Идет попытка дискредитации, поскольку у меня много врагов из числа влиятельных коррупционеров в ОП, ГПУ и СБУ, - агент НАБУ Шевченко
Агент НАБУ Евгений Шевченко, которого СБУ подозревает в создании незаконных вооруженных формирований, заявил, что стоит задача дискредитировать его как человека, сотрудничавшего с Национальным антикоррупционным бюро, а также дискредитировать те антикоррупционные расследования, в которых он проходит свидетелем.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Следствие по мне началось полгода назад, как раз после того, как я обвинил в государственной измене Ермака, который слил спецоперацию ГУР МО по аресту "вагнеровцев". Следствие шло весьма вяло, потому что за эти полгода СБУ так и не смогла зафиксировать совершение мною каких-либо преступлений, которые мне инкриминируются, хотя они понатыкали камер у меня дома, в машине, и прослушивали мой телефон", - отметил Шевченко.
По его словам, активная фаза началась сразу после того, как он дал интервью Христо Грозеву из Bellingcat по делу "вагнеровцев".
"То есть за полгода ничего так и не нашли, но поступила команда "Фас" уже под любым предлогом, поэтому и прошли обыски, и вручили подозрение, в котором в отношении меня нет никаких фактических доказательств", - добавил Шевченко.
Агент НАБУ отметил, что стоит задача дискредитировать его как человека, сотрудничавшего с Национальным антикоррупционным бюро.
"Дискредитировать те антикоррупционные расследования, в которых я прохожу свидетелем. Например, вы писали о рекордной взятке в 6 миллионов долларов, которую дали люди Злочевского - она была задокументирована при моем участии. И сейчас как раз предпринимается очередная попытка уничтожить НАБУ, уволить директора НАБУ Артема Сытника, благодаря которому меня за операцию с задержанием взяточника наградили именным пистолетом", - подчеркнул Шевченко.
"Покопались, что придумать – и нашли историю про эту ЧВК за 2018-й год, к которой я не имею никакого отношения, которая возникла просто потому, что инвестор дал взятку, ну или просто его использовали как заявителя. Семенченко пристегнули. Так что все эти обыски и подозрения я в основном, конечно, связываю с тем, что у меня очень много врагов из числа влиятельных коррупционеров, которые занимают высокие посты в ОП, ГПУ и СБУ", - подытожил он.
Полный текст интервью с агентом НАБУ Евгением Шевченко читайте здесь.
Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
Пожалуйста, подождите...
Ведь очевидно, что единственной причиной взятия за жопу Кости Гришина со товарищи является готовящийся к выходу фильм Беллингкета об операции с вагнеровцами, действующим лицом которого выступил Шевченко. Без этого трезубец Семенченко и дальше продолжал бы мутить свои кровавые рублики-копеечки.
Неплохо, видать, прижало Зеленского, что сливать приходится такой ценный ресурс, который в будущем, причем, возможно, в ближайшем будущем, мог бы очень пригодиться Вове. Но у Вовы категориями будущего думать некому.
Вообще поучительная вышла история. Костя всю жопу изорвал в борьбе с проклятым Порошенко, а по результатам борьбы пойдет под суд. Просто потому, что Зеленскому от этого может быть - не будет, а потенциально может быть - некоторая пиар-выгода.
Смотрите на это, жопорватели за Зеленского, смотрите внимательно. Вова ваш - дурак и трус с манией величия, который сольет что угодно кому угодно, если увидит в этом для себя минимальную выгоду. Какой бы маловероятной и сиюминутной эта выгода ни была бы. И каким бы масштабным ни был бы предмет слива. Это я сейчас не Семенченко имею в виду, а операцию с вагнеровцами, которая имела колоссальное значение, которая была такого уровня, что мало какая страна может похвастаться, и которая была слита вашим Вовой без смысла, без какой-либо выгоды в ответ, а просто из страха перед Путиным. Сморите и делайте выводы. Если, конечно, вы в принципе в состоянии учиться на чужих ошибках.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2990425774533427&id=100006981015136 Светлана Самборска
Про те, що робилось в СБУ при бздонецькій диктатурі окрема розмова. А якщо коротко, то всю аж до прибиральниць, цю антиукраїнську контору по правді теба було розігнати і вигнати до хазяїв у підо-Рашку.
Как видно, напоказ.
Известно, что Слоны в диковинку у нас,
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться;
Ну так и лезет в драку с ним.
"Соседка, перестань срамиться, -
Ей Шавка говорит, - тебе ли со Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает. -
"Эх, эх! - ей Моська отвечает, -
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"
слон - это моника скачущая в бане перед януковичем, ермак, сливающий секреты ванькам, подстилка портнова венедиктова или твой хозяин из-под януковича подоляк?
а про монику- шлшку, ермака-предателя, венедиктову-подстилку януковича, степанова-друга богатыревой молчи.
подоляк не велел тебе пасть на эту тему открывать
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1391316507897612&id=100010578281118&comment_id=1391326587896604 Oleksandr Bestachenko : Семенченко більше схожий на Свинарчука ніж, власне, сам Свинарчук.
https://twitter.com/freeukrman/status/1374803780638806024 @freeukrman : Ясно що не спроста СБУ «помітили» тільки зараз. Це помста. Але не це цікаво. Була інфа вже що Семенченка хочуть підключити до мочилова Пороха. Так що цілком можливо що він тепер буде дуже активно співпрацювати з владою наприклад по розслідуванню ТСК у ВРУ на Порошенка і Турчинова.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1238338449941737 Дмитро Вовнянко : Семену і його фан-клубу не треба перейматися. Треба повторювати "Зате не Порошенко" і "А що і так можна було?". Семен, Женечка і їхнє збіговисько зробили все можливе аби владою в Україні стала саме зелень. Що поробиш? Богуцька - в нардепи, Лещенко і Найєм - в держкорпорації на круті з/п, а Семен з Женечкою - в слідчий ізолятор СБУ. Вони самі це зробили.
На місці Семена я б молився, аби СБУ не допитала ту частину бійців "Донбасу", які на чолі з позивним Філін звалити від Семена після Іловайська. Якщо правда бодай 20% того що я почув зимою 15-го від бійців "Донбасу", Семена закрити можна буде до кінця життя.
Штука в том, что хотят закрытием показать?
Нужно больше смешных картинок чтобы сгладить пропасть между этими людьми...
Про інші польські ПВК, я не чув. Є там ще навчальний центр European Security Academy але, там тренують тільки державні і приватні охоронні компанії і вони навіть близько не ПВК.