Шмыгаль по поручению Зеленского пригласил Папу Римского Франциска в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости
Премьер-министр Денис Шмыгаль передал Папе Римскому Франциску приглашение президента Украины Владимира Зеленского осуществить визит в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам аудиенции Шмыгаля Папой Франциском.
"Премьер-министр передал Его Святейшеству Папе Франциску приглашению Президента Украины Владимира Зеленского осуществить визит в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что во время встречи стороны обсудили вопросы гуманитарной помощи и развитие двустороннего сотрудничества, в частности сотрудничество с детской педиатрической больницей "Младенец Иисус".
"По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе встречи были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святейшим престолом и Украиной. Стороны обсудили некоторые текущие вопросы взаимного интереса, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью Католической церкви в стране", - сообщают в издании Vatican News со ссылкой на пресс-службу Ватикана.
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23.03.1968 в https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83?src=hashtag_click #Луганську народилася Олена Куліш, яку разом з чоловіком Володимиром Альохіним 10.09.2014 розстріляли бойовики "ЛНР" за надання волонтерської допомоги українським військовим в Луганському аеропорту. Поширте, щоб пам'ять не згасла
І друге питання, - скільки століть Православна Церква України (суть не у назві, а у змісті) піддавалася гонінню з боку КЦ?
не плачь, паяц, не жаль тебя ни грамма
хоть Папу римского ты в гости позови
хоть Далай ламу ...