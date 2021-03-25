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вакцина (3777) Зеленский (19042) Порошенко (19479) Европейская Солидарность (1039)

Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, - "ЕС"

Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, -

Команда Зеленского стала вторым по мощности после российского агитпропа источником распространения фейков, особенно в том, что касается Петра Порошенко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.

"Еще не утихли волны после их воскресной дезы о том, что Порошенко лично руководил разрисовкой Офиса Президента, как слуга-нардеп Радуцкий выпустил новую "утку", что пятый Президент сорвал поставки очередной партии индийской вакцины.

В течение часа очередная ложь команды Зе была опровергнута сообщениями как минимум трех источников: агентства "Рейтер", "Голоса Америки" и авторитетного индийского медиа "Хинду". Правда заключается в том, что Индия ограничивает экспорт вакцин из-за усиления пандемии внутри страны", - отметили в "ЕС".

В "Европейской Солидарности" считают, что Михаил Радуцкий и Офис Президента, откуда ему надиктовали его пост, должны были бы извиниться перед Петром Порошенко за циничные обвинения. Они не по адресу.

Владимир Зеленский, а не Степанов и Ляшко, несет персональную ответственность за срыв вакцинации, провал борьбы с пандемией, за смерти тысяч людей, за настоящие и будущие карантины и локдауны - учитывая то, что имеющиеся и законтрактованные объемы препаратов в обозримой перспективе не способны разорвать цепь заболеваемости и вернуть страну к нормальной жизни. К концу года, по наиболее оптимистическому сценарию, удастся привить не более 4 миллионов человек - меньше десятой части.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о срыве вакцинации от COVID-19: Если вы попытаетесь зарегистрироваться в "Дії", в лучшем случае вас отбросят на 10-15 лет

Летом прошлого года Зеленский должен был сделать вклад в инициированный Евросоюзом фонд по созданию вакцины и быть первым в очереди на получение препаратов. Вместо того деньги антиковидного фонда он закатал в позолоченный асфальт "Большого крадивництва", который сейчас сходит вместе с талым снегом. А если бы они использовались по назначению, это бы позволило вовремя законтрактовать вакцины и сделать прививку десяткам миллионов украинцев, заявляют в партии.

"Да, за вакцины идет жесткая конкуренция. Это суровая правда. Это конкуренция между президентами и главами правительств разных стран. Зеленский этой конкуренции вполне предсказуемо не выдержал, и это горькая правда. Недаром в Украине издавна говорят: "К булаве еще надо и голова", -  подчеркивают в "Европейской Солидарности".

Почти никто не сомневается, что, случись такая беда во времена Порошенко, он исключительно благодаря своему дипломатическому таланту обеспечил бы страну достаточным количеством вакцин и защитил бы украинцев. Но скоро уже начнется третий год президентства Зеленского. Время списывать все на предшественников давно прошло. Пришло время отвечать за свою неуклюжую деятельность и преступное бездействие.

Также читайте: Фонд Порошенко отправил 30 кислородных концентраторов в 10 областей Украины: Нехватка кислорода - сейчас самая большая беда. ФОТОрепортаж

"Европейская Солидарность" еще раз настаивает на созыве заседания СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций, где уже коллективный разум должен найти ответы на вызовы, с которыми не способен справиться сам Зеленский.

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Топ комментарии
+35
Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 9887
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25.03.2021 17:28
+32
Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 2500
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25.03.2021 17:27
+26
Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 859
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25.03.2021 17:25
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Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 5354
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25.03.2021 17:25 Ответить
А что не так?На момент публикации вашего скриншота рейтинг Тимошенко был самый высокий и на 10% выше чем у Петра Лексеевича.
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19.09.2021 09:17 Ответить
Это чучело не могло проиграть...
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25.03.2021 17:25 Ответить
Это чучело привыкло только тупо дурить, а тут такой номер не прошёл.
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25.03.2021 17:41 Ответить
Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 859
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25.03.2021 17:25 Ответить
Что ТО, что То.....один уже себя "проявил" за 5 лет, Зе старается в скотстве переплюнуть По. Мерзко.
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25.03.2021 17:26 Ответить
Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 2500
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25.03.2021 17:27 Ответить
Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 9887
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25.03.2021 17:28 Ответить
пэдра опять пиджак в штаны заправил?
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25.03.2021 17:49 Ответить
это тебе нужно хорошенько всё заправить, а то снова Порошенко тебе в штаны насрал.
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25.03.2021 17:52 Ответить
...Вже завтра!Вакцинація - конкуренція лідерів. Порошенко би впорався, але Зеленський її програв і залишив людей без захисту, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 6222
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25.03.2021 17:53 Ответить
Саме через це совкодрочери за нього і проголосували як і за клоуна.
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25.03.2021 19:24 Ответить
Гівно привезли так сказав великий Гетьман. Про нього аж New York Times статтю написав як Петро боровся з вакцинацією.
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25.03.2021 17:31 Ответить
не бреши, він в іншому контексті говорив. І не він один розказував, що лікарі відмоваляються від вакцинування, і чому відмовляються.
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25.03.2021 17:43 Ответить
Слово не горобець вилетить не спіймаєш
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25.03.2021 17:49 Ответить
Взагалі-то це сказав не великий гетьман, а лікар. Порошенко його тільки процітував.
І да, як лікар зі своїм колегою повністю згодна.
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25.03.2021 17:55 Ответить
Ви провели велике дослідження й у вас є докази що це гівно???
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25.03.2021 18:02 Ответить
а у зебілів є докази що то не гівно?)) бо навіть вовка-шмаркля та степанов вкололи собі фізроствор, а не індійскій шмурдяк..
Але.. зебіли, то гарна вакцина.. бежіть, ставте собі по 3 порції.. не слухайте людей))
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25.03.2021 18:12 Ответить
Ви щось нюхаєте?? Галюцинацій немає??
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25.03.2021 18:17 Ответить
своїх шукаєш?)) звернись до ОП(Г) зеленої шмарклі - там такі ж дурбецали як ти
п.с. так де докази, чі зебілам про це в шпаргалках не написали?
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25.03.2021 19:02 Ответить
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25.03.2021 19:50 Ответить
Уявить собі, що так. Ми з колегами знайшли на англійській мові усі матеріали щодо цієї вакціни, від того, де та як виробляється сировина, як й куди вона постачається, на яких площадках цієї фармкомпанії виробляється саме ковішилд, який є тільки аналогом АстраЗенеки для бідних країн, та аж до того, де вона сертіфікована ( у ЄС ні), та чи є в цієї вакцини GMP сертифікат.
От спираючись на отриману інформацію, яку чомусь наш МОЗ приховує, ми й зробили свій висновок про якість цього дуже сумнівного продукту.
Для того, щоб у цьому переконатись, можете теж провести таке дослідження.
Хай щастить.
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25.03.2021 18:41 Ответить
Чому тільки визнайшли ті матеріали а більш ніхто не може знайти
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25.03.2021 19:56 Ответить
А хто вам сказав, що тільки ми знайшли? Ви думаєте, що всі лікарі, які масово відмовляються щепитись цією вакціною, роблять те тому, що вони антивакцінатори?
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25.03.2021 20:04 Ответить
Все верно. Только вот кроме скомороха, радуцкий, степанов и ляшко также причастны в проблеме. Их за скобки выносить не стоит.
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25.03.2021 17:39 Ответить
Зеботи та адепти блазня - можете тішитися (хоча особисто для вас такі поїздки ніколи не були можливими) - черговим "досягненням"-наслідком...

https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/25/7121337/ Європарламент проголосував за швидку процедуру розгляду "паспортів вакцинації"
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25.03.2021 17:41 Ответить
Да уж, проигрывать петюня не умеет.
Зато, если бы выиграл, сейчас бы читали про героическую самоотверженную борьбу и .... и извините, в мире дефицит вакцин.
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25.03.2021 17:47 Ответить
шо он вообще умеет, кроме как бабло варить на госдолжностях...
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25.03.2021 17:51 Ответить
А що ти вмієш , крім як - звиздти на Цензорі . ? .
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25.03.2021 18:22 Ответить
Що за печерний примітивізм .?? З якого дива ти вирішило що програвши на виборах , Петро повинен піти з політики взагалі ?? А ще шо тобі ,, може дулю з маслом .?

Переб'єшся .
Це тільки такі бовдури як ти , від найменшої невдачі , розпускають соплі і опускають руки . Справжні бійці завжди ідуть до кінця .
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25.03.2021 18:20 Ответить
лікар сказав в морг - значить в морг!
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25.03.2021 19:52 Ответить
петя слабий політик,
настільки, що спромігся програти початківцю аніматору..

а якщо петя хоче робити щеплення, то нехай купить вакцини і привезе..
буду радий зробити щеплення навіть на гроші..
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25.03.2021 17:54 Ответить
він тіки язиком молоти майстер
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25.03.2021 18:03 Ответить
Серед вас вміняємі є, чи виключно припарені?
Вакцину НЕ продають приватним особам. Тідьки держзамовлення.
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25.03.2021 18:11 Ответить
Щось без "вогника" кілька 00-зеботів-одноденок "працює" - аргументів з методички по темі бракує?
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25.03.2021 17:56 Ответить
Барига ніяк не може простити Клоуну, що той відбив у нього найулюбленішу жінку. Я не про Марину, я про Владу.
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25.03.2021 17:58 Ответить
Купити вакцину можна, виключно, через держзамовлення.
Пліснява ніхріна не зробила, для захисту українці.
Та не звертайте уваги, продовжуйте нести фігню про любов до влади.
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25.03.2021 18:09 Ответить
"Потерпевший", факти про барижництво приведете, чи аби ..?
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25.03.2021 18:29 Ответить
Хто б тут розказував , про -нечесні методи політичної боротьби , як не ті хто ще два роки тому , з допомогою таких методів , скинув проукраїнську владу , і натомість привів до неї малоросів . Шо , тепер тобі не подобаються ,, твої ж методи .? .
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25.03.2021 18:31 Ответить
І перевести стрілки на Пороха, за неспроможність і небажання домовитися про купівлю вакцини, у плісняви не вийде. Ніяк.
Отака фігня, малята. Віддали, по приколу, власне життя і життя своїх нащадків, долю країни, зеленим мародерам- аматорам.
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25.03.2021 18:06 Ответить
За 2 последних года видя что творится даже не порохоботы потихоньку ими становятся.
Те, кто так и не захотел стать порохоботом, стал просто антисемитом.
Вакцинація - конкуренція лідерів. Порошенко би впорався, але Зеленський її програв і залишив людей без захисту, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 3339
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25.03.2021 18:17 Ответить
теж стають ходячими флешками?
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25.03.2021 19:55 Ответить
Пустіть до коритця.. Я білий та пушистий. Не вірете , он тортиками 3-й статок по Україні заробив.
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25.03.2021 18:27 Ответить
Говно, так говно.
Да, Петр Алексеевич?
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25.03.2021 18:39 Ответить
КАК КУЁТСЯ ГОВНО:
""На мои вопросы: почему же отказываются вакцинироваться… Я прошу прощения за непарламентское высказывание, прозвучавшее из уст врача, который находился в состоянии отчаяния. Он говорит: "Бо гімно привезли", - сказал Порошенко.
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25.03.2021 18:51 Ответить
Как старый порохобот скажу так - вполне адекватный текст новости но КРАЙНЕ НЕУДАЧНОЕ название.
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25.03.2021 18:47 Ответить
ще ідешне підключення? Треба, треба на сата переходити!
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25.03.2021 19:58 Ответить
Это на каком языке?
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26.03.2021 09:24 Ответить
Если БЫ, да КАБЫ, вот Я БЫ. за 6 лет, только ТОМОС ВІРА МОВА , на выхлопе НОЛЬ. Зачем теперь кукарекать.
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25.03.2021 19:17 Ответить
Кацапское петушило, в Украине президента избирают на 5 лет, а не так как у вас на 6.
Второе, с 2016-2019 рост ввп был 4% в год, такого небыло даже при януковиче. Антипутлеровская коалиция - это тоже заслуга пороха. А что там ваш кремлевский ставленник - за полгода обвалил ввп, за год -4% падения и 60тыс врачей, которые убежали в польшу в пандемию и полностью просрал международную поддержку. Окуенная победа, зато смешно. Правда?!
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25.03.2021 21:02 Ответить
У, кого у нас, придурок, я в Киеве живу.
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26.03.2021 18:59 Ответить
угу, вже ДВА роки чекаємо, а ви все жодного доказу не знайшли))) І не знайдете,дбли)))
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25.03.2021 20:43 Ответить
Тема короновируса золотой конек для пиара Пэдро мальдивского .От все кругом уступают вирусу -лохи и бездельники, а от оон переміг бы вирус первее всех ......НО не выбрали его , пролетел как фанера над Банковой. А если бы остался то читали бы мы новости про очередную ,,перемогу,, Петюни . Наподобие тех новостей как про морской бой под крымским мостом (( В чем действительно он преуспел так это в искусстве политического самопиара
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25.03.2021 20:54 Ответить
Грузия и Молдова колят пфайзер, а клоун смог договорится только о китайской моче.
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25.03.2021 21:03 Ответить
Население Молдовы и Грузии в студию!!!!
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26.03.2021 19:00 Ответить
ЗЕленые обезьяны обкакались по полной программе.
Недолго им осталось скакать по веткам.
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26.03.2021 08:10 Ответить
"Люблю «Рошен»
Петра творенье..."
(что-то подобное где-то уже было)
Конечно, только светоч украинской демократии Пётр Алексеевич Порошенко и справился бы - при нём все граждане давно и присесть бы не могли - все жопы до полного отсутствия живого места были бы исколоты вакцинами, сыворотками и прочими целебными снадобьями. Одно только жаль - эти самые вышеупомянутые граждане настолько неблагодарны, что никогда в жизни и ни при каких обстоятельствах больше не изберут в гаранты славного Петра Лексеича (целее жопы будут).
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26.03.2021 09:40 Ответить
У Зели хорошо выходят только 3 вещи. Стоять на коленях, раком и нюхать кокаин
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27.03.2021 12:08 Ответить
 
 