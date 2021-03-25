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Канада (2004) путин (30484) россия (93011) Трюдо Джастин (278)

Трюдо о Путине: Он ответственен "за всякие виды ужасных вещей" и "не является ни опорой, ни другом" Канады

Трюдо о Путине: Он ответственен

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил 24 марта в эфире радиостанции SiriusXM, что президент РФ Владимир Путин ответственен "за всякие виды ужасных вещей", потому что "его поведение продолжает это демонстрировать".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом Трюдо сказал, отвечая на вопрос о высказываниях президента США Джо Байдена о Путине, пишет Le Figaro.

В качестве примера Трюдо привел аннексию РФ украинского Крыма в 2014 году, "серьезные кибератаки, за которые он несет ответственность, и попытки дестабилизировать наши демократии".

По мнению Трюдо, Путину "не слишком интересно, что о нем думает западный мир или Канада".

Он "будет смотреть на вас и говорить все, что ему удобно в любой момент", поделился впечатлением о Путине премьер-министр Канады.

Глава Кремля не является "ни опорой, ни другом" Канады, резюмировал Трюдо.

17 марта на телеканале ABC вышло интервью Джо Байдена, во время которого президента США спросили, считает ли он Владимира Путина убийцей, а он в ответ сказал "Ага. Да, считаю". Спустя сутки Путин ответил дразнилкой "Кто обзывается, тот сам так и называется".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин хочет сохранить отношения с США несмотря ни на что, - Песков

Путин также предложил президенту США провести дискуссию в онлайн-формате. Байден заявил, что они с Путиным поговорят "в какой-то момент". В МИД России сообщили, что США отказались от открытой дискуссии двух президентов.
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Топ комментарии
+20
Дякую містер Джастін! Лайно треба називати лайном відкрито!
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25.03.2021 14:50
+19
Кружок сужается. Рашка не совок, и 10 лет не выдержит в настоящей изоляции
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25.03.2021 14:41
+14
Зато президент страны, которая была подло атакована рашкой, "увидел в глазах путина желание закончить войну"..
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25.03.2021 14:44
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Кружок сужается. Рашка не совок, и 10 лет не выдержит в настоящей изоляции
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25.03.2021 14:41 Ответить
Трюдо о Путине: Он ответственен "за всякие виды ужасных вещей" и "не является ни опорой, ни другом" Канады - Цензор.НЕТ 8655
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25.03.2021 14:43 Ответить
Трюдо о Путине: Он ответственен "за всякие виды ужасных вещей" и "не является ни опорой, ни другом" Канады - Цензор.НЕТ 3411
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25.03.2021 14:46 Ответить
Новая жертва для путинских старушенций из Тик-тока
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25.03.2021 14:42 Ответить
Трюдо о Путине: Он ответственен "за всякие виды ужасных вещей" и "не является ни опорой, ни другом" Канады - Цензор.НЕТ 2027
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25.03.2021 14:44 Ответить
Трюдо о Путине: Он ответственен "за всякие виды ужасных вещей" и "не является ни опорой, ни другом" Канады - Цензор.НЕТ 8073
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25.03.2021 14:48 Ответить
Я вас правильно зрозумів?
(якщо доколупатися, то насправді Grim Reaper не жіноча сутність, хоч слово у нашій мові має жіночий рід... але концепцію це не впливає)

Трюдо про Путіна: Він відповідальний "за всякі види жахливих речей" і "не є ні опорою, ні другом" Канади - Цензор.НЕТ 8374
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25.03.2021 15:23 Ответить
вы на редкость проницательны в это время суток
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25.03.2021 15:26 Ответить
одразу аж увімкнув тематичну пісню оцих шведських бармалеїв (одна з найулюбленіших груп ще з юних років). І що характерно, в англомовному оригіналі Смерть всюди Він (He, Him, His...), а не She.

https://youtu.be/ecb5SQuoN6Q Marduk - La Grande Danse Macabre

Великая Пляска Смерти

Мертвенно-бледный скелет, голые кости
Скачет по космосу на призрачной лошади
Ни шпор, ни кнута
Дыхание Его коня предвещает Апокалипсис
Ноздри эпилептически раздуваются
Безудержная скачка сквозь Вечность
Стремительные топчущие копыта
Наездника, пылает Его блистающий меч
Вспыхивая то здесь, то там

Среди безымянной вырезанной орды
Он проезжает, словно феодал
Инспектируя
Холодные и мертвые земли
Где под бледным солнцем
Тусклый блеск историй о великих погребальных мессах
Близкого и далекого прошлого

Смерть скачет и на белом, и на черном коне
Он поведет тебя через порог вечности
Смерть может, улыбаясь и танцуя, идти вперед
Он может громко или тихо бить в барабаны
И, как у пешки в шахматах, у тебя нет шанса
Пришло твое время оставить смертную участь
Все твои сны Он превращает в прах
Умри, умри, умри...
Ты должен умереть...

Трюдо про Путіна: Він відповідальний "за всякі види жахливих речей" і "не є ні опорою, ні другом" Канади - Цензор.НЕТ 9429
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25.03.2021 15:55 Ответить
так в языческой мифологии бог смерти всегда мужик. Что Харон, что Стикс. Вообще не соблюдалась у них у древних гендерное равенство. женщин-богинь раз-два и обчелся. и то в основном у развратников-греков
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25.03.2021 16:01 Ответить
У скандинавов вполне себе соблюдалось. Адом заведовала Хель,к примеру
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25.03.2021 16:07 Ответить
вот вы таки заставили меня полезть в интернет
богов у скандинавов больше 120 но вот основные "высшие"

Один - мужик. главный
Фригг - женщина, жена Одина
Локи - мужик, бог огня
Тор - мужик, сын Одина
Ерд - женщина, мать Тора
Моди - мужик, сын Тора
Хеймдалль - мужик, сын Одина
Хёд - мужик, сын Одина
Бальдр - мужик, сын Одина
Нанна - женщина, жена Бальдра
Форсети - мужик, сын Бальдра
Браги - мужик
Идунн - женщина,жена Браги
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25.03.2021 16:17 Ответить
Еще великанша Ран, заведовала вместе с мужем Ньердом морскими делами;
Фрея, богиня любви и войны;
3 норны, вьющие, плетущие и обрезающие нить жизни каждого человека.
Ну, и как забыть про валькирий.
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25.03.2021 16:27 Ответить
морские вроде раскольниками были и не признавали Одина за верховного
Да, Фрею пропустил...
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25.03.2021 16:38 Ответить
Раскольники, це плюс
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25.03.2021 16:39 Ответить
Іще жінка Ньорда, Скаді - богиня зимового полювання, їзди на лижах і стрілянини з цибулі.

Трюдо про Путіна: Він відповідальний "за всякі види жахливих речей" і "не є ні опорою, ні другом" Канади - Цензор.НЕТ 845
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25.03.2021 18:23 Ответить
Це ж пекельно борошно - стрiляти iз цибулi
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25.03.2021 18:25 Ответить
Дійсно так - пекельне борошно, бо там же стовбура немає.
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25.03.2021 19:12 Ответить
Та ще i пiдлогу ока з'iсть, покi стрельнешь.
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25.03.2021 19:19 Ответить
Привіт, брате. Я тут коньячку махнул - ДР у меня.
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25.03.2021 19:27 Ответить
Ну мои поздравления! Шоб ты у меня был здоров, и шоб у тебя все было, и тебе за это ничего не было, брате! Скооль! У меня как раз пиво созрело, лагер, вот и продегустирую с тобою за компанию.
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25.03.2021 19:30 Ответить
Щиро дякую! Навзаєм!
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25.03.2021 19:38 Ответить
Щиро приєднуюся до вітань! З Днем народження!
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25.03.2021 23:17 Ответить
Дякую!
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26.03.2021 06:19 Ответить
Щиро вітаю!
Щастя, достатку і, головно, здоров'я!
Ну і бонусом - усього, чого собі бажаєте, - щоб усе здійснилося.
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26.03.2021 01:13 Ответить
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26.03.2021 06:20 Ответить
Ну тут как бы вопрос,что первей яйцо или курица.Один мужик,но родила его женщина.Мать Одина Бестла
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25.03.2021 16:48 Ответить
никакого вопроса - первым было яйцо!
мы же не про родство и кто старше. мы же про статусы....
вон зевс имел все что движется причем любого пола включая нелюдей, но от этого плоды любви очень не всегда ставали богами. особенно высшими. так мелочь "принеси-подай-пошел вон"
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25.03.2021 16:50 Ответить
Да?А яйцо кто снёс?Зевс чисто маньяк и его проблемы по Фрейду,следует искать в детстве и в отношениях с матерью
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25.03.2021 17:15 Ответить
яйцо снес последний динозавр а вот кто то яйцо оплодотворил и какой мутант попользовал цераптора - вот это вопрос
я представляю как мама первой курицы охренела от увиденного
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25.03.2021 17:26 Ответить
Вот вопрос теперь кто оплодотворил?Кто выжил после армагеддона,унёсшего жизни динозавров.
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25.03.2021 17:39 Ответить
ну не всех. как раз мелкие летающие и с перьями выжили. как и крокодилы и акулы.
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25.03.2021 17:48 Ответить
Ну в принципе,даже яйцо в утробе трупа,может приобрести некую форму жизни получая питательную среду из продуктов разложения
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25.03.2021 18:07 Ответить
Вообразил себе Зевса на диванчике у психотерапевта
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25.03.2021 17:28 Ответить
Та там хана и психотерапевту и диванчику
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25.03.2021 17:35 Ответить
Трюдо про Путіна: Він відповідальний "за всякі види жахливих речей" і "не є ні опорою, ні другом" Канади - Цензор.НЕТ 8746
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25.03.2021 17:42 Ответить
Одін не є деміургом (творцем Всесвіту). В германо-скандинавській міфології якогось бога-творця Всесвіту взагалі не було - виникнення Універсуму (точніше, Мультиверсуму - дев'ять паралельних світів) близько до ******** уявлень про Великий Вибух. Була безодня Гінунгагап (сингулярність), у якій в стані спокою існували тільки вогняний Муспельхейм та крижаний Ніфльхейм. Тобто матерія і поляризований потенціал. А потім прокинулося джерело Хвергельмір - імпульс, перевищення критичної маси... і народження Всесвіту. Те, що було потім - теж схоже на трансформації матерії, енергій і самого часопростору на ранніх етапах існування Космосу, від первісних до структурованих і організованих форм.
Тобто боги - не деміурги, а архітектори, які перебудовували світ, докладаючи до матеріалу свій розум. Одін, що характерно, сам розвивався як бог поступово, проходячи одну ініціацію/апґрейд за іншою. Наприклад, віддав одне око велетню Міміру в обмін за перк бачити крізь час... або головна ініціація - коли він висів прибитий власним списом до світового дерева Ігдрасіль (тобто підключений до найглибших кореневих протоколів BIOS Всесвіту), перебуваючи в стані "напівживий-напівмертвий" (привіт, Шредінгер). І в цьому стані суперпозиції він отримав код реальності (руни і методи їх застосування в якості чит-кодів для прямого впливу на реальність - тобто те, що зветься магією).
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25.03.2021 17:41 Ответить
бл... я сломался на этом сообщении... спасибо.
пойду перегружу биос вселенной
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25.03.2021 17:50 Ответить
Скандинавские/германские боги до сих пор живы и неплохо себя чувствуют, т.к., миллионы людей вспоминают их каждый день. Tuesday - Tew,англосаксонское для Тюр - скандинавский бог войны. Wednesday - день Одина, одно из его имен - Weden . Thursday - день Тора. Friday - день Фригг, богини любви и красоты.
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25.03.2021 17:53 Ответить
Это не эти инженеры?
Трюдо про Путіна: Він відповідальний "за всякі види жахливих речей" і "не є ні опорою, ні другом" Канади - Цензор.НЕТ 9719
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25.03.2021 18:00 Ответить
Тобто боги у германо-скандинавському світогляді - це по суті дуже продвинута цивілізація із відповідними технологіями, яка цілком може існувати.
Історія виникнення гомо сапієнсів теж цікава - бог Хеймдаль брав пари антропоідів (що еволюційно розвинулися природним шляхом від міфічних першолюдей Аска та Ембли - себто різні пітекантропи, австралопітеки та інші homo erectus) - "...лег он потом посредине постели, с обеих сторон улеглись хозяева. Пробыл он там три ночи подряд; И снова пошел серединой дороги; девять прошло после этого месяцев..." - і народжувався лічінус із апґрейдом. Але при цьому то були діти своїх батьків, а не позашлюбні діти Хеймдаля.
Оце "лег он потом посредине постели, с обеих сторон улеглись хозяева" - якщо перекласти з мови міфів, то це генна інженерія: Хеймдаль втручався у звичний процес, вносячи зміни до коду ДНК.
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25.03.2021 18:04 Ответить
Можливо.А русалки и кентавры,це неудавшиеся эксперименты
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25.03.2021 18:18 Ответить
Насправді там усе неполіткошерно: результат першого невдалого експерименту - негроїдна раса
...родился темнокожий ребенок, которого окропили водой (этот очистительный обряд был известен многим народам задолго до христианства) и назвали Трэлем. Вырос он сильным, но глупым, занимался грубой работой... эти занятия соответствовали его виду и имени - ведь «Трэль» значило «Раб».
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25.03.2021 18:34 Ответить
Ну ясное дело.Этот обряд знает каждая акушерка.Що малька,треба спочатку обмыть.Насчёт Трэля не в курсе.Был такой Майкл Джексон,мечтавший стать белым.Тоже ставил над собой экспирименты и спал в кислородной баракамере.Но певец был хороший
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25.03.2021 18:47 Ответить
Анекдот згадався

Посередині вулиці стоїть хлопець-негр і п'є молоко із пляшки. Якийсь дядько призупинився, дивиться на нього, а потім співчутливо каже:
- Та ні, синку, не допоможе...
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25.03.2021 19:04 Ответить
малька сначала надо по жопе увалить за то шо Щевченка не читал. а уж потом кропить
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25.03.2021 19:07 Ответить
Або Калі в пантеоні індуїзму.
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25.03.2021 18:09 Ответить
Зато президент страны, которая была подло атакована рашкой, "увидел в глазах путина желание закончить войну"..
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25.03.2021 14:44 Ответить
Нажаль в Мінській групі, яка впливає на процеси в Україні, немає ні Великобританії, ні Канади, ні США але є, Німеччина та Франція, які мають свою думку стосовно ерефії.
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25.03.2021 14:46 Ответить
Дякую містер Джастін! Лайно треба називати лайном відкрито!
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25.03.2021 14:50 Ответить
Трюдо молодець!
А *****, воно і в лаптєстане - *****
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25.03.2021 14:51 Ответить
Байден не подзвонить зелі, допоки той не визнає путлєра фуйлом, а рашку окупантом.
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25.03.2021 14:55 Ответить
Світовий флешмоб продовжується! Після ПОРОХА, Джо Байдена і Ненсі Пелосі, "вбивцею" Путіна назвав і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Цікаво, до Зеленського черга коли-небудь дійде? Це вам не на роялі грати - тут потрібні залізні фаберже...
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25.03.2021 15:18 Ответить
Подібної заяви Зеленський ніколи не зробить, для цього необхідно бути державником, а це зовсім не про "найвеличнішого".
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25.03.2021 15:42 Ответить
Навряд чи. Будова його щелепи виключає можливість такого подвигу.
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25.03.2021 21:10 Ответить
Там специфічний шлюб не тільки щелепи, але й моску - тож у нього мова не повернеться таке сказати. Не розмовляючи про те, що він накоїть собі в боягузи.
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25.03.2021 23:23 Ответить
Спробував собі уявити ці апокаліптичні (і, особливо, пост-апокаліптичні) борошна, спричинені настільки нечоловічими потугами...
...Особливо у контексті нижньої білизни...
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26.03.2021 01:07 Ответить
капутен нечистий духом диявола, вкрасти, вбити і згубити, так Христос сказав, а ще любитель дупки хлопчиків, жінка від нормального не піде
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25.03.2021 15:20 Ответить
От не треба на Мессіра котити діжку.
Діаволос-Фосфорос-Люцифер якраз навпаки - дух Свободи та Пізнання.
Яким боком він до холопської дурної рабсії?
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25.03.2021 15:40 Ответить
То надзвичайно складне і неоднозначне запитання. Багато філософів і богословів у різні часи ламали голову собі, а ще більше воїнів одне одному ламали голови, щоб знайти на нього відповідь...
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26.03.2021 01:03 Ответить
Усе чітко і по суті, osti d'criss de tabarnak de ciboire du viarge.
Grand merci, monsieur Trudeau! Трюдо про Путіна: Він відповідальний "за всякі види жахливих речей" і "не є ні опорою, ні другом" Канади - Цензор.НЕТ 6145
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25.03.2021 15:33 Ответить
Как-то уж через чур полит корректно Трюдо про Ху%ла говорит.....
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25.03.2021 15:49 Ответить
Фактично опосередковано також назвав вбивцею.
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25.03.2021 15:59 Ответить
Дипломатичний етикет, матері його хиря...
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25.03.2021 18:40 Ответить
..."Він "буде дивитися на вас і говорити все, що йому зручно в будь-який момент", поділився враженням про Путіна прем'єр-міністр Канади". Перекладаючи на кацапскій язик - "він (путин-х#йло) фуфлогон/пустозвон/балаболка/баклан" .
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25.03.2021 16:30 Ответить
Пінають терориста лідери цивілізованих країн. Через пів року пенделя будуть давати і невеличкі країни, а ще через рік і зекі обісцють ботоксне чучело.
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25.03.2021 17:01 Ответить
Я не понимаю, почему какого то ..Лошака обсуждают пол месяца, а системное открытие все обходят стороной.
Вооот что важно сейчас!..УЧЕНЫЕ СМОГЛИ ПОЛУЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ВОКРУГ ЧЕРНОЙ ДЫРЫ.
Не спешите! Стопик! ... А теперь просто сравните картинку магнитных полей с рисунком на стр. 67 манускрипта Войнича.....Шок? Вам не верится? Один в один? А теперь посмотрите на дату создания манускрипта. Напомню для получения картинки магнитных полей черной дыры( аж сейчас!) работало 300 исследователей по всему миру...с соответствующим оборудованием.
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25.03.2021 21:08 Ответить
Класний флеш-моб Байден запустив! В дипломатичних колах на вищому рівні такі речі не кажуть, а він сказав! Респект діду! Зараз кожний лідер буде мати можливість приєднатися до тих, хто не боіться сказати - ху із містер хутін.
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26.03.2021 01:18 Ответить
 
 