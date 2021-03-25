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СНБО готов к любому развитию событий с Россией: мы не одиноки, у нас есть партнеры, - Данилов

СНБО готов к любому развитию событий с Россией: мы не одиноки, у нас есть партнеры, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины готов к любому сценарию развития событий с Российской Федерацией.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил Радио НВ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мне сложно сказать, как будет развиваться ситуация с Российской Федерацией, потому что есть несколько сценариев, он не один. Мы готовы к любому сценарию", - сказал он.

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Как отметил Данилов, Украина понимает, что она не одинока в противостоянии с агрессором.

"Нужно понимать, что мы не одиноки, у нас есть партнеры, и мы постоянно с ними общаемся, держим руку на пульсе. У нас есть четкое понимание, что происходит в Европе, в Евросоюзе, кто действительно является нашим партнером, а кто только делает вид, что он наш партнер. Те, кто заигрывают с Российской Федерацией, так же есть", - подчеркнул Данилов.

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Топ комментарии
+12
А когда петух клюнет ,будем волать к волонтёрам и добровольцам.
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25.03.2021 17:02
+7
Данилов,давай я тебе обьясню,а то ты не понимаешь очевидного,если вдруг начнеться полномасштабная война с РФ ,все твои союзники и друзья страны,будут выражать очень глубокую озабоченность ,откуда-то из далека.
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25.03.2021 17:13
+6
Лучший партнер это собственная украинская Армия и флот! Которую нужно усиливать каждый день, новым вооружением 21 века, техникой и боеприпасами разного калибра!

на проститутку европу- Евросоюз не надейтесь...они могут выразит только беспокойство и озабоченность...и остальную пургу нести.
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25.03.2021 18:03
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А когда петух клюнет ,будем волать к волонтёрам и добровольцам.
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25.03.2021 17:02 Ответить
100%
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25.03.2021 17:07 Ответить
А партнёры будут изощряться в степенях обеспокоенности. К сожалению .
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25.03.2021 17:08 Ответить
Так что? Уже начинать пердеть и волать?
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25.03.2021 17:12 Ответить
"... готов к любому развитию событий с Россией" - але в першу чергу мир в очах Х...ла.
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25.03.2021 17:10 Ответить
СНБО готов к любому развитию событий с Россией: мы не одиноки, у нас есть партнеры, - Данилов - Цензор.НЕТ 7001
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25.03.2021 17:10 Ответить
Данилов,давай я тебе обьясню,а то ты не понимаешь очевидного,если вдруг начнеться полномасштабная война с РФ ,все твои союзники и друзья страны,будут выражать очень глубокую озабоченность ,откуда-то из далека.
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25.03.2021 17:13 Ответить
да-да, именно для этого США перебросило в Европу бомбардировщики
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25.03.2021 18:42 Ответить
Что-то Данилов с кацапскими пропагадонами в унисон запел.
СНБО готов к любому развитию событий с Россией: мы не одиноки, у нас есть партнеры, - Данилов - Цензор.НЕТ 8715
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25.03.2021 17:16 Ответить
СНБО готов к любому развитию событий с Россией/ Как же как же. Закон о территориальной обороне будет принят до конца (2020) года, - Данилов .12.08.20
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25.03.2021 17:21 Ответить
... и коллаборанты

РНБО готовий до будь-якого розвитку подій із Росією: ми не самотні, у нас є партнери, - Данілов - Цензор.НЕТ 7281

Памятник простоял всего несколько часов.

РНБО готовий до будь-якого розвитку подій із Росією: ми не самотні, у нас є партнери, - Данілов - Цензор.НЕТ 4904

https://ibigdan.livejournal.com/26467314.html
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25.03.2021 17:32 Ответить
пятница- четверг у РНБО пиарломка
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25.03.2021 18:02 Ответить
Лучший партнер это собственная украинская Армия и флот! Которую нужно усиливать каждый день, новым вооружением 21 века, техникой и боеприпасами разного калибра!

на проститутку европу- Евросоюз не надейтесь...они могут выразит только беспокойство и озабоченность...и остальную пургу нести.
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25.03.2021 18:03 Ответить
Те, кто заигрывают с Российской Федерацией, так же есть", - подчеркнул Данилов.- имеется ввиду оп ,там,портновы и снбо, которое не видит документов США по корупции в Украине, которые должны сами расследовать и должны быть в Украине как доказательство.что они ведут с ней борьбу
, ,не видит дела "вагнеровцев" ,но которые видела генпрокуратура обращаясь к белорусам и т.д
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25.03.2021 18:48 Ответить
До чого ти чудо готове,ти вакцину колоти організувати не в змозі,що ти зробило за два роки для посилення бойової могутності ЗСУ?Н і х є р а,тільки лапшу вішати і можеш.
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25.03.2021 18:54 Ответить
Блаблабла, гребаный демагог!
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25.03.2021 22:04 Ответить
 
 