В текущем году откроем новое генеральное консульство в Хьюстоне, - посол в США Ельченко
Новое Генеральное консульство Украины в Соединенных Штатах откроется в Хьюстоне (штат Техас, США) в этом году.
Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко во время онлайн-конференции, организованной Американо-украинского делового совета, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.
"В этом году мы откроем новое генеральное консульство в Хьюстоне - это должно было произойти в прошлом году, но из-за пандемии мы были вынуждены отложить это", - подчеркнул дипломат.
По его словам, увеличение количества украинских представительств в США направлено на то, чтобы заниматься потребностями наших граждан и бизнеса.
Напомним, в День Соборности, 22 января, Украина открыла почетное консульство в Филадельфии - одном из крупнейших городов восточного побережья США.
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Хазяї зелупи вважають, що обставини змусять Штати співпрацювати з ним попри його страшенну корупцію та невблаганне бажання посадити Пороха. Вони вказують на приклад сраліна та дії союзників, котрі допомогли вижити, а потім щедро винагородили цього ката та друга Гітлера.
и аезут свои порядки с собой хотят чтобы сладко жралось как в Тексасе а порядки как в Калифорнии
прямо как москали