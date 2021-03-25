Встреча в "нормандском формате" не состоится, пока не будет согласован совместный план по Донбассу, - Кравчук

Нормандская встреча по Донбассу на высшем уровне вряд ли состоится в апреле. О дате такой встрече не стоит говорить, пока не будет согласован новый план по мирному урегулированию конфликта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире "Украина 24".

"К сожалению, сейчас я уже не могу так сказать, потому что жизнь меняется и процессы постоянно уточняются, анализ становится более глубоким и факты - более очевидными. Главное, действия стают более открытыми. Поэтому сказать, что встреча будет в апреле, я не знаю", - отметил Кравчук, отвечая на вопрос о возможности встречи в "нормандском формате" в следующем месяце.

По его мнению, встречи не будет, пока политические советники не договорятся о совместном плане на основе предложенных Германией и Франции кластеров для реализации минских соглашений.

"Пока не будет согласован этот вопрос на уровне политических советников, пока они не договорятся о совместном плане, предложенном Францией, Германией и Украиной, а пока Россия молчит… то говорить о встрече на высшем уровне - нет такой возможности. Тем более нельзя говорить о дате встречи", - добавил Кравчук.

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