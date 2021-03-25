С 26 марта общественный транспорт в Киеве сможет перевозить больше пассажиров, - КГГА
В Киеве с 26 марта общественным транспортом может воспользоваться большее число пассажиров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".
"Общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров - суммарно половину от общей вместимости транспортного средства. Такое решение сегодня ввела своим решением Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
Как отмечается, лимиты на перевозку подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей конструктивной пассажировместимости.
Вместе с тем, в ведомстве подчеркивают, что карантин в транспорте остается, хотя и становится менее строгим.
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