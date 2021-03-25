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Кравчук (1160) Донбасс (26950) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842)

Встреча в "нормандском формате" не состоится, пока не будет согласован совместный план по Донбассу, - Кравчук

Встреча в

Нормандская встреча по Донбассу на высшем уровне вряд ли состоится в апреле. О дате такой встрече не стоит говорить, пока не будет согласован новый план по мирному урегулированию конфликта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире "Украина 24".

"К сожалению, сейчас я уже не могу так сказать, потому что жизнь меняется и процессы постоянно уточняются, анализ становится более глубоким и факты - более очевидными. Главное, действия стают более открытыми. Поэтому сказать, что встреча будет в апреле, я не знаю", - отметил Кравчук, отвечая на вопрос о возможности встречи в "нормандском формате" в следующем месяце.

По его мнению, встречи не будет, пока политические советники не договорятся о совместном плане на основе предложенных Германией и Франции кластеров для реализации минских соглашений.

"Пока не будет согласован этот вопрос на уровне политических советников, пока они не договорятся о совместном плане, предложенном Францией, Германией и Украиной, а пока Россия молчит… то говорить о встрече на высшем уровне - нет такой возможности. Тем более нельзя говорить о дате встречи", - добавил Кравчук.

Читайте: Дорожная карта по реализации "Минска" должна быть утверждена лидерами нормандской четверки, – Ермак

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Топ комментарии
+4
Формат один,вон нафиг с Крыма и Донбасса,строить свои сраные Мавзолеи от Камчатки до Кенисберга...,Зямли мало,Крысы...? Господь добавит...
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25.03.2021 17:52
+4
Сенатор от штата Техас Тедд Круз требует от Байдена ужесточения санкций против Мавзолейных Хмырей.Хорошая новость.
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25.03.2021 18:06
+3
А нАщо тобі норманський формат, худоба?!
Знов в очко ху&ла подивитися?!
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25.03.2021 17:52
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Невже плацебо "вакцинувався"?
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25.03.2021 17:47 Ответить
Формат один,вон нафиг с Крыма и Донбасса,строить свои сраные Мавзолеи от Камчатки до Кенисберга...,Зямли мало,Крысы...? Господь добавит...
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25.03.2021 17:52 Ответить
А нАщо тобі норманський формат, худоба?!
Знов в очко ху&ла подивитися?!
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25.03.2021 17:52 Ответить
привычка видать
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25.03.2021 18:12 Ответить
Какой в Украине ДОНБАСС с точки зрения географии административного территориального устройства по Конституции в правовом смысле Макарыч после прививки геть мосхом усохло несет ахинею.. с таким же успехом решайте сразу вопрос мира по МАРСУ...
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25.03.2021 17:55 Ответить
какой смысл этих толковищ? Воз и ныне там
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25.03.2021 17:57 Ответить
так радуйтесь, что он там
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25.03.2021 18:02 Ответить
Макарыч,тяни резину до мая,а там США подключатся ,Байден это быдло Путлерское вылечит
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25.03.2021 17:58 Ответить
Ага, тогда ещё будут спрашивать Байдена почему до сих пор нету встречи в нормандском формате. Он и так до сих пор озадачен вопросом о членстве в НАТО. Может на пресс-конференции даст ответ.
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25.03.2021 18:39 Ответить
Конгресс США обоими Палатами утвердил программу сотрудничества Украина-USA на 5 лет...Мавзолейные хрюкайте дальше
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25.03.2021 18:01 Ответить
прекрасное заявление. а мирный план с пуйлом, видимо, при Байдене согласован не будет
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25.03.2021 18:04 Ответить
Сенатор от штата Техас Тедд Круз требует от Байдена ужесточения санкций против Мавзолейных Хмырей.Хорошая новость.
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25.03.2021 18:06 Ответить
Китай на границе с РАБссией остановил поезда с углем и лесом,проверяют каждый вагон...,Правильно Маодзедуны,держите Крыс Путлера до Нового года
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25.03.2021 18:08 Ответить
Які результати минулої зустрічі?
Відкликання позовів проти "газпрому", відступ української армії, позбавлення військових засобів захисту?
Результатом новою плануєте оголосити зміни в Конституції, особливий статус доМбасу, вільну економічну зону для доунбаситів?
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25.03.2021 18:17 Ответить
тогда только санкции для лаптеголовых
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25.03.2021 18:21 Ответить
Президент Кравчук отстаивает интересы Государства в отличие от предыдущих шкурных президентов
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25.03.2021 18:38 Ответить
Вроде как вчера говорили что слово "Донбасс" не комильфо)
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25.03.2021 22:02 Ответить
 
 