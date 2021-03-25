В Николаеве не хватает медиков для лечения больных коронавирусом. Задействован весь возможный ресурс, - горсовет

Учреждения здравоохранения города Николаева, которые лечат пациентов с COVID-19, полностью обеспечены кислородом и медикаментами. При этом не хватает врачей — в "ковидные" бригады привлекают медиков из поликлиник и врачей других специальностей.

Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Никвести.

Помощь пациентам с подтвержденным инфекционным заболеванием или с подозрением оказывают 36 медицинских бригад. В состав каждой входят 12 специалистов.

"Если площади у нас есть, то ресурс медицинских работников, которые могут оказывать помощь больным, исчерпывающийся. Сегодня уже складывается такая ситуация, что в бригадах работают не только инфекционисты, терапевты, реаниматологи. Привлекаем травматологов, ожоговых хирургов, из поликлиник пришли кардиологи и эндокринологи. Задействован весь возможный ресурс, — сказала она.

В горсовете напомнили, что в городе для пациентов с COVID-19 развернуто 1010 коек, что составляет 68% от всего коечного фонда. Загруженность состоянию на 24 марта составляла 83%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ковид-отделениях Николаева закончились места, больных будут размещать в медцентре за городом. Проблема с обеспечением врачами, - мэр. ВИДЕО

По ее данным, по состоянию на 24 марта в Николаеве 68 пациентов находятся в реанимационных отделениях, из них 12 — на аппаратах скорой вентиляции легких. Это 8% от всего количества госпитализированных.

То есть, почти каждый десятый пациент, которого госпитализируют в учреждения здравоохранения, проходит через реанимацию, уточнила Шамрай.