Директору предприятия, которое обеспечивало спецодеждой наемников РФ на Донбассе, сообщено о подозрении, - прокуратура

Прокуратура Донецкой области сообщила о заочном подозрении в финансировании терроризма 48-летней жительнице оккупированного Донецка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что директор одного из частных предприятий, которое находится в Донецке, с 2019 года заключала договоры о закупке тканей для пошива форменной одежды для силовых и вооруженных подразделений, входящих в состав НВФ РФ.

"Подозреваемая организовывала и исполняла заказ представителей так называемого силового блока "ДНР" на изготовление и поставку форменной и специальной одежды, знаков различия и шевронов, осуществляла уплату денежных средств в виде так называемых "налогов и сборов" в псевдо бюджет "ДНР", обеспечивая тем самым финансирование боевиков", - говорится в сообщении.

Указанное предприятие обеспечивало одеждой работников так называемых "МЧС ДНР", "Министерства внутренних дел ДНР", "Министерства государственной безопасности ДНР", "Генеральной прокуратуры ДНР", "Министерства юстиции ДНР", "Администрации Главы ДНР".

Досудебное расследование продолжается.

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