У умершего после вакцинации провизора обнаружен коронавирус, - руководитель лабораторного центра Гопко

В Черновцах у провизора аптеки, который 24 марта умер из-за инсульта, обнаружили коронавирус. Кроме того, COVID-19 подтвердили у двух коллег, с которыми ранее он вакцинировался.

Об этом Суспільному сказала руководительница областного лабораторного центра Наталья Гопко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, на момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, они проявились на следующий день, что связано с инкубационным периодом вируса.

В связи с этим случай смерти не связывают с вакцинацией, поскольку у мужчины была гипертоническая болезнь.

В то же время, по словам гендиректора паталогоанатомического бюро Дмитрия Гречко, продолжается исследование анализов, чтобы установить точную причину смерти.

Напомним, в больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя. У мужчины были сердечно-сосудистые заболевания, диабет и избыточный вес. 15 марта его вакцинировали от COVID-19.

Вчера пресс-служба Минздрава сообщала, что в тот же день вакцину из того же флакона, что и провизор, получили еще 9 человек. У двоих из них подтвердили COVID-19 - поэтому ПЦР-тест взяли и у умершего провизора.

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