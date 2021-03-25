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Житомирский бронетанковый завод подготовил для передачи ВСУ 26 БМП, через суд изъятых у польского поставщика, - Укроборонпром. ФОТО

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" восстановило и подготовило к передаче Вооруженным силам Украины 26 БМП-1АК, которые ранее по решению суда были принудительно изъяты у польского поставщика.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Житомирский бронетанковый завод подготовил для передачи ВСУ 26 БМП, через суд изъятых у польского поставщика, - Укроборонпром 01

Согласно контракту, заключенному еще в 2017 году, польская компания "WTORPLAST S.A." должна была поставить более 90 единиц техники для украинских военных три года назад. Однако украинская сторона получила тогда всего 20 машин.

В июле 2020 г. польский суд удовлетворил иск украинской Государственной компании "Укрспецэкспорт" к "WTORPLAST S.A." и обязал последнюю поставить 26 единиц техники Украины, а также вернуть авансовые платежи по контрактам и компенсировать судебные издержки - всего более 3 млн долларов США.

В октябре прошлого года боевые машины пехоты были доставлены на Житомирский бронетанковый завод. Техника поступила в неудовлетворительном техническом состоянии и без документации. 

Также смотрите: Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ более 20 отремонтированных БМП-1 и около десяти БМП-2. ФОТОрепортаж

Житомирский бронетанковый завод подготовил для передачи ВСУ 26 БМП, через суд изъятых у польского поставщика, - Укроборонпром 02

"Пришлось устранять последствия длительного хранения техники. Были проверены шасси, двигатели, подготовлена ​​необходимая документация и т. п. Сейчас машины полностью соответствуют техническим требованиям заказчика и прошли все необходимые испытания. Военное представительство их приняло. БМП готовы к отгрузке заказчику - Министерству обороны Украины", - рассказали на предприятии.

Житомирский бронетанковый завод подготовил для передачи ВСУ 26 БМП, через суд изъятых у польского поставщика, - Укроборонпром 03

Смотрите также: Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять модернизированных танков Т-72. ВИДЕО+ФОТО

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Топ комментарии
+4
Какая-то мутная история. Для полноты картины было бы интересно посмотреть доводы польской стороны в суде
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25.03.2021 19:29
+4
ппц в данном случае хрень..вот броневики разных фирм да.. это совкохлам...вы б еще кареты железом обшили и перекупили у людовика на которых мадам пумпадур ездила14го))
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25.03.2021 20:35
+2
Украине тоже пора задуматься на этим.!

Словаччина шукає заміну старим радянським бойовим машинам піхоти БМП-1, БМП-2.


https://mil.in.ua/uk/news/slovachchyna-shukaye-zaminu-radyanskym-bmp/
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25.03.2021 23:03
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"Умови длітєльного хранєнія" - це ржавіння та розсипання техніки і в більшості випадків під відкритим небом. Про "хранєніє" там відповідає лише це слово.
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25.03.2021 19:22 Ответить
Какая-то мутная история. Для полноты картины было бы интересно посмотреть доводы польской стороны в суде
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25.03.2021 19:29 Ответить
Это есче при пете мутили. Там очень много мутных историй с обеспечением армии, война очень выгодное дело, Петя и Ко очень хорошо на эом зарабатывали, грустно им сей час.
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28.03.2021 01:54 Ответить
Где фото техники в неудовлетворительном состоянии????
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25.03.2021 19:43 Ответить
Ты видишь на БМП фары и буксировочн.тросы? Там видимо много чего не хватает.
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25.03.2021 20:32 Ответить
и?
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26.03.2021 09:45 Ответить
И где они?
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26.03.2021 09:49 Ответить
Кто? Ты вообще вопрос читал перед тем как ответ написать?
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26.03.2021 09:57 Ответить
это свинарчуковский хлам...
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25.03.2021 20:06 Ответить
ну уж могли бы на эти БМП-1 хотя бы поменять боевые модули !!!!!

СТЫДНО !!!!!!!!!!!!
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25.03.2021 20:53 Ответить
Стыдно жить в этом говне под названием украина и не иметь выбора!
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26.03.2021 09:47 Ответить
ҐЦе насправді БМП амії НДР, які після возз'єднання двох німецьких частин в одну державу були продані у Швецію кількості більше 400 штук. Вже шведи оголосили тедер на їх модернізацію. Модернізували якраз ті самі поляки. У Швеції все ж зі зміною уряду вирішили, що БМП-1, які не випускаються у кацапії з 80-х років ХХ століття, їм не підходять, бо і справді низькі ходові і експлуатаційні характеристики не дозволяли їх експлуатацію у північно-східниє районах Швеції. Тому деяку частину Закон трактували чехи, які все ж відмовилися згодом від цих машин. Їх викупили ті ж поляки, які їх і модернізували для шведів. І ті ж поляки загнали їх українцям.
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25.03.2021 20:14 Ответить
ппц в данном случае хрень..вот броневики разных фирм да.. это совкохлам...вы б еще кареты железом обшили и перекупили у людовика на которых мадам пумпадур ездила14го))
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25.03.2021 20:35 Ответить
Житомирский бронетенковыфй завод способен на более счолидные заказы, а не на "розгребание "польского дерьма"...
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25.03.2021 21:44 Ответить
Это уже четвертая передача этих БМП в прессе.
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25.03.2021 22:59 Ответить
Украине тоже пора задуматься на этим.!

Словаччина шукає заміну старим радянським бойовим машинам піхоти БМП-1, БМП-2.


https://mil.in.ua/uk/news/slovachchyna-shukaye-zaminu-radyanskym-bmp/
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25.03.2021 23:03 Ответить
Украине пора задуматься как перестать обсыраться на весь мир, плавать в говне и жаловаться на жизнь. При этом самим себе её(жизнь) загаживая!
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26.03.2021 09:46 Ответить
Надо спросить у тех кто был до войны у власти, где вся техника советской армии, выведенная из Германии?
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26.03.2021 00:28 Ответить
Не знаю.где ты живеш,но можеш заехать в Бахмут. Насмотришся...
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26.03.2021 02:02 Ответить
Норм схема. Неплохо бы у США пару Томагавков "отсудить".
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26.03.2021 10:07 Ответить
 
 