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Шмыгаль по поручению Зеленского пригласил Папу Римского Франциска в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости

Премьер-министр Денис Шмыгаль передал Папе Римскому Франциску приглашение президента Украины Владимира Зеленского осуществить визит в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам аудиенции Шмыгаля Папой Франциском.

"Премьер-министр передал Его Святейшеству Папе Франциску приглашению Президента Украины Владимира Зеленского осуществить визит в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости", -  отмечается в сообщении.

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Отмечается, что во время встречи стороны обсудили вопросы гуманитарной помощи и развитие двустороннего сотрудничества, в частности сотрудничество с детской педиатрической больницей "Младенец Иисус".

"По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе встречи были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святейшим престолом и Украиной. Стороны обсудили некоторые текущие вопросы взаимного интереса, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью Католической церкви в стране", - сообщают в издании Vatican News со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Шмыгаль по поручению Зеленского пригласил Папу Римского Франциска в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости 01

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23.03.1968 в https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83?src=hashtag_click #Луганську народилася Олена Куліш, яку разом з чоловіком Володимиром Альохіним 10.09.2014 розстріляли бойовики "ЛНР" за надання волонтерської допомоги українським військовим в Луганському аеропорту. Поширте, щоб пам'ять не згасла



Шмыгаль по поручению Зеленского пригласил Папу Римского Франциска в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости - Цензор.НЕТ 5044

Шмыгаль по поручению Зеленского пригласил Папу Римского Франциска в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости - Цензор.НЕТ 4806
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25.03.2021 19:04
+3
индульгенцию купили????
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25.03.2021 19:05
+2
Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали © Грибоедов
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25.03.2021 19:02
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Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали © Грибоедов
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25.03.2021 19:02 Ответить
https://twitter.com/NichkaNightUA
https://twitter.com/NichkaNightUA
https://twitter.com/NichkaNightUA
https://twitter.com/NichkaNightUA Night of Lady


23.03.1968 в https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83?src=hashtag_click #Луганську народилася Олена Куліш, яку разом з чоловіком Володимиром Альохіним 10.09.2014 розстріляли бойовики "ЛНР" за надання волонтерської допомоги українським військовим в Луганському аеропорту. Поширте, щоб пам'ять не згасла



Шмыгаль по поручению Зеленского пригласил Папу Римского Франциска в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости - Цензор.НЕТ 5044

Шмыгаль по поручению Зеленского пригласил Папу Римского Франциска в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости - Цензор.НЕТ 4806
показать весь комментарий
25.03.2021 19:04 Ответить
Шмыгаль может пригласить хоть Саддама с Арафатом. Но не приедут они, заняты, дел много. И Папа Римский тоже не приедет. Пришлет пламенный привет. Может быть Биби, если не пасодют. Ах да, есть еще Путин. Тот приедет, за ним не заржавеет. Вот прикольно будет, правда, зебобики?
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25.03.2021 19:04 Ответить
индульгенцию купили????
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25.03.2021 19:05 Ответить
зеленский со шмыгалем очень оптимистично смотрят в будущее аж на полгода вперед)
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25.03.2021 19:08 Ответить
И шо вы ему покажете? Сердючку? Папа в возрасте уже, склеит ласты это международный скандал!
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25.03.2021 19:15 Ответить
Да если ещё в тандеме с Могилевской, то уж точно Папу может хватить "кондратий".
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25.03.2021 19:26 Ответить
А мне интересно, примет Папа Римский приглашение от необразованного фигляра-вора, иммитирующего сегодня работу президента, а до мая 2019 года иммитирующего игру пиписькой на рояле, или побрезгует?
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25.03.2021 19:18 Ответить
Зробить вигляд що не помітив запрошення,переданого через якогось прем"єр міністра таким чином,як запрошують якогось другорядного поца.Хоча проблеми у Ватікана в Україні є,тут дві його церкви - УКЦ і УГКЦ,які вже відчувають деяку агресію зі сторони томосносної церкви України...
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25.03.2021 19:33 Ответить
Шановний, у нас немає прем'єр міністра, у нас ТОП менеджер Ахметова очолює уряд Вави Зеленського.
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25.03.2021 19:58 Ответить
І підкажіть мені, з якої методички ви взяли інформацію про агресії ПЦУ на УГКЦ та УКЦ?
І друге питання, - скільки століть Православна Церква України (суть не у назві, а у змісті) піддавалася гонінню з боку КЦ?
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25.03.2021 20:02 Ответить
Прем`єр?! А чому не Мендель)
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25.03.2021 19:22 Ответить
Папа согласился при условии, что там будет Байден.
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25.03.2021 19:22 Ответить
Хммм...рпц создана Гуталином Джугашвили. Ватикан создан по приказу Муссолини.
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25.03.2021 19:26 Ответить
Вот же счастье папику привалило!
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25.03.2021 19:29 Ответить
ну прям під дих...
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25.03.2021 19:30 Ответить
такой бред
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25.03.2021 20:04 Ответить
зеленый шут свой рейтинг уронил
не плачь, паяц, не жаль тебя ни грамма
хоть Папу римского ты в гости позови
хоть Далай ламу ...
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25.03.2021 20:33 Ответить
Заказал типа папу на корпоратив.Что-то я не помню,чтобы "Епископ Рима, викарий Христа, преемник князя апостолов, верховный первосвященник Вселенской церкви, Великий понтифик, Примас Италии, архиепископ и митрополит Римской провинции, суверен государства-города Ватикан, раб рабов Божьих" являлся по вызову. Даже США он посещал в рамках поездки по континенту.
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25.03.2021 21:56 Ответить
ПАПА крутий він дві неділі тому літав в Ірак значить і в Україну обовязково прилетить =))
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25.03.2021 22:18 Ответить
...оно ему надо?) прям все брось и приедь. достаточно поздравительной открытки. могу представить. майдан! кароль! паш! 95 квартал! слава вакарчук! оркестр всу! и Папа в ложе. будет зрелищно!)
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26.03.2021 00:33 Ответить
правильно.
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28.03.2021 00:25 Ответить
 
 