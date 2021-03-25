Директору предприятия, которое обеспечивало спецодеждой наемников РФ на Донбассе, сообщено о подозрении, - прокуратура
Прокуратура Донецкой области сообщила о заочном подозрении в финансировании терроризма 48-летней жительнице оккупированного Донецка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что директор одного из частных предприятий, которое находится в Донецке, с 2019 года заключала договоры о закупке тканей для пошива форменной одежды для силовых и вооруженных подразделений, входящих в состав НВФ РФ.
"Подозреваемая организовывала и исполняла заказ представителей так называемого силового блока "ДНР" на изготовление и поставку форменной и специальной одежды, знаков различия и шевронов, осуществляла уплату денежных средств в виде так называемых "налогов и сборов" в псевдо бюджет "ДНР", обеспечивая тем самым финансирование боевиков", - говорится в сообщении.
Указанное предприятие обеспечивало одеждой работников так называемых "МЧС ДНР", "Министерства внутренних дел ДНР", "Министерства государственной безопасности ДНР", "Генеральной прокуратуры ДНР", "Министерства юстиции ДНР", "Администрации Главы ДНР".
Досудебное расследование продолжается.
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