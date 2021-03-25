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Нынешняя волна COVID-19 более угрожающая и серьезная, число жертв будет расти, - Киевская школа экономики

Нынешняя волна COVID-19 более угрожающая и серьезная, число жертв будет расти, - Киевская школа экономики

Нынешняя волна COVID-19 является более угрожающей, чем предыдущие, поскольку суточное количество умерших уже превышает количество жертв во время предыдущей волны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко сообщил во время презентации еженедельного анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения заболевания.

"На этой неделе мы имеем пятерку стран с наиболее критической ситуацией с COVID-19 в Европе: Украина, Румыния, Чехия, Польша и Швеция", - сказал он.

По словам Ганиченко, Украина также находится в пятерке стран с наименьшим количеством тестов и наибольшим коэффициентом выявления случаев заболевания - то есть в Украине один из самых низких уровней контроля над распространением болезни.

Он отметил, что в Украине количество выявленных случаев COVID-19 превышает количество подтвержденных случаев болезни в Чехии, но из расчета числа больных на 100 тысяч населения уровень заболеваемости в Чехии остается намного выше, чем в Украине.

"Если мы посмотрим на динамику по смертности, то увидим, что за последние три недели, начиная с аналогичного уровня во время осенней волны, смертность уже достигла пикового значения предыдущей волны и продолжает сильно расти. В течение последних трех дней мы имеем абсолютные максимумы количества суточных умерших от COVID-19. По состоянию на вчера это число обновилось - есть новый максимум в 362 умерших человека в сутки...", - констатировал Ганиченко.

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Он выразил убеждение, что среднесуточное количество умерших от осложнений коронавирусной болезни продолжит увеличиваться.

"Суточное количество умерших в этой волне уже превышает предыдущее, и скорость роста суточного количества умерших также пока вдвое выше. То есть эта волна является более угрожающей и более серьезной, чем предыдущая волна", - отметил эксперт.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 16 тыс. 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 596 тыс. 575 человек, умерли 31 тыс. 135 людей.

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна COVID-19.

В Минздраве прогнозируют увеличение новых случаев COVID-19 до конца апреля.
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Топ комментарии
+9
Слава богу, що в нас є прізідєдєнт який майстер по боротьбі з коронавірусом. Так сказать корона-свєточ.
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25.03.2021 15:03
+6
а что нам скажет лига сексуальных реформ?
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25.03.2021 15:47
+5
А когда прокомментируют Киевские ясли экономики?
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25.03.2021 14:59
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А когда прокомментируют Киевские ясли экономики?
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25.03.2021 14:59 Ответить
Слава богу, що в нас є прізідєдєнт який майстер по боротьбі з коронавірусом. Так сказать корона-свєточ.
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25.03.2021 15:03 Ответить
Нинішня хвиля COVID-19 більш загрозлива і серйозна, кількість жертв зростатиме, - Київська школа економіки - Цензор.НЕТ 9350
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25.03.2021 15:05 Ответить
Трускавецкая школа экономики считает,что Зевласть успешно поборет любую волну короновируса и без всяких там вакцин
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25.03.2021 15:05 Ответить
В этой стране президент - сцикливый зеленый слизняк, который думает только о своем благополучии. По факту в стране уже более недели 300+ трупов в день, а квартальному жиденышу насрать. У него видосики и борьба за личное благополучие со всякими Шевченками.
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25.03.2021 15:06 Ответить
може пусть пироги печет пирожник,а сапоги тачает сапожник?
чего это экономисты прогнозируют угрозу и тяжесть заболевания?
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25.03.2021 15:14 Ответить
Мілованов порахував? Коли все встигає? І Зе облизати і прогноз зробити по Ковіду.
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25.03.2021 15:16 Ответить
Олизывает за большие бабки. а там заказ ОП Зе всех запугать...и все списывать на Ковид, все их залёты и косяки.
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25.03.2021 15:55 Ответить
"число жертв будет расти"
вакцинация этому поспособствует...
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25.03.2021 15:18 Ответить
А що економісти спеціалісти у вірусології і імунології?
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25.03.2021 15:44 Ответить
Экономика Украины подтверждает какие они специалисты экономики
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25.03.2021 16:16 Ответить
а что нам скажет лига сексуальных реформ?
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25.03.2021 15:47 Ответить
Одни блин прогнозисты круче других инфекционистов и прочих ПРОФЕССОРОВ прошедшие школу обучения и имеют опыт борьбы с Ковидом 50 и более лет... Апупэть
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25.03.2021 15:49 Ответить
Энти ребята вооще многостаночники - делают почти любые прогнозы . Смотрел несколько интервью
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25.03.2021 16:02 Ответить
Этот черт Милованов ещё тот оракул. Падло соросовское. В Трускавец опять Зе шоблу собирает.
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25.03.2021 15:53 Ответить
Я ничего не буду говорить по сути этого текста, я приглашаю загуглить эту, типа, школу экономики, преподавательский состав. Посмотрели? Поржали?)
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25.03.2021 16:54 Ответить
Ну,ну,лохдаун давай ,или вы ещё рекорды хотите увидеть на наших смертях???
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25.03.2021 17:06 Ответить
 
 