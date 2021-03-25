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В Николаеве не хватает медиков для лечения больных коронавирусом. Задействован весь возможный ресурс, - горсовет

В Николаеве не хватает медиков для лечения больных коронавирусом. Задействован весь возможный ресурс, - горсовет

Учреждения здравоохранения города Николаева, которые лечат пациентов с COVID-19, полностью обеспечены кислородом и медикаментами. При этом не хватает врачей — в "ковидные" бригады привлекают медиков из поликлиник и врачей других специальностей.

Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Никвести.

Помощь пациентам с подтвержденным инфекционным заболеванием или с подозрением оказывают 36 медицинских бригад. В состав каждой входят 12 специалистов.

"Если площади у нас есть, то ресурс медицинских работников, которые могут оказывать помощь больным, исчерпывающийся. Сегодня уже складывается такая ситуация, что в бригадах работают не только инфекционисты, терапевты, реаниматологи. Привлекаем травматологов, ожоговых хирургов, из поликлиник пришли кардиологи и эндокринологи. Задействован весь возможный ресурс, — сказала она.

В горсовете напомнили, что в городе для пациентов с COVID-19 развернуто 1010 коек, что составляет 68% от всего коечного фонда. Загруженность состоянию на 24 марта составляла 83%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ковид-отделениях Николаева закончились места, больных будут размещать в медцентре за городом. Проблема с обеспечением врачами, - мэр. ВИДЕО

По ее данным, по состоянию на 24 марта в Николаеве 68 пациентов находятся в реанимационных отделениях, из них 12 — на аппаратах скорой вентиляции легких. Это 8% от всего количества госпитализированных.

То есть, почти каждый десятый пациент, которого госпитализируют в учреждения здравоохранения, проходит через реанимацию, уточнила Шамрай.

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Топ комментарии
+12
...привлеките еще этого фуева квартального чемпиона по борьбе с ковидом
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25.03.2021 14:49
+9
У Миколаєві бракує медиків для лікування хворих на коронавірус. Задіяно весь можливий ресурс, - міськрада - Цензор.НЕТ 7682
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25.03.2021 15:03
+8
У Миколаєві бракує медиків для лікування хворих на коронавірус. Задіяно весь можливий ресурс, - міськрада - Цензор.НЕТ 2340
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25.03.2021 15:17
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Правила форума Совет форумчан
...привлеките еще этого фуева квартального чемпиона по борьбе с ковидом
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25.03.2021 14:49 Ответить
оно ещё в фаворе у 73 процентных
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25.03.2021 14:52 Ответить
эти идиоты будут валяться на ступеньках больниц и орать что "винафат Порошенко - мешал бубочке тратить средства из Фонда борьбы с ковид19"
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25.03.2021 15:00 Ответить
У Миколаєві бракує медиків для лікування хворих на коронавірус. Задіяно весь можливий ресурс, - міськрада - Цензор.НЕТ 7682
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25.03.2021 15:03 Ответить
незабуваймо про медичну реформу Порошенко, яка ліквідувала багато медичних центрів і СЕС.
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25.03.2021 15:07 Ответить
Яким чином СЕС завадили би пандемії ?
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25.03.2021 15:08 Ответить
Не звертайте уваги. Це їх візитна карточка перекладати вину на інших. Пан брехун Степанов розповідав, що при Порошенко закрили більше 300 лікарень і виявилося, що це брехня, але в деяких в пам'яті це залишилося, як правда. Як в тому анекдоті "ложечки знайшлися, а осадок залишився".
За 2 роки можна було зробити все, але там не вкрадеш, краще все було закатати в асфальт. Таке враження, що Зе працює бригадиром укравтодора, а Єрміло керує країною.
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25.03.2021 15:48 Ответить
Ви один другого брехунами обзиваєте. А медична рехворма Супрун таки передбачала закриття або перепрофілювання лікарень. Просто не все встигли ліквідувати.
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25.03.2021 16:01 Ответить
Якщо немає коштів на утримання то лікарня закривається, бо ми країна жебраків. Супрун не винна що за 30 років розікрали всю Україну і немає грошей! Потрібно вводити Воєнний стан і мобілізовувати медиків.
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25.03.2021 16:04 Ответить
Ви пане самі відповіли "або перепрофілювання лікарень". Вона не закрила жодної лікарні, це все роблять зелені. Вона навіть не була призначена міністром. Але перекрила і вигнала різні "прокладки", які піднімали мільярди на закупках медикаментів. Арбайтен, як казав знайомий німець, пройшло вже два роки і гроші були.
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25.03.2021 16:12 Ответить
...чувак, выходи из запоя поживее - Порох уже почти два года как не президент
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25.03.2021 15:10 Ответить
То що, забудемо те що, він зламав?
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25.03.2021 15:58 Ответить
...походу, единственное, что он сломал - то, что заменяет тебе мозг
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25.03.2021 18:54 Ответить
да-да.. СЭС, которая кошмарила бизнес и больше ничего не делала
а бубочка вернул СЭС, и - о, чудо! - мы чемпионы мира по борьбе с ковид19, при 20 тыс. тестах в сутки и 0.0000000002% смертности.. да и те - "случайность, бо больной (вакцинированный) был уже мертный " - судя по справкам от степанова))
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25.03.2021 15:21 Ответить
Чому ж тоді не розігнали суди, прокуратуру, СБУ та міліцію/поліцію, які робили з бізнесом те саме? Але, СЕС мала структуру, протоколи та досвід боротьби з епідеміями.
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25.03.2021 15:57 Ответить
Якби лишився Порошенко, то він би зумів домовитись за вакцину через офіційне представництво Пфайзер Україна.
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25.03.2021 15:10 Ответить
У Миколаєві бракує медиків для лікування хворих на коронавірус. Задіяно весь можливий ресурс, - міськрада - Цензор.НЕТ 2340
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25.03.2021 15:17 Ответить
...та да...

Более 70% жителей Украины считают, что новый коронавирус был создан искусственно, - опрос "Рейтинга"(с)
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25.03.2021 15:01 Ответить
Це ті 73, що голосували за Зе
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25.03.2021 16:15 Ответить
Пора к лечению привлекать заключенных.
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25.03.2021 14:55 Ответить
Платить достойно медикам надо, а не только обещать. Тогда и персонала хватать будет. И уравниловки по зарплатам не устраивать. Санитарка получает почти столько же, сколько и медсестра.
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25.03.2021 15:01 Ответить
Татьяна , а сколько по твоему должна получать санитарка ? назови сумму
дык , и врач получает на полтора - два косаря больше санитарки , а есть и такие че чуть меньше , но у врача есть возможность заработать , а у санитарки нет
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25.03.2021 18:40 Ответить
Непоганий стрес-тест медичної системи на випадок війни але тоді на допомогу хірургам та опіковцям будуть приходити інфекціоністи, кардіологи та терапевти. Гарна знайома в Боснії розповідала, як медсестра в польовому госпіталі замість породіллі зробила укол для пришвидшення родів пораненому. Смішно було навіть породіллі але не пораненому, той з горщика не злазив.
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25.03.2021 15:05 Ответить
Медики хотят жить
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25.03.2021 15:07 Ответить
жити хочуть майже всі але, деякі вибрали собі небезпечні професії.
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25.03.2021 15:08 Ответить
Начальник областного здравоохранения для чего? Что бы сообщать нам то, что мы и так все знаем? Если чиновница не знает что делать в такой ситуации, то накуя она нужна?
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25.03.2021 15:37 Ответить
Хватит батя торговать, а то сдачу нечем давать.
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25.03.2021 15:37 Ответить
Сказки для буратин на ночь. Где громадськи слухання ппрпогандмистам ковида правда не нужна. Один ковид на земле и степашка пророк его и наш спаситель. Толькл кроме завываний проплаченоной челеди никаких научных дискусий. Угомонитесь юродивые брехуны
Вам верит 2%
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25.03.2021 16:08 Ответить
врачи все хапуги и всё равно ничего не понимают. любая бабушка у подъезда расскажет, как капальницу поставить. это же не бачок унитаза починить.
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25.03.2021 20:42 Ответить
 
 