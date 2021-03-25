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Американский сухогруз с армейскими внедорожниками для ВСУ прибыл в Одессу. ФОТО

Сухогруз Ocean Glory под американским флагом зашел в одесский порт.

Как передает Цензор.НЕТ, по информации "Думской", судно доставило в Украину около 350 тонн военного снаряжения, в частности 35 армейских внедорожников HMMWV.

Ожидается, что разгрузка оборудования продлится до завтра.

Сухогруз Ocean Glory специализируется на военных перевозках. Построен в 2015 году, длина 171 метр, ширина 25 метров, дедвейт около 20 тысяч тонн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обновленный законопроект о поддержке Украины в сфере безопасности внесли в Сенат США

Американский сухогруз с армейскими внедорожниками для ВСУ прибыл в Одессу 01

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Топ комментарии
+78
Щира подяка дружній нам країні Америці в захисті від недружньої !
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25.03.2021 21:32
+73
Хоть одна хорошая новость за сегодня - спасибо дядя Сем
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25.03.2021 21:31
+50
Дякуємо панове 🇺🇸🤝🇺🇦 !
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25.03.2021 21:35
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Хоть одна хорошая новость за сегодня - спасибо дядя Сем
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25.03.2021 21:31 Ответить
Сами на них поездить не желаете?)
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25.03.2021 23:13 Ответить
Ленд ліз у боротьбі проти рашизму
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25.03.2021 22:38 Ответить
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26.03.2021 08:05 Ответить
Не думаю, що це лендліз для військових потреб , дуже мало, а хенералів і їх помічників дуже багато.. Хотів би помилятись, але думаю, що ці Хамери підуть у штаби возити наближені до вищого керівництва теплі місця, а от коли б поставили кілька ЗРК щоб обладнати позиції на південному напрямку, а ще кілька для обладнання на лінії розмежування на ділянках можливих проривів, то це була б справжня допомога від поважного Джо.
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26.03.2021 08:51 Ответить
Щира подяка дружній нам країні Америці в захисті від недружньої !
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25.03.2021 21:32 Ответить
Зараз вата заскавчить, що джипи не того кольору.
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25.03.2021 22:21 Ответить
Дякуємо панове 🇺🇸🤝🇺🇦 !
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25.03.2021 21:35 Ответить
Респект дяді Сєму!
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25.03.2021 21:45 Ответить
что за вонь доносится с мордовских болот?
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25.03.2021 21:52 Ответить
взрыв кацапских пуканов
Американський суховантаж з армійськими позашляховиками для ЗСУ прибув до Одеси - Цензор.НЕТ 4158
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25.03.2021 23:26 Ответить
Вчера в районе 23 часов заходило судно в военную гавань очень похожее на это. Неужели так поздно нам новость подают? Такие новости надо бы в первую очередь.
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25.03.2021 21:52 Ответить
Так в ссылке, что на Думскую, там и указано что вчера вечером зашел)
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25.03.2021 23:16 Ответить
Ну это просто русофобия какая-то.. вот они доиграются, американцы эти, отключат им чебурнетъ и перестанут поставлять *********!
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25.03.2021 21:55 Ответить
Слава Україні та демократичним США!
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25.03.2021 22:02 Ответить
До речі, Байден в 2015 особисто приїздив передавати нам понад 200 таких Хамерів, причому бронбованих! Тепер допомога продовжується...
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25.03.2021 22:05 Ответить
дай Бог здоровья Байдену и всей его семье!
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25.03.2021 23:28 Ответить
а заходило б судно с масками и касками для герег... нашефсё его б лично встретил...
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25.03.2021 22:05 Ответить
Гундосый боится проявлять благодарность Америке за помощь - кремлёвская крыса будет недовольна....Зелёный дрыщ шарахается от всех вопросов, связанных с войной.... Ему бы карнавалы устраивать и казино открывать....
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26.03.2021 20:26 Ответить
5 крестиков.нехило у кого то бомбануло.
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25.03.2021 22:11 Ответить
В кого не знаєте.... то рабак@цапи з набутилкіно-скалєнвставанії або хахли-срасієйНадаДружіть. Хто б ще
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25.03.2021 22:43 Ответить
Отлично! Это точно хорошая новость! Так как это еще один шаг до:
Сгинуть наші вороженьки..
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25.03.2021 22:16 Ответить
У Зєлі розтяжка все ширше і ширше...
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25.03.2021 22:17 Ответить
А чому зелена гнида його персонально не зустрічає?
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25.03.2021 22:24 Ответить
Зєля або ідіот, або зрадник.
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25.03.2021 22:39 Ответить
Первое не исключает второе.
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25.03.2021 22:50 Ответить
2 в одном. ЗЕбанько зраднык-идиот.
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26.03.2021 15:11 Ответить
Как марлевые повязки из Китая? Потому что зьобнутая бубочка знала, что она наварит на каждой маске и встречал, чтобы Беня не отнял навар. А что этот зебанутый огрызок может прокукарекать на фоне Хаммеров?
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26.03.2021 15:10 Ответить
Приветсвуем в Одессе!!!!!!!
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25.03.2021 22:34 Ответить
GOOD!
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25.03.2021 22:40 Ответить
А що там було ще к@цапи не дізнаються.... як що Єрмак та зрадники з ОП не дізнаються. Як зберегти таємницю коли запроданці погані навкруги?
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25.03.2021 22:41 Ответить
Сильный сухогруз, новый. Краны на каждый трюм, под тяжёлый груз, сам может грузится выгружаться.
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25.03.2021 22:47 Ответить
Патриотов не интересуют американские военные внедорожники - патриоты ждут звонка Байдена Зеленскому! Забирайте назад внедорожники и звоните! Где звонок?
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25.03.2021 22:57 Ответить
Шизикам интернет провели ?
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25.03.2021 23:16 Ответить
Судя по тому, что у Вас есть интернет, да.
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25.03.2021 23:51 Ответить
А чего у вас так подгорело?)))
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25.03.2021 23:20 Ответить
Это были ирония и сарказм.
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25.03.2021 23:52 Ответить
Так это ЗЕ вместо звонка дали, шоб не плакал, а не Украине.
А мы-то думаем...

Ну тогда все в порядке. Эскорт ЗЕ может пополниться еще на пару десятков броневиков.
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26.03.2021 01:42 Ответить
по фото видно , шо корабль имеет 3 отсека для груза, значит меньше 20 000 тонн.
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25.03.2021 23:23 Ответить
Бегучий такелаж, похоже, - для серьезной техники. Так шо готовьтесь аалени.
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25.03.2021 23:28 Ответить
Гружен серьезной техникой, только не колесной, бо нет аппарелей. Значит аалени будут линять а в разные стороны (один отсек - одна-две ракетки,бо еле размещаются).
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25.03.2021 23:42 Ответить
может, это ихняя армейская новая почта?...
в очаков новые бетономешалки, в николаев лиственные пылесосы...
очередной сигнал строителям турецкого потока
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26.03.2021 06:43 Ответить
кацапу от злости-хоть в лужу пёрднуть
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25.03.2021 23:29 Ответить
thank you USA

Американський суховантаж з армійськими позашляховиками для ЗСУ прибув до Одеси - Цензор.НЕТ 3183
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25.03.2021 23:31 Ответить
тільки що почитав на кацапському ТК останній інсайдер визначення ботоферм Пригожина, ну просто умора, - інфоцигани . коротко але відмінно. Нашим "фермерам" підходить відмінно. Не вспіли привести, а таран з шантеклером оголосили про свою розробку. На якій базі будете робити, скоріш за все підійде кобила з возом, забронюйте і вйо. І доручіть це Маяку, он які раритети хоче поставити на озброєння - ПТР 1941 року, гвинтівку мосіна з оптичним прицілом, а тут броньовану повозку з кулеметом, в самий раз для розумових здібностей горе-конструкторів.зараз зроблять калькуляцію, запросять гроші, попиляють а на виході получиться БТР пашинського.
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25.03.2021 23:42 Ответить
Американський суховантаж з армійськими позашляховиками для ЗСУ прибув до Одеси - Цензор.НЕТ 1412
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26.03.2021 00:57 Ответить
Катки нам надо поставлять для укатки лугандонии и крыма.
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26.03.2021 01:31 Ответить
корабль стремный как с мусорки ржавый..
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26.03.2021 03:16 Ответить
подлодка Курск не ржавеет она Золотая...
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26.03.2021 05:55 Ответить
это глаза твои заржавели.. отходами жизнедеятельности гомункулов, произведённых в СССР.
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26.03.2021 08:15 Ответить
Мавзолейным мудакам РАБссии президент Рузвельт доставил тушонки 660 тысч тонн с 1941 по 1945 год,я бы не дал Шариковым Сралина и кило картошки...
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26.03.2021 05:54 Ответить
Справжні друзі пізнаються у біді.
God bless America
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26.03.2021 06:09 Ответить
God bless YULJA... переживет любого, даже в ядерную зиму... Та хай iй грець...
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26.03.2021 11:23 Ответить
Свои Вепри пустили по ...
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26.03.2021 09:02 Ответить
єто на верхней палубе а что в трюмах ?
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26.03.2021 09:02 Ответить
Аби тільки їх фсбушникам не віддали - їздити навколо Києва і кошмарити волонтерів.
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26.03.2021 09:49 Ответить
Американський суховантаж з армійськими позашляховиками для ЗСУ прибув до Одеси - Цензор.НЕТ 8009
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26.03.2021 14:06 Ответить
Американцы на глубокой озабоченностью, как заплывшая жиром Европа , нам помогают, а реальной техникой. Потому что штаты наш настоящий союзник.
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26.03.2021 15:14 Ответить
35 Хамерів це непогано, але чесно кажучи допомога Іраку і Афганістану була у
десятки раз більша ... Краще б ще "Джавелінів" підкинули би наприклад 100
одиниць )
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26.03.2021 18:31 Ответить
100% согласен! Хамеров у нас уже достаточно! Луше Джавелинов прислали и ракет штук так под 1000.
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26.03.2021 19:00 Ответить
Сколько ходим вокруг одной темы , а за 7 лет так и не выпустили собственного армейского внедорожника . Там даже изобретать особо не хрен , два моста , 4 литра дизель с механическим ТНВД , механическая коробка . Кузов можна лепить какой угодно . На любом нормальном СТО такую машину максимум за пару недель собрать можно , не то что в серию на заводе поставить.
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26.03.2021 19:32 Ответить
Браво! Спасибо братской Америке! Боже, Храни Америку! Путен, сдохни!
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26.03.2021 20:29 Ответить
Байден сказав,Байден зробив,повага Байдену і подяка за допомогу.
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26.03.2021 22:16 Ответить
а де игорЛ, з розповідями, що нам не потрібні позашляховики, а потрібні керовані ракети і дрони, а позашляховики вчорашній день, для доставки є дрони і палкофнєг Грицацуєв
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28.03.2021 11:18 Ответить
 
 