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Первая партия вакцины CoronaVac составляет 215 тыс. доз, она начнет использоваться после 10-дневного лабораторного контроля, - Ляшко

Первая партия вакцины CoronaVac составляет 215 тыс. доз, она начнет использоваться после 10-дневного лабораторного контроля, - Ляшко

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac, которая прибыла в Украину, пройдет десятидневный лабораторный контроль. После этого ее начнут использовать.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"В Украину завезли 215 тысяч доз вакцины CoronaVac. Она вводится в двух прививках. Сейчас вакцина пройдет десятидневный лабораторный контроль. Если после этого ее допустят, она будет использоваться. Но будут использовать четко те 215 тысяч доз в две прививки. Сначала сделают первую прививку, а затем через 24 дня — вторую.

Что касается того, почему пришло только 215 тысяч доз, то это — вопрос к компании, которая ее поставляет. За несвоевременные поставки эта компания платит штрафные санкции. Но мы надеемся, что в ближайшее время будет выполнен контракт, а это — 1,9 млн доз вакцины ", — сказал Ляшко.

Также смотрите: Первая партия китайской вакцины CoronaVac компании Sinovac прибыла в "Борисполь". ФОТО

Чиновник добавил, что Украина за собственные средства закупает вакцину против коронавируса и ожидает поставки в рамках инициативы COVAX. 

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Топ комментарии
+1
Вакцинация Оманского Осла до такой степени успешна,что через месяц будет вакцинирован аж 1% населения Украины. Одной дозой
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25.03.2021 22:25
+1
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко @leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 https://twitter.com/leusenko1



На хвилиночку, вдумайтесь в офіційну новину:
Зеленський (шоумен) обговорив з Верастюком (шоудовбень, який НІХТО!) вакцинацію (яку провалив Зеленський), допомогу (яку провалив Зеленський)
Ржали навіть коні. Такої ганьби у владі ще не було в жодній країні за всію історію людства.

https://twitter.com/APUkraine

https://twitter.com/APUkraine Офіс Президента @APUkraine

https://twitter.com/APUkraine https://twitter.com/APUkraine



Президент України Володимир Зеленський обговорив з Василем Вірастюком перебіг вакцинації на Івано-Франківщині та допомогу місцевому малому бізнесу під час карантину.
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25.03.2021 22:28
+1
Зачотний нік.
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25.03.2021 22:40
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Правила форума Совет форумчан
Вакцинация Оманского Осла до такой степени успешна,что через месяц будет вакцинирован аж 1% населения Украины. Одной дозой
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25.03.2021 22:25 Ответить
Зачотний нік.
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25.03.2021 22:40 Ответить
А сечу в очі від навеличнішого, можна вважати вакцинацією???
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25.03.2021 22:52 Ответить
Перша партія вакцини CoronaVac становить 215 тис. доз, її почнуть використовувати після 10-денного лабораторного контролю, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6974
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25.03.2021 23:05 Ответить
У вас завжди існує вибір..
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25.03.2021 23:23 Ответить
німці почали у січні і мають усього 4%
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25.03.2021 23:21 Ответить
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко @leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 https://twitter.com/leusenko1



На хвилиночку, вдумайтесь в офіційну новину:
Зеленський (шоумен) обговорив з Верастюком (шоудовбень, який НІХТО!) вакцинацію (яку провалив Зеленський), допомогу (яку провалив Зеленський)
Ржали навіть коні. Такої ганьби у владі ще не було в жодній країні за всію історію людства.

https://twitter.com/APUkraine

https://twitter.com/APUkraine Офіс Президента @APUkraine

https://twitter.com/APUkraine https://twitter.com/APUkraine



Президент України Володимир Зеленський обговорив з Василем Вірастюком перебіг вакцинації на Івано-Франківщині та допомогу місцевому малому бізнесу під час карантину.
показать весь комментарий
25.03.2021 22:28 Ответить
Чому доповідає про це Ляшко, а не цілий **********? Це ж така можливість пропіаритись. Янелох лопух(скорочено ЛОХ).
Первая партия вакцины CoronaVac составляет 215 тыс. доз, она начнет использоваться после 10-лневного лабораторного контроля, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1280
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25.03.2021 22:38 Ответить
бо Клятий Барига (тм) сказав що шилд гівно і всі вірять саме йому, а не Вовє а Вова Лох йому ніхто не вірить.
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25.03.2021 22:43 Ответить
Зе нарешті поняв, що він вже не глашатий, зайнявсі підписаннями наказів (в одному навіть вже себе звільнив з посади майже). Нарешті такі речі оголошують ті, хто до цього має пряме відношення.
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25.03.2021 23:24 Ответить
Наркомана, щось не чути, мабуть знову передоз піймав, сидить на ізмені, боїться до людей виходить.
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26.03.2021 05:46 Ответить
https://twitter.com/Nat_anest do not resuscitate

Что касается лично моего мнения - я его озвучивал много раз - любая доступная вакцина, которая реально снижает риски госпитализации, тяжелого течения и смерти это хороший вариант в условиях текущей пандемии.
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25.03.2021 22:43 Ответить
Вакцинація - це коли зроблені два уколи. У нас в країні лише одна людина вакцинована.
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25.03.2021 22:44 Ответить
так и ковишилды не все проколоты.был бы мудрый минздрав--направил бы остаток только на повторные уколы...
посмотрим.
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25.03.2021 22:59 Ответить
не вийде на другу дозу. завезені 500 000 ковішильда термін придатності до липня 2021 (не знаю липень включно чи ні, і одні пишуть червень, так що може липень включно, в цілому півроку дає виробник). тих, кого вкололи на самому початку, як раз повинні отримати другу дозу десь у липні, тобто через 12 тижнів від першого уколу.
тепер слідкуємо за руками: партію привезли 23 лютого, а вже 24 вони звітують про перших уколотих 1179. А зараз кажуть про 10денні Короновак тести для допуску. Питання: вони ковішильд кололи без тестування, бо тоді ще не був підписний документ про звільнення виробника від відповідальності, чи коли було проведене це тестування, щоб одразу на другий день почали колоть?
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25.03.2021 23:54 Ответить
Привитый "Ковишилдом" Ляшко не сдавал повторный ПЦР-тест и сам объявил о выздоровлении от коронавируса !
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26.03.2021 00:01 Ответить
усі хочуть пфайзер, а по кількості уколів краще джонсон, по треба лише один укол.
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26.03.2021 00:04 Ответить
 
 