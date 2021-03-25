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С 26 марта общественный транспорт в Киеве сможет перевозить больше пассажиров, - КГГА

С 26 марта общественный транспорт в Киеве сможет перевозить больше пассажиров, - КГГА

В Киеве с 26 марта общественным транспортом может воспользоваться большее число пассажиров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

"Общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров - суммарно половину от общей вместимости транспортного средства. Такое решение сегодня ввела своим решением Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Как отмечается, лимиты на перевозку подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей конструктивной пассажировместимости.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркивают, что карантин в транспорте остается, хотя и становится менее строгим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем просить КГГА официально остановить работу маршруток. Возить 11 пассажиров очень убыточно, - глава ассоциации перевозчиков Киева и области Моисеенко

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Топ комментарии
+9
Наоборот. Лоховозке итак ездили забитые. Теперь у них появится конкурент - коммунальный транспорт
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25.03.2021 23:22
+5
Боже какой бред
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25.03.2021 23:02
+5
Его как-бы вообще нужно закрыть. Только так можно это стадо заставить выполнять карантинные нормы.
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25.03.2021 23:52
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укатали виталика перевозчики...
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25.03.2021 23:00 Ответить
Наоборот. Лоховозке итак ездили забитые. Теперь у них появится конкурент - коммунальный транспорт
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25.03.2021 23:22 Ответить
Просто Пидалик провел переговоры с вирусом и вирус дал добро?!
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26.03.2021 00:25 Ответить
Бачу 2 варіанти: або в громадському транспорті вірус не передається, або маршруточники пригрозили страйком...
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26.03.2021 06:33 Ответить
Боже какой бред
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25.03.2021 23:02 Ответить
конструктивная пассажировместимость
даа
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25.03.2021 23:12 Ответить
вирус не выделен...а они нас будут лечить....если человека лечат от гриппа короновирусными алгоритмами...естественно он сыграет в ящик...
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25.03.2021 23:21 Ответить
Его как-бы вообще нужно закрыть. Только так можно это стадо заставить выполнять карантинные нормы.
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25.03.2021 23:52 Ответить
А я то думал зачем великий и мудрый александер амельченко ликвидировал весь коммунальный транспорт и вместо магазинов открывал казино - боролся с короной!
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26.03.2021 05:32 Ответить
Типа как в шутке -- Если хотите, мы вам можем куй увеличить в двое, но правда стоять он не будет !?
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26.03.2021 00:19 Ответить
І вкінці кінців, сьогодня поліція таки звернула увагу на маршрутки. Однак оговтавшись від протоколів, водії почали виміщати свій "пролетарський гнів" на пасажирах. 25.03. 21.15. заходжу в маршрутку 745 Академмістечко Коцюбинське, номер АА 2202АА приблизно пів маршрутки з порушенням носіння масок, водій також має маску на бороді. Оплачую проїзд поїхали по Єфремова, водій зупиняється на світлофорі і каже мені сісти, я прошу постояти бо дуже багато людей без масок, звертаю увагу, що водій теж без маски. Тут водій зненацька скаженіє, вимагає від мене декілька разів чи є в його автобусі місце. Мовчу, прошу його надіти маску. Він питає, чи я тупий. Ні, кажу. Тоді він у лівому ряду відкриває двері і вимагає з мене покинути автобус. Питаю, що на центр дороги. ДА. Змушений виходити бо бачу неадекватну людину за кермом з купой пасажирів. Чую мені: "Пішов ти на ХХХ" . Фіксую номер намагаюсь вийти на тротуар і мене ледь не зняв джип з дороги. Чудом залишаюсь живий. Другий водій номер АА3964РХ пояснив мені, що я попав під гарячу руку бо їх наказала поліція за порушення карантинних обмежень. Цей водій маску на зауваження одів і ми поїхали на місцях одній купі з людьми з однаками ОРВІ, одак, сидячи поруч. На повороті з Паладіна водій набрав додаткових пасажирів з порушенням кількості місць. На зауваження про порушення та фото салону, почав говорити, що це не моє діло, сів сиди мовчки, він просто благадійник. Хтось з жінок голосно пропонує підтримати водія, чоловікам витягнути мене з салону, побити і кинути у посадці, щоб не фотографував порушення. Охочих на заклик не знайшлось. Водій на першій зупинці підводе підсумок - показує на мене і каже, що ось із-за таких , як я почалапсь війна на Донбасі. Дурдом. Ти їдешь додому, платишь за проїзд, а тут гаряча рука водія. Як пенсіонер МВС, колишній працівник карного розшуку зараз навідь незнаю, що казати хамам за кермом. Напевно постарів , а роки роботи навчити бути виваженим. Роботу поліції з водіями маршруток підтримую, вчить їх і далі, закон один для всіх.
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26.03.2021 00:47 Ответить
Ты это выдумал, или ты правда такой кретин???
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26.03.2021 10:26 Ответить
Ти рахуэшь, що це можна вигадати?
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26.03.2021 11:06 Ответить
Виталя заботится о врачах, что б не дай Бог без работы не остались. Только забота его почему то сильно смахивает на махание кулаками на ринге.
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26.03.2021 01:21 Ответить
Никого не интересует что масочный режим НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ т.к. все или почти все носят ОДНОРАЗОВЫЕ маски много дней до состояния цвета асфальта !!!

Снижайте цены на маски и бесплатно раздавайте в местах массового нахождения...
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26.03.2021 05:49 Ответить
У них только наклейки"зе!" , маски продал мародёр радуцкий, если забыли . Теперь надо отбивать китайские, что гундосый встречал,эпицентровские. Так что .. у нас маска - респиратор типа фп2 стоит в АТБ по 29.90 по акции, я на Али заказал по 9, заработок можно посчитать легко).шары не будет , только заражение ковидом бесплатно .
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26.03.2021 06:15 Ответить
Прати маски не пробували? Я свої з кожен день перу, а на 5-6 день викидає. Коли відчуваю, що мотузки вже розтяглися в я відчуваю через маску навколишні зарахи
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26.03.2021 06:37 Ответить
В Туреччині 50 одноразових масок коштує 15 лір (60 грн). Тобто 2 маска = 1,20 грн.
В "Новусі" 1 одноразова маска = 2,90 грн. Цікаво, почім одноразові маски в США, Європі та Ізраїлі?
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26.03.2021 06:40 Ответить
вот вам и карантин от зели! когда в некоторых областях автобусы даже не ходят до райцентров в Киеве увеличивают количество перевозимых людей!
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26.03.2021 07:17 Ответить
 
 