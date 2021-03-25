Начальник внутренней службы безопасности СБУ Наумов с 2017 года пытается добиться через суд восстановления на работе в ГПУ, - журналистка Егошина

Андрей Наумов пытается вернуться на должность замначальника управления материально-технического обеспечения и добиться того, чтобы ему выплатили зарплату за почти 4 года вынужденных прогулов.

Об этом пишет в Фейсбуке журналистка программы "Схемы" Валерия Егошина, сообщает Цензор.НЕТ. Соответствующие решения судов она обнаружила в реестре.

Судя по материалам дел, должность Наумова в ГПУ была ликвидирована, и после этого он подал заявление сразу на 5 должностей, но ни для одной из них не подошел по уровню квалификации.

"Так, Наумов хотел заниматься: расследованием отмывания средств или организованной преступности, надзором за уголовным расследованием ГСУ, предотвращением и противодействием коррупции, и мое любимое направление - рассмотрением обращений и запросов", - пишет Егошина.

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На одни из этих должностей его не взяли из-за отсутствия практического опыта, на другие - из-за нехватки квалификации.

Наумов дошел до Верховного Суда и добился того, чтобы дело отправили на новое рассмотрение.

"Поэтому пока в рядах Службы безопасности Украины еще есть ценный кадр Андрей Наумов, который через суд все это время работы на государство и Баканова, оказывается, пытается вернуться на прежнее место работы, попутно поздравляю спецслужбу с праздником!" - иронизирует Егошина.

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