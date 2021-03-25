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Укрзализныця (2688) Устенко Алексей (7)

Чтобы навести порядок в Укрзализныце, необходимо разделение компании на вертикали с прозрачными финансами, - "слуга народа" Устенко

Чтобы навести порядок в Укрзализныце, необходимо разделение компании на вертикали с прозрачными финансами, -

Проблемы "Укрзализныци" можно решить только путем реформирования компании и ведения понятной кадровой политики.

Об этом написал народный депутат Алексей Устенко в блоге на "Обозревателе", сообщает Цензор.НЕТ.

Депутат напомнил, что проблемы "Укрзализныци" не решаются уже десятки лет и ситуация в компании с каждым годом ухудшается. На сегодняшний день более 90% локомотивов исчерпали свой ресурс. Более трети всех железнодорожных путей нуждается в капитальном ремонте или даже полной замене. Не хватает средств на модернизацию.

По мнению Устенко, для выведения "Укрзализныци" из кризиса необходимо провести реформу компании, которая предполагает ее разделение на отдельные вертикали с прозрачными финансами и тарифообразованием.

"Реформу, которая либерализует железнодорожный рынок, требует и бизнес, и инвесторы, и сами украинцы, надо реализовывать. Неоднократно о ней заявляли различные руководители и Министерства инфраструктуры, и правительства. Бизнес ожидает, что все игроки будут применять one voice policy, для того чтобы не продлевать создания недоразумений и неопределенности", - отметил Устенко.

Он также акцентировал на необходимости ведения прозрачной и понятной кадровой политики в компании. "Компании необходима понятная и логичная кадровая политика. Ситуация, когда каждые полгода меняется руководитель – неприемлема", - подчеркнул Устенко.

Напомним, Кабинет Министров на своем заседании 17 марта досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака после того, как за его отставку проголосовал наблюдательный совет "Укрзализныци".

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил, что Владимира Жмака уволили из-за борьбы групп интересов за передел собственности компании.

Ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.

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Топ комментарии
+2
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25.03.2021 18:19
+1
Ширину колеи установить европейскую 1135 мм вместо Совдеповских 1520 мм.Хай Моцкальске бідло катается
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25.03.2021 18:25
+1
Понятно-понятно.. расчленить всю УЗ и лакомые кусочки(прибыльные) приватизировать а остальные(не прибыльные и проблемные, но нужные в пирамиде УЗ) сбросить на шею гос-тва.. окуенно
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25.03.2021 18:41
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Правила форума Совет форумчан
ага, по принципу - разделяй и властвуй, чтобы как при януковоще каждый начальник направления чувствовал себя полноправным барином.
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25.03.2021 18:19 Ответить
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25.03.2021 18:19 Ответить
смешно....
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25.03.2021 18:20 Ответить
да расположения руководства по вертикали ...на веревках
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25.03.2021 18:20 Ответить
А продать?
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25.03.2021 18:20 Ответить
Ширину колеи установить европейскую 1135 мм вместо Совдеповских 1520 мм.Хай Моцкальске бідло катается
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25.03.2021 18:25 Ответить
В ССсре дохлом Ж\д было всегда убыточным,а знаете почему?Я брал билет за 30 дней до поездки и платил дань за предварительную продажу,чем обеспечивал рентабельность этого дерьма на 30 дней вперед...в итоге говном была эта железка с вечным дефицитом билетов ,им и осталась навечно...
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25.03.2021 18:29 Ответить
Странно как железная дорога Украины работала без её деления до прихода варваров ? Почему Устенко не хочет разделить на вертикали то, что принадлежит ему, ну, например, своё тело? По его логике оно тогда должно ещё лучше функционировать.
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25.03.2021 18:34 Ответить
Энергоатом недавно был свехприбыльным при Гройсмане,сегодня Энергоатом банкрот Такая же фигня с Нафтогазом... Зеля Круче профффесссора Витьки Индюковича,дважды не сидевшего
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25.03.2021 18:38 Ответить
Понятно-понятно.. расчленить всю УЗ и лакомые кусочки(прибыльные) приватизировать а остальные(не прибыльные и проблемные, но нужные в пирамиде УЗ) сбросить на шею гос-тва.. окуенно
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25.03.2021 18:41 Ответить
Чтобы навести порядок в Укрзализнице и во всей стране, нужно кое-кого расстрелять в Бабьем Яру
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25.03.2021 18:44 Ответить
интересно есть ли хоть что-то что "по советам трудящихся" было распилено но возродилось не в качестве нолей где-то на Кипре?
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25.03.2021 18:48 Ответить
Шо поприбыльней отдать Игорь Валеричу.
А шо поубыточное повесить на мудрый нарид.
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25.03.2021 18:53 Ответить
Просто надо перестать воровать.
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25.03.2021 19:16 Ответить
Беспорядок гораздо организованнее порядка!
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25.03.2021 19:24 Ответить
 
 