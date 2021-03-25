Отправленная в Украину партия китайской вакцины куплена за госсредства. Прививки препаратом будут бесплатными, - Степанов
Сегодня, 25 марта, в Украину будет поставлена первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, закупленной за счет государственных средств
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня придет первая партия вакцины Sinovac в 215 тыс. доз. Она вся будет бесплатной. Это первая партия нашего контракта. Сейчас мы пытаемся увеличить количество вакцин", - сказал он.
Помимо этого, Минздрав ожидает разрешения правительства Индии на экспорт вакцины CoviShield, добавил Степанов.
"Чтобы осуществить поставку CoviShield, ми ожидаем разрешения правительства Индии на экспорт вакцины. (…) На получение разрешений негативно влияют и высказывания наших некоторых политиков", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
Я описал только то, что лично ощутил на себе.
Например, эту китайскую вакцину покупают через прокладку ЛекХим.
Даремно викинуті гроші.
Інша справа - скільки. І те, що доки його не використають, - інших не буде.
Диагноз: так они ж, ****, больные были - у них и сердечно-сосудистые, и почки, и тра-та-та... Типа. а шо ж вы хотели. Вообще-то, думаю, хотели. чтобы врач сказал, кому можно. а кому нет. Но это. может где-то в сраной Америке. Точно не в Украине.
Резюме: здоровым нехер колоться. они переболеют и знать не будут, а больным нельзя, потому что можно кони двинуть..
Вопрос: нахера Стёпа напёр сюда вакцину?
зато кто-то в новом пальто...
= на нары!
Стебанов мог предоплатить эти все пфайзеры и прочее, а не обосраться, и пытаться увеличить куртку, то есть количество непонятной ж*дкости.
Чи тепер і перднути не можна,щоб індусів,чи китайців не злякати ?
Не Бени же миллиарды распиливать.
Опять Порошенко виноват...
Я как налогоплательщик очень хочу и имею по закону право єто знать.
Зебіли! Китайська вакцина - це все для вас за ваши гроши! Чого нє ржотє?