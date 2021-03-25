РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5848 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 717 52
вакцина (3777) карантин (16728) Китай (2792) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Отправленная в Украину партия китайской вакцины куплена за госсредства. Прививки препаратом будут бесплатными, - Степанов

Отправленная в Украину партия китайской вакцины куплена за госсредства. Прививки препаратом будут бесплатными, - Степанов

Сегодня, 25 марта, в Украину будет поставлена первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, закупленной за счет государственных средств

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня придет первая партия вакцины Sinovac в 215 тыс. доз. Она вся будет бесплатной. Это первая партия нашего контракта. Сейчас мы пытаемся увеличить количество вакцин", - сказал он.

Помимо этого, Минздрав ожидает разрешения правительства Индии на экспорт вакцины CoviShield, добавил Степанов.

"Чтобы осуществить поставку CoviShield, ми ожидаем разрешения правительства Индии на экспорт вакцины. (…) На получение разрешений негативно влияют и высказывания наших некоторых политиков", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украину прибудет 700 тысяч доз вакцины СoronaVac из Китая. Всего ожидаем 1,9 млн доз, - иммунолог Лапий

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
При Супрун я впервые ощутил на себе положительные результаты медицинской реформы. Мне всё равно что о ней говорят те, кого она убрала от кормушек
показать весь комментарий
25.03.2021 15:19
+5
Відправлена ​​в Україну партія китайської вакцини куплена за держкошти. Щеплення препаратом будуть безкоштовними, - Степанов - Цензор.НЕТ 2037
показать весь комментарий
25.03.2021 15:14
+4
Белые
показать весь комментарий
25.03.2021 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Каждый избиратель Зеленского, который не получит вакцину, заболеет COVID-19 и умрёт, должен не забыть сказать спасибо за это своему избраннику и всем его подельникам. А ещё у всех них начнётся, в каком-то роде, "конец эпохи бедности", потому что беднее они уже не станут. И это не чёрный юмор, а причинно-следственная связь, когда избиратель получает то, что заслужил за свое голосование. Вот только жалко тех, кто не голосовал за всех этих некомпетентных бездарей и аферистов, но тоже могут пострадать от коронавируса. .
показать весь комментарий
25.03.2021 15:03 Ответить
Посмотри от какой вакцины будут больше умирать
показать весь комментарий
25.03.2021 15:20 Ответить
Курточку купив, тепер черевики?
показать весь комментарий
25.03.2021 15:05 Ответить
Белые
показать весь комментарий
25.03.2021 15:06 Ответить
Білі він нам шиє.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:07 Ответить
Он безмозглый санитар. За 30 лет независимости таких много было, все в бегах
показать весь комментарий
25.03.2021 15:12 Ответить
На Супрун дєбіли та зєбіли говорили доктор смерть, а стєпанов хто тоді? Таки наврочили....
показать весь комментарий
25.03.2021 15:15 Ответить
При Супрун я впервые ощутил на себе положительные результаты медицинской реформы. Мне всё равно что о ней говорят те, кого она убрала от кормушек
показать весь комментарий
25.03.2021 15:19 Ответить
Тепер вони нарешті побачили дохтора смерть стєпанова.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:25 Ответить
Санитара
показать весь комментарий
25.03.2021 15:27 Ответить
Можно поинтересоваться какие положительные результаты вы наблюдали-почувствовали?
показать весь комментарий
25.03.2021 15:36 Ответить
Реально бесплатная медицина. Иной раз реально рука по привычке тянулась деньги дать, но не брали. Приём врача и обследования бесплатные, процедуры (в частности капельницы) бесплатные, анализ крови сдавал бесплатно, часть лекарств бесплатно-часть лекарств частичная оплата. Прививки детям хорошими вакцинами бесплатно. Семейный врач всегда на связи. По Вайберу записался на приём, приехал и не надо сидеть в очередях. Можно долго перечислять.
Я описал только то, что лично ощутил на себе.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:46 Ответить
И забыл ещё одно из основных достижений её реформы: После того как убрали посредников, очень подешевели лекарства. Я в 18-19 году лекарства покупал намного дешевле, чем в 14-15
показать весь комментарий
25.03.2021 15:49 Ответить
Не надейся, все, кого Супрун убрала от кормушки, уже ВЕРНУЛИСЬ!
Например, эту китайскую вакцину покупают через прокладку ЛекХим.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:05 Ответить
Так я и не надеюсь. Прокладки начали возвращать когда убрали Супрун. При чем те же, богатыревские и её подружки бахтеевой
показать весь комментарий
25.03.2021 16:19 Ответить
Відправлена ​​в Україну партія китайської вакцини куплена за держкошти. Щеплення препаратом будуть безкоштовними, - Степанов - Цензор.НЕТ 1225
показать весь комментарий
25.03.2021 15:20 Ответить
Юля нервово гризе нігті, згадуючи смертельний пташиний та свинячий грип при її премєрстві..... Я б теж гриз і заздрив. Та ні я не заздрю ні тій ні цим. Виродком бути не заздрісно.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:06 Ответить
На китайську вакцину ніхто не піде.
Даремно викинуті гроші.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:07 Ответить
Именно так я думал что за клоуна никто не проголосует, а оно вон как вышло...
показать весь комментарий
25.03.2021 15:26 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2021 15:40 Ответить
Підуть. І спутнік теж дехто чекає.
Інша справа - скільки. І те, що доки його не використають, - інших не буде.
показать весь комментарий
25.03.2021 20:45 Ответить
Вони уже для нас не безплатні будуть якщо за "госсредства". Бо оті госсрєдства тупорилий Стьопочкін не зі своєї дорогої курточки виймає.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:11 Ответить
По меньшей мере два человека в Украине уже умерли после вакцинации.

Диагноз: так они ж, ****, больные были - у них и сердечно-сосудистые, и почки, и тра-та-та... Типа. а шо ж вы хотели. Вообще-то, думаю, хотели. чтобы врач сказал, кому можно. а кому нет. Но это. может где-то в сраной Америке. Точно не в Украине.

Резюме: здоровым нехер колоться. они переболеют и знать не будут, а больным нельзя, потому что можно кони двинуть..
Вопрос: нахера Стёпа напёр сюда вакцину?
показать весь комментарий
25.03.2021 15:11 Ответить
Головне, щоб цей виродок не втік за кордон так як сотні таких, як він. Але знаючи, як "працює" правоохоронна та судова система, мабуть, все таки втече.....
показать весь комментарий
25.03.2021 15:12 Ответить
Відправлена ​​в Україну партія китайської вакцини куплена за держкошти. Щеплення препаратом будуть безкоштовними, - Степанов - Цензор.НЕТ 3510
показать весь комментарий
25.03.2021 15:12 Ответить
Відправлена ​​в Україну партія китайської вакцини куплена за держкошти. Щеплення препаратом будуть безкоштовними, - Степанов - Цензор.НЕТ 2037
показать весь комментарий
25.03.2021 15:14 Ответить
Ну да - шмурдяк, на котором зэбилята варятся из бюджета, "бесплатно" (а бюджет кто наполняет?), а то, что реально спасает - за реальное бабло
показать весь комментарий
25.03.2021 15:14 Ответить
Да пусть сам себе колит в пятку,сразу несколько доз,я свою отдам,для хорошего человека не жалко
показать весь комментарий
25.03.2021 16:47 Ответить
Тут может быть проблема: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-india-vaccine-excl/exclusive-india-delays-big-exports-of-astrazeneca-shot-as-infections-surge-sources-say-idUSKBN2BG29X Exclusive: India delays big exports of AstraZeneca shot as infections surge, sources say
показать весь комментарий
25.03.2021 17:07 Ответить
а мы думали, шо из ковидлового фонда. или там уже всё мыши съели, как в госрезерве?
зато кто-то в новом пальто...
показать весь комментарий
25.03.2021 15:14 Ответить
Следующей будет Вьетнамская вакцина
показать весь комментарий
25.03.2021 15:18 Ответить
Вакцина куплена за госсредства. Куртка кстати тоже.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:25 Ответить
Сейчас мы пытаемся увеличить количество вакцин", - сказал он. Источник: https://censor.net/ru/n3255562\\\\\\\\\

= на нары!
Стебанов мог предоплатить эти все пфайзеры и прочее, а не обосраться, и пытаться увеличить куртку, то есть количество непонятной ж*дкости.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:26 Ответить
Цікаво,а питання про засекречені ціни на вакцини будуть негативно впливати на отримання дозволу ?
Чи тепер і перднути не можна,щоб індусів,чи китайців не злякати ?
показать весь комментарий
25.03.2021 15:26 Ответить
Відправлена ​​в Україну партія китайської вакцини куплена за держкошти. Щеплення препаратом будуть безкоштовними, - Степанов - Цензор.НЕТ 6602
показать весь комментарий
25.03.2021 15:28 Ответить
Проблема с индусами скорее всего в том что они прекрасно видят что происходит при закупке их вакцины Украиной и они не хотят быть замешанными в коррупционных скандалах... а нам как всегда рассказывают сказки...
показать весь комментарий
25.03.2021 15:31 Ответить
МЫШЕЕДЫ должны вакцину бесплатно по всему миру отправлять, как и Ковид 19 отправили.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:26 Ответить
К индийским помоям теперь китайская бурда прибавилась?! Да это просто праздник какой-то!
показать весь комментарий
25.03.2021 15:31 Ответить
про "бесплатно" это он хвастается или жалуется?
показать весь комментарий
25.03.2021 15:37 Ответить
Зебилы, только после вас.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:41 Ответить
Разумеется за госсредства!
Не Бени же миллиарды распиливать.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:54 Ответить
Кто бы сомневался,не за деньги же фирмы прокладки богатыревской! Сколько стоит с наценкой от фирмы прокладки или точнее сколько поделили на двоих?
показать весь комментарий
25.03.2021 15:55 Ответить
18 доларів. По ціні пфайзеру купуємо ми ж не ніщєброди якісь😎
показать весь комментарий
25.03.2021 16:08 Ответить
"Чтобы осуществить поставку CoviShield, ми ожидаем разрешения правительства Индии на экспорт вакцины. (…) На получение разрешений негативно влияют и высказывания наших некоторых политиков", - добавил министр. Источник: https://censor.net/ru/n3255562

Опять Порошенко виноват...
показать весь комментарий
25.03.2021 16:07 Ответить
Опять Порошанка гадіт!
показать весь комментарий
25.03.2021 16:08 Ответить
По какой цене?
Я как налогоплательщик очень хочу и имею по закону право єто знать.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:17 Ответить
Степанов бреше, як що є договір йго потрібно виконувати, а не розповідати казки про уряд Індії!
показать весь комментарий
25.03.2021 16:18 Ответить
Да не хочу я вашей китайской, дате хоть индийской!
показать весь комментарий
25.03.2021 16:40 Ответить
Китай создал вирус, чтоб продавать от него прививки?)
показать весь комментарий
25.03.2021 22:09 Ответить
И по чём нынче вакцина? Опять подорожала пока летела? Когда уже нажрутся твари зеленые?
показать весь комментарий
25.03.2021 22:10 Ответить
Степанова треба розстріляти, а його куртку продати та вилучені гроші віддати медпрацівникам якоїсь провінційної лікарні, які працюють за копійки.

Зебіли! Китайська вакцина - це все для вас за ваши гроши! Чого нє ржотє?
показать весь комментарий
25.03.2021 22:25 Ответить
хорошо.
показать весь комментарий
27.03.2021 23:35 Ответить
 
 