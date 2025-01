Суд арестовал всю недвижимость и акции "Мотор Сич" и передал в управление АРМА

Акционеры АО "Мотор Сич" стали получать определение Шевченковского районного суда Киева от 19 марта об аресте всего недвижимого имущества АО и всех 100% его акций и передаче их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в распоряжении которого есть копия такого решения.

Перечень недвижимости занимает 18 страниц, а акционеров с указанием их хранителей, счетов и числа акций на них – около 125 страниц.

Всего речь идет о 2 000 077,99 акциях номинальной стоимостью 135 грн каждая. Среди крупных акционеров, в частности, "Твинстар Холдингс С.А." (Белиз) – 129,5 тыс. и "Ликатрон Энтерпрайзес Лимитед" (Кипр) – 207,592 тыс., чьи счета в ценных бумагах в ОТП Банке.

На счетах у хранителя "Драгон капитал" числятся Granum Corporation – 192,665 тыс., Business House Helena AG 359,727 тыс., Enfields Trade&Capital Corp. (все три – Панама) – 64,733 тыс., ООО "Торговый дом "Елена" – 193,22 тыс., "Мотор-Интеркомс" – 201,565 тыс. и Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские о-ва) – 207,783 тыс.

Относительно крупные пакеты принадлежат, в частности, ООО "ГОБАРТ" – 42,205 тыс., Coam investments Ltd (Кипр) – 25,565 тыс. штук, "Трабернус Корп" (Панама) – 16,425 тыс. акций.

Как сообщалось, 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу.

"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.

20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сичи".

Также Цензор.НЕТ писал о том, что 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).