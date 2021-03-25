Американский сухогруз с армейскими внедорожниками для ВСУ прибыл в Одессу. ФОТО
Сухогруз Ocean Glory под американским флагом зашел в одесский порт.
Как передает Цензор.НЕТ, по информации "Думской", судно доставило в Украину около 350 тонн военного снаряжения, в частности 35 армейских внедорожников HMMWV.
Ожидается, что разгрузка оборудования продлится до завтра.
Сухогруз Ocean Glory специализируется на военных перевозках. Построен в 2015 году, длина 171 метр, ширина 25 метров, дедвейт около 20 тысяч тонн.
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+78 Ziu Zou
показать весь комментарий25.03.2021 21:32
+73 Николай Омельчук bb51b9d8
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+50 Віталій Павлов
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Сгинуть наші вороженьки..
А мы-то думаем...
Ну тогда все в порядке. Эскорт ЗЕ может пополниться еще на пару десятков броневиков.
в очаков новые бетономешалки, в николаев лиственные пылесосы...
очередной сигнал строителям турецкого потока
God bless America
десятки раз більша ... Краще б ще "Джавелінів" підкинули би наприклад 100
одиниць )