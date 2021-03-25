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Кравчук (1160) Крым (26005) водоснабжение (719) вода (918)

Вопрос поставки воды в оккупированный Крым может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, - Кравчук

Вопрос поставки воды в оккупированный Крым может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, - Кравчук

Украина может рассмотреть возможность поставки воды в оккупированный Крым в случае возникновения на полуострове гуманитарной катастрофы.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я всегда делал акцент: не просто давать воду, а если произойдет, чего я не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой ... Поэтому вопрос о воде отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не в плане "дай воду, потому что этого хочет Россия" , - отметил Кравчук.

Он уточнил, что всю ответственность за то, что происходит в Крыму, несет Россия, в том числе в вопросе обеспечения водой населения. "Я руководствуюсь международными нормами, а именно: страна, которая оккупировала любую территорию, несет полную ответственность за жизнь людей на этой территории. За политику, которую она там проводит, за состояние народа. Это ответственность оккупационной власти, а не Украины", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму готовят иск против Украины за перекрытие Северо-Крымского канала: среди ответчиков Чубаров и Сенченко

Кравчук объяснил, что даже если придется рассматривать вопрос подачи воды в Крым, это не значит, что вода будет подаваться сразу. Этому будет предшествовать процесс переговоров.

"Это не делается так, что случилась катастрофа, и сразу происходят какие-то действия. Во всем мире такой процесс выглядит так: обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться", - добавил он.

Читайте также: Оккупанты насчитали 1,5 триллиона рублей ущерба от прекращения подачи воды в Крым

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Топ комментарии
+102
це ти пер9ун трухлявий сам придумав?
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25.03.2021 21:44
+65
Зеленые человечки на Банковой совсем берега попутали.
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25.03.2021 21:44
+50
Придурок
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25.03.2021 21:44
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Страница 2 из 2
Как же это предатель, трус и идиот достал !
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25.03.2021 22:21 Ответить
Всі ці розмови про воду в Крим не на пустому місці ґрунтуються. Півострів стає непосильною ношею для немічної імперії. І миру Росія безперечно хоче, бо вже не взмозі прогодувати веселий Лугандон. Нам би сидіти на березі Дніпра і чекати коли її смердючий труп пропливе повз, але...
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25.03.2021 22:22 Ответить
Кравчука на палю! Это паскуда шоб вы знали.
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25.03.2021 22:22 Ответить
Умерших президентов везут на катафалке. А Кравчука повезут на кравчучке.
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25.03.2021 22:23 Ответить
"Лис Микита" ,це його давне погоняло !!!)))
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25.03.2021 22:27 Ответить
Пока катастрофа откладывается кацапы скачут от радости в Крыму затяжные дожди.
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25.03.2021 22:24 Ответить
Макарыч,так сама РАБссия катастрофа с 26 октября 1917 года
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25.03.2021 22:27 Ответить
Секундочку... А чем отличается подача воды по искусственно созданному каналу от подачи той же электроэнергии по искуственно проложенным проводам? Так может мы начнём ВСЁ туда поставлять, что бы оккупанты и переехавшие из россии кацапы ни в чём не нуждались?
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25.03.2021 22:30 Ответить
Есть гуманитарный Керченский мост и пусть валят к своей Волге , в Волге много воды.
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25.03.2021 22:31 Ответить
Знов з Кравчуком попрацювали ворожі куратори.
Може це шанс їх вичислити?
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25.03.2021 22:31 Ответить
це так після вакцинації
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26.03.2021 06:17 Ответить
Выразит глубокую озабоченность?
Типа "нас очень волнует вопрос поставок воды. Волнует, но не очень"
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25.03.2021 22:32 Ответить
Знову ця комуняцька потвора країною торгує! ПОКИДЬОК.
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25.03.2021 22:37 Ответить
Ты считаешь что это не указания писькограя ? Да кто ему дал бы рот открыть ?
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25.03.2021 23:04 Ответить
Фуру "Моршинской слабогазованой" можно будет прислать в случае гуманитарной катастрофы, если пить нечего будет. А если нечем смыть за собой, то можно в кустики сходить, да - неудобно, но не прям катастрофа.
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25.03.2021 22:38 Ответить
Если бы то что имеет сегодня РАБссия было у побежденной Германии, то Германия была бы сегодня круче всего Мира вместе взятого... а вывод простой немцы умеют работать и думать,думать и работать что жить,а не жить чтобы работать за похлебку в ГУЛАГе Сралинавот и вся разница..
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25.03.2021 22:38 Ответить
Та шо там, дать Кравчуку насос в руки и нехай качает
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25.03.2021 22:43 Ответить
Незнаю.Раньше в Крыму жили без днепровской воды куме.
-Так.Якось умудрялись избежать гуманитарной катастрофы кроме саранчи
Питання постачання води в окупований Крим може бути розглянуто у разі гуманітарної катастрофи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6890
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25.03.2021 22:45 Ответить
Так раніше в Криму до косоглазих проживало може декілька тисяч татар,які пасли овець і верблюдів,основна маса жила на узбережжі.Зараз косорилі нагнали туди своїх голодранців-шарікових що колорадських жуків. Тільки дуст і хлорофос допоможе очистити Крим.
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26.03.2021 03:48 Ответить
Торговать Украиной это красава ? Ну ты и козел мося !
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25.03.2021 23:05 Ответить
Хто такий Кравчук , що вирішує такі питання , як подача води рос.окупантам ?
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25.03.2021 22:50 Ответить
Бувший видатний партійний керівник ЦК КПУ ,головний смотрящий за газетами,радіо і ТВ,такий собі голова компартійної пропаганди в Україні.
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26.03.2021 03:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VYdzPKOjLy4 Я прошу, вы привозите с собой дожди. С севера или какой-то другой земли (с)
Питання постачання води в окупований Крим може бути розглянуто у разі гуманітарної катастрофи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1685
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25.03.2021 22:51 Ответить
Все ж таки кравчук є кравчук... брехун і інтриган.
Катастрофу нехай моцкалі розрулюють. Міст побудували - навезуть води.
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25.03.2021 22:53 Ответить
Судя по роликам отдыхающих в Крыму российских граждан - и украинских в том числе - гуманитарной катастрофы с водой там не ждут и не парятся от этого. Воды не хватает военным базам и пром предприятиям вместе с сельским хозяйством - а без этого они переживут.
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25.03.2021 22:53 Ответить
Рашка за нас особо не переживает, за то, какой урон нанесла нашей стране в моральном и финансовом плане. А мы, значит, должны смириться с их поведением и переживать за гуманитарную катастрофу тех территорий, что она у нас слямзила.
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25.03.2021 22:56 Ответить
а вот и топ новость, иногда лучше жевать чем говорить
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25.03.2021 22:57 Ответить
___Воду на Вино (именно Массандру).1 X 1. Главный Водовоз-Лёнчик.
Без вариантов.То шо много балакаэ....
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25.03.2021 23:00 Ответить
Второй согласный
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25.03.2021 23:55 Ответить
.

падло-комуняка пропихивает обеспечение военных баз оккупантов...

Населению воды и так хватило бы.
- нехватка из-за того что из паРаши незаконно переселилось в Крым уйма кацапов
- нехватка из-за того построено уйма военных баз и введено уйма оккупационных войск.

и эта коммуняка начинает пропихивать для них обеспечение их жизнедеятельности.

По моему это работа на врага против Украины. хотя - они все там не на зебыдлоэлекторат работают.
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25.03.2021 23:03 Ответить
Кукухою поїхав пень Кравчук
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25.03.2021 23:04 Ответить
Он просто озвучил писькограя. США его не кормят ,он готовит сдачу Украины параше.
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25.03.2021 23:08 Ответить
опять деда волна маразма накрыла...
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25.03.2021 23:06 Ответить
Причем тут дед? Он говорящая голова предателей.
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25.03.2021 23:09 Ответить
Смоли їм курва гарячої а не води ..А Кравчука на мило..тобто на пенсію .
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25.03.2021 23:11 Ответить
Рассея из Крыма сделала свою военную базу - какая, на военной базе, может быть "гуманитарная катастрофа"? Пусть выведут из Крыма свои войска, которые сейчас являются основными потребителями воды (включая семьи военных) - и воды Крыму, может, и так хватит. Плюс - позакрывают нахер фирташевские заводы, работающие нынче на РФ. Нехватку воды войскам РФ и фирташевским заводам никто в мире в здравом уме никогда не станет рассматривать как гуманитарную катастрофу.
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25.03.2021 23:14 Ответить
в крыму гуманитарная катастрофа давно.... каждый кацап - гуманитарная катастрофа для крыма. Подайте вагоны для той наволочи... и крым навеки забудет про гуманитарные катастрофы.
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25.03.2021 23:21 Ответить
кравчук в своєму репертуарі. Він буде домовлятись про воду. При чому його нравоучения. він же в ТКГ по сепарах а не по Криму. Знову виступае ментором. бачить, що мастьового вже не відосить а колбасит, і поре всякий "бред", нагадує про свою не заменімость. Смерть відпустила в сортир, а він на трибуну.
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25.03.2021 23:27 Ответить
Гуманитарная катастрофа врага и падлы нас не волнует! НЕ вздумайте поставлять туда воду! Падлов надо учить! Не забывайте, Крым превращен в военную базу агрессора! Начало поставки воды - очередное поражение Украины, потом вообще украинцев смешают с дерьмом. Подлость и наглость москалей бесграничны. Они должны отвечать за Крым и Донбасс!
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25.03.2021 23:36 Ответить
ніякої води окупантам
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25.03.2021 23:37 Ответить
Так пускай мокшандия свой зад чешет, в случае "гуманитарной катастрофы", к слову, она уже после "референдума" 2014 де-факто там произошла. Или "дружественная" им Украина должна их хотелки и амбиции за свой счёт удовлетворять?
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25.03.2021 23:40 Ответить
Кравчук, знаешь ведь этот анекдот: "На куй, на куй, кричали пьяные рабочие..."! Сейчас, на всей выгребной яме-404, гуманитарная катастрофа - "*****", так что теперь???
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25.03.2021 23:56 Ответить
Так на цей випадок є міст на расію. Най п***ть за Урал - там води хоч греблю гати.
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25.03.2021 23:58 Ответить
Можно этого комуняку перекрасившегося наконец-то отправить в дом для престарелых маразматиков???
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26.03.2021 00:10 Ответить
Не можна.

КГБ-шна агентура, навіть така стара і поношена, працює до деменції. Хоча й тоді можливі варіанти...
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26.03.2021 14:24 Ответить
хер старий
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26.03.2021 00:16 Ответить
В Україні пройшла декомунізація.Пора кравчука як і комуняцькі символи на звалище.
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26.03.2021 00:16 Ответить
Старый предатель.
https://www.youtube.com/watch?v=XPCD5aY88Ww Крачук и агентура Кремля
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26.03.2021 00:17 Ответить
Пусть присылают водовозы
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26.03.2021 00:20 Ответить
...у оккупанта 7 лет было, чтобы из Байкала воду на Крым завести, или из моря Лаптевых...Кравчуку эти темы поднимать запретить под страхом оттяжки за уши от кормушки государственной и переводе на пенсию минимальную с проживанием в гостинке на м.красный хутор....
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26.03.2021 00:30 Ответить
У дедушки склероз?
Он ведь уже это говорил несколько месяцев назад.
Или "журналисты" просто перепечатали старую статью.?
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26.03.2021 00:54 Ответить
Дед привился недавно+ возраст+ сезонное обострение. Вызовите к нему санитаров. Жалко смотреть на его страдания.
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26.03.2021 01:04 Ответить
Да не воду им надо подавать в таком случае, а бомбить как прокажённых используя их же тактику нападения в моменты слабости. Иуд надо истреблять.
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26.03.2021 01:27 Ответить
Старий лис! Яка катастрофа? кому води забракне? і що давати..Дніпро схуд і змілів через тупе керівництво на протязі 100 років. Поробили штучні калюжі, обізвали морем, пустили воду в Крим і майже знищили Дніпро. Україна, скоро може залишитись без питної води. Висушили болота дурною меліорацією, решта самі усохли.. На білоцерківщині колодязі пересихають. Води обмаль. А чого б не взяти приклад з Ізраїлю і не почати опріснювати? Ледацюги думати.. От знищувати -так.
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26.03.2021 02:33 Ответить
йди не смерди, погань кегебешна, тебе вже давно кабзон чекає.
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26.03.2021 03:40 Ответить
Опять Гниды ,хотят Украину сдать 😡
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26.03.2021 04:36 Ответить
А щоб ти здох, трухляве падло!!!
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26.03.2021 05:15 Ответить
Обеспечение гражданского населения , полностью лежит на оккупационной власти 😡😡😡
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26.03.2021 05:42 Ответить
Слова дедушки"межкапельного" сильно зависят от финансирования. И Юля президент и вода в Крым и ..любая чушь,которую старый "большевик" из СИСТЕМЫ произносит вызвана ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО кешем и страхом(кеш на ПЕРВОМ месте,страх есть. Как в зрелые годы,чемодан зелени в аэропорту,ФСБ уже наверняка добыла компромат и шантажирует сливом,может чуть проплатила кеш,как без этого)
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26.03.2021 06:09 Ответить
Может хватит "ля-ля" на эту тему? Вопрос же закрыт, вода - после деокупации с выдворением "понаехавших".
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26.03.2021 06:12 Ответить
Ну очевидно же, что время крымской воды ушло. Навсегда. На эту воду нашлись новые потребители, и просто так её не забрать. В стране уже 5 лет засуха. Канал просто так в два раза больше воды давать не станет, чтобы всем хватило. А денег нет. Если и будет вода в крыму, то теперь только мелким ручейком, из рассчета ровно на население, и то, до оккупации.
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26.03.2021 06:33 Ответить
ти курва стара або труси надінь або хрестик зніми старий ідіот-сам старий але до такої ху...ні не додумався
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26.03.2021 07:50 Ответить
О, придумали отмазку для народа Украины, чтобы угодить Пу... Не мытьем, так катаньем. Попробуйте возразить! Там же " гуманитарная катастрофа"...И наплевать на тысячи убитых и раненых на войне украинских воинов и гражданское население... Воду в бочках возите... как и на нашем юге.
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26.03.2021 07:53 Ответить
Крыша окончательно съехала, штоль, у экскоммуниста-интернационалиста? Ослиную мочу оккупантам,а не днепровскую водичку..
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26.03.2021 08:33 Ответить
Нехай, пердун, подає свою воду, через власний лічильник, по 15 гривень за куб!
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26.03.2021 08:35 Ответить
Яка вода,Макарович? Катастрофа сталася ще сім років тому. Прожили якось сім років,напевне їх це влаштовуе. Питання в тому,чи на довго їх вистачіть..путін дай води сrаку ні чим підмити
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26.03.2021 08:51 Ответить
Помітила в Кравчукові одну річ, через що припинила до нього дослухатись.
Він всядеться, насуне на чоло сиві брови, і ніби мудрий старець промовляє до народу.
Ніби все правильно говорить - росія ворог, вони порушують домовленості і т.д.
Але потім, коли люди йому повірять, встромляє тези схожі до цієї - дамо воду кримчанам у випадку катастрофи.
Він облесливий брехун маніпулятор. І насправді, прикриваюсь на перший погляд патріотичними фразами, веде нас у росію.
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26.03.2021 09:00 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
До чего дошло - черти накрапали Господу "телегу" на Архистратига Михаила с тем, чтобы Вседержитель дал бы прочухана вышеупомянутому Архангелу за бардак в документообороте его канцелярии. Шутка сказать - Преисподняя несёт убытки - смола для заливания в жопу Кравчука давно разогрета и уже выкипает, индивидуальная лейка для смолы с анатомическими особенностями жопы Кравчука оплачена и получена, адский персонал томится ожиданием, а Архистратиг в нарушение исполнительской дисциплины не даёт ход призывному листу на христопродавца Кравчука.
Как-то оно не по-христиански получается - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а её объект до сих пор за гонорары пердит в храмах Господних и корчит из себя, как ему кажется, "мудрого аксакала".
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26.03.2021 09:02 Ответить
Украина ни в каком случае не должна подавать воду в крымнаш! Не дайте себя заболтать и обмануть властным чинушам!
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26.03.2021 09:22 Ответить
Нет!
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26.03.2021 09:40 Ответить
Зебили только цену набивали, ахметовский шмигаль сразу сказал, что будут воду продавать. Єти питухи за бакси мамку продадут.
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26.03.2021 09:45 Ответить
Вор подъезжает на твоей ворованной машине и говорит - у меня катастрофа, бензин закончился, заправь меня. И кто бы его заправил? А Кравчук бы заправил и стёкла помыл.
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26.03.2021 10:52 Ответить
Пытается зайти с другой стороны
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26.03.2021 11:02 Ответить
Старый КГБистский ублюдок получил приказ притушить "патриотизм" и опять посылает отравленный мессендж о необходимости подачи воды.

В случае гуманитарной катастрофы единственная жидкость, которую ты подашь в Крым - твоя собственная моча, если сможешь нацедить...
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26.03.2021 12:52 Ответить
Х@й им, нарезанный пятаками, а не воду! Пусть камни с неба грызут в своей родной говени.
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26.03.2021 13:11 Ответить
Если воду и подадут в Крым то вода пойдет на нужды оккупантов а не местного населения это одно ,а второе кто лошадь украл тот лошадь и должен кормить
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26.03.2021 15:08 Ответить
.... и поить.
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26.03.2021 16:30 Ответить
Черти в Аду, в порядке подготовки к прибытию христопродавца Кравчука, объявили о приёме в утиль старых аккумуляторов: рядовым грешникам при поступлении в Преисподнюю положено заливать в жопу кипящую смолу, Кравчуку в ознаменование его особых заслуг зальют в жопу расплавленный свинец.
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26.03.2021 16:43 Ответить
За кожен куб води нехай віддають сотку землі.
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26.03.2021 16:52 Ответить
Не дай бог захотят подать воду - заткнем трубу в Крым Кравчуком , как затычкой.
И уберите этого дятла из политики.
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26.03.2021 17:08 Ответить
та закопайте вже цього трупака, щоб не смердів!
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26.03.2021 19:56 Ответить
верно.
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27.03.2021 23:50 Ответить
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