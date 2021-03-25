Апелляционный суд в Ривном освободил из-под стражи подростка, осужденного на 6 лет за сбыт наркотиков, и отправил дело в суд первой инстанции
Ривненский апелляционный суд освободил из-под стражи одиннадцатиклассника из поселка Ратне (Волынская область), которого приговорили к шести годам колонии по подозрению в сбыте марихуаны. Также суд отменил приговор и вернул дело на рассмотрение суда первой инстанции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает корреспондент hromadske из зала суда.
Адвокат осужденного подростка в апелляционной жалобе просил отменить приговор и закрыть дело, а прокурор ㅡ оставить в силе. Мама подростка, как законный представитель и сам парень поддержали защитника.
Суд, учитывая мнение всех сторон, вернул дело в суд первой инстанции, а также изменил подростку меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
Напомним, что в декабре прошлого года 16-летнего парня приговорили к шести годам колонии за торговлю наркотиками. Однако защита юноши утверждает, что на незаконные действия его спровоцировали правоохранители.
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Відповідне рішення ухвалив 25 березня Європейський суд з прав людини, підтвердив Суспільному захисник Олександр Шадрін.
Суд визнав незаконним і безпідставним затримання Александровської 28 червня 2016 року, арешт впродовж чотирьох місяців назвав задовгим, а утримання у металевій клітці таким, що принижує гідність.
Шадрін порівняв це рішення ЄСПЛ з минулорічним у справі ексочільниці Слов'янська Нелі Штепи, якій Україна виплатила 3,6 тис євро. "Аналогічні порушення: незаконне затримання, незаконний арешт, утримання у металевій клітці", - вважає Шадрін.
Відповідно до рішення, Україна має виплатити Александровській 15 600 євро моральної шкоди та 3563 євро інших витрат, з яких 3000 євро мають спрямувати безпосередньо на рахунок одного з її чотирьох захисників.
Сплатити компенсацію держава має впродовж трьох місяців. - https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-208759%22]}