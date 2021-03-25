СНБО готов к любому развитию событий с Россией: мы не одиноки, у нас есть партнеры, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины готов к любому сценарию развития событий с Российской Федерацией.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил Радио НВ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мне сложно сказать, как будет развиваться ситуация с Российской Федерацией, потому что есть несколько сценариев, он не один. Мы готовы к любому сценарию", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США внимательно наблюдают за действиями России на Донбассе, - Госдеп

Как отметил Данилов, Украина понимает, что она не одинока в противостоянии с агрессором.

"Нужно понимать, что мы не одиноки, у нас есть партнеры, и мы постоянно с ними общаемся, держим руку на пульсе. У нас есть четкое понимание, что происходит в Европе, в Евросоюзе, кто действительно является нашим партнером, а кто только делает вид, что он наш партнер. Те, кто заигрывают с Российской Федерацией, так же есть", - подчеркнул Данилов.