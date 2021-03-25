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прокуратура (4927) терроризм (18644) Донецкая область (8770) наемники рф (2053)

Директору предприятия, которое обеспечивало спецодеждой наемников РФ на Донбассе, сообщено о подозрении, - прокуратура

Директору предприятия, которое обеспечивало спецодеждой наемников РФ на Донбассе, сообщено о подозрении, - прокуратура

Прокуратура Донецкой области сообщила о заочном подозрении в финансировании терроризма 48-летней жительнице оккупированного Донецка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что директор одного из частных предприятий, которое находится в Донецке, с 2019 года заключала договоры о закупке тканей для пошива форменной одежды для силовых и вооруженных подразделений, входящих в состав НВФ РФ.

"Подозреваемая организовывала и исполняла заказ представителей так называемого силового блока "ДНР" на изготовление и поставку форменной и специальной одежды, знаков различия и шевронов, осуществляла уплату денежных средств в виде так называемых "налогов и сборов" в псевдо бюджет "ДНР", обеспечивая тем самым финансирование боевиков", - говорится в сообщении.

Указанное предприятие обеспечивало одеждой работников так называемых "МЧС ДНР", "Министерства внутренних дел ДНР", "Министерства государственной безопасности ДНР", "Генеральной прокуратуры ДНР", "Министерства юстиции ДНР", "Администрации Главы ДНР".

Досудебное расследование продолжается.

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Дебилы прокуроры, они там все пособники. Все кто там живёт.
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25.03.2021 17:08 Ответить
Верно, выживают как могут, кто форму шьёт, кто подстригает их, кто в казармы тепло-воду даёт, а кто то и лечит.
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25.03.2021 17:55 Ответить
всё заочно.... осудили , посадили и отсидел...и всё заочно!
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25.03.2021 17:09 Ответить
отбыл наказание в смартфоне.
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25.03.2021 19:02 Ответить
интересно, сегодня донецкий мчсник- предатель? Им надо было выехать на пожарных машинах?
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25.03.2021 17:53 Ответить
 
 