У умершего после вакцинации провизора обнаружен коронавирус, - руководитель лабораторного центра Гопко
В Черновцах у провизора аптеки, который 24 марта умер из-за инсульта, обнаружили коронавирус. Кроме того, COVID-19 подтвердили у двух коллег, с которыми ранее он вакцинировался.
Об этом Суспільному сказала руководительница областного лабораторного центра Наталья Гопко, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, на момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, они проявились на следующий день, что связано с инкубационным периодом вируса.
В связи с этим случай смерти не связывают с вакцинацией, поскольку у мужчины была гипертоническая болезнь.
В то же время, по словам гендиректора паталогоанатомического бюро Дмитрия Гречко, продолжается исследование анализов, чтобы установить точную причину смерти.
Напомним, в больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя. У мужчины были сердечно-сосудистые заболевания, диабет и избыточный вес. 15 марта его вакцинировали от COVID-19.
Вчера пресс-служба Минздрава сообщала, что в тот же день вакцину из того же флакона, что и провизор, получили еще 9 человек. У двоих из них подтвердили COVID-19 - поэтому ПЦР-тест взяли и у умершего провизора.
Пожалуйста, подождите...
Без прививок 300 трупов каждый день.
вакцинацієюпрофанацією смертей було б набагато більше
А всё потому что степашка дебил. Перед прививкой нужно делать анализы, и как минимум, анализ на коронавирус. После прививки тоже, обязательно - смотреть, нет ли тромбоза. Но степашка дурак, организовать тестирование не в состоянии.
І це не відкриття.
Дякую.
Не будемо поспішати вакцинуватися. Треба знати про свій стан здоров'я.
Життя довге, якщо пощастить передчасно не вмерти від цього чи іншого SARS.
Нехай щастить.
якось так
Но эти смерти абсолютно оправданы, поскольку вакцины спасают миллионы людей.
Я не знаю, как мой организм отреагирует на ковид или вакцину от него, но считаю, что вакцинация - благое дело.