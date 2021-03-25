Вакцинация - конкуренция лидеров. Порошенко бы справился, но Зеленский ее проиграл и оставил людей без защиты, - "ЕС"
Команда Зеленского стала вторым по мощности после российского агитпропа источником распространения фейков, особенно в том, что касается Петра Порошенко.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.
"Еще не утихли волны после их воскресной дезы о том, что Порошенко лично руководил разрисовкой Офиса Президента, как слуга-нардеп Радуцкий выпустил новую "утку", что пятый Президент сорвал поставки очередной партии индийской вакцины.
В течение часа очередная ложь команды Зе была опровергнута сообщениями как минимум трех источников: агентства "Рейтер", "Голоса Америки" и авторитетного индийского медиа "Хинду". Правда заключается в том, что Индия ограничивает экспорт вакцин из-за усиления пандемии внутри страны", - отметили в "ЕС".
В "Европейской Солидарности" считают, что Михаил Радуцкий и Офис Президента, откуда ему надиктовали его пост, должны были бы извиниться перед Петром Порошенко за циничные обвинения. Они не по адресу.
Владимир Зеленский, а не Степанов и Ляшко, несет персональную ответственность за срыв вакцинации, провал борьбы с пандемией, за смерти тысяч людей, за настоящие и будущие карантины и локдауны - учитывая то, что имеющиеся и законтрактованные объемы препаратов в обозримой перспективе не способны разорвать цепь заболеваемости и вернуть страну к нормальной жизни. К концу года, по наиболее оптимистическому сценарию, удастся привить не более 4 миллионов человек - меньше десятой части.
Летом прошлого года Зеленский должен был сделать вклад в инициированный Евросоюзом фонд по созданию вакцины и быть первым в очереди на получение препаратов. Вместо того деньги антиковидного фонда он закатал в позолоченный асфальт "Большого крадивництва", который сейчас сходит вместе с талым снегом. А если бы они использовались по назначению, это бы позволило вовремя законтрактовать вакцины и сделать прививку десяткам миллионов украинцев, заявляют в партии.
"Да, за вакцины идет жесткая конкуренция. Это суровая правда. Это конкуренция между президентами и главами правительств разных стран. Зеленский этой конкуренции вполне предсказуемо не выдержал, и это горькая правда. Недаром в Украине издавна говорят: "К булаве еще надо и голова", - подчеркивают в "Европейской Солидарности".
Почти никто не сомневается, что, случись такая беда во времена Порошенко, он исключительно благодаря своему дипломатическому таланту обеспечил бы страну достаточным количеством вакцин и защитил бы украинцев. Но скоро уже начнется третий год президентства Зеленского. Время списывать все на предшественников давно прошло. Пришло время отвечать за свою неуклюжую деятельность и преступное бездействие.
"Европейская Солидарность" еще раз настаивает на созыве заседания СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций, где уже коллективный разум должен найти ответы на вызовы, с которыми не способен справиться сам Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
І да, як лікар зі своїм колегою повністю згодна.
Але.. зебіли, то гарна вакцина.. бежіть, ставте собі по 3 порції.. не слухайте людей))
п.с. так де докази, чі зебілам про це в шпаргалках не написали?
От спираючись на отриману інформацію, яку чомусь наш МОЗ приховує, ми й зробили свій висновок про якість цього дуже сумнівного продукту.
Для того, щоб у цьому переконатись, можете теж провести таке дослідження.
Хай щастить.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/25/7121337/ Європарламент проголосував за швидку процедуру розгляду "паспортів вакцинації"
Зато, если бы выиграл, сейчас бы читали про героическую самоотверженную борьбу и .... и извините, в мире дефицит вакцин.
Переб'єшся .
Це тільки такі бовдури як ти , від найменшої невдачі , розпускають соплі і опускають руки . Справжні бійці завжди ідуть до кінця .
настільки, що спромігся програти початківцю аніматору..
а якщо петя хоче робити щеплення, то нехай купить вакцини і привезе..
буду радий зробити щеплення навіть на гроші..
Вакцину НЕ продають приватним особам. Тідьки держзамовлення.
Пліснява ніхріна не зробила, для захисту українці.
Та не звертайте уваги, продовжуйте нести фігню про любов до влади.
Отака фігня, малята. Віддали, по приколу, власне життя і життя своїх нащадків, долю країни, зеленим мародерам- аматорам.
Те, кто так и не захотел стать порохоботом, стал просто антисемитом.
Да, Петр Алексеевич?
""На мои вопросы: почему же отказываются вакцинироваться… Я прошу прощения за непарламентское высказывание, прозвучавшее из уст врача, который находился в состоянии отчаяния. Он говорит: "Бо гімно привезли", - сказал Порошенко.
Второе, с 2016-2019 рост ввп был 4% в год, такого небыло даже при януковиче. Антипутлеровская коалиция - это тоже заслуга пороха. А что там ваш кремлевский ставленник - за полгода обвалил ввп, за год -4% падения и 60тыс врачей, которые убежали в польшу в пандемию и полностью просрал международную поддержку. Окуенная победа, зато смешно. Правда?!
Недолго им осталось скакать по веткам.
Петра творенье..."
(что-то подобное где-то уже было)
Конечно, только светоч украинской демократии Пётр Алексеевич Порошенко и справился бы - при нём все граждане давно и присесть бы не могли - все жопы до полного отсутствия живого места были бы исколоты вакцинами, сыворотками и прочими целебными снадобьями. Одно только жаль - эти самые вышеупомянутые граждане настолько неблагодарны, что никогда в жизни и ни при каких обстоятельствах больше не изберут в гаранты славного Петра Лексеича (целее жопы будут).