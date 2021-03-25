Апелляционный суд в Ривном освободил из-под стражи подростка, осужденного на 6 лет за сбыт наркотиков, и отправил дело в суд первой инстанции

Ривненский апелляционный суд освободил из-под стражи одиннадцатиклассника из поселка Ратне (Волынская область), которого приговорили к шести годам колонии по подозрению в сбыте марихуаны. Также суд отменил приговор и вернул дело на рассмотрение суда первой инстанции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает корреспондент hromadske из зала суда.

Адвокат осужденного подростка в апелляционной жалобе просил отменить приговор и закрыть дело, а прокурор ㅡ оставить в силе. Мама подростка, как законный представитель и сам парень поддержали защитника.

Суд, учитывая мнение всех сторон, вернул дело в суд первой инстанции, а также изменил подростку меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Напомним, что в декабре прошлого года 16-летнего парня приговорили к шести годам колонии за торговлю наркотиками. Однако защита юноши утверждает, что на незаконные действия его спровоцировали правоохранители.

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