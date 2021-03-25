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армия (8254) Минобороны (9038) продукты (1471) еда (347) Бобровская (49)

Компания "Військсервіс Волонтер" поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат "Голоса" Бобровская (дополнено). ФОТО

Антимонопольный комитет уже трижды выносил решение об отмене тендера, на котором эта компания получила право поставлять продукты в армию, но решения не выполняются.

Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.

"На фото реальные продукты, которые Министерство обороны Украины закупает для нашей армии. Значительную часть тендеров на поставку продовольствия выигрывает компания-фаворит - "Військсервис Волонтер". С высокой наценкой они поставляют в Вооруженные Силы Украины гнилое мясо, овощи и фрукты с плесенью", - написала нардеп.

По словам Бобровской, таких случаев очень много, но руководство Минобороны игнорирует жалобы на продукты, а глава ведомства Таран в ответ на ее вопрос заявил, что подобных нарушений давно нет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Реформа системы питания в ВСУ: все компании, которые поставляли в армию продукты, выбиваются с рынка тремя старыми аутсорсерами, - волонтер Петреня

"А тем временем у Минобороны - два невыполненных решения суда, три решения АМКУ, и килограммы гнилых продуктов, которые покупают для армии за деньги налогоплательщиков.

Очень жду заседания Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по этому вопросу", - добавила Бобровская.

Информацию о гнилых продуктах в армии подтверждает советник командующего Сухопутными войсками Алена Шевцова.

"При этом травят зампотылов бригад, чтобы это все принимали. Если не принять сразу, возникают неудобства, потому что замена продуктов - это время, а кормить людей нужно уже сегодня, и штрафы для этих подонков не страшны", - написала она.

По словам Шевцовой, этот вопрос в армии поднимали уже неоднократно, и недавно состоялось совещание при участии руководителя компании, который обещал исправить ситуацию, но ничего не изменилось.

Компания Військсервіс Волонтер поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат Голоса Бобровская (дополнено) 01
Компания Військсервіс Волонтер поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат Голоса Бобровская (дополнено) 02
Компания Військсервіс Волонтер поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат Голоса Бобровская (дополнено) 03
Компания Військсервіс Волонтер поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат Голоса Бобровская (дополнено) 04

Компания Військсервіс Волонтер поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат Голоса Бобровская (дополнено) 05
Компания Військсервіс Волонтер поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат Голоса Бобровская (дополнено) 06
Компания Військсервіс Волонтер поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат Голоса Бобровская (дополнено) 07
Компания Військсервіс Волонтер поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат Голоса Бобровская (дополнено) 08
Компания Військсервіс Волонтер поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат Голоса Бобровская (дополнено) 09
Компания Військсервіс Волонтер поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат Голоса Бобровская (дополнено) 10

Компания Військсервіс Волонтер поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат Голоса Бобровская (дополнено) 11

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Топ комментарии
+60
Зеленського би нагодувати цими продуктами.
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25.03.2021 18:36
+40
"Зе-кодлі" варто показать фільм "Броненосец Потёмкин"... Там почалося з гнилого м"яса, а закінчилося тим, що командний склад пішов рибу годувать...
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25.03.2021 18:39
+33
Это всё Порошенко подбросил.
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25.03.2021 18:39
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тю.. у супермаркетах пенсіонери такий товар зі знижкою 50 - 75% гребуть добряче... хоча, для наших вояків таке не годиться... в столовку ВРУ хай завезуть - гірше не буде
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25.03.2021 18:54 Ответить
Фигня эти фотки. Нужно на склад этой конторы ("Військсервіс Волонтер") ехать и там проверять и фоткать!!!
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25.03.2021 19:01 Ответить
Компания "Військсервіс Волонтер" поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат "Голоса" Бобровская (дополнено) - Цензор.НЕТ 956

думаете почему дерьмак с зеленьским первыми хлебать стали???
потому как это то что они с собой привезли )))) а остальным - извините..
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25.03.2021 19:01 Ответить
Це не прикра випадковість,а система,створена Хомчаком.
Компания "Військсервіс Волонтер" поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат "Голоса" Бобровская (дополнено) - Цензор.НЕТ 9210

Компания "Військсервіс Волонтер" поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат "Голоса" Бобровская (дополнено) - Цензор.НЕТ 7277
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25.03.2021 19:04 Ответить
Вихід є, треба заарештувати на 10 суток все командування збройних сил, і годувати їх цими харчами, хто вціліе відправити на нари.
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25.03.2021 19:04 Ответить
А частину цих продуктів відправити в депутатську їдальню Ради.
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25.03.2021 19:38 Ответить
Свидельство от 02.10.20 "Відродження". Срок хранения 240 дней при определенных условиях Получатель ТОВ "Юніон Бшзнес Груп"? Кто это. Почему получатель не воинская часть?
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25.03.2021 19:05 Ответить
Скорее всего получатель увидел всю эту гниль и отправил назад, а те решили сплавить в воинскую часть
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26.03.2021 07:47 Ответить
Где все это время находились продукты???? И почему их не вернул на склад приемщик?
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25.03.2021 19:10 Ответить
Це вже десяте запитання. Як і запитання: чому ця мадама "топить" цю фірмочку. Дарма лише тато маму цілує.
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25.03.2021 19:14 Ответить
угрожает ли национальной безопасности, когда армию кормят гнилыми продуктами, или еще нет? ах да, с праздником, сбу...
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25.03.2021 19:12 Ответить
Компания "Військсервіс Волонтер" поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат "Голоса" Бобровская (дополнено) - Цензор.НЕТ 9125
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25.03.2021 19:19 Ответить
Це владі не цікаво. Армія десь далеко...там на сході. .
От якби рейтинг підняти, то вони б тут як тут відосик запиляли
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25.03.2021 19:22 Ответить
ЛЮДИ , кто виноват что народ без Бога и без страха живёт и жрет как в последний день.
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25.03.2021 21:23 Ответить
А при чём тут жрет?
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25.03.2021 22:05 Ответить
жрет в смысле - жадность к деньгам и благам для себя любыми путями
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25.03.2021 23:40 Ответить
А шо? Хлопці заробляють!
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25.03.2021 19:39 Ответить
Интересная конторка, "Військсервіс Волонтер". Уставной капитал аж 35000 гривен. Зарегистрированная в 2016 году.
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25.03.2021 20:09 Ответить
А кто в 2016м был Президентом? Шах и мат порохоботам.
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25.03.2021 20:38 Ответить
факт є факт.
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25.03.2021 20:55 Ответить
а какой должен быть уставной капитал?
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25.03.2021 23:27 Ответить
Да как то удивительно, что в такой фирме такой уставной капитал "бомжацкий".
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26.03.2021 00:13 Ответить
"ХУЖЕ НЄ БУДЄТ"...
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25.03.2021 20:35 Ответить
Вспомните бунт на Броненосце Потемкин..Фирма не имеет нормальных складов хранения и склады воинских частей -тоже.При закупке продукты были нормальные.Нужно американские методы обслуживания воинских частей принимать.Ну и как всегда,грызуны в погонах и поставщики-грызуны.
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25.03.2021 20:39 Ответить
а че бобровская , не пойдет сама на склад , в столовую , в штаб , снимет фильмец , и нам покажет , она-же депутат , а депутатам можно все , но такого она не сделает , так как похитне веру у держслужбовцив
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25.03.2021 21:03 Ответить
страна насквозь пронизана на молекулярном уровне коррупцией, мошенничеством, воровством ... на протяжении 30 лет и ничего святого в гнилых душах быть не может , ни Бога, ни прокурора не боятся, а виноват Зе?
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25.03.2021 21:20 Ответить
Ти бачила як кормили в армії при совку? Ні? То мовчи. Коли при зеленому підері миші з"їдають тисячі вагонів зерна, то чому б в армію не поставляти гниле м"ясо, генеральна лінія позволяє.
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25.03.2021 23:00 Ответить
вот ты боишься Боба? в чем это у тебя выражается? не используешь гигиенические прокладки и контрацептивы, бо это все от бесов? моешься только хозяйственным мылом?
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25.03.2021 23:28 Ответить
Настоящіє набожниє нє моются
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25.03.2021 23:37 Ответить
Полиграф Полиграфович , БоБа я не боюсь , а что в школе каникулы?
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25.03.2021 23:43 Ответить
Так ті добухалась до того,что уже и не помниш,что надо на занятия?!
Логика - ну блин железобетонная.
Когда все ворі - надо поцелолвать в задницу бедного еврейского мальчика и відать ему индульгенцию.
И сразу сцук.ну просто все сразу перестанут воровать! Все так просто! Как перестать стрелять...
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26.03.2021 08:02 Ответить
Нет, конечно.
"ЦАРЬ ХОРОШИЙ, ТО БОЯРЕ ПЛОХИЕ", верно?
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26.03.2021 08:19 Ответить
Совковий хавчик для бидла. Цікаво, шо там сьогодні на вечерю у Янелоха?
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25.03.2021 21:30 Ответить
Во время совка таких продуктов не было, не надо нагло врать... сам чистил картошку видел... было просто ограниченное меню, но все продукты были качественные. То что вы видите это постсовковая картина разрушенной системы продовольственного обеспечения 90-х годов... в котором застряла современная Украина. Вы просто не можете понять, что такая картина выглядит дикой даже в ************ странах бывшего СССР... таких как Армения, Киргизия Таджикистан... Это просто вопрос достоинства !!!
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25.03.2021 23:28 Ответить
Вот скажи мне, амєріканєц: А українською на українському сайті слабо?
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26.03.2021 00:31 Ответить
В марте месяце картошку чистили?) И какая она была?))) Да на этих фотках ИДЕАЛЬНАЯ картошка))) Мы в июне чистили, а с нее бежало))) И чистили, ибо сушенная совковая картошка была еще хуже))) Откуда вы такие сказочники беретесь?)
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26.03.2021 01:23 Ответить
Ко-ко-ко... салабон лахтинский иди какать уродец.
Ті представления не имееш о том,о чем пітаешся патякать.
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26.03.2021 08:03 Ответить
Точно не дві пачки "Мівіни" з кетчупом "Торчин".
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26.03.2021 02:36 Ответить
Гнидо-мародери...сволота...
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25.03.2021 21:37 Ответить
где видео где пресса? такого добра я могу вагон заснять на мусорке...тьфу! дешевки!
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25.03.2021 21:42 Ответить
От замість "мусорки" вони везуть солдатам, а гроші з Оборонпрому ділять по кишенях. Оце і є мародерство на крові.
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26.03.2021 07:15 Ответить
Ребята жизнью рискуют,здоровьем,чтоб остальные мирно жили,и в благодарность им гнилье подсовывать?подонки...
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25.03.2021 21:52 Ответить
З 2014 по 2019 рік було інакше, але їм не сподобалося. За результатами виборів 2019 року стало видно що хлопці скучили за гнилицями у тарілках.
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25.03.2021 23:36 Ответить
Компанія "Військсервіс Волонтер" поставляє в ЗСУ тухле м'ясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка "Голосу" Бобровська (доповнено) - Цензор.НЕТ 588
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25.03.2021 22:58 Ответить
Я бачу, йде повернення до стандартів "до 2014 року"
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25.03.2021 23:01 Ответить
Знову почалась та сама пісня, що була при Кучмі-Януковищу
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25.03.2021 23:18 Ответить
Не рівняйте Кучму з Януковищем. Чому не згадали пісню Кравчука?
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26.03.2021 07:20 Ответить
Ну, за що голосували те й жеруть.
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25.03.2021 23:34 Ответить
а хто ж якорний пайщик в цій гопоті. так страшно назвати осіб, причетних до крадіжок.? А про палатки сухумського кипариса забули ? Гудеріан в своїх спогадах солдата описував появу гітлера в його корпусі під час польської кампанії,яка трапилась в обідню перерву. адольф спитав, і ви це їсте - гудеріан відповів, що офіцер в німецькій армії харчується разом із солдатами і за затвердженим раціоном. Ніякої реформи не потрібно, закрити в столових офіцерські зали і вперед за один стіл, і туди ж тарана із шантеклером. Порядок буде наведний швидко. і спаяність особового складу дуже швидко настане.
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26.03.2021 00:14 Ответить
О-о!!! То ще й окремі офіцерські зали?! Дискримінація. Тепер ясно, чому солдати на фронті гинуть, підриваються на мінах, а жодний офіцер не ушкоджений(с).
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26.03.2021 07:25 Ответить
А скажіть, вам відоме поняття логіки?
Чи вона присутня у ваших словах?
І де причинно-наслідкові зв'язки у ваших словоблуддях?
ПОЧИТАЙТЕ СПИСКИ ЗАГИБЛИХ на російсько-українській війні.
Ваше "...а жодний офіцер не ушкоджений" викриває вас, як мінімум, як недалеку людину!
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26.03.2021 08:05 Ответить
..як у Вас з головою!! ?? Мозок не витікає крізь вуха? Чи там нема чому витікати?
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26.03.2021 08:41 Ответить
А ВР созывают и 9 следователей пашут из за графити.
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26.03.2021 00:58 Ответить
Оце така наша "гідність".
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26.03.2021 07:27 Ответить
В названии компании-поставщика настораживает слово "волонтер". Не в этом ли секрет ее непотопляемости?
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26.03.2021 02:18 Ответить
ТарГану на заседание следует принести эти продукты. Пусть отведает.
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26.03.2021 02:30 Ответить
ТАК НАКОРМИТЕ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ЭТОЙ КОМПАНИИ ПРИВСЕЛЮДНО !!!
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26.03.2021 03:22 Ответить
гандонье млять квартальное, что тут еще можно сказать. Пора не говорить, а к стенке ставить, начиная с квартального недотраха.
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26.03.2021 05:52 Ответить
На фотографиях вижу подпорченную плодовоовощную продукцию в ящиках...
"Якісне посвідчення на ЯБЛУКА від 02.10.2020 року"...
Что ЭТО?
Где ЭТО?
Откуда ЭТО?
На календаре конец марта, картофель ОДНОЗНАЧНО НЕ БУДЕТ ТОГО КАЧЕСТВА, КАКОГО ОН БЫЛ В сентябре!!!
Рыбу, изображенную на фото, поставляют в МАГАЗИНЫ И СУПЕРМАРКЕТЫ, и вы, уважаемые, её покупаете! Да, это морская рыба. Да, её замораживают с таким количеством воды и продают в торговую сеть.
Субпродукты в пленку упаковывают и замораживают. Вам это не известно?

Да, есть вопрос к руководству об организации хранения продовольствия и переборке картофеля. Но делать выводы о том что это КРИМИНАЛ, я думаю, не стОит.
Вы видели ГНИЛЬЕ в тарелке у солдата?
Не делайте скандала...И так хватает плакальщиков-всепропальщиков.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС в другом,- насколько ЗАЯВЛЕННАЯ ЦЕНА продукции СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.
Это есть поле деятельности контролирующих органов.
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26.03.2021 07:49 Ответить
"Столичний «Військсервіс-Волонтер» належить директору Сергію Вітру, а підписантом є Володимир Анатолійович Скороходов (особа з такими ПІБ донедавна https://declarations.com.ua/declaration/nacp_445338f5-86b7-477d-bf5a-d37047703629 була головним спеціалістом з оборонно-мобілізаційної роботи Чугуївської міськради Харківської області). Компанія входить в одну групу з ТОВ «Геус-Групп», «Ректан», «Військторг», ТОВ «Продвсесвіт», ТОВ «Транс Логістик Центр» і ТОВ «Час мрій», яких у квітні 2019 року АМКУ http://nashigroshi.org/2019/04/04/amku-naklav-rekordnyy-shtraf-869-mln-hrn-na-zmovnykiv-iaki-rozihraly-kharchovi-torhy-minoborony-vartistiu-2-2-mil-iardy/ оштрафував разом з іншими фірмами на 869,27 млн грн за змову на харчових тендерах армії на загальну суму 2,20 млрд грн. Раніше «Наші гроші» назвали групу «http://nashigroshi.org/2015/04/07/skandalni-hoduvalnyky-soldativ-22-heneral-enakijivski/ Генерал -http://nashigroshi.org/2015/03/29/skandalni-hoduvalnyky-soldativ-21-heneral-enakijivski/ Єнакіївські » через зв'язки з вищим генералітетом Міноборони часів Михайла Єжеля і зв'язки з угрупуванням нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка."
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26.03.2021 07:57 Ответить
признать врагами народа и расстрелять...
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26.03.2021 09:46 Ответить
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