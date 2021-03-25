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ПДД (532) патрульная полиция (1804) штраф (1264)

Новым штрафам за нарушение ПДД - неделя: чаще всего водители попадались на превышении скорости, неиспользовании ремней безопасности и пьянстве

Новым штрафам за нарушение ПДД - неделя: чаще всего водители попадались на превышении скорости, неиспользовании ремней безопасности и пьянстве

Патрульная полиция оформила более 18,3 тысяч протоколов о нарушениях ПДД, штрафы за которые были повышены неделю назад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Украины в Facebook.

Прошла неделя с тех пор, как заработали новые штрафы за нарушение ПДД. Собрали для вас короткую статистику. За этот период полицейские оформили:

- 2 241 протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.
- 3 149 постановлений по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами) КоАП.
- 8 696 постановлений по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км / ч) КоАП.
- 570 постановлений по ч. 4 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км / ч) КоАП.
- 1 969 постановлений по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления) КоАП.
- 531 постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.
- 1 226 постановлений по ч. 1 ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами) КоАП.

"Ответственность за безопасность на дорогах - обязанность каждого из нас. И если каждый из нас элементарно не будет нарушать ПДД и будет вежливым на дороге - мы сможем достичь желаемого результата", - сказано в сообщении.

"Будьте ответственными участниками дорожного движения и берегите себя", - добавили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столичный маршрутчик ездил под наркотиками, ему грозит 17 тыс. грн штрафа, - патрульная полиция. ФОТО

Напомним, в полночь 17 марта начали действовать новые повышенные штрафы и наказания за нарушения ПДД. В том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Новым штрафам за нарушение ПДД - неделя: чаще всего водители попадались на превышении скорости, неиспользовании ремней безопасности и пьянстве 01
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Топ комментарии
+6
Та да...для ментов сейчас наступили райские времена....клондайк...
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25.03.2021 15:22
+4
Подолання бідності для мусорів.
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25.03.2021 15:36
+4
Так не нарушай.
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25.03.2021 15:39
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Не пристёгнутые пьяные гонщики.
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25.03.2021 15:16 Ответить
Та да...для ментов сейчас наступили райские времена....клондайк...
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25.03.2021 15:22 Ответить
Так не нарушай.
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25.03.2021 15:39 Ответить
А хто їм створює цей клондайк?
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25.03.2021 16:23 Ответить
Интересно а за неделю до этого КАКАЯ статистика была?
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25.03.2021 15:23 Ответить
Нельзя штрафы делать больше стоимости гранаты.
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25.03.2021 15:30 Ответить
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25.03.2021 15:47 Ответить
Статистика "как мы собирали бабло". Как это повлияло на ДТП и вакханалию в дорожном движении? Вопрос риторический. Все кто за рулем знают: НИКАК! Как были мусорами так и остались.
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25.03.2021 15:33 Ответить
Так а как это повлияет на безопасность, если с "корочкой" мусор тебя и пристегнет и пьяного спать положит и поцелует куда хозяин "корочки" скажет...
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25.03.2021 15:39 Ответить
Когда собирались увеличивать штрафы, аваковский жополиз Антошка Геращенко, на говно изошел доказывая, что увеличение штрафов приведет к уменьшению ДТП.
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25.03.2021 16:00 Ответить
А что Вы хотели что бы он сказал что реформа это бизнес проект? Что если в полицию вложить, то она потом сможет приносить прибыль? Конечно он Вам будет рассказывать что все что делает полиция направленно на снижение аварийности!
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25.03.2021 16:04 Ответить
1. Любая реформа - это бизнес проект.

2. В полицию необходимо "вкладывать". Но не для того чтобы она "приносила прибыль", а для того чтобы было за что спрашивать. Вложивший - спрашивает, не вложивший - просит.

3. Сцать в глаза и говорить что это божья росса - самая худшая PR стратегия. Честность и открытость - самая лучшая PR стратегия.
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26.03.2021 10:24 Ответить
Он не учёл, что исполнителями этого закона будут, в том числе, и такие ушлёпки, как ты.
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25.03.2021 16:29 Ответить
Зато учел, что всегда найдуться такие "одобрямсы" как ты.
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26.03.2021 10:15 Ответить
Ты прав. Я одобряю любые меры, направленные на убийц за рулём!
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26.03.2021 10:21 Ответить
А не "за рулем"?
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26.03.2021 10:26 Ответить
А про що мова йде? До чого твоє запитання?
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26.03.2021 10:50 Ответить
Увеличение штрафов никогда и нигде в мире не уменьшало кол-во ДТП. Тем более со смертельным исходом. На кол-во ДТП оказывает влияние много факторов. И размер штрафов там есть ... на последнем месте. Главный из этих факторов - это неотвратимость наказания.
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26.03.2021 10:59 Ответить
Что-то неотвратимость наказания в виде 51 гривны не очень повлияло на нарушителей. И потом, я не знаю, откуда вы черпаете информацию о неэффективности размера штрафов в наведении порядка на дорогах в мировой практике. Посмотрим на наши дела где-то по результатам хотя-бы года.
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26.03.2021 11:09 Ответить
Сказать (штраф) и сделать (оштрафовать) - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И не нужно перегибать палку. Понятно. что 51 грн. - это не о чем. Сколько раз в день водитель-хам нарушает ПДД? 5?10? 20? Даже если старый штраф (250 грн.) - уже больно. А сколько времени потеряет? Проблема в том, что все нарушители на 100% уверены что им за это ничего не будет! Причем уверены вполне обоснованно, т.к. полиция не работает. А если работает, то через жо...пу. Я работал в ОАЕ. При ДТП, через 10 мин.приезжает полиция, через 15 мин.эвакуатор. Через 20 мин. - дорога чистая. Наблюдал это много раз. Еще раз: увеличение штрафов это исключительно и только про наполнение бюджета!
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26.03.2021 11:36 Ответить
"Сколько раз в день водитель-хам нарушает ПДД? 5?10? 20? Даже если старый штраф (250 грн.) - уже больно..." - я думаю, что если под колесами этого подонка окажется ваш ребёнок, достаточно и одного нарушения. И потом будет больно всем! Может не стоит ждать ?
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26.03.2021 11:42 Ответить
Относительно оперативности в работе полиции возможно вы правы. Но я уже знаю знакомых, которые позволяли себе "расслабиться" перед посадкой за руль, которые сейчас взвешивают: а стоит ли? Вдруг попадется? И это уже шаг в сторону наведения порядка.
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26.03.2021 11:46 Ответить
Пример вашего знакомого классический и характерный. Но я вас разочарую. У СБшников есть такой термин "ПВН" (привыкание к видео наблюдению). После установки камер кол-во краж снижается, а потом привыкают, забывают, расслабляются и воровство возобновляется. Только с СБшниками на это и расчет, т.к. позволяет выявить воров, а с пьянством "ПВН" сработает на месяц-два и все вернется на круги своя. Вы верите что пьяный депутат, прокурор, мажор и т.п. лишится прав и, уж тем более, сядет в тюрьму? Дело в штрафах?
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26.03.2021 12:13 Ответить
Подолання бідності для мусорів.
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25.03.2021 15:36 Ответить
Не дай мусорам шанса на обогащение. Не нарушай.
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25.03.2021 15:40 Ответить
Як на мене то вони б вже давно повиздихали з голоду.Я краще викину, ніж їм заплачу. Казав їхній вождь у 2014 р, мусора не люди.
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25.03.2021 16:01 Ответить
А не нарушать не пробовал?
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25.03.2021 16:03 Ответить
Поїздиш 43 роки так як я тоді спробуєш. водун доморощений.
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25.03.2021 17:04 Ответить
Ну я 33 года за рулём. Нормально. Если нарушаю - плачу штраф. В чём проблема? Или быковать - твоё всё?
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25.03.2021 17:09 Ответить
А ти тому й мерзенний що бикуєш? Тоді поїздь ще років десять може навчишся не платити.
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25.03.2021 17:15 Ответить
Уже научился. Не нарушаю, потому и не плачу. Чего и тебе желаю.
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25.03.2021 17:30 Ответить
Ты точно быкуешь, даже не за рулём! 43 года твои пропали прахом, если ты за это время не понял: нарушил-отвечай.!
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26.03.2021 11:13 Ответить
Я з *********** ватною мразотою не спілкуюсь принципово.ПНХ
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26.03.2021 13:07 Ответить
43-и года , и все нарушаешь? Уважительная причина.
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25.03.2021 17:13 Ответить
На відміну від тебе,я вчився і здавав на права,щоб знати правила і не порушувати,чого не скажеш про мусорів які тих правил не знають.
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25.03.2021 17:18 Ответить
"На відміну від тебе". Кашпировский?
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25.03.2021 17:19 Ответить
Не москаль,дякую Богу,на відміну від тебе ************.
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25.03.2021 17:36 Ответить
-москаль

-дякую Богу

-на відміну від тебе ************

В бога веришь? А хавальник как у татарина.
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25.03.2021 17:49 Ответить
Начинай орать о политическом преследовании! Это так близко и привычно.
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25.03.2021 16:30 Ответить
На рахунок 1226 пішоходів - порушників мабуть пожартували. Фактично всі вони водії, які погодились оформити суттєво менший штраф як пішоходи-порушники (255 грн). Хто в темі - мене зрозуміє. А казали, що в поліції немає плану по штрафам, працюють на попередження і профілактику...
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25.03.2021 15:59 Ответить
Мусарня не міняється і план нікуди не дівся.Совок рулить.
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25.03.2021 16:02 Ответить
Пьяных чуть меньше, чем не пристегнутых?
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25.03.2021 16:20 Ответить
 
 