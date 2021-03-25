Казахский бизнесмен Борисенко хвастался, что "забашлял" СБУ, чтобы те начали кошмарить Семенченко и его окружение, - агент НАБУ Шевченко
Агент НАБУ Шевченко заявил, что с бывшим командиром батальона "Донбасс" Семеном Семенченко он планировал создать охранную компанию к которой привлек в качестве инвестора гражданина Казахстана, бизнесмена Сергея Борисенко. Позже Бизнесмен заявил, что его якобы "кинули" и начал требовать деньги назад.
Об этом Шевченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
По словам Шевченко, Борисенко "на свой страх и риск" обеспечил финансирование добровольцев из числа ветеранов для обучения в Польше, в центр, который имеет международную сертификацию охранных компаний, которую принимают американцы.
"Курс обучения в этой академии стоит порядка 4-5 тыс. долларов, а Семен отправил туда около 120 человек. То есть полмиллиона долларов ушло только на обучение людей - большие деньги", - добавил агент НАБУ.
Позже, рассказывает Шевченко, Борисенко написал заявление в СБУ, что якобы Семенченко, Шевченко, а также другой бывший комбат батальона НГУ "Донбасс" Анатолий Виногродский и Сергей Акимович, которые также принимали активное участие в проекте охранной компании, мошенническим способом якобы выдурили с него миллион долларов.
"Я был таким же инвестором, как и Борисенко, но не вливал свои финансы в проект до тех пор, так как не видел возможности заключить реальный контракт. И я отошел от этой ситуации в декабре 2018-го. Никогда не видел никаких контрактов, договоров, акций. Финансовые взаимоотношения, а также оплаты за обучение и остальные траты меня никогда не касались - деньги Семен получал от Борисенко на те статьи расходов, которые они сами между собой согласовывали и к чему я никогда не имел никакого отношения", - объяснил Шевченко.
Через полгода, летом 2019-го, Борисенко написал агенту НАБУ Шевченко СМС: "Вы меня кинули вместе с Семенченко - вы аферисты!".
"Я ему сразу позвонил и сказал: "Чего ты мне смски пишешь? Если у тебя есть ко мне вопросы и претензии - давай встретимся, обсудим. Ты ведь прекрасно знаешь, что я ни единого доллара твоего не взял и что у меня не было никаких умыслов, и что Семён вообще пригласил меня как инвестора уже после того, как вы с ним затеяли всю эту тему. И если хочешь, то я готов пройти полиграф в твоём присутствии - мне нечего скрывать". Но он от моего предложения отказался, потому как на самом деле конечно же все знает - финансовым директором в этой охранной компании был его собственный сын. То есть Борисенко давал деньги, а его сын, будучи финансовым директором компании, контролировал, на что они тратились. И Сергей прекрасно знает, что я никогда не имел отношения к его деньгам", - объяснил Шевченко.
"Однажды Борисенко уехал в Казахстан на месяц, а там какие-то платежи (вероятно, за обучение в Польше) нужно было закрывать. И Борисенко попросил, чтобы я принял деньги от него на свою карточку и передал их Семёну. Всего было четыре платежа на общую сумму 95 тысяч долларов, но он точно знает, что это деньги я после получения сразу передавал Семену. Но в том разговоре Борисенко мне сказал: "Если ты мне вернешь 95 тысяч долларов, то к тебе вопросов не будет". Я ему говорю: "Ты прекрасно знаешь, что я эти деньги передал по твоей же просьбе Семёну, почему я их должен тебе возвращать?" - вразумительного ответа я от него так и не получил и история на время затихла, пока, примерно, полгода назад он не похвастался одному человеку, с которым я знаком, что он "забашлял" эсбэушникам, чтобы те начали кошмарить Семенченко и его окружение, чтобы вернуть свои деньги. ... У Борисенко были основания предъявлять претензии Семену - это их финансовые взаимоотношения. И я не понимаю, какие основания обвинять меня в мошенничестве? Он тогда ещё озвучивал мне, что "миллион долларов дал Семену, хочу его получить назад". Я задал вопрос – "Я тут при чем? Я вас не знакомил, не заключал между вами сделку, не знаю деталей вашего соглашения и как вы расстались - разбирайтесь между собой сами", - рассказывает агент НАБУ.
Интервью с агентом НАБУ Евгением Шевченко для Цензор.НЕТ читайте здесь.
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нормальный ход
чтобы они покошмарили Семенченко/Гришина...
а у него ,оказывается,проблемы.и не маленькие.хорошо еще сбу вовремя вписалась,а то могло все пойти традиционным путем выбивания денег с должника
К зеленым у него претензий не было, по большому счету.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1391316507897612&id=100010578281118&comment_id=1391326587896604 Oleksandr Bestachenko : Семенченко більше схожий на Свинарчука ніж, власне, сам Свинарчук.
https://twitter.com/freeukrman/status/1374803780638806024 @freeukrman : Ясно що не спроста СБУ «помітили» тільки зараз. Це помста. Але не це цікаво. Була інфа вже що Семенченка хочуть підключити до мочилова Пороха. Так що цілком можливо що він тепер буде дуже активно співпрацювати з владою наприклад по розслідуванню ТСК у ВРУ на Порошенка і Турчинова.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1238338449941737 Дмитро Вовнянко : Семену і його фан-клубу не треба перейматися. Треба повторювати "Зате не Порошенко" і "А що і так можна було?". Семен, Женечка і їхнє збіговисько зробили все можливе аби владою в Україні стала саме зелень. Що поробиш? Богуцька - в нардепи, Лещенко і Найєм - в держкорпорації на круті з/п, а Семен з Женечкою - в слідчий ізолятор СБУ. Вони самі це зробили.
На місці Семена я б молився, аби СБУ не допитала ту частину бійців "Донбасу", які на чолі з позивним Філін звалити від Семена після Іловайська. Якщо правда бодай 20% того що я почув зимою 15-го від бійців "Донбасу", Семена закрити можна буде до кінця життя.
1. Агент Шевченко був особистим водієм Семенченка і вони знайомі і спільно працюють доволі давно.2. В часи створення НАБУ, Шевченко став "агентом", як кажуть, завдяки друзям Семенченка, також народним депутатам, які тоді вважалися крупними антикорупціонерами. Треба звернути увагу на те, що "вербуванням клієнтів" займався в тому числі і Семенченко. Скільки рішень пройшло мимо каси - цього ми ніколи не узнаємо. А щодо найгучніших справ Шевченка, то за них він офіційно бере 10%, які йому сплачує держава. Тобто в справі останнього хабаря по справі Бурісми його гонорар - 500 тис доларів.
3. Окреме питання, чи перевіряли на "чистоплотність" Щевченка в НАБУ. Маючи всі механізми прослушок і негласних дій, було б дивно не слідкувати за агентами такого рівня. Але з юридичної точки зору, довести, що НАБУ щось знало, але мовчить, мабуть, нереалістично. Хоча уявити, що контора, яка збирає компромат на всіх, не має компромату на свого головного викривача - нереалістично.
4. Блокада Донбасу, яку формально організував Семенченко, була потрібна не стільки Коломойському, про що тоді говорили, скільки тим, хто став бенефіціаром в кришуванні контрабанди з ОРДЛО (зараз це одна з найбільших сірих зон в Європі). При чому, як з російської, так і з української сторони. Ці бенефіціари - силовики з обох сторін. Більш конкретно, я, на жаль, не знаю.
5. Міхомайдан, де силове крило організовував Семенченко, був повністю направлений проти Порошенка і фінансували його різні політсили (давайте згадаємо плівки з голосом Курченка, який розмовляє ніби з Саакашвілі).6. Зараз, все що ми бачимо з офіційних звітів СБУ - це не стільки приватна військова компанія, скільки крупне бандформування для участі в крупномасштабних силових розборках. Приватні військові кампанії - це або відправлення за кордон бійців (поки немає документальних підтверджень) або допомога політику контролювати чи захоплювати певні території (цього також не бачимо).7. На жаль, поява поняття приватна військова компанія, яке, можливо, було потрібно для піар цілей напередодні фільму про вагнерівців, може зіграти поганий жарт з нами, коли всьому світу покажуть кількох українців у Сирії чи Венесуелі, і на весь світ розказуватимуть, що саме українські, а не російські ПВК є головним ресурсом для допомоги терористам у всьому світі.
Але: Вадим Денисенко, - це колишній нардеп від БПП (чтен "Стратегії"), бувший представник Прем'єра Гройсмана у ВР (як зараз Шмигаля предстваляє слуга урода Василь Мокан).
Среди учредителей этого института - Антон Геращенко, тот самый...
Думаете, случайно?
Хотілось би знати, які конкретно бандитства чи теракти вчинило те саме "бандформування", про яке дружно звиздять ЗЕлуплені разом з порохатими з подачі ф*СБУ ім. Ваньки Баканова?
Про інші польські ПВК, я не чув. Є там ще навчальний центр European Security Academy але, там тренують тільки державні і приватні охоронні компанії і вони навіть близько не ПВК.