РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6035 посетителей онлайн
Новости
4 968 58
Данилов (1066) Коломойский (1773) санкции (11042) СНБО (4228) США (24834)

Данилов объяснил, почему СНБО не реагирует на санкции США против Коломойского: Украине не передавали никаких документов

Данилов объяснил, почему СНБО не реагирует на санкции США против Коломойского: Украине не передавали никаких документов

Украина не реагирует на то, что США ввели санкции против бизнесмена Игоря Коломойского, поскольку не получала документов от американской стороны. Действия на уровне государства возможны только после этого.

Об этом в интервью "Радио НВ" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, он объяснил, почему Украина не реагирует на санкции США против Коломойского, а также нардепов Александра Дубинского и Андрея Деркача.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 52% граждан Украины положительно относятся к введению санкций США против Коломойского, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"Если страна соответствующим образом будет передавать свои документы в Украину, мы будем их рассматривать в соответствующих институтах. После чего могут происходить те процессы, о которых вы сейчас говорите. Это не моя прихоть или какого-то другого члена СНБО, мы имеем дело с документами", - подчеркнул Данилов.

По его словам, на сегодня никаких документов по Коломойскому, Дубинскому или Деркачу в официальных учреждениях Украины нет. Поэтому Украина не может официально их рассматривать.

"Если они будут, это уже вопрос другого порядка", — добавил Данилов.

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели санкции против него и его семьи. В Офисе Президента после этого заявили, что Зеленский за 2 года на должности президента сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент Украины.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+46
Раньше было "валять дурака", теперь - "валять зебила". Суть та же, только слова разные
показать весь комментарий
25.03.2021 16:27
+44
Блііііннн!!! А Приватбанк, то чий банк? Бєня кого в тому банку на мільярди кинув? Американців?! Вам документів ще мало?!!!
Блін, та то вже повний звіздець....
показать весь комментарий
25.03.2021 16:30
+38
ахахах а то Украина сама не знает!что беня стыбрил 5 лярдов баксов!
зебЫдло вам в рты уже срут на полную!
показать весь комментарий
25.03.2021 16:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раньше было "валять дурака", теперь - "валять зебила". Суть та же, только слова разные
показать весь комментарий
25.03.2021 16:27 Ответить
Точно. Дурень, то так собі, м`яко. А от зебіл, то вже конкретно, то вже ідіот без варіантів.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:32 Ответить
То Америці більше треба засуджувати коломойшу, то він там вкрав гроші. СКА зібіли вони такі
показать весь комментарий
25.03.2021 16:40 Ответить
" Украине не передавали никаких документов" - а з 2015 року хіба ніяких документів не залишилося, коли Каломийша киданув вкладників Приватбанку? Чи бубочка з'їв їх першим ділом як став препи...ентом?
показать весь комментарий
25.03.2021 16:28 Ответить
ахахах а то Украина сама не знает!что беня стыбрил 5 лярдов баксов!
зебЫдло вам в рты уже срут на полную!
показать весь комментарий
25.03.2021 16:29 Ответить
Команды не было.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:29 Ответить
Данилов объяснил, почему СНБО не реагирует на санкции США против Коломойского: Украине не передавали никаких документов - Цензор.НЕТ 2259
показать весь комментарий
25.03.2021 16:30 Ответить
Блііііннн!!! А Приватбанк, то чий банк? Бєня кого в тому банку на мільярди кинув? Американців?! Вам документів ще мало?!!!
Блін, та то вже повний звіздець....
показать весь комментарий
25.03.2021 16:30 Ответить
Podkupil vsex Benia,potomu ego i nebudet trogat
показать весь комментарий
25.03.2021 16:31 Ответить
Откуда высрали этого "чеснейшего" данилова???
показать весь комментарий
25.03.2021 16:32 Ответить
Ги..Ги...це мощно...
показать весь комментарий
25.03.2021 16:32 Ответить
Простими слова поки не дадуть "пінка" ми нічого робити не будемо
Придурки - ці підари вже наговорили на держзраду, а вони чекають якихось бумажок...... Зедебіли....
показать весь комментарий
25.03.2021 16:33 Ответить
Данилов объяснил, почему СНБО не реагирует на санкции США против Коломойского: Украине не передавали никаких документов - Цензор.НЕТ 2096
показать весь комментарий
25.03.2021 16:34 Ответить
У РНБО є 5,5 млрд зелених причин розібратися з бабломойським. Було б бажання.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:34 Ответить
Як вони розберуться, як головний в країні Беня, а монобільшість його слуги. Під ним і Зелі і Дівулі і Міхокарлсони і Семенченки і Бенядіктови і Авакови...
показать весь комментарий
25.03.2021 16:55 Ответить
Т. е. носом ткнули в г..вно, а вы вытираться не планируете, пока не дадут бумажку
показать весь комментарий
25.03.2021 16:35 Ответить
Животноводу оно конечно виднее.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:36 Ответить
не кается клоун , в следующий раз не стекло а рыло ему разобьют
показать весь комментарий
25.03.2021 16:39 Ответить
А по Медведчуку что, передавали какие-то документы?
показать весь комментарий
25.03.2021 16:40 Ответить
так значит беня чистый как слёза младенца, при Пете беня в погребе сидел и нос не высовывал, а сейчас вдвадорого клоуну уголь продаёт, а шапито 95 оказывается не дали бумажку
показать весь комментарий
25.03.2021 16:40 Ответить
по вагнерівцям - нема, по бєні - нема, а от по тим, хто обісцяв обмалював офіс потерпілого - є
показать весь комментарий
25.03.2021 16:41 Ответить
Данілов пояснив, чому РНБО не реагує на санкції США проти Коломойського: Україні не передавали жодних документів - Цензор.НЕТ 5106
показать весь комментарий
25.03.2021 16:41 Ответить
🤣🤣🤣👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
25.03.2021 16:52 Ответить
Ой ржу не могу!!!
США ввели санкции что Беня воровал у Украины, а прокуратура и СНБО делают большие глаза и -" как воровал? а мы не знали...."
показать весь комментарий
25.03.2021 16:41 Ответить
беня вывел без налогов всё бабло из привата через кипрский филиал приватбанка)) и купил пару улиц и заводов в США
показать весь комментарий
25.03.2021 16:48 Ответить
А що, коли крадуть, то потрібно платити податки?
показать весь комментарий
25.03.2021 16:56 Ответить
конечно))) при переводе бабла в любой банк снимается процент)) беня поступил мудрее, открыл филиал на кипре)) обналичил в кассе погрузил на тележку и поехал в соседний банк)) до этого мог додуматься только беня.
показать весь комментарий
25.03.2021 17:05 Ответить
https://prokipr.ru/privatbank.html вот наслаждайся забегаловками для вывода краденого бабла, к стати доси схема работает в три смены и каждый ответственный вор имеет там счета и молится на чудо беню)))))
показать весь комментарий
25.03.2021 17:11 Ответить
почитай на этом сайте интересно написано, банкоматов нет))))))))) только съём налички через кассу , ну это на тот случай если ты не веришь в бенину тележку))
показать весь комментарий
25.03.2021 17:16 Ответить
З"эблани, ви можете пояснити при чому тут Штати ???
показать весь комментарий
25.03.2021 16:45 Ответить
Не, ну а ШО - железная «логика»........🤔
показать весь комментарий
25.03.2021 16:45 Ответить
Деркач писал свои пленки в Вашингтоне?
показать весь комментарий
25.03.2021 16:47 Ответить
******, ну це вже точно смерті собі шукають, ґандони, ...лять, з"******** !!!
показать весь комментарий
25.03.2021 16:47 Ответить
А разве кто-то эти документы запрашивал?
показать весь комментарий
25.03.2021 16:50 Ответить
Какие документы? Ты кофе хочешь? Пошли кофе выпьем!
показать весь комментарий
25.03.2021 16:50 Ответить
Вам бояться не тільки передавати, а показувати, бо через секунду все буде і Бені і на московії.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:51 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2021 16:56 Ответить
панімаєте, ніззя.нікак нізззя!
показать весь комментарий
25.03.2021 16:52 Ответить
Данілов пояснив, чому РНБО не реагує на санкції США проти Коломойського: Україні не передавали жодних документів - Цензор.НЕТ 5012
показать весь комментарий
25.03.2021 16:57 Ответить
Данилов сливает дело вора Коломойского под предлогом "Виноваты США". Методу обвинений США кодлан Коломойского уже освоил. Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?/ Необходима более решительная реакция международного сообщества, - Зеленский/ США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук.
показать весь комментарий
25.03.2021 17:04 Ответить
Данілов! Документи в НБУ і в НАБУ! Чи д'єрмак тобі адреси не дав, ти не можеш листи написати?
показать весь комментарий
25.03.2021 17:04 Ответить
т.е. сами расследовать нихера не собираемся
показать весь комментарий
25.03.2021 17:10 Ответить
Как мило! Бородатое чмо украло у украинцев более 5 млрд. дол., накупило в Америке имущества, и Америка имеет к нему претензии, а МЫ- НЕТ!!! Ждем каких-то документов! Большего маразма я еще не встречала.
показать весь комментарий
25.03.2021 17:30 Ответить
Какие еще документы от дяди Сэма СНБО нужно,когда из держбюджета в Приват влили полтораста млрд грн дабы погасить последствие воровства от Бени.Неуж-то Данилов пошел на сговор с Зе по отбеливанию сей аферы?
показать весь комментарий
25.03.2021 17:38 Ответить
Якщо Данілов не має бажання займатися санкціями проти бені,
то тоді сам Данілов отримає санкції..
показать весь комментарий
25.03.2021 18:06 Ответить
Да это точно так же, как и клоун "не получал" повестки четыре раза. Что здесь можно сказать, брешут в наглую.
показать весь комментарий
25.03.2021 18:11 Ответить
Ось у чому річ то!! Немає документів! А ми то гадали... Треба, щоб Коломойського США передали Україні, а перед цим викрали з України та допитали, засудили, посадили - і тіки потім з документами передали Данілову....треба їх попросити, щоб не забули перевести ті документи на українську мову в українському посольстві в Росії, або КНР, там є перекладачі....ось. Крапка.
показать весь комментарий
25.03.2021 18:13 Ответить
Да неужто нет "методов против Кости Сапрыкина"? И неужто непонятен сигнал о санкциях?
показать весь комментарий
25.03.2021 18:18 Ответить
аха.. "докУмєнтов нєту"... "что же ето у вас, чєго ні хватішься, нічєго нєт!"...

"Так, стало бить, так-такі і нєту?"
показать весь комментарий
25.03.2021 18:47 Ответить
Беня спер у государства больше 5 млрд. долларов, а у них нет на него никаких документов. Редкая сволота.
показать весь комментарий
25.03.2021 19:01 Ответить
А самим расследовать? не хватает....ума...или просто нет желания, покрывают вора, коррупционера Коломойского.
показать весь комментарий
25.03.2021 19:18 Ответить
Гідрант при зустрічі з Байденом вже підготував питання: Де документи з підтвердженням злочинної діяльності Коломойського? Чому ви його ще не посадили?
А немає у вас нічого на нашого "годувальника"! Я вам не лох! Мені вже 43!
показать весь комментарий
25.03.2021 21:32 Ответить
..абсолютная беспомощность и импотенция...((( - и енто снбоу...???= бредддддд.. ай-да-даниль....= одни понты, когда разрешают шо-то ляпнуть....
показать весь комментарий
25.03.2021 21:37 Ответить
США у СЕБЯ ввели санкции. Чего вдруг они будут сюда какие-то документы передавать. Мошенники. Какой хозяин, такие и слуги.
показать весь комментарий
25.03.2021 23:14 Ответить
Пора парасюкам, гаврилюкам и т.п. выходить с мирными требованиями и шинами. Но они наверняка уже куплены Коломойским. Поэтому зеленая плесень так наглеет.
показать весь комментарий
25.03.2021 23:20 Ответить
А Украину не интересует, в лице президента, сбу, прокуратуры , на каких основаниях против олигарха Бени, против члена партии власти дубинского введены санкции? Документы просили предоставить или решили морозиться и делать вид, что ничего не происходит?
показать весь комментарий
26.03.2021 00:01 Ответить
 
 