В Николаеве не хватает медиков для лечения больных коронавирусом. Задействован весь возможный ресурс, - горсовет
Учреждения здравоохранения города Николаева, которые лечат пациентов с COVID-19, полностью обеспечены кислородом и медикаментами. При этом не хватает врачей — в "ковидные" бригады привлекают медиков из поликлиник и врачей других специальностей.
Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Никвести.
Помощь пациентам с подтвержденным инфекционным заболеванием или с подозрением оказывают 36 медицинских бригад. В состав каждой входят 12 специалистов.
"Если площади у нас есть, то ресурс медицинских работников, которые могут оказывать помощь больным, исчерпывающийся. Сегодня уже складывается такая ситуация, что в бригадах работают не только инфекционисты, терапевты, реаниматологи. Привлекаем травматологов, ожоговых хирургов, из поликлиник пришли кардиологи и эндокринологи. Задействован весь возможный ресурс, — сказала она.
В горсовете напомнили, что в городе для пациентов с COVID-19 развернуто 1010 коек, что составляет 68% от всего коечного фонда. Загруженность состоянию на 24 марта составляла 83%.
По ее данным, по состоянию на 24 марта в Николаеве 68 пациентов находятся в реанимационных отделениях, из них 12 — на аппаратах скорой вентиляции легких. Это 8% от всего количества госпитализированных.
То есть, почти каждый десятый пациент, которого госпитализируют в учреждения здравоохранения, проходит через реанимацию, уточнила Шамрай.
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За 2 роки можна було зробити все, але там не вкрадеш, краще все було закатати в асфальт. Таке враження, що Зе працює бригадиром укравтодора, а Єрміло керує країною.
а бубочка вернул СЭС, и - о, чудо! - мы чемпионы мира по борьбе с ковид19, при 20 тыс. тестах в сутки и 0.0000000002% смертности.. да и те - "случайность, бо больной (вакцинированный) был уже мертный " - судя по справкам от степанова))
Более 70% жителей Украины считают, что новый коронавирус был создан искусственно, - опрос "Рейтинга"(с)
дык , и врач получает на полтора - два косаря больше санитарки , а есть и такие че чуть меньше , но у врача есть возможность заработать , а у санитарки нет
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