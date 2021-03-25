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"Было одно место в Змиеве, но его заняли". Харьковчанка рассказала, как искала кислородный концентратор и места в больнице для родственников с СOVІD-19

В Харькове врачи "скорой" отказалась госпитализировать пожилых пациентов с коронавирусной инфекцией, так как места в больницах закончились.

Об этом рассказала харьковчанка Анна Лебедева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Осенью от коронавируса Лебедева потеряла мать – тогда место в больнице для нее нашли через неделю после обращения и забрали сразу в реанимацию с 98-процентным поражением легких. Еще через неделю она умерла. Сейчас заболели родители покойного мужа Лебедевой, обоим – за 70.

"В пятницу начала их допрашивать. И они признались, что да, немного заболели. На тот момент у мамы сатурация была 96 – это нормально. А у папы – 90. Если показатель ниже 92, тогда нужна госпитализация, – объяснила женщина. – Мы вызвали "скорую". "Скорая" приехала, послушала – у папы воспаление легких – и... посочувствовала нам. Потому что мест в больницах нет. То есть, как они сказали, на утро субботы свободных мест не было. Было одно место в Змиеве, и его уже заняли".

Она рассказала, что из-за нехватки мест харьковчан везут также в Изюм, но госпитализировать больных COVID-19 в больницы, где нет мест с кислородом, бесполезно. Кислородный концентратор для свекров она получила по почте от благотворительного фонда "Свои", который предоставляет аппараты в аренду.

"Это в том случае, если он у них есть в наличии. Сейчас нам повезло, так как этот концентратор только приехал, его люди вернули после лечения. Чтобы получить аппарат, я предоставила фонду копии паспортов родителей и справку от врача. С ней сложнее было. Мне отказала терапевт, мне отказала заведующая отделением. Боятся давать справки. Почему? Непонятно. Фонд говорит, часто приходится отказывать людям, потому что концентраторов на всех не хватает. Этот концентратор ездит по всей Украине, спасает людей", – отметила Лебедева.

Когда выяснилось, что у свекра на 40% поражены легкие, а у свекрови – на 5%, но есть множественные очаги воспаления, семья снова вызвала "скорую".

"В понедельник во второй раз вызвали "скорую". Повторное сочувствие, повторное "мест нет". Никаких прогнозов", – рассказала  харьковчанка.

Она добавила, что за пять дней на лечение родственников потратила 9 тыс. грн.

В Харьковской облгосадминистрации заявляли, что в регионе централизованным кислородом оборудовано 1095 коек, из которых в Харькове – 318, сообщалось 23 марта.

22 марта волонтер и экс-советник председателя Харьковской ОГА Наталья Попова сообщила в Facebook, что ОГА подает в Министерство здравоохранения ложные данные о загрузке кислородных коек. По ее словам, больных COVID-19 везут в больницы за 100 километров от Харькова, но свободные места закончились уже и в райцентрах. "ОГА в лице профильного зама признала, что у нас проблемы с доступом к кислороду", – отметила Попова.

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Топ комментарии
+16
бреше порохоботка!
Вс знають, що Гепа в Харкові побудував ********** лікарні. Інакше чому б його так любили?
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25.03.2021 20:04
+15
У сусідів тещі захворіла вся сім`я - 5 чоловік. В статистику попав лише 1. Загалом в селі зараз хворіє не менше 35-40 чоловік, а в статистиці по цьому населеному пункту всього 6. От і вся їх статистика.
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25.03.2021 20:14
+13
В нас щодня ніби по дві авіакатастрофи... Гине до 400 осіб, офіційно.....певно таких ще більше.
В Польщі чомусь реєструють вдень по 30 тисяч нових ковідних випадків. Можна зробити висновок - в нас цифра значно занижена.
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25.03.2021 20:09
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а шо там, гєпино крісло вже поділили? - нема потужного хозяйствєнніка
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25.03.2021 20:03 Ответить
бреше порохоботка!
Вс знають, що Гепа в Харкові побудував ********** лікарні. Інакше чому б його так любили?
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25.03.2021 20:04 Ответить
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25.03.2021 20:08 Ответить
Розкажіть це майстрам спорту.
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25.03.2021 20:07 Ответить
"всёВрЁть!".. вовка-ЗеЛох взял под личный контроль ковид19.. В больницах 100500 свободных мест только в Харькове, кислородные концентраторы - в избытках, по 10 штук на 1 гражданина Украины, а степанов лично бегает за больными ковид19 и упрашивает их пройти лечение за бюджетные средства..
Но они, порохоботы проклятые, отказываются и умирают - чтобы очернить "найвеличнейшего" вислюка.. *********** мира!
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25.03.2021 20:07 Ответить
В нас щодня ніби по дві авіакатастрофи... Гине до 400 осіб, офіційно.....певно таких ще більше.
В Польщі чомусь реєструють вдень по 30 тисяч нових ковідних випадків. Можна зробити висновок - в нас цифра значно занижена.
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25.03.2021 20:09 Ответить
У сусідів тещі захворіла вся сім`я - 5 чоловік. В статистику попав лише 1. Загалом в селі зараз хворіє не менше 35-40 чоловік, а в статистиці по цьому населеному пункту всього 6. От і вся їх статистика.
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25.03.2021 20:14 Ответить
Ну от і правда..
Одужання всім.
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25.03.2021 20:16 Ответить
Сам щойно перехворів, і багато знайомих також. Але це був звичайний сезонний грип, який всі перенесли легко і без ускладнень
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25.03.2021 21:09 Ответить
Мова про контактних і з позитивними тестами. Про грип чи простуду мови нема. Тобто, є позитивний тест, є діагноз Ковід, перебіг хвороби легкий або середньої тяжкості, а в статистику людина не попадає, щоб не було червоної зони. Ось така херня діється.
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25.03.2021 21:31 Ответить
Так це ж чудово. Всі ваші знайомі вже перехворіли на ковід та виробили антитіла від вірусу. Отже, вам вакцинація вже не потрібна, ви в вашому населеному пункті, вже набули колективного імунітету
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25.03.2021 23:01 Ответить
По-перше, не в моєму, я у великому місті живу, а тут взагалі хрен зна хто і як. По-друге, люди хворіють по 2-3 рази, так що... Ну і найгірше, коли невідомо хто, де і коли хворіє, від того й пандемія.
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26.03.2021 09:12 Ответить
Давайте почнемо предметну розмову: ви, особисто, скільки разів перехворіли ковідом і скільки разів вакцинувались за останній рік?
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26.03.2021 11:08 Ответить
А предмет в чому? Що не так?
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26.03.2021 11:11 Ответить
Не в змозі відповісти на таке просте запитання?
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26.03.2021 11:16 Ответить
Я, слава Богу, ні разу. Бережусь, бо сам в групі ризику. На рахунок вакцинації з тими зебілами у владі надії нема. А яке то відношення має, до статистики?
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26.03.2021 11:26 Ответить
Зрозуміло, що надії на нашу владу немає. Але ж цікаво, коли, скільки разів, і чим ви плануєте вакцинуватись?..
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26.03.2021 11:35 Ответить
А тут дві проблеми: перша, щоб вакцина взагалі була, а друга, щоб була безпечна. На "дії" став на чергу, чекаю, але... Хіба, як зелені виродки ту вакцину перепродувати почнуть, може тоді.
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26.03.2021 11:42 Ответить
Тобто, що індійська, що китайська вакцина вас цілком влаштовують?
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26.03.2021 11:49 Ответить
Індійська буває різна. Є виробники (виробничі площадки), якість вакцини яких краща за оригінальну АстраЗенеку, а є дійсно фуфломіцин. Китайська, то взагалі щось невідоме. А от надії на Пфайзер з тими зеленими ідіотами нема, так що вибір в нас невеликий. Тут би взагалі хоч щось було.
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26.03.2021 11:54 Ответить
Я мав на увазі лише ті вакцини, що завазені офіційно в Україну: CoviShield та CoronaVac. У вас існує бажання вакцинуватися ними?
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26.03.2021 12:05 Ответить
А є вибір? В мене ситуація подібна до ігри у футбол на мінному полі. І перехворіти ризиковано і вакцинуватись також. Тим більше, про вакцинацію реально й мови нема від слова зовсім.
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26.03.2021 12:13 Ответить
Скільки разів на рік ви плануєте вакцинуватися, щоб унебезпечити себе від вірусу?
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26.03.2021 12:19 Ответить
Чи може є сумніви, що дехто вже по два три рази перехворів? Так то і не секрет. Є люди, в яких зовсім не виробляються антитіла, кожен раз перебіг тяжчий, або взагалі летальний. А є частина тих, кого хвороба не вразить.
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26.03.2021 11:28 Ответить
Якщо, з ваших слів, люди встигли перехворіти ковідом по декілька разів це означає, що нічого небезпечного в цій хворобі немає
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26.03.2021 11:41 Ответить
Як для кого. Сусід в лікарні під концентратором, рятують. Вчора померла знайома жінка з ковідом, пів року тому помер колишній співробітник. Сім`я друзів перехворіла, то вже більше пів року очухатись не можуть. А хтось перехворів, навіть не помітив, або як звичайний нескладний грип чи простуда. Тим більше, сьогодні штамм значно тяжчий, ніж був до того. Так що краще і не пробувати, але...
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26.03.2021 11:48 Ответить
А як ви змогли вирізнити штамм вірусу, ви працюєте в спецлабораторії? То ви може вірусолог?
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26.03.2021 11:52 Ответить
А просто інформацію з відкритих джерел отримувати не пробували? Скажімо, інформацію, що стільки-то проб передали в спеціалізовані лабораторії, ось такий от результат? Час від часу про то і вірусологи говорять ну і сам Степанов не мовчить. Що ж не так?
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26.03.2021 11:57 Ответить
Яка прикрість, ви не вірусолог..

Ну, а якщо Степанов не мовчить - то це, звичайно, найкращий аргумент ))
Уточніть, скільки проб було передано до лабораторій? Щось близько п'яти?
І на основі цих даних ви робите висновок, що в Україні "вирує" новий "жахливий" штамм вірусу?
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26.03.2021 12:14 Ответить
лахта бреше"як заведена"..(
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26.03.2021 09:58 Ответить
Притрушене, тошни деінде в іншому місці
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26.03.2021 11:13 Ответить
"В Багдаде всё спокойно,спокойно!" !!!)))
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25.03.2021 20:17 Ответить
50000 в день по аналитике ООН
ИНФА от форумчанина ( ты его знаешь) , ника называть не стоит
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25.03.2021 20:18 Ответить
Ой... схоже на правду.
Загадка, чому зараз, коли дійсно настав час для локдауну, влада його не запроваджує..
Невже зебуїни накаркали і в нас з'явився доктор смерть в обличчі стєпанова
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25.03.2021 20:23 Ответить
У знакомых теща умерла от онкологии
При оформлении выписки о смерти их попросили написать , что от короны
Образец заявления висел на стене черкасского морга
Офуеть
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25.03.2021 20:22 Ответить
"Было одно место в Змиеве, но его заняли". Харьковчанка рассказала, как искала кислородный концентратор и места в больнице для родственников с СOVІD-19 - Цензор.НЕТ 8226
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25.03.2021 20:22 Ответить
За що боролись??)))
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25.03.2021 20:29 Ответить
"Слава Украине!" пусть скажет, на русском, "Слава нации!" пусть прокричит. Нет? Ну, на нет, и суда нет, плохо старались с Гепой и Дупой
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25.03.2021 20:34 Ответить
В змиеве 90% граждан, два года назад сходили на выборы по-приколу. Пускай ржут. Зачем им концентраторы?!
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25.03.2021 20:35 Ответить
Хоть мерия и виновата, но не стоит забывать, как многие молодые люди голосовали за Кернеса только потому, что он "прикольный", и запомнился своими "кнопками", "змеями", "умножением на ноль". Пожилым нравились лавочки и парк Горького. Третьи чисто потому, что в Харькове красивее, чем в Киеве, и мер "более хозяйственней". Ни что на них не работает: ни задолженности сотрудникам метрополитена, которые выходили за забастовку, ни повышение проезда в метро до 8 гривен, ни прорывы зимой и многомиллионные разворовывания, ни смерть коммунальщиков из-за отсутствия защитных масок при работе в канализации, ни смерть инженера, который в субботу приехал на аварию в водоканале...
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25.03.2021 21:14 Ответить
Может уже опять вернуть название города: Готвальд ?
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25.03.2021 21:28 Ответить
В Твітері часто концентратори шукають,іноді ліки,доглядальників (коли родичі далеко,чи злягла вся сім'я)....
А в зелених веселе шапіто.
"Було одне місце в Змієві, але його зайняли". Харків'янка розповіла, як шукала кисневий концентратор і місця в лікарні для родичів із СOVІD-19 - Цензор.НЕТ 3262
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25.03.2021 23:50 Ответить
 
 