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акция (2397) арест (10435) Мотор Січ (124) недвижимость (755) суд (24820) АРМА (98)

Суд арестовал всю недвижимость и акции "Мотор Сич" и передал в управление АРМА

Суд арестовал всю недвижимость и акции

Акционеры АО "Мотор Сич" стали получать определение Шевченковского районного суда Киева от 19 марта об аресте всего недвижимого имущества АО и всех 100% его акций и передаче их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в распоряжении которого есть копия такого решения.

Перечень недвижимости занимает 18 страниц, а акционеров с указанием их хранителей, счетов и числа акций на них – около 125 страниц.

Всего речь идет о 2 000 077,99 акциях номинальной стоимостью 135 грн каждая. Среди крупных акционеров, в частности, "Твинстар Холдингс С.А." (Белиз) – 129,5 тыс. и "Ликатрон Энтерпрайзес Лимитед" (Кипр) – 207,592 тыс., чьи счета в ценных бумагах в ОТП Банке.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский ввел в действие решение СНБО по "Мотор Сичи"

На счетах у хранителя "Драгон капитал" числятся Granum Corporation – 192,665 тыс., Business House Helena AG 359,727 тыс., Enfields Trade&Capital Corp. (все три – Панама) – 64,733 тыс., ООО "Торговый дом "Елена" – 193,22 тыс., "Мотор-Интеркомс" – 201,565 тыс. и Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские о-ва) – 207,783 тыс.

Относительно крупные пакеты принадлежат, в частности, ООО "ГОБАРТ" – 42,205 тыс., Coam investments Ltd (Кипр) – 25,565 тыс. штук, "Трабернус Корп" (Панама) – 16,425 тыс. акций.

Как сообщалось, 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу.

Также на Цензор.НЕТ: Сумма компенсации в международном арбитраже за "Мотор Сич" растет и будет более $ 3,6 млрд - Ду Тао, президент Skyrizon

"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.

20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сичи".

Также Цензор.НЕТ писал о том, что 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).

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Топ комментарии
+4
ну таки китайцы сами думали на...ть . ни в одном государстве стратегические предприятия пусть они и частные без разрешения этого государства не продаются в чужие руки законы у всех одинаково прописаны на этот случай . просто узкоглазые думали что проканает
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25.03.2021 19:20
+4
А ватная гнида богуслаев на свободе...
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25.03.2021 21:35
+3
Шикарно Богуслаев соскочил. И при бабосах остался и перед китайцами чист.
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25.03.2021 19:14
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Сплошной офшор. Фиг что заберешь. А так норм
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25.03.2021 19:14 Ответить
Шикарно Богуслаев соскочил. И при бабосах остался и перед китайцами чист.
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25.03.2021 19:14 Ответить
ну таки китайцы сами думали на...ть . ни в одном государстве стратегические предприятия пусть они и частные без разрешения этого государства не продаются в чужие руки законы у всех одинаково прописаны на этот случай . просто узкоглазые думали что проканает
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25.03.2021 19:20 Ответить
В чём стратегичность этого предприятия для Украины? Что ты с ним (на нём) собрался делать? Ремонтировать двигатели для старых совковых вертолётов? Так проще и дешевле купить французские вертолёты со всем сервисом.
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26.03.2021 12:39 Ответить
китайская кухня крайне разнообразна, и зачастую непонятна европейцам..
я думаю, скоро в китайском меню появятся "почки богуслаева" и "баоцзы, далянь и шаобин с требухой богуслаева"..
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25.03.2021 19:22 Ответить
А ты ещё и думать умеешь ,🐓 харьковский.так ведь салтовка она маленькая,там не спрячешься.жди гостей
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26.03.2021 06:10 Ответить
Виргинск наш!
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25.03.2021 19:27 Ответить
Пресс-конференция Джо Байдена прямой эфир Ютьюб
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25.03.2021 19:30 Ответить
в Арбитраж они собрались подавать, срываются авиа и космические программы у них без наших двигателей. Какие космические программы.. сначала свой миллиард ртов нормальной едой накормите чтобы не жрали всё что движется и не движется...
Говорят присоединяйтесь ВСЕ к нашему иску против Украины, а я думаю Трамп не успел подать иск за летучих мышей и гибель миллионов людей так кто нить подаст, а Украина присоединится.
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25.03.2021 19:38 Ответить
Положат они завод 100%
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25.03.2021 20:37 Ответить
"МС" сам себя положит, т. к. теперь он НИКОМУ не нужен.
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25.03.2021 20:43 Ответить
А ватная гнида богуслаев на свободе...
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25.03.2021 21:35 Ответить
АРМА -це паразитарна установа,збiговисько нероб,корупцiонерiв,саботажникiв,злодiiв, на чолi з нелегiтивним керiвником.Уряд Шмигаля,мабудь ,забув що така установа iснуэ взагалi.Мотор Сiч Мотор Сiч передати в АРМА-це все одно ,що запустити цапа в город з капустою!
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26.03.2021 08:52 Ответить
арму брали за жопу в начале 2020 года. это свора редчайших тварей...
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26.03.2021 09:44 Ответить
 
 