РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10860 посетителей онлайн
Новости Дело Семенченко и Шевченко
19 986 113
СБУ (19468) Семенченко Семен (380) Шевченко Евгений (143)

СБУ: Семенченко был фактическим организатором НВФ, Шевченко обеспечивал финансирование и поставки амуниции

СБУ: Семенченко был фактическим организатором НВФ, Шевченко обеспечивал финансирование и поставки амуниции

В Службе безопасности Украины обещают предъявить новые подозрения по делу о создании незаконного вооруженного формирования после проведения ряда экспертиз.

Об этом заявил на брифинге начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На первом этапе реализации мы предъявили шесть подозрений основным фигурантам, которые фактически возглавляли те или иные направления деятельности этой частной военной компании (ЧВК). Подозрения еще будут обязательно… Назначен еще ряд исследований и экспертиз, по результатам которых будут еще другие подозрения", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Семенченко и агент НАБУ Шевченко создали незаконное вооруженное формирование, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Поясняя, что именно инкриминируют бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко и агенту НАБУ Евгению Шевченко, начальник главка рассказал: "Семенченко в 2018 году совместно с Шевченко и при содействии других лиц, которых мы не разглашаем на сегодняшний день, организовали и осуществили регистрацию на территории одного из иностранных государств частной военной компании".

Он уточнил, что СБУ икриминирует Семенченко "не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе Шевченко незаконное воинское формирование (НВФ)".

Также на Цензор.НЕТ: СБУ "разоблачила" ЧВК, которая уже несколько лет легально действует в Польше. Это расследование - расправа с НАБУ, - Саакашвили

То есть, как пояснил начальник ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, Семеченко, "был фактически организатором, руководителем и непосредственно составлял трудовые контракты и договоры, ему объявлено о подозрении по ч.3 ст.260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных и вооруженных формирований. – Ред.)".

"Евгению Шевченко, который выполнял ролевое участие, а именно, обеспечивал поиск каналов финансирования и поставки военной амуниции, специального снаряжения, техсредств и боеприпасов, уведомлен о подозрении по ч.2 ст.260. Также час назад мы дополнительно предъявили подозрение Шевченко по ч.2 ст.133 УК (совершение преступления в составе группы)", - уточнил Головаш.

Он подчеркнул: "Факт создания ЧВК мы рассматриваем как угрозу совершения преступления, предусмотренного статьей УК "наемничество" лицами, которые входили в состав НВФ, в том числе самим Семенченко".

Читайте также: Казахский бизнесмен Борисенко хвастался, что "забашлял" СБУ, чтобы те начали кошмарить Семенченко и его окружение, - агент НАБУ Шевченко

По словам начальника главка, ходатайства об избрании фигурантам дела меры пресечения, направлены в Печерский районный суд, решения пока еще не приняты.

"Есть еще много эпизодов противоправной деятельности, которые мы будем документировать", - отметил он.

При этом Головаш подчеркнул, что СБУ с лета прошлого года проверяет деятельность общественных организацией и охранных структур. "Мы будем продолжать реализацию имеющихся у нас наработок. Право на силу имеет только государство", - сказал начальник главка.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
Данилов заявляет, что медведчук поставляет топливо для рашкинских танков... медведчук на воле... А тех кто уничтожал эти танки, арестовывают? Интересный поворот...
показать весь комментарий
25.03.2021 17:39
+27
Добровольцы это тоже наемники получается?
показать весь комментарий
25.03.2021 17:28
+26
Не Медведчук, не Рабинович - а Семенченко враг.
показать весь комментарий
25.03.2021 17:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?__cft__%5b0%5d=AZXy5FoaPdPiCMUKCrjUC9ral3USwFpsiHb6lTIZJIoO0zfbpNVBf2z0sjVy4Np1FLECd47sLwdC1rEcvhaq5fEfGzZ7SR5C8XszKku925eckoqYc55zavn8RhUN9DY_2lXImjwM3YuUvOw8C1wmfTcRO261U8GieLVx5a-7Lwm94rvRw09RduOXewGIO0Offv-JoTQwDHIJt0mRVh8kIBkh&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрій Луценко
Семенченко пройшов шлях від підозрюваного у вбивстві в Севастополі ( до війни), відомого командира добровольців до піар-афериста, організатора злощасної блокади українського вугілля, активіста міхомайдану і аж до створення незаконного збройного угрупування.
Ідіоти не переводяться, вони вдосконалюються.
показать весь комментарий
26.03.2021 00:08 Ответить
не могу понять...помогите разобраться.......если такая инициатива семенченко----ГДЕ ТО РЕГИСТРИРОВАЛАСЬ-------как она может быть не законна?????
показать весь комментарий
26.03.2021 01:30 Ответить
Юрій Луценко пройшов шлях від лідера протесту до ген.прокурора України і далі до нерухомості в Лондоні.
А чого досягли ви?
показать весь комментарий
26.03.2021 16:43 Ответить
Луцкий террорист серия 2
показать весь комментарий
26.03.2021 00:40 Ответить
"Українське суспільство розірвало олігархічне угруповування мародерів на шматки."
Коли Семен писав ці слова, ковтаючи сльози радості, він ще не знав, що за якихось два роки присяде на зону.
Завдяки клоуну.😅
А Порошенко і далі буде формувати порядок денний країни.
Вітаю !!
показать весь комментарий
26.03.2021 01:38 Ответить
Это самый дешевый вариант.Как тот сирота или бомж,которого никто не хватится.Поскольку Семен вышел в тираж.Можно продемонстрировать Байдену борьбу с 'правой рукой' Коломойского.
показать весь комментарий
26.03.2021 06:19 Ответить
при чем тут борьба с правой рукой? тут кива борется с националистами
показать весь комментарий
26.03.2021 08:13 Ответить
Что то всех запутали вы.Правая рука Кивы борется с чем? Кто из Кивы и Семенченко националист?И какой нации какой нацик? Гавное Байдена надурить,а то не позвонит и денег не даст.
показать весь комментарий
26.03.2021 10:53 Ответить
Я тільки хотів сказати що якщо будуть садити противників русского мира то в виграшу будуть його прихильники - що тут незрозумілого?
показать весь комментарий
26.03.2021 12:44 Ответить
☹☹☹☹☹ важковато...
показать весь комментарий
26.03.2021 13:38 Ответить
Киву начали слушать в сбу?
показать весь комментарий
26.03.2021 08:12 Ответить
https://censor.net/ru/news/3255786/semenchenko_daet_pokazaniya_na_kolomoyiskogo_danilyuk 😀😃🙂🙃😊.
Пардон,так это Беня был на побегушках у Семена? Вот она,где вся правда!
показать весь комментарий
26.03.2021 13:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 