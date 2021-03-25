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В ближайшие месяцы МВФ продолжит обсуждать с Украиной реформы в бюджетной и фискальной сфере, - представитель Фонда Райс

В ближайшие месяцы МВФ продолжит обсуждать с Украиной реформы в бюджетной и фискальной сфере, - представитель Фонда Райс

МВФ продолжает переговоры с Украиной для первого пересмотра программы stand by и согласования необходимого набора реформ для обеспечения устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе и защиты стабильности финансового сектора.

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice) на традиционном брифинге в четверг в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Повестка на следующие несколько месяцев заключается в том, чтобы продолжить обсуждение этого набора реформ", – сообщил он.

Он добавил, что программа реформ остается незавершенной относительно договоренностей по последовательным программам Фонда, поэтому для Украины важно продолжать двигаться вперед в создании условий для инклюзивного роста и роста после кризиса.

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зебилы уже и МВФ успели кинуть. Ох и жулье....
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25.03.2021 16:56 Ответить
Кина не будет, денег тоже. Будет документальный фильм и 650млрд долларов МВФ(пережить вирус), от которых Украине достанется дырка от нуля. Чего здесь обсуждать? Все уже обсуждено.
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25.03.2021 16:57 Ответить
 
 