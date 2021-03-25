Первая партия китайской вакцины CoronaVac компании Sinovac прибыла в "Борисполь". ФОТО
В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет, который привез в Украину первую партию китайской вакцины CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському сообщили в аэропорту "Борисполь".
Самолет встречали представители компании "Лекхим", главный санитарный врач Виктор Ляшко, представители посольства Китайской Народной Республики в Украине и представители Министерства иностранных дел.
Напомним, ранее в Минздраве анонсировали, что эта партия будет состоять из 200 000 доз вакцины. Эта партия является частью заказа размером в 1 млн 915 000 доз.
В посольстве Украины в Китае отметили, что эта вакцина прошла все этапы клинических исследований, и ее уже используют в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и др.
Степанов также сообщил, что согласно законодательству вакцина еще предстоит пройти в Украине лабораторный контроль, который может занять до 10 дней. CoronaVac использовать для прививок согласно плану вакцинации.
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Это на 350 тыс. населения, т.е. на 0,8%.
Также МОЗ планирует растянуть вакцинацию ПОЛОВИНЫ населения на 2 года, и моих познаний в иммунологии (Россомахин Ю.И. спасибо тебе большое, что затрахал меня ею насмерть) достаточно, чтобы понимать: вакцинация в таком исполнении - это профанация с КПД, стремящимся к нулю.
Никакую эпидемию такая борьба не остановит даже чуть-чуть.
Надо около 70% уколоть, и за полгода, а не за два.
Любые другие расклады - не работают для быстрой иммунизации популяции, особенно с таким изменчивым вирусом. Попытка поймать собственный хвост и не более того.
И да, еще бы хорошо запретить своим клоунам из Лиги смеха ежедневно обстёбывать вакцину.
Во-первых, можно было бы уже и обзавестись какими-то тормозами в темах для поржать, ***** тупорылые.
А во-вторых, нельзя одновременно изгаляться на тему побочки и призывать людей вакцинироваться. Это когнитивные нарушения, не предусматривающие ответственных должностей.
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