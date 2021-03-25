Главные новости 25 марта: Дело Семенченко и Шевченко, рекорд смертей от коронавируса

Новые подробности дела Семенченко и Шевченко, Зеленский утвердил военную доктрину, в "Украинском выборе" - обыски, умерших от коронавируса - больше с каждым днем, - главные новости Украины 25 марта.

Новая военная доктрина Украины

Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о новой военной доктрине. Она предусматривает, что Украине не будет пытаться достичь военного паритета с Россией - экономика не выдержит. Вместо этого предусмотрено поддержание баланса и синергии военных и невоенных средств обеспечения военной безопасности.

Байден ждет от Зеленского действий

Представитель Госдепа Джордж Кент заявил, что телефонный разговор между главами Украины и США "должен быть подкреплен действиями". "Самое главное - это то, чтобы президент Зеленский выполнял приоритеты и свои обещания, которые он дал украинскому народу - ведь именно они его выбрали", - добавил он.

Обыски в "Украинском выборе" Медведчука

СБУ пришла в организацию кума Путина с обысками. По версии следствия, "Украинский выбор" в 2014 году помогал проводить в Крыму незаконный "референдум". А после этого не прекратил свою деятельность на полуострове. В ОПЗЖ заявили, что обыски прошли не в офисе "Украинского выбора", а в их собственном - мол, в здании расположены приемные Медведчука и еще 6 депутатов ОПЗЖ, а никакого "Украинского выбора" там нет.

Тем временем секретарь СНБО Данилов заявил, что топливом с заводов жены Медведчука Оксаны Марченко заправляют свои танки наемники РФ.

Дело Семенченко и Шевченко

СБУ раскрыла подробности дела о создании экс-нардепом Семенченко и агентом НАБУ Шевченко незаконного вооруженного формирования. Семенченко, по данным спецслужбы, создал НВФ, а Шевченко занимался его обеспечением. Всего подозрения предъявлены шести лицам, в будущем подозреваемых станет больше. Первого из них - бывшего бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова (Хаммера) суд отправил под домашний арест. Меру пресечения для Шевченко будут рассматривать завтра.

Нардеп Мялик уклонился от уплаты налогов на 97 млн грн

Прокуроры вручили подозрение в уклонении от уплаты налогов нардепу группы "За будущее" Виктору Мялику. Дома у него прошел обыск. По данным следствия, Мялик занимался строительством высоток под Киевом и при этом не зарегистрировался ни как ФЛП, ни как юридическое лицо.

Новый рекорд смертей от COVID-19

За сутки умерли 362 человека, в больницы с коронавирусом попали 4 838 человек. В "красной" зоне, по прогнозам, на следующей неделе может оказаться уже половина Украины.

Прилетела китайская вакцина

Первая партия вакцины CoronaVac китайского производителя SinoVac прибыла в аэропорт "Борисполь". Ее будут использовать для плановой вакцинации, платно сделать прививку этой вакциной возможности не будет.

Гнилые продукты для армии

Депутат "Голоса" Бобровская опубликовало фото гнилых и покрытых плесенью продуктов, которые поставляют в армию. По ее словам, проблема существует давно, а Минобороны отказывается ее решать: мол, поставляющая некачественную еду компания выиграла тендер.

СБУ троллит крымских предателей

В день профессионального праздника украинской спецслужбы на крымских радиостанциях прозвучали поздравления от "коллектива театра на Владимирской" в адрес "бывших коллег из театра на Ивана Франко в Симферополе". "Театр" на сленге спецслужб - это отделение СБУ. "Мы вас не забываем. Наша память не имеет сроков давности", - передали по радио крымчанам-предателям.