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Волынь (972) наркотики (2099) подростки (412) Апелляционный суд (407)

Апелляционный суд в Ривном освободил из-под стражи подростка, осужденного на 6 лет за сбыт наркотиков, и отправил дело в суд первой инстанции

Ривненский апелляционный суд освободил из-под стражи одиннадцатиклассника из поселка Ратне (Волынская область), которого приговорили к шести годам колонии по подозрению в сбыте марихуаны. Также суд отменил приговор и вернул дело на рассмотрение суда первой инстанции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает корреспондент hromadske из зала суда.

Адвокат осужденного подростка в апелляционной жалобе просил отменить приговор и закрыть дело, а прокурор ㅡ оставить в силе. Мама подростка, как законный представитель и сам парень поддержали защитника.

Суд, учитывая мнение всех сторон, вернул дело в суд первой инстанции, а также изменил подростку меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Напомним, что в декабре прошлого года 16-летнего парня приговорили к шести годам колонии за торговлю наркотиками. Однако защита юноши утверждает, что на незаконные действия его спровоцировали правоохранители.

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Апелляционный суд в Ривном освободил из-под стражи подростка, осужденного на 6 лет за сбыт наркотиков, и отправил дело в суд первой инстанции 01
Апелляционный суд в Ривном освободил из-под стражи подростка, осужденного на 6 лет за сбыт наркотиков, и отправил дело в суд первой инстанции 02

Автор: 
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Топ комментарии
+6
давно пора легализовать марихуану. Тоже мне, наркотик нашли
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25.03.2021 22:34
+5
6 лет за травку...Того судью,который вынес такое решение,следовало бы посадить.
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25.03.2021 23:05
+4
"Наркотики нельзя но можна водку"
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25.03.2021 22:52
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У нас в стране президент-наркоман.
https://www.youtube.com/watch?v=WzIEqlj60YM Гео Лерос: Підслухали партнера Баканова і Зеленського
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25.03.2021 22:27 Ответить
Торговая сеть авакова неприкосновенна
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25.03.2021 22:32 Ответить
У нас в селе Деснянка также парня довели до самоубийства - наша конченая полиция
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26.03.2021 05:35 Ответить
Україна має виплатити понад 19 тисяч євро компенсації 72-річній екснардепці від Комуністичної партії Аллі Александровській, яку звинуватили у посяганні на територіальну державну цілісність та даванні хабаря.
Відповідне рішення ухвалив 25 березня Європейський суд з прав людини, підтвердив Суспільному захисник Олександр Шадрін.
Суд визнав незаконним і безпідставним затримання Александровської 28 червня 2016 року, арешт впродовж чотирьох місяців назвав задовгим, а утримання у металевій клітці таким, що принижує гідність.
Шадрін порівняв це рішення ЄСПЛ з минулорічним у справі ексочільниці Слов'янська Нелі Штепи, якій Україна виплатила 3,6 тис євро. "Аналогічні порушення: незаконне затримання, незаконний арешт, утримання у металевій клітці", - вважає Шадрін.
Відповідно до рішення, Україна має виплатити Александровській 15 600 євро моральної шкоди та 3563 євро інших витрат, з яких 3000 євро мають спрямувати безпосередньо на рахунок одного з її чотирьох захисників.
Сплатити компенсацію держава має впродовж трьох місяців. - https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-208759%22]}
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25.03.2021 22:34 Ответить
и правильно. Наши мусора не могут даже нарушение ПДД оформить как положено - через суд все отменяют именно из-за тупых ментов. А тут госизмена, сепаратизм - это нереальная задача для тупоголовых.
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25.03.2021 22:37 Ответить
європейські суди скоро взагалі будуть звільняти від відповідальності,якщо порушник наркоман,лесбіянка або гомік!
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26.03.2021 10:23 Ответить
давно пора легализовать марихуану. Тоже мне, наркотик нашли
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25.03.2021 22:34 Ответить
Хотя бы декриминализировать.
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25.03.2021 23:13 Ответить
Ты не знаешь что говоришь ,ты думал о последствиях?
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26.03.2021 06:31 Ответить
знаю конечно. Зачем думать, если можно посмотреть? Много стран где марихуана легализована. И о чудо, там не встретишь обдолбанных на детских площадках и горы шприцов возле аптек как в Украине, где марихуана запрещена)))
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26.03.2021 13:16 Ответить
Если ты долбиш каждый день,и уже сошёл с ума,это не значит что того-же мы желаем своим детям.хотя сейчас в правительстве много наркоманов,поэтому все возможно
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26.03.2021 06:35 Ответить
мне плевать на твоих детей. Если они станут наркоманами - это их и твои проблемы. Только вот от травы наркоманами не становятся.
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26.03.2021 13:15 Ответить
И так, для справочки - ООН убрало марихуану из списка опасных наркотиков. А еще рекомендую погуглить, почему марихуану в свое время начали запрещать, и почему.
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26.03.2021 13:17 Ответить
Всьо правільно, парєнь должен пріті к успєху! А лахі пускай курят траву!
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25.03.2021 22:49 Ответить
"Наркотики нельзя но можна водку"
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25.03.2021 22:52 Ответить
Коли горбатий почав боротьбу з воткою, наркота розцвіла буйним цвітом.
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25.03.2021 23:02 Ответить
Не городе хрень. Выдумки.
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26.03.2021 03:54 Ответить
А ещё тытунь. На студентах вижу, как от него ломает, что к концу лекции бегут (на территории универа курение запрещено).
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26.03.2021 06:42 Ответить
6 лет за травку...Того судью,который вынес такое решение,следовало бы посадить.
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25.03.2021 23:05 Ответить
Слышь пусть твоих детей Бог от травки избавить, хотя по ходу сама вживаншь
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26.03.2021 01:49 Ответить
щодо Александровської, як тільки зійшла її зіронька зразу ж було видно - баба не адекват. Є така категорія жінок, які заходяться в естазі в екстремальних ситуаціях. В історії КПСС були такі ж дві фурії. Це Миколаєнко в Україні ( Інститут історії АН) і Мішакова (ЦК ВЛКСМ) Сексуальні розлади і призвели до небувалої ейфорії у викриття ворогів народу. Однак до 1938 року, користуючись повною підтримкою Кагановича, прямо на Пленумі обкому чи ЦК пальцем показувала на будь-кого і вущувала-це ворог народу. А друга знайшла співбесідника в особі сталіна і напряму викладувала свої підозри щодо ворогів. Миколаєнко вже хрущов в 1939 році з подачі Серова відправив її в Узбекистан на роботу і закінчила воно бороььбу із внутрішніми демонами в монастирі. А Мішакова пішля більш екзотично. її с початку звільнитли з ревізорської посади в ЦК,тоді вона 4 роки ходила на роботу і сиділа за своїм столом, потім забрали пропуск то вона стояла біля будинку цілий робочий день і її чоловік був змушений відправити до психлікарні. А тут пристали до Александровської і арештовували і судили, та на хер вона була комусь потрібна крім власного цк. А тут ще і компенсуй моральну шкоду, найшли нездорового ворога то і платіть.
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25.03.2021 23:14 Ответить
А в каких классах этот одиннадцатиклассник распространял дурь ? Может стоит у родительского собрания школы спросить, а вдруг народ был ваще не против потом дома докуривать после малышей ?
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26.03.2021 02:13 Ответить
Чергова категорія класичних справ (швидже за все контрольна закупка підставною особою), щодо якої суспільство страждає на подвійні стандарти, оскільки треба робити вибір між двома протилежними прагненнями: неухильно дотримуватись закону, визнати невинним та відпустити або ж проігнорувати деякі вимоги закону таким чином його порушивши, але визнати винним та посадити наркоторгівця.
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26.03.2021 08:52 Ответить
Продажные сидьи с прокурорами приговарили несовершеннолетнего к 6 годам - да траву, у за убийство меньше дают ублюдкам. К стенке судью и прокурора, если пацан только травой торговал - не осуждаю, тем болле что он еще пацан малой!
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26.03.2021 09:35 Ответить
Менты вынудили подростка торговать травкой? Я не апологет аваковской ментуры, но и абсурдность этой защиты очевидна.
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26.03.2021 10:43 Ответить
 
 