Первая партия вакцины CoronaVac составляет 215 тыс. доз, она начнет использоваться после 10-дневного лабораторного контроля, - Ляшко
Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac, которая прибыла в Украину, пройдет десятидневный лабораторный контроль. После этого ее начнут использовать.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"В Украину завезли 215 тысяч доз вакцины CoronaVac. Она вводится в двух прививках. Сейчас вакцина пройдет десятидневный лабораторный контроль. Если после этого ее допустят, она будет использоваться. Но будут использовать четко те 215 тысяч доз в две прививки. Сначала сделают первую прививку, а затем через 24 дня — вторую.
Что касается того, почему пришло только 215 тысяч доз, то это — вопрос к компании, которая ее поставляет. За несвоевременные поставки эта компания платит штрафные санкции. Но мы надеемся, что в ближайшее время будет выполнен контракт, а это — 1,9 млн доз вакцины ", — сказал Ляшко.
Чиновник добавил, что Украина за собственные средства закупает вакцину против коронавируса и ожидает поставки в рамках инициативы COVAX.
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На хвилиночку, вдумайтесь в офіційну новину:
Зеленський (шоумен) обговорив з Верастюком (шоудовбень, який НІХТО!) вакцинацію (яку провалив Зеленський), допомогу (яку провалив Зеленський)
Ржали навіть коні. Такої ганьби у владі ще не було в жодній країні за всію історію людства.
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https://twitter.com/APUkraine Офіс Президента @APUkraine
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Президент України Володимир Зеленський обговорив з Василем Вірастюком перебіг вакцинації на Івано-Франківщині та допомогу місцевому малому бізнесу під час карантину.
Что касается лично моего мнения - я его озвучивал много раз - любая доступная вакцина, которая реально снижает риски госпитализации, тяжелого течения и смерти это хороший вариант в условиях текущей пандемии.
посмотрим.
тепер слідкуємо за руками: партію привезли 23 лютого, а вже 24 вони звітують про перших уколотих 1179. А зараз кажуть про 10денні Короновак тести для допуску. Питання: вони ковішильд кололи без тестування, бо тоді ще не був підписний документ про звільнення виробника від відповідальності, чи коли було проведене це тестування, щоб одразу на другий день почали колоть?