Идет попытка дискредитации, поскольку у меня много врагов из числа влиятельных коррупционеров в ОП, ГПУ и СБУ, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Евгений Шевченко, которого СБУ подозревает в создании незаконных вооруженных формирований, заявил, что стоит задача дискредитировать его как человека, сотрудничавшего с Национальным антикоррупционным бюро, а также дискредитировать те антикоррупционные расследования, в которых он проходит свидетелем.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Следствие по мне началось полгода назад, как раз после того, как я обвинил в государственной измене Ермака, который слил спецоперацию ГУР МО по аресту "вагнеровцев". Следствие шло весьма вяло, потому что за эти полгода СБУ так и не смогла зафиксировать совершение мною каких-либо преступлений, которые мне инкриминируются, хотя они понатыкали камер у меня дома, в машине, и прослушивали мой телефон", - отметил Шевченко.

По его словам, активная фаза началась сразу после того, как он дал интервью Христо Грозеву из Bellingcat по делу "вагнеровцев".

"То есть за полгода ничего так и не нашли, но поступила команда "Фас" уже под любым предлогом, поэтому и прошли обыски, и вручили подозрение, в котором в отношении меня нет никаких фактических доказательств", - добавил Шевченко.

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Агент НАБУ отметил, что стоит задача дискредитировать его как человека, сотрудничавшего с Национальным антикоррупционным бюро.

"Дискредитировать те антикоррупционные расследования, в которых я прохожу свидетелем. Например, вы писали о рекордной взятке в 6 миллионов долларов, которую дали люди Злочевского - она была задокументирована при моем участии. И сейчас как раз предпринимается очередная попытка уничтожить НАБУ, уволить директора НАБУ Артема Сытника, благодаря которому меня за операцию с задержанием взяточника наградили именным пистолетом", - подчеркнул Шевченко.

"Покопались, что придумать – и нашли историю про эту ЧВК за 2018-й год, к которой я не имею никакого отношения, которая возникла просто потому, что инвестор дал взятку, ну или просто его использовали как заявителя. Семенченко пристегнули. Так что все эти обыски и подозрения я в основном, конечно, связываю с тем, что у меня очень много врагов из числа влиятельных коррупционеров, которые занимают высокие посты в ОП, ГПУ и СБУ", - подытожил он.

Полный текст интервью с агентом НАБУ Евгением Шевченко читайте здесь.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

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