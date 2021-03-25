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У умершего после вакцинации провизора обнаружен коронавирус, - руководитель лабораторного центра Гопко

У умершего после вакцинации провизора обнаружен коронавирус, - руководитель лабораторного центра Гопко

В Черновцах у провизора аптеки, который 24 марта умер из-за инсульта, обнаружили коронавирус. Кроме того, COVID-19 подтвердили у двух коллег, с которыми ранее он вакцинировался.

Об этом Суспільному сказала руководительница областного лабораторного центра Наталья Гопко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, на момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, они проявились на следующий день, что связано с инкубационным периодом вируса.

В связи с этим случай смерти не связывают с вакцинацией, поскольку у мужчины была гипертоническая болезнь.

В то же время, по словам гендиректора паталогоанатомического бюро Дмитрия Гречко, продолжается исследование анализов, чтобы установить точную причину смерти.

Напомним, в больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя. У мужчины были сердечно-сосудистые заболевания, диабет и избыточный вес. 15 марта его вакцинировали от COVID-19.

Вчера пресс-служба Минздрава сообщала, что в тот же день вакцину из того же флакона, что и провизор, получили еще 9 человек. У двоих из них подтвердили COVID-19 - поэтому ПЦР-тест взяли и у умершего провизора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19, - Степанов

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Топ комментарии
+16
Именно так и выходит. Но есть неоспоримый факт: если бы в Одессе и Черновцах не делали инъекции вакцины, то две жизни не оборвалось. Люди бы жили. Один с гипертонией, другая с сердечно сосудистыми заболеваниями. Но жили бы. А все эти объяснения и оправдания типа вакцинирование не виновато в смерти людей еще более бесит и наталкивает на мысли об отказе от вакцинации.
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25.03.2021 16:50
+9
НЕТ. Прививка не содержит коронавирус. Но привести к усилению симптомов прививка, естественно, может. А именно, к тромбозу, который при "короне" и так развивается.

А всё потому что степашка дебил. Перед прививкой нужно делать анализы, и как минимум, анализ на коронавирус. После прививки тоже, обязательно - смотреть, нет ли тромбоза. Но степашка дурак, организовать тестирование не в состоянии.
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25.03.2021 16:56
+8
мне похер кацпы. чем их меньше, тем лучше.
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25.03.2021 16:56
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Короче, сам виноват.
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25.03.2021 16:38 Ответить
Именно так и выходит. Но есть неоспоримый факт: если бы в Одессе и Черновцах не делали инъекции вакцины, то две жизни не оборвалось. Люди бы жили. Один с гипертонией, другая с сердечно сосудистыми заболеваниями. Но жили бы. А все эти объяснения и оправдания типа вакцинирование не виновато в смерти людей еще более бесит и наталкивает на мысли об отказе от вакцинации.
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25.03.2021 16:50 Ответить
а от руснявого "спутника" взводами умирают ,прикинь? мне тут раньше об этом написали - а если бы не вакцинировались бы ,могли бы жить солдатики...
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25.03.2021 16:55 Ответить
мне похер кацпы. чем их меньше, тем лучше.
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25.03.2021 16:56 Ответить
у моей жены на работе медсестра 41 год сделала прививку и через 2 дня инсульт, выводы делайте сами
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25.03.2021 16:56 Ответить
американским файзером - да уж - ну не спутником же делать - там вообще взводами гибнут
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25.03.2021 17:01 Ответить
"выводы делайте сами" не работает. Вывод должны делать правоохранительные органы. Пусть обращается в суд, люди отсуживают стоимость лечения, даже если ногу ломают на непочищенном от снега тротуаре, а тут - инсульт.
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25.03.2021 17:04 Ответить
какой нафиг суд если она еле живая, да и кто тут призчает что через прививку?
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25.03.2021 17:24 Ответить
прививки поставляются на условиях отказа от ответственности, так что не на кого там в суд подавать
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25.03.2021 17:52 Ответить
ну не только введние віруса через иголку виновато, а и еще те, кто переду колом дал разрешение колоть. Уже давно известньі групрьі риска, и сердечно-сосудистьіе болячки в єтом списке.
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25.03.2021 22:09 Ответить
Перед любой прививкой нужно проверять противопоказания. А значит, как минимум, делать тесты на коронавирус. Виноват не провизор, а типа-министр типа-здравоохранения. Безрукий степашка.
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25.03.2021 17:00 Ответить
ну почему только степашка?а мо,который организовал поголовную непродуманную вакцинацию?ну или хотя бы начмед
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25.03.2021 17:55 Ответить
Тупая пропаганда. То есть вранье из х-ловой методички.
Без прививок 300 трупов каждый день.
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25.03.2021 17:11 Ответить
З поголовною вакцинацією профанацією смертей було б набагато більше
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25.03.2021 21:19 Ответить
Щеплення, певно, може сприяти підвищенню рівня отриманою дози зараження.
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25.03.2021 16:41 Ответить
НЕТ. Прививка не содержит коронавирус. Но привести к усилению симптомов прививка, естественно, может. А именно, к тромбозу, который при "короне" и так развивается.

А всё потому что степашка дебил. Перед прививкой нужно делать анализы, и как минимум, анализ на коронавирус. После прививки тоже, обязательно - смотреть, нет ли тромбоза. Но степашка дурак, организовать тестирование не в состоянии.
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25.03.2021 16:56 Ответить
Без попередніх заходів (аналізів і тестів) це все щеплення ризиковане, якщо не шкідливе.
І це не відкриття.
Дякую.
Не будемо поспішати вакцинуватися. Треба знати про свій стан здоров'я.

Життя довге, якщо пощастить передчасно не вмерти від цього чи іншого SARS.

Нехай щастить.
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25.03.2021 19:40 Ответить
ну таке, напрошується висновок: або захворів через щеплення, або щеплення хворого вбиває
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25.03.2021 16:43 Ответить
в ньому вже міг бути вірус, вакцина підсилила.
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25.03.2021 22:10 Ответить
табличка на фото из харьковской 22 инфекционки
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25.03.2021 16:44 Ответить
І крук-поводир.
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25.03.2021 16:46 Ответить
То-есть вирус вообще не при делах, начальник! Если бы не вирус, умер бы от НАТО.
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25.03.2021 16:44 Ответить
Тому що не можна вакцинувати у розпал захворюваності.
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25.03.2021 16:52 Ответить
Для этого перед прививкой нужно делать тест. Но степашка даже рутинное тестирование провалил.
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25.03.2021 17:05 Ответить
потому что дурак
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25.03.2021 17:37 Ответить
так они вакцинируют без тестов? Наугад?
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25.03.2021 16:57 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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25.03.2021 17:06 Ответить
Саме так! Бо за тестування беруть бабло. Жаль втрачати заробіток.
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25.03.2021 17:07 Ответить
Так, в нього ще герпес мав бути, чому не шукали?
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25.03.2021 17:03 Ответить
У нас кожен третій гіпертонік.Просто не всі про це знають.Жити в повсякденних проблемах,стресах - як зберегти нормальне давлення?От і скаче тиск туди-сюди,організм то старається нормалізувати,згладити - а тут йому конячу дозу антитіл.І пішло все врізнобой,все одно що на повному ходу врубати задню передачу...
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25.03.2021 17:11 Ответить
Трое вакцинировались и все равно появился ковид? И один умер даже будучи вакцинированным? Почему? Это вакцинация от "созданного" вируса или жидкая чипизация? А может и огромный корабль,где на карантине держали несколько тысяч людей, был для них(мировых правителей) проверкой перед атакой на развитые страны?
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25.03.2021 17:13 Ответить
мабуть антитіла пішли на "псєвдо-ковід" з вакцини а на реальний ковід їх не вистачило
якось так
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26.03.2021 19:52 Ответить
В Черновицкой области уже несколько смертей после вакцинации шмурдяком Ковишильд. Обычная картина - через несколько дней инсульт или легочноя тромбоемболия. Информация умалчивается!!! Думаю такая же картина по всей стране. Возможно чтобы не падать фейсом в говно придумана легенда о том что якобы Индия отказывается поставлять вакцину.
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25.03.2021 17:33 Ответить
И это, заметьте, еще даже не стоит вопрос о действенности самой вакцины. Пока разговоры только о безопасности ведут. А насколько она защитит от вируса еще толком неизвестно совсем.
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25.03.2021 18:31 Ответить
ну ніхто не може гарантувати, що під виглядом індійського шмурдяка Степанов не привіз шмурдяк російський
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26.03.2021 19:54 Ответить
К сожалению, все без исключения вакцины для некоторых немногочисленных граждан могут оказаться смертельным.
Но эти смерти абсолютно оправданы, поскольку вакцины спасают миллионы людей.
Я не знаю, как мой организм отреагирует на ковид или вакцину от него, но считаю, что вакцинация - благое дело.
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25.03.2021 18:47 Ответить
Проверенной вакциной, а не экспериментальной. Пфайзер или модерну в студию пожалуйста и я буду в очереди за вакциной
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25.03.2021 21:01 Ответить
Сперва нужно задать себе вопрос, от чего вакцинируют то? Многие уже давно поняли, что их попросту облапошили. Тех у кого были бабки, тоже облапошили, особо перепуганных и недальновидны. А сколько народу нагрело руки на этой "борьбе" с "пандемией" . Самовнушение вообще опасная штука.
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26.03.2021 01:47 Ответить
 
 