захоплювати певні території (цього також не бачимо).7. На жаль, поява поняття приватна військова компанія, яке, можливо, було потрібно для піар цілей напередодні фільму про вагнерівців, може зіграти поганий жарт з нами, коли всьому світу покажуть кількох українців у Сирії чи Венесуелі, і на весь світ розказуватимуть, що саме українські, а не російські ПВК є головним ресурсом для допомоги терористам у всьому світі.
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25.03.2021 15:12 Ответить
"Институт будущего" это очень авторитетная аваковско-рыговская контора, ага
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25.03.2021 15:21 Ответить
так в тому й то справа! Що Аваков серед засновників (щоправда, міноритарних).

Але: Вадим Денисенко, - це колишній нардеп від БПП (чтен "Стратегії"), бувший представник Прем'єра Гройсмана у ВР (як зараз Шмигаля предстваляє слуга урода Василь Мокан).
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25.03.2021 16:11 Ответить
Казалось бы, и что за дело директору "Украинского института будущего" до Шевченко и Семенченко? Зачем высказываться в духе "одна бабка сказала"?
Среди учредителей этого института - Антон Геращенко, тот самый...
Думаете, случайно?
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25.03.2021 15:31 Ответить
Слухи ,как навозные мухи.
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25.03.2021 15:23 Ответить
******** нет покоя
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25.03.2021 15:23 Ответить
"Зараз, все що ми бачимо з офіційних звітів СБУ - це не стільки приватна військова компанія, скільки крупне бандформування для участі в крупномасштабних силових розборках. "

Хотілось би знати, які конкретно бандитства чи теракти вчинило те саме "бандформування", про яке дружно звиздять ЗЕлуплені разом з порохатими з подачі ф*СБУ ім. Ваньки Баканова?
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25.03.2021 15:25 Ответить
Казахський бізнесмен Борисенко хвалився, що "забашляв" СБУ, щоб ті почали кошмарити Семенченка та його оточення, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3488
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25.03.2021 15:31 Ответить
насиння должно сидеть в тюрьме
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25.03.2021 15:40 Ответить
москалям на радість.
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25.03.2021 16:30 Ответить
А шо? Хлопці заробляють!
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25.03.2021 15:41 Ответить
Ось що, я вам скажу: більше всього з польською "ПВК" ASBS Othago, яка є аналітичним центром під керівництвом колишнього міністра МВС Польщі і онука того самого Сінкевича, більше всього воюють кацапи та сєпари. Вони вже стільки "навбивали" тих найманців на сторінках своїх сайтів що, просто жах. І навіть "русскіє паартізани Харькава" під Ізмаїлом їх громили.
Про інші польські ПВК, я не чув. Є там ще навчальний центр European Security Academy але, там тренують тільки державні і приватні охоронні компанії і вони навіть близько не ПВК.
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25.03.2021 16:29 Ответить
Отакі вони, зкацаплені "хахли-патрійоти", ***** Януковичу таких самих слало - прізвище та навіть обличчя українське, а за ним спотворена злочинна особа кацапа-перевертня-зрадника-вбивці, як у Захарченка чи Якименка. Я розумію Семенченка, заради благородної мети можна брати гроші в кого завгодно, але він явно помилився, побачивши в особі того Борисенка україця, то був і є насправді ментальний кацапура.
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25.03.2021 16:32 Ответить
сбу продажніе прокацапленній с..ки...Теперь пусть доказуют обратное...например привезут єтого бизнесмена и он все раскажет по правде..
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25.03.2021 16:37 Ответить
В Казахстане такую деятельность,которую себе позволил Борисенко,может только агент под колпаком КГБ.Иначе,без разрешения КГБ Казахстана, этот Борисенко вже б парился на казахских нарах.Нашли с кем дела иметь,тьфу
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25.03.2021 17:30 Ответить
Там де клоун Семенченко, там завжди цирк, і Казахстан, чи не було інвесторів з України, цирк цирковий ...
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25.03.2021 18:08 Ответить
 
 