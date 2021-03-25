Вопрос поставки воды в оккупированный Крым может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, - Кравчук
Украина может рассмотреть возможность поставки воды в оккупированный Крым в случае возникновения на полуострове гуманитарной катастрофы.
Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я всегда делал акцент: не просто давать воду, а если произойдет, чего я не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой ... Поэтому вопрос о воде отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не в плане "дай воду, потому что этого хочет Россия" , - отметил Кравчук.
Он уточнил, что всю ответственность за то, что происходит в Крыму, несет Россия, в том числе в вопросе обеспечения водой населения. "Я руководствуюсь международными нормами, а именно: страна, которая оккупировала любую территорию, несет полную ответственность за жизнь людей на этой территории. За политику, которую она там проводит, за состояние народа. Это ответственность оккупационной власти, а не Украины", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.
Кравчук объяснил, что даже если придется рассматривать вопрос подачи воды в Крым, это не значит, что вода будет подаваться сразу. Этому будет предшествовать процесс переговоров.
"Это не делается так, что случилась катастрофа, и сразу происходят какие-то действия. Во всем мире такой процесс выглядит так: обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Може це шанс їх вичислити?
Типа "нас очень волнует вопрос поставок воды. Волнует, но не очень"
-Так.Якось умудрялись избежать гуманитарной катастрофы кроме саранчи
Катастрофу нехай моцкалі розрулюють. Міст побудували - навезуть води.
Без вариантов.То шо много балакаэ....
падло-комуняка пропихивает обеспечение военных баз оккупантов...
Населению воды и так хватило бы.
- нехватка из-за того что из паРаши незаконно переселилось в Крым уйма кацапов
- нехватка из-за того построено уйма военных баз и введено уйма оккупационных войск.
и эта коммуняка начинает пропихивать для них обеспечение их жизнедеятельности.
По моему это работа на врага против Украины. хотя - они все там не на зебыдлоэлекторат работают.
КГБ-шна агентура, навіть така стара і поношена, працює до деменції. Хоча й тоді можливі варіанти...
https://www.youtube.com/watch?v=XPCD5aY88Ww Крачук и агентура Кремля
Он ведь уже это говорил несколько месяцев назад.
Или "журналисты" просто перепечатали старую статью.?
Він всядеться, насуне на чоло сиві брови, і ніби мудрий старець промовляє до народу.
Ніби все правильно говорить - росія ворог, вони порушують домовленості і т.д.
Але потім, коли люди йому повірять, встромляє тези схожі до цієї - дамо воду кримчанам у випадку катастрофи.
Він облесливий брехун маніпулятор. І насправді, прикриваюсь на перший погляд патріотичними фразами, веде нас у росію.
у церкві"© (Г.Москаль)
До чего дошло - черти накрапали Господу "телегу" на Архистратига Михаила с тем, чтобы Вседержитель дал бы прочухана вышеупомянутому Архангелу за бардак в документообороте его канцелярии. Шутка сказать - Преисподняя несёт убытки - смола для заливания в жопу Кравчука давно разогрета и уже выкипает, индивидуальная лейка для смолы с анатомическими особенностями жопы Кравчука оплачена и получена, адский персонал томится ожиданием, а Архистратиг в нарушение исполнительской дисциплины не даёт ход призывному листу на христопродавца Кравчука.
Как-то оно не по-христиански получается - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а её объект до сих пор за гонорары пердит в храмах Господних и корчит из себя, как ему кажется, "мудрого аксакала".
В случае гуманитарной катастрофы единственная жидкость, которую ты подашь в Крым - твоя собственная моча, если сможешь нацедить...
И уберите этого дятла из политики.