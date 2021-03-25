Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, - "ЕС"

Команда Зеленского стала вторым по мощности после российского агитпропа источником распространения фейков, особенно в том, что касается Петра Порошенко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.

"Еще не утихли волны после их воскресной дезы о том, что Порошенко лично руководил разрисовкой Офиса Президента, как слуга-нардеп Радуцкий выпустил новую "утку", что пятый Президент сорвал поставки очередной партии индийской вакцины.

В течение часа очередная ложь команды Зе была опровергнута сообщениями как минимум трех источников: агентства "Рейтер", "Голоса Америки" и авторитетного индийского медиа "Хинду". Правда заключается в том, что Индия ограничивает экспорт вакцин из-за усиления пандемии внутри страны", - отметили в "ЕС".

В "Европейской Солидарности" считают, что Михаил Радуцкий и Офис Президента, откуда ему надиктовали его пост, должны были бы извиниться перед Петром Порошенко за циничные обвинения. Они не по адресу.

Владимир Зеленский, а не Степанов и Ляшко, несет персональную ответственность за срыв вакцинации, провал борьбы с пандемией, за смерти тысяч людей, за настоящие и будущие карантины и локдауны - учитывая то, что имеющиеся и законтрактованные объемы препаратов в обозримой перспективе не способны разорвать цепь заболеваемости и вернуть страну к нормальной жизни. К концу года, по наиболее оптимистическому сценарию, удастся привить не более 4 миллионов человек - меньше десятой части.

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Летом прошлого года Зеленский должен был сделать вклад в инициированный Евросоюзом фонд по созданию вакцины и быть первым в очереди на получение препаратов. Вместо того деньги антиковидного фонда он закатал в позолоченный асфальт "Большого крадивництва", который сейчас сходит вместе с талым снегом. А если бы они использовались по назначению, это бы позволило вовремя законтрактовать вакцины и сделать прививку десяткам миллионов украинцев, заявляют в партии.

"Да, за вакцины идет жесткая конкуренция. Это суровая правда. Это конкуренция между президентами и главами правительств разных стран. Зеленский этой конкуренции вполне предсказуемо не выдержал, и это горькая правда. Недаром в Украине издавна говорят: "К булаве еще надо и голова", - подчеркивают в "Европейской Солидарности".

Почти никто не сомневается, что, случись такая беда во времена Порошенко, он исключительно благодаря своему дипломатическому таланту обеспечил бы страну достаточным количеством вакцин и защитил бы украинцев. Но скоро уже начнется третий год президентства Зеленского. Время списывать все на предшественников давно прошло. Пришло время отвечать за свою неуклюжую деятельность и преступное бездействие.

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"Европейская Солидарность" еще раз настаивает на созыве заседания СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций, где уже коллективный разум должен найти ответы на вызовы, с которыми не способен справиться сам Зеленский.